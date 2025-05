Serie C NOW 2024/25 - Diretta Sky Playoff NAZ 2 A, Playout R, Supercoppa 3: Palinsesto e Telecronisti

LA CORSA VERSO LA SERIE B È PRONTA A SCATTARE SU SKY SPORT!

28 squadre, 39 partite, un solo grande sogno: la promozione.

Dal 4 maggio al 7 giugno, i Playoff di Serie C NOW accendono i riflettori sul lato più autentico e viscerale del calcio italiano.

Ogni match sarà una sfida senza ritorno, ogni minuto una scarica di emozioni, ogni gol un passo verso la gloria!

Solo su Sky Sport e NOW, vivi in diretta un mese di battaglie, sacrifici e colpi di scena,

dove la passione si trasforma in determinazione e il sogno della Serie B diventa possibile.

Chi scriverà la propria favola? In Serie C, TUTTO può succedere. Preparati a tifare fino all’ultimo respiro!

I Playoff della Serie C NOW 2024-25 entrano nel clou: otto squadre rimaste nel secondo turno della fase nazionale, che si giocheranno, su andata e ritorno tra il 18 e il 21 maggio, un posto nelle Final Four, al termine delle quali un solo club potrà alzare al cielo il trofeo e festeggiare la promozione.

Le prime squadre a scendere in campo domenica – alle ore 16 –, inaugurando il secondo turno nazionale, saranno Crotone e Vicenza, che allo Scida cercheranno di avvantaggiarsi per il ritorno di mercoledì al Menti. Alle 18:15 si accenderanno, poi, i riflettori negli altri tre stadi che ospiteranno le sfide della sera: a Gorgonzola, casa della Giana Erminio, arriva la Ternana; al Benelli c’è Vis Pesaro-Pescara e, infine, al Gewiss Stadium si gioca Atalanta U23-Audace Cerignola. Tutte le partite saranno in diretta su Sky e in streaming su NOW, con la possibilità di vedere le sfide delle 18:15 anche con la modalità Diretta Gol, per non perdere neanche un’emozione in vista del ritorno che rivelerà le quattro semifinaliste. Se il risultato aggregato dei due incontri dovesse essere di parità, accederebbe al turno successivo la squadra testa di serie.

Saranno tempo di verdetti oggi, quando si disputeranno le cinque sfide di ritorno dei Playout della Serie C NOW 2024-25, l’ultimo atto stagionale per le dieci squadre coinvolte. Partenza alle 15 con Foggia e Messina, che si giocheranno la salvezza allo Zaccheria dopo lo 0-0 dell’andata. Un nuovo pareggio al termine dei novanta minuti premierebbe i padroni di casa, meglio posizionati in classifica nella regular season. Pro Vercelli, invece, chiamata alla rimonta casalinga contro la Pro Patria (1-0 per i tigrotti all’andata). Al Piola fischio d’inizio alle 17:30. Chiudono il quadro Playout le tre partite delle 20: la Triestina ospita il Caldiero Terme dopo il pareggio a reti bianche; Spal e Lucchese, entrambe sconfitte di misura all’andata, riceveranno rispettivamente Milan Futuro e Sestri Levante.

Partite decisive e tutte da vivere, che si preannunciano al cardiopalma, dove ogni gol potrà fare la differenza per la permanenza in Serie C. Il punteggio in parità, tra partita di andata e di ritorno, regalerebbe la salvezza al club con il miglior piazzamento in regular season.

SKY SERIE C NOW 2024/25 DIRETTA PLAYOFF, PLAYOUT, SUPERCOPPA- PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Sabato 17 maggio si apre con i playout ritorno: alle 15:00 Foggia-Messina, diretta su Sky Sport 251 e NOW, con la telecronaca di Matteo Migliori che accompagnerà i tifosi in una sfida incerta dopo l’andata a reti inviolate. A seguire alle 17:30 Pro Vercelli-Pro Patria, su Sky Sport Calcio 202 e 251, con Andrea Calderoni al microfono, pronta a raccontare ogni dettaglio di una partita decisiva per il destino delle due squadre. La serata si accende con tre partite in contemporanea alle 20:00: Spal-Milan Futuro su Sky Sport Calcio 202 e 251 con Andrea Di Staso che non si farà sfuggire nemmeno un’azione; Triestina-Caldiero Terme su Sky Sport 252 con Biagio Liccardo a narrare le emozioni; Lucchese-Sestri Levante su Sky Sport 253 con Marco Pagano, mentre in contemporanea alzerà il sipario la SuperCoppa, Padova-Virtus Entella, su Sky Sport UNO 201 e 254, con la diretta streaming su NOW per chi non vuole perdersi nulla.

Domenica 18 maggio il clou è alle 16:00 con il big match playoff Crotone-L.R. Vicenza, trasmesso su Sky Sport 251 e NOW, con Walter Topan a commentare una sfida che promette scintille tra due squadre che hanno voglia di riscatto dopo la retrocessione del 2022. La partita mette a confronto il gioco offensivo e dinamico del Crotone con la solidità e profondità di un Vicenza assetato di promozione. Alle 18:15 parte la diretta gol su Sky Sport Calcio 202 e NOW, per non perdersi nemmeno un momento dei playoff con collegamenti in diretta alternata dai campi di Giana Erminio-Ternana con Andrea Menon, Vis Pesaro-Pescara con Gioele Anni, e Atalanta U23-Audace Cerignola con Fabio Frabetti, per un mosaico di emozioni in tempo reale.

Sempre alle 18:15, le singole partite su Sky Sport 252, 253 e 254 e NOW si tuffano nel vivo della competizione: Atalanta U23-Audace Cerignola con la telecronaca di Giovanni Poggi, che racconterà la sfida che vede giovani talenti bergamaschi affrontare la solida formazione pugliese; Vis Pesaro-Pescara con Matteo Sfolcini a descrivere un confronto carico di tensione e voglia di rivalsa, tra due squadre abituate ai playoff e guidate da due tecnici esperti come Stellone e Baldini; Giana Erminio-Ternana con Andrea Consales che vivrà da vicino la battaglia tra la romantica Giana e la corazzata Ternana, capace di segnare a raffica con la coppia Cicerelli-Cianci.

SABATO 17 MAGGIO 2025

ore 15:00 Serie C NOW 2024/25 Playout Ritorno Girone C: Foggia vs Messina [and. 0-0]

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Migliori



ore 17:30 Serie C NOW 2024/25 Playout Ritorno Girone A: Pro Vercelli vs Pro Patria [and. 0-1]

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Calderoni



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 Playout Ritorno Girone B: Spal vs Milan Futuro [and. 0-1]

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Di Staso



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 Playout Ritorno Girone B: Triestina vs Caldiero Terme [and. 0-0]

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Biagio Liccardo



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 Playout Ritorno Girone B: Lucchese vs Sestri Levante [and. 1-2]

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Marco Pagano



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 SuperCoppa 3a Giornata: Padova vs Virtus Entella

diretta Sky Sport UNO 201, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

DOMENICA 18 MAGGIO 2025

ore 16:00 Serie C NOW 2024/25 Playoff 2° Turno Nazionale Andata: Crotone vs L.R. Vicenza

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Walter Topan

Crotone-Vicenza è il big match dei quarti playoff, una sfida che profuma di finale anticipata tra due ex Serie B retrocesse insieme nel 2022. Il Vicenza arriva da secondo nel girone A dopo un lungo duello con il Padova e cerca riscatto dopo la beffa dell'anno scorso contro la Carrarese. Con una rosa profonda, un attacco guidato da Morra e Rauti e una difesa granitica al Menti, il Lane punta dritto alla promozione. Il Crotone di Longo, terzo nel girone C, ha una filosofia offensiva spinta, ma paga una certa fragilità difensiva: la prova contro la Feralpi ha mostrato tutti i suoi pregi e limiti, con un passaggio del turno ottenuto anche grazie al VAR. Due stili a confronto per un posto in semifinale.



ore 18:15 Serie C NOW 2024/25 Playoff 2° Turno Nazionale Andata : Diretta Gol

diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW

Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla dei momenti decisivi e più emozionanti di questa Serie C edizione n.66, l'11esima a tre gironi all'italiana + playoff e playout



Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:



- Giana Erminio vs Ternana : Andrea Menon

- Vis Pesaro vs Pescara : Gioele Anni

- Atalanta U23 vs Audace Cerignola : Fabio Frabetti



ore 18:15 Serie C NOW 2024/25 Playoff 2° Turno Nazionale Andata: Atalanta U23 vs Audace Cerignola

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Giovanni Poggi

Atalanta U23 e Cerignola sono a un passo dalla storia, mai così vicine alle final four dei playoff di Serie C, anticamera della promozione in Serie B. L’Atalanta U23 arriva lanciatissima dopo aver superato due turni esterni contro Trento e AlbinoLeffe, per poi travolgere la Torres con un complessivo 8-3, incluso un record 7-1. Trascinata dalla coppia Vlahovic-Vavassori e da giovani talenti come De Nipoti, Cassa, Bernasconi e il portiere Vismara, la squadra di Francesco Modesto sogna in grande. Il Cerignola, secondo nel girone C, ha sfiorato il primo posto contendendo la vetta all’Avellino, con un gruppo solido guidato da Raffaele, forte di un lungo periodo di imbattibilità e di un 3-5-2 ben rodato. I pugliesi possono permettersi due pareggi per passare il turno grazie al miglior piazzamento. L’andata si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo, in uno scenario inedito per la Serie C.



ore 18:15 Serie C NOW 2024/25 Playoff 2° Turno Nazionale Andata: Vis Pesaro vs Pescara

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Sfolcini

Vis Pesaro e Pescara si ritrovano per la terza volta in una stagione segnata da tensioni e polemiche, pronte a contendersi un posto nelle Final Four dei playoff di Serie C. Il sorteggio ha acceso ulteriormente una rivalità già alimentata dai precedenti infuocati, con i marchigiani imbattuti nei due scontri di campionato e protagonisti di un’incredibile rimonta stagionale: in dodici mesi dalla salvezza all’esordio assoluto ai quarti di finale, dopo aver eliminato Pontedera, Arezzo e Rimini. Un cammino che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, ma che per l’andata al Benelli sarà condizionato dalle assenze pesanti di Paganini, Pucciarelli e Okoro. Dall’altra parte, il Pescara cerca riscatto e si affida all’estro di Davide Merola, già decisivo contro Pianese e Catania e pronto a essere l’uomo chiave anche in questa sfida, che si preannuncia calda e combattuta. Il ritorno all’Adriatico darà ai biancazzurri il vantaggio della testa di serie, potendo passare anche in caso di parità. A dirigere le due squadre due tecnici esperti di playoff: Stellone, vincente col Frosinone nel 2014, e Baldini, trionfatore col Palermo nel 2022. Un duello tecnico e mentale che potrebbe fare la differenza.



ore 18:15 Serie C NOW 2024/25 Playoff 2° Turno Nazionale Andata: Giana Erminio vs Ternana

diretta Sky Sport 254, Sky Sport 258 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Consales

La Giana Erminio sogna la Serie B dopo la storica vittoria sul Monopoli, ma ora deve affrontare la corazzata Ternana, seconda in classifica e miglior attacco del girone B. Il club di Gorgonzola incarna la forza del collettivo e la magia dell’impossibile, mentre i rossoverdi si affidano alla coppia Cicerelli-Cianci, 31 gol in due, e alla guida di Liverani, subentrato ad Abate in aprile dopo un periodo turbolento in panchina. La Giana rappresenta l’anima romantica del calcio provinciale, la Ternana invece un progetto ambizioso con giocatori di categoria superiore. Due visioni opposte, unite dallo stesso sogno: la promozione.

