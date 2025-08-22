Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori. 

Anche per le prossime tre stagioni tutta la Serie C sarà su Sky e in streaming su NOW, con oltre 1.200 partite all’anno tra regular season, playoff, playout, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con rubriche dedicate, highlights e approfondimenti.

Anche per la nuova stagione, le squadre della Serie C 2025 saranno 60 suddivise in tre gironi da 20. Il regolamento Serie C 2025 prevede la promozione in Serie B delle vincitrici dei tre gironi più una sola squadra che risulterà vincitrice al termine delle varie fasi dei Playoff. Retrocedono invece in Serie D le squadre che ricopriranno l’ultimo posto dei gironi al termine della stagione e altre due per girone al termine dei playout.

Le novità della Serie C 2025/2026 sono diverse: dall’Inter Under 23, nata quest’estate, e inserita nel girone A, alle nove squadre promosse nel corso dell’ultima stagione dalla Serie D (Siracusa, Dolomiti Bellunesi, Guidonia, Ospitaletto, Sambenedettese, Livorno, Casarano, Forlì, Bra). Senza dimenticare la nascita dell’Union Brescia, dopo il fallimento della squadra retrocessa dalla Serie B (che giocherà in Serie C al posto della FeralpiSalò).

E poi c’è la novità che crea più interesse. Il Football Video Support (e non Var) un sostegno importante per correggere gli errori più evidenti. Come funziona? Le squadre avranno la possibilità di ‘chiamare’ due volte il FVS (gestito dal quarto uomo). Due colori distingueranno le chiamate, una viola con scritta oro per la squadra di casa e oro con scritta viola per quella ospite. ⁠Ogni squadra avrà a disposizione due ‘challenge’ a partita, attivabili tramite un confronto immediato tra allenatore e quarto uomo attraverso un tablet. Se effettivamente l’errore, o un episodio rilevante è sfuggito all’arbitro, non verrà sottratta la chiamata alle due di partenza.

  • Girone A: AlbinoLeffe, Alcione Milano, Alzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter U23, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona

  • Girone B: Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro

  • Girone C: Atalanta U23, Audace Cerignola, AZ Picerno, Benevento, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Monopoli, Potenza, Salernitana, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Trapani

     

SKY SERIE C SKY WI-FI 2025/26 DIRETTA - 1a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Si parte venerdì sera alle 21:15 con un triplo appuntamento in contemporanea che segna ufficialmente il via alla stagione. Riflettori sul Girone B con Livorno-Ternana, trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW, con Antonio Nucera alla telecronaca e Luca Mastrorilli per interviste e bordocampo. Alla stessa ora, nel Girone A, spazio a Sanbenedettese-Bra su Sky Sport 252 con la voce di Luca Pellegrini, mentre sempre dal Girone B andrà in scena Perugia Guidonia-Montecelio su Sky Sport 253 con il commento di Andrea Di Staso. Completano il programma serale due match sempre in diretta alle 21:15: Arezzo-Forlì su Sky Sport 254 con Andrea Consales e Pineto-Vis Pesaro su Sky Sport 255 con Matteo Viscardi.

Sabato il menù diventa ancora più ricco, con calcio no stop dal pomeriggio alla tarda serata. Alle 17:30 apre il Girone B con Torres-Pontedera (Sky Sport 251, NOW) raccontata da Marco Pagano. Alle 18:00 doppio incrocio ad alta intensità con Carpi-Juventus Next Gen su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252 con Riccardo Morelli, e Ascoli-Pianese su Sky Sport Mix e Sky Sport 253 con la voce di Matteo Occhiuto. In parallelo, due sfide del Girone A: Alcione Milano-Triestina su Sky Sport 254 con Walter Topan e Giana Erminio-Trento su Sky Sport 255 con Gioele Anni. La sera alle 21:00 tripla proposta: Union Brescia-Arzignano Valchiampo su Sky Sport Arena e Sky Sport 252 con Pietro Scognamiglio, Lecco Ospitaletto-Franciacorta su Sky Sport Max e Sky Sport 253 con Alessio Colombo e Ravenna-Campobasso su Sky Sport Mix e Sky Sport 254 con Francesco Vitale. A completare il quadro serale, Rimini-Gubbio su Sky Sport 256 con Sabino Palermo e Albinoleffe-Dolomiti Bellunesi su Sky Sport 257 con Alberto Pucci.

Domenica pomeriggio alle 18:00 fari puntati sul Girone C, con cinque sfide in contemporanea: Latina-Atalanta U23 su Sky Sport 254 con Fabio Frabetti, Giugliano-Potenza su Sky Sport 255 con Matteo Migliori, Virtus Verona-Cittadella su Sky Sport 256 con Cristiano Tognoli, Sorrento-Cavese su Sky Sport 258 con Gioele Anni e Pergolettese-Renate su Sky Sport 259 con Alessio Colombo. La serata alle 21:00 porta in campo altre cinque partite decisive: Catania-Foggia su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254 con Paolo Redi, L.R. Vicenza-Lumezzane su Sky Sport 255 con Andrea Menon, Casarano-Trapani su Sky Sport 256 con Matteo Sfolcini, Monopoli-Cosenza su Sky Sport 258 con Peppe Di Giovanni e Pro Patria-Pro Vercelli su Sky Sport 259 con Andrea Calderoni.

Il turno si chiuderà lunedì con l’ultimo blocco di sfide. Alle 20:30 spazio al Girone A con Novara-Inter U23 su Sky Sport 255 con Elia Faggion, mentre alle 21:00 il palcoscenico sarà tutto per il Girone C con quattro partite in contemporanea: Crotone-Benevento su Sky Sport 256 con Calogero Destro, Salernitana-Siracusa su Sky Sport 257 con Andrea Voria, Audace Cerignola-Az Picerno su Sky Sport 258 con Biagio Liccardo e Casertana-Team Altamura su Sky Sport 259 con Fabrizio Redaelli.

VENERDI 22 AGOSTO 2025

  • ore 21:15 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone B: Livorno vs Ternana
    diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Antonio Nucera
    Borodocampo ed interviste: Luca Mastrorilli
     
  • ore 21:15 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone A: Sanbenedettese vs Bra
    diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Luca Pellegrini
     
  • ore 21:15 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone B: Perugia Guidonia vs Montecelio
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Di Staso
     
  • ore 21:15 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone B: Arezzo vs Forlì
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Consales
     
  • ore 21:15 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone B: Pineto vs Vis Pesaro
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Viscardi

SABATO 23 AGOSTO 2025

  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone B: Torres vs Pontedera
    diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Marco Pagano
     
  • ore 18:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone B: Carpi vs Juventus Next Gen
    diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Riccardo Morelli
     
  • ore 18:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone B: Ascoli vs Pianese
    diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Occhiuto
     
  • ore 18:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone A: Alcione Milano vs Triestina
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Walter Topan
     
  • ore 18:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone A: Giana Erminio vs Trento
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Gioele Anni
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone A: Union Brescia vs Arzignano V.
    diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Pietro Scognamiglio
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone A: Lecco Ospitaletto vs Franciacorta
    diretta Sky Sport Max 205, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Alessio Colombo
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone B: Ravenna vs Campobasso
    diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Francesco Vitale
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone B: Rimini vs Gubbio
    diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Sabino Palermo
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone A: Albinoleffe vs Dolomiti Bellunesi
    diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Alberto Pucci

DOMENICA 24 AGOSTO 2025

  • ore 18:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone C: Latina vs Atalanta U23
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Fabio Frabetti
     
  • ore 18:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone C: Giugliano vs Potenza
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Migliori
     
  • ore 18:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone A: Virtus Verona vs Cittadella
    diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Cristiano Tognoli
     
  • ore 18:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone C: Sorrento vs Cavese
    diretta Sky Sport 258 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Gioele Anni
     
  • ore 18:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone A: Pergolettese vs  Renate
    diretta Sky Sport 259 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Alessio Colombo
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone C: Catania vs Foggia
    diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Paolo Redi
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone A: L.R. Vicenza vs Lumezzane
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Menon
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone C: Casarano vs Trapani
    diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Sfolcini
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone C: Monopoli vs Cosenza
    diretta Sky Sport 258 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Peppe Di Giovanni
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone A: Pro Patria vs  Pro Vercelli
    diretta Sky Sport 259 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Calderoni

LUNEDI 25 AGOSTO 2025

  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone A: Novara vs Inter U23
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Elia Faggion
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone C: Crotone vs Benevento
    diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Calogero Destro
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone C: Salernitana vs Siracusa
    diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Voria
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone C: Audace Cerignola vs Az Picerno
    diretta Sky Sport 258 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Biagio Liccardo
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 1a Giornata Girone C: Casertana vs Team Altamura
    diretta Sky Sport 259 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Fabrizio Redaelli

