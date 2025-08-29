Calcio Estero live Sky e NOW (29 - 31 Agosto 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

Nella casa dello Sport di Sky, da venerdì 29 a domenica 31 agosto, appuntamento con i campionati esteri in streaming su NOW. In campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night -, la Bundesliga – esclusiva Sky fino al 2029, con 5 partite per turno – e la Ligue 1 francese - con le migliori due partite a turno.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 3ª giornata di Premier League. Sabato si parte con quattro partite: alle 13.30 Chelsea-Fulham (Sky Sport Calcio e NOW), alle 16 Manchester United-Burnley (Sky Sport Calcio e NOW) e Tottenham-Bournemouth (Sky Sport 251 e NOW), alle 18.30 Leeds-Newcastle (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW). Dopodiché, appuntamento domenica alle 15 con Brighton-Manchester City (Sky Sport Calcio e NOW) e Nottingham Forest-West Ham (Sky Sport Arena e NOW). Alle 17.30 in scena Liverpool-Arsenal (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e NOW), mentre alle 20 toccherà ad Aston Villa-Crystal Palace (Sky Sport 257 e NOW).

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il secondo weekend di Bundesliga. Venerdì, alle 20.30 su Sky Sport 254 e NOW, apre la giornata il match Amburgo-St.Pauli. Sabato doppio impegno: alle 15.30 Werder Brema-Bayer Leverkusen (Sky Sport 254 e NOW) e alle 18.30 Augsburg-Bayern Monaco (Sky Sport 254 e NOW). Domenica tre partite: alle 15.30 Wolfsburg-Mainz (Sky Sport 255 e NOW), alle 17.30 Borussia Dortmund-Union Berlino (Sky Sport 257 e NOW) e in differita all’1.30 – Sky Sport Calcio e NOW – la sfida tra Colonia e Friburgo.

LIGUE 1 –In Francia appuntamento con la 3ª giornata di Ligue 1. Sabato, alle 21.05 su Sky Sport 259 e NOW, in scena Tolosa-PSG. Domenica, alle 17.15 suSky Sport 259 e NOW, Monaco-Strasburgo, mentre alle 20.45 – Sky Sport 258 e NOW - Lione-Marsiglia.

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.

Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Calcio estero: la programmazione live su Sky e in streaming su NOW

PREMIER LEAGUE – 3a giornata

SABATO 30 AGOSTO

Alle 13.30 CHELSEA-FULHAM

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Nicola Roggero





Sky Sport Calcio e NOW telecronaca Nicola Roggero Alle 16 MANCHESTER UNITED-BURNLEY

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano





Sky Sport Calcio e NOW telecronaca Paolo Ciarravano Alle 16 TOTTENHAM-BOURNEMOUTH

Sky Sport 251 e NOW

telecronaca Matteo Marceddu





Sky Sport 251 e NOW telecronaca Matteo Marceddu Alle 18.30 LEEDS-NEWCASTLE

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Massimo Marianella

DOMENICA 31 AGOSTO

Alle 15 BRIGHTON-MANCHESTER CITY

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Federico Zancan





Sky Sport Calcio e NOW telecronaca Federico Zancan Alle 15 NOTTINGHAM FOREST-WEST HAM

Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Nicola Roggero





Sky Sport Arena e NOW telecronaca Nicola Roggero Alle 17.30 LIVERPOOL-ARSENAL

Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Massimo Marianella





Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW telecronaca Massimo Marianella Alle 20 ASTON VILLA-CRYSTAL PALACE

Sky Sport 257 e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano

BUNDESLIGA – 2a giornata

VENERDÌ 29 AGOSTO

Alle 20.30 AMBURGO-ST-PAULI

Sky Sport 254 e NOW

telecronaca Federico Zanon

SABATO 30 AGOSTO

Alle 15.30 WERDER BREMA-BAYER LEVERKUSEN

Sky Sport 254 e NOW

telecronaca Federico Zanon





Sky Sport 254 e NOW telecronaca Federico Zanon Alle 18.30 AUGSBURG-BAYERN MONACO

Sky Sport 254 e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

DOMENICA 31 AGOSTO

Alle 15.30 WOLFSBURG-MAINZ

Sky Sport 255 e NOW

telecronaca Christian Giordano





Sky Sport 255 e NOW telecronaca Christian Giordano Alle 17.30 BORUSSIA DORTMUND-UNION BERLINO

Sky Sport 257 e NOW

telecronaca Gianluigi Bagnulo





Sky Sport 257 e NOW telecronaca Gianluigi Bagnulo Alle 19.30 (differita) COLONIA-FRIBURGO

diretta streaming gratuita sul canale Youtube di Sky Sport

differita ore 1.30 su Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Elia Faggion

LIGUE 1 – 3a giornata

SABATO 30 AGOSTO

Alle 21.05 TOLOSA-PSG

Sky Sport 259 e NOW

telecronaca Gianluigi Bagnulo

DOMENICA 31 AGOSTO

Alle 17.15 MONACO-STRASBURGO

Sky Sport 259 e NOW

telecronaca Andrea Menon





Sky Sport 259 e NOW telecronaca Andrea Menon Alle 20.45 LIONE-MARSIGLIA

Sky Sport 258 e NOW

telecronaca Federico Botti

STUDI PRE E POSTPARTITA

SABATO 30 AGOSTO

Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18.30 La Casa dello Sport Internazionale

In studio: Federica Lodi e Paolo Di Canio

DOMENICA 31 AGOSTO

Dalle 19.30 La Casa dello Sport Internazionale

In studio: Federica Lodi e Paolo Di Canio

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale

per seguire tutta la stagione 2025/2026!