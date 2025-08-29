Calcio Estero live Sky e NOW (29 - 31 Agosto 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

Nella casa dello Sport di Sky, da venerdì 29 a domenica 31 agosto, appuntamento con i campionati esteri in streaming su NOW. In campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night -, la Bundesliga – esclusiva Sky fino al 2029, con 5 partite per turno – e la Ligue 1 francese - con le migliori due partite a turno.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 3ª giornata di Premier League. Sabato si parte con quattro partite: alle 13.30 Chelsea-Fulham (Sky Sport Calcio e NOW), alle 16 Manchester United-Burnley (Sky Sport Calcio e NOW) e Tottenham-Bournemouth (Sky Sport 251 e NOW), alle 18.30 Leeds-Newcastle (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW). Dopodiché, appuntamento domenica alle 15 con Brighton-Manchester City (Sky Sport Calcio e NOW) e Nottingham Forest-West Ham (Sky Sport Arena e NOW). Alle 17.30 in scena Liverpool-Arsenal (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e NOW), mentre alle 20 toccherà ad Aston Villa-Crystal Palace (Sky Sport 257 e NOW).
BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il secondo weekend di Bundesliga. Venerdì, alle 20.30 su Sky Sport 254 e NOW, apre la giornata il match Amburgo-St.Pauli. Sabato doppio impegno: alle 15.30 Werder Brema-Bayer Leverkusen (Sky Sport 254 e NOW) e alle 18.30 Augsburg-Bayern Monaco (Sky Sport 254 e NOW). Domenica tre partite: alle 15.30 Wolfsburg-Mainz (Sky Sport 255 e NOW), alle 17.30 Borussia Dortmund-Union Berlino (Sky Sport 257 e NOW) e in differita all’1.30 – Sky Sport Calcio e NOW – la sfida tra Colonia e Friburgo.
LIGUE 1 –In Francia appuntamento con la 3ª giornata di Ligue 1. Sabato, alle 21.05 su Sky Sport 259 e NOW, in scena Tolosa-PSG. Domenica, alle 17.15 suSky Sport 259 e NOW, Monaco-Strasburgo, mentre alle 20.45 – Sky Sport 258 e NOW - Lione-Marsiglia.
Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.
Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).
Calcio estero: la programmazione live su Sky e in streaming su NOW
PREMIER LEAGUE – 3a giornata
SABATO 30 AGOSTO
- Alle 13.30 CHELSEA-FULHAM
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Nicola Roggero
- Alle 16 MANCHESTER UNITED-BURNLEY
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Paolo Ciarravano
- Alle 16 TOTTENHAM-BOURNEMOUTH
Sky Sport 251 e NOW
telecronaca Matteo Marceddu
- Alle 18.30 LEEDS-NEWCASTLE
Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW
telecronaca Massimo Marianella
DOMENICA 31 AGOSTO
- Alle 15 BRIGHTON-MANCHESTER CITY
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Federico Zancan
- Alle 15 NOTTINGHAM FOREST-WEST HAM
Sky Sport Arena e NOW
telecronaca Nicola Roggero
- Alle 17.30 LIVERPOOL-ARSENAL
Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW
telecronaca Massimo Marianella
- Alle 20 ASTON VILLA-CRYSTAL PALACE
Sky Sport 257 e NOW
telecronaca Paolo Ciarravano
BUNDESLIGA – 2a giornata
VENERDÌ 29 AGOSTO
- Alle 20.30 AMBURGO-ST-PAULI
Sky Sport 254 e NOW
telecronaca Federico Zanon
SABATO 30 AGOSTO
- Alle 15.30 WERDER BREMA-BAYER LEVERKUSEN
Sky Sport 254 e NOW
telecronaca Federico Zanon
- Alle 18.30 AUGSBURG-BAYERN MONACO
Sky Sport 254 e NOW
telecronaca Pietro Nicolodi
DOMENICA 31 AGOSTO
- Alle 15.30 WOLFSBURG-MAINZ
Sky Sport 255 e NOW
telecronaca Christian Giordano
- Alle 17.30 BORUSSIA DORTMUND-UNION BERLINO
Sky Sport 257 e NOW
telecronaca Gianluigi Bagnulo
- Alle 19.30 (differita) COLONIA-FRIBURGO
diretta streaming gratuita sul canale Youtube di Sky Sport
differita ore 1.30 su Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Elia Faggion
LIGUE 1 – 3a giornata
SABATO 30 AGOSTO
- Alle 21.05 TOLOSA-PSG
Sky Sport 259 e NOW
telecronaca Gianluigi Bagnulo
DOMENICA 31 AGOSTO
- Alle 17.15 MONACO-STRASBURGO
Sky Sport 259 e NOW
telecronaca Andrea Menon
- Alle 20.45 LIONE-MARSIGLIA
Sky Sport 258 e NOW
telecronaca Federico Botti
STUDI PRE E POSTPARTITA
SABATO 30 AGOSTO
- Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18.30 La Casa dello Sport Internazionale
In studio: Federica Lodi e Paolo Di Canio
DOMENICA 31 AGOSTO
- Dalle 19.30 La Casa dello Sport Internazionale
In studio: Federica Lodi e Paolo Di Canio
