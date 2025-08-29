Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 2a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori. 

Anche per le prossime tre stagioni tutta la Serie C sarà su Sky e in streaming su NOW, con oltre 1.200 partite all’anno tra regular season, playoff, playout, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con rubriche dedicate, highlights e approfondimenti.

Anche per la nuova stagione, le squadre della Serie C 2025 saranno 60 suddivise in tre gironi da 20. Il regolamento Serie C 2025 prevede la promozione in Serie B delle vincitrici dei tre gironi più una sola squadra che risulterà vincitrice al termine delle varie fasi dei Playoff. Retrocedono invece in Serie D le squadre che ricopriranno l’ultimo posto dei gironi al termine della stagione e altre due per girone al termine dei playout.

Le novità della Serie C 2025/2026 sono diverse: dall’Inter Under 23, nata quest’estate, e inserita nel girone A, alle nove squadre promosse nel corso dell’ultima stagione dalla Serie D (Siracusa, Dolomiti Bellunesi, Guidonia, Ospitaletto, Sambenedettese, Livorno, Casarano, Forlì, Bra). Senza dimenticare la nascita dell’Union Brescia, dopo il fallimento della squadra retrocessa dalla Serie B (che giocherà in Serie C al posto della FeralpiSalò).

E poi c’è la novità che crea più interesse. Il Football Video Support (e non Var) un sostegno importante per correggere gli errori più evidenti. Come funziona? Le squadre avranno la possibilità di ‘chiamare’ due volte il FVS (gestito dal quarto uomo). Due colori distingueranno le chiamate, una viola con scritta oro per la squadra di casa e oro con scritta viola per quella ospite. ⁠Ogni squadra avrà a disposizione due ‘challenge’ a partita, attivabili tramite un confronto immediato tra allenatore e quarto uomo attraverso un tablet. Se effettivamente l’errore, o un episodio rilevante è sfuggito all’arbitro, non verrà sottratta la chiamata alle due di partenza.

  • Girone A: AlbinoLeffe, Alcione Milano, Alzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter U23, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona

  • Girone B: Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro

  • Girone C: Atalanta U23, Audace Cerignola, AZ Picerno, Benevento, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Monopoli, Potenza, Salernitana, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Trapani

     

SKY SERIE C SKY WI-FI 2025/26 DIRETTA - 2a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Il secondo turno di Serie C Sky Wifi 2025/26 disegna un weekend calcistico denso di emozioni e di grande copertura televisiva, con tutte le sfide trasmesse in diretta su Sky e NOW e un parterre di telecronisti pronti a raccontare ogni dettaglio. La partenza è fissata per venerdì alle 21:00 con cinque partite in contemporanea: l’Atalanta U23-Casarano al Gewiss Training Center con la voce di Giovanni Poggi su Sky Sport 255, mentre a Pesaro la Vis-Rimini su Sky Sport 256 con Walter Topan. Nel Girone A il Tombolato accoglie Cittadella-Alcione Milano su Sky Sport 257 narrata da Matteo Sfolcini, e in Toscana il Pontedera-Arezzo su Sky Sport 258 con Francesco Vitale. Chiude la prima serata Pro Vercelli-Albinoleffe, in diretta da Sky Sport 259 con Matteo Occhiuto.

Sabato il programma si apre alle 18:00 con sei match da seguire in simultanea: Cavese-Catania su Sky Sport 255 raccontata da Andrea Consales, Bra-Perugia su Sky Sport 256 con Matteo Migliori, Campobasso-Torres su Sky Sport 257 con Fabrizio Redaelli, Triestina-Lecco su Sky Sport 258 con Luca Pellegrini e Renate-Giana Erminio su Sky Sport 259 con Cristiano Tognoli. Alle 21:00 la scena si accende ancora di più: Juventus Next Gen-Livorno su Sky Sport 254 con Elia Faggion, Potenza-Audace Cerignola su Sky Sport 255 con Sabino Palermo, Gubbio-Sambenedettese su Sky Sport 256 con Alberto Pucci, Foggia-Sorrento su Sky Sport 257 con Pietro Scognamiglio e Trapani-Latina su Sky Sport 258 con Gioele Anni.

La domenica offre un programma altrettanto ricco. Alle 15:30 l’Inter U23-Pro Patria su Sky Sport 251 con Antonio Nucera, Lumezzane-Pergolettese su Sky Sport 253 con Andrea Calderoni e Dolomiti Bellunesi-Novara su Sky Sport 254 affidata ad Alessio Colombo. Alle 18:00 altre cinque sfide: Trento-Union Brescia su Sky Sport 253 con Calogero Destro, Team Altamura-Crotone su Sky Sport 254 con Peppe Di Giovanni, Pianese-Carpi su Sky Sport 255 con Andrea Di Staso, Arzignano Valchiampo-Virtus Verona su Sky Sport 256 con Marco Pagano e Az Picerno-Giugliano su Sky Sport 258 raccontata da Matteo Viscardi. La serata delle 21:00 porta in scena Cosenza-Salernitana al Marulla su Sky Sport 252 con Fabio Frabetti, Ternana-Ascoli su Sky Sport 253 con Riccardo Morelli, Ospitaletto Franciacorta-L.R. Vicenza su Sky Sport 254 affidato a Manuel Favia, Benevento-Casertana allo stadio Vigorito su Sky Sport Calcio e Sky Sport 255 con Matteo Occhiuto, e Siracusa-Monopoli su Sky Sport 256 raccontata da Angelo Taglieri.

Il sipario cala lunedì con le ultime due sfide in notturna. Alle 20:30 Forlì-Ravenna derby romagnolo ad alta intensità trasmesso su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 con Giovanni Cristiano. Infine, alle 21:00, la scena passa a Guidonia Montecelio-Pineto, live su Sky Sport 252 e NOW, con la cronaca di Biagio Liccardo.

VENERDI 29 AGOSTO 2025

  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone C: Atalanta U23 vs Casarano
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Giovanni Poggi
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone B: Vis Pesaro vs Rimini
    diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Walter Topan
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone A: Cittadella vs Alcione Milano
    diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Sfolcini
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone B: Pontedera vs Arezzo
    diretta Sky Sport 258 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Francesco Vitale
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone A: Pro Vercelli vs Albinoleffe
    diretta Sky Sport 259 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Occhiuto

SABATO 30 AGOSTO 2025

  • ore 18:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone C: Cavese vs Catania
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Consales
     
  • ore 18:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone X: Bra vs Perugia
    diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Migliori
     
  • ore 18:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone B: Campobasso vs Torres
    diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Fabrizio Redaelli
     
  • ore 18:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone X: Triestina vs Lecco
    diretta Sky Sport 258 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Luca Pellegrini
     
  • ore 18:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone A: Renate vs Giana Erminio
    diretta Sky Sport 259 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Cristiano Tognoli
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone B: Juventus Next Gen vs Livorno
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Elia Faggion
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone C: Potenza vs Audace Cerignola
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Sabino Palermo
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone B: Gubbio vs Sanbenedettese
    diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Alberto Pucci
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone C: Foggia vs Sorrento
    diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Pietro Scognamiglio
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone C: Trapani vs Latina
    diretta Sky Sport 258 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Gioele Anni

DOMENICA 31 AGOSTO 2025

  • ore 15:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone A: Inter U23 vs Pro Patria
    diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Antonio Nucera
     
  • ore 15:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone A:  Lumezzane vs Pergolettese
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Calderoni
     
  • ore 15:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone A:  Dolomiti Bellunesi vs Novara
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Alessio Colombo
     
  • ore 18:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone A: Trento vs Union Brescia
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca:  Calogero Destro
     
  • ore 18:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone C:  Team Altamura vs Crotone
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Peppe Di Giovanni
     
  • ore 18:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone B: Pianese vs Carpi
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Di Staso
     
  • ore 18:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone A: Arzignano V. vs Virtus Verona
    diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Marco Pagano
     
  • ore 18:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone C: Az Picerno vs Giugliano
    diretta Sky Sport 258 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Viscardi
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone C: Cosenza vs Salernitana
    diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Fabio Frabetti
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone B: Ternana vs Ascoli
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Riccardo Morelli
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone A: Ospitaletto Franciacorta vs L.R. Vicenza
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Manuel Favia
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone C: Benevento vs Casertana 
    diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Occhiuto
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone C: Siracusa vs Monopoli
    diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Angelo Taglieri

LUNEDI 1 SETTEMBRE 2025

  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone B: Forlì vs Ravenna
    diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Giovanni Cristiano
     
  • ore 21:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 2a Giornata Girone B: Guidonia Montecelio vs Pineto
    diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Biagio Liccardo

