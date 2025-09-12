Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 4a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori.
Anche per le prossime tre stagioni tutta la Serie C sarà su Sky e in streaming su NOW, con oltre 1.200 partite all’anno tra regular season, playoff, playout, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con rubriche dedicate, highlights e approfondimenti.
Anche per la nuova stagione, le squadre della Serie C 2025 saranno 60 suddivise in tre gironi da 20. Il regolamento Serie C 2025 prevede la promozione in Serie B delle vincitrici dei tre gironi più una sola squadra che risulterà vincitrice al termine delle varie fasi dei Playoff. Retrocedono invece in Serie D le squadre che ricopriranno l’ultimo posto dei gironi al termine della stagione e altre due per girone al termine dei playout.
Le novità della Serie C 2025/2026 sono diverse: dall’Inter Under 23, nata quest’estate, e inserita nel girone A, alle nove squadre promosse nel corso dell’ultima stagione dalla Serie D (Siracusa, Dolomiti Bellunesi, Guidonia, Ospitaletto, Sambenedettese, Livorno, Casarano, Forlì, Bra). Senza dimenticare la nascita dell’Union Brescia, dopo il fallimento della squadra retrocessa dalla Serie B (che giocherà in Serie C al posto della FeralpiSalò).
E poi c’è la novità che crea più interesse. Il Football Video Support (e non Var) un sostegno importante per correggere gli errori più evidenti. Come funziona? Le squadre avranno la possibilità di ‘chiamare’ due volte il FVS (gestito dal quarto uomo). Due colori distingueranno le chiamate, una viola con scritta oro per la squadra di casa e oro con scritta viola per quella ospite. Ogni squadra avrà a disposizione due ‘challenge’ a partita, attivabili tramite un confronto immediato tra allenatore e quarto uomo attraverso un tablet. Se effettivamente l’errore, o un episodio rilevante è sfuggito all’arbitro, non verrà sottratta la chiamata alle due di partenza.
- Girone A: AlbinoLeffe, Alcione Milano, Alzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter U23, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona
- Girone B: Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro
- Girone C: Atalanta U23, Audace Cerignola, AZ Picerno, Benevento, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Monopoli, Potenza, Salernitana, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Trapani
SKY SERIE C SKY WI-FI 2025/26 DIRETTA - 4a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI
DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.
La quarta giornata di Serie C Sky Wifi 2025/26 si apre venerdì con un turno serale che promette emozioni fin dal primo fischio. Alle 20:30 il Girone C propone tre sfide in contemporanea: Foggia-Latina in diretta su Sky Sport Uno 201 e Sky Sport 251 con la telecronaca di Marco Pagano, Potenza-Crotone su Sky Sport Arena 204 e Sky Sport 252 raccontata da Pietro Scognamiglio e Monopoli Audace-Cerignola su Sky Sport 253 con la voce di Matteo Viscardi. A completare il quadro del venerdì ci sono due incontri del Girone A, Ospitaletto Franciacorta-Pergolettese su Sky Sport 254 con Biagio Liccardo e Arzignano V.-Giana Erminio su Sky Sport 255 con Luca Pellegrini.
Sabato pomeriggio, dalle 15:00, spazio a un ricco blocco di sei partite: Renate-Union Brescia live su Sky Sport 251 con Giovanni Cristiano, Pianese-Sambenedettese su Sky Sport 252 con Calogero Destro, Guidonia Montecelio-Ravenna su Sky Sport 253 con Alessio Colombo, Pro Vercelli-Virtus Verona su Sky Sport 254 con Andrea Consales, Dolomiti Bellunesi-Alcione Milano su Sky Sport 255 con Gioele Anni e Lumezzane-Triestina su Sky Sport 256 con Walter Topan. Alle 17:30 il pomeriggio entra nel vivo con Siracusa-Benevento su Sky Sport Arena 204 e Sky Sport 251 con la telecronaca di Fabrizio Redaelli, Forlì-Gubbio su Sky Sport 252 con Matteo Migliori, Campobasso-Pineto su Sky Sport 253 con Alfredo Alberico, Az Picerno-Casarano su Sky Sport 254 raccontata da Francesco Vitale e Pontedera-Rimini su Sky Sport 255 con Andrea Calderoni.
Domenica si parte alle 12:30 con Juventus Next Gen-Arezzo in diretta su Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251, affidata alla voce di Fabio Frabetti. Alle 15:00 inizia un pomeriggio di calcio totale: Perugia-Ascoli su Sky Sport 251 con Sabino Palermo, Inter U23-Lecco su Sky Sport 252 con Antonio Nucera, Cosenza-Catania su Sky Sport Arena 204 e Sky Sport 253 con Elia Faggion, Atalanta U23-Team Altamura su Sky Sport 254 con Matteo Occhiuto, Bra-Torres su Sky Sport 255 con Angelo Taglieri e Trento-Albinoleffe su Sky Sport 256 con Cristiano Tognoli. Alle 17:30 si prosegue con Vis Pesaro-Livorno su Sky Sport Max 206 e Sky Sport 252 raccontata da Andrea Voria, Trapani-Casertana su Sky Sport 253 con Andrea Di Staso e Pro Patria-Novara su Sky Sport 254 con Riccardo Morelli. La serata delle 20:30 chiude la domenica con due sfide di cartello: Salernitana-Sorrento su Sky Sport Arena 204 e Sky Sport 252 con la telecronaca di Peppe Di Giovanni e Ternana-Carpi su Sky Sport Mix 211 e Sky Sport 253 con Alberto Pucci.
Lunedì sera l’ultima parola spetta al Girone A, con Cittadella-L.R. Vicenza live su Sky Sport Uno 201 e Sky Sport 252 con Giovanni Poggi mentre nel girone C c'è Cavese-Giugliano su Sky Sport Arena 204 e Sky Sport 253 affidata a Matteo Sfolcini. La settimana si chiude mercoledì con i recuperi della terza giornata: alle 19:00 Virtus Verona-Inter U23 su Sky Sport Max 206 e Sky Sport 255 con Riccardo Morelli, seguita alle 20:00 da Salernitana-Atalanta U23 su Sky Sport Mix 211 e Sky Sport 256 con Fabio Frabetti, completando così un programma che porta la Serie C Sky Wifi al centro dell’attenzione di tifosi e appassionati.
VENERDI 12 SETTEMBRE 2025
- ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone C: Foggia vs Latina
diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Telecronaca: Marco Pagano
- ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone C: Potenza vs Crotone
diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Telecronaca: Pietro Scognamiglio
- ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone C: Monopoli Audace vs Cerignola
diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca: Matteo Viscardi
- ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone A: Ospitaletto Franciacorta vs Pergolettese
diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca: Biagio Liccardo
- ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone A: Arzignano V. vs Giana Erminio
diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
Telecronaca: Luca Pellegrini
SABATO 13 SETTEMBRE 2025
- ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone A: Renate vs Union Brescia
diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Telecronaca: Giovanni Cristiano
- ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone B: Pianese vs Sanbenedettese
diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Telecronaca: Calogero Destro
- ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone B: Guidonia Montecelio vs Ravenna
diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca: Alessio Colombo
- ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone A: Pro Vercelli vs Virtus Verona
diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca: Andrea Consales
- ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone A: Dolomiti Bellunesi vs Alcione Milano
diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
Telecronaca: Gioele Anni
- ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone A: Lumezzane vs Triestina
diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
Telecronaca: Walter Topan
- ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone C: Siracusa vs Benevento
diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Telecronaca: Fabrizio Redaelli
- ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone B: Forlì vs Gubbio
diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Telecronaca: Matteo Migliori
- ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone B: Campobasso vs Pineto
diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca: Alfredo Alberico
- ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone C: Az Picerno vs Casarano
diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca: Francesco Vitale
- ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone B: Pontedera vs Rimini
diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
Telecronaca: Andrea Calderoni
DOMENICA 14 SETTEMBRE 2025
- ore 12:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone B: Juventus Next Gen vs Arezzo
diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Telecronaca: Fabio Frabetti
- ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone B: Perugia vs Ascoli
diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Telecronaca: Sabino Palermo
- ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone A: Inter U23 vs Lecco
diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Telecronaca: Antonio Nucera
- ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone C: Cosenza vs Catania
diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca: Elia Faggion
- ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone A: Atalanta U23 vs Team Altamura
diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca: Matteo Occhiuto
- ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone B: Bra vs Torres
diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
Telecronaca: Angelo Taglieri
- ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone A: Trento vs Albinoleffe
diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
Telecronaca: Cristiano Tognoli
- ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone B: Vis Pesaro vs Livorno
diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Telecronaca: Andrea Voria
- ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone C: Trapani vs Casertana
diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca: Andrea Di Staso
- ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone A: Pro Patria vs Novara
diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca: Riccardo Morelli
- ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone C: Salernitana vs Sorrento
diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Telecronaca: Peppe Di Giovanni
- ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone B: Ternana vs Carpi
diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca: Alberto Pucci
LUNEDI 15 SETTEMBRE 2025
- ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone A: Cittadella vs L.R. Vicenza
diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Telecronaca: Giovanni Poggi
- ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 4a Giornata Girone C: Cavese vs Giugliano
diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca: Matteo Sfolcini
MERCOLEDI 17 SETTEMBRE 2025
- ore 19:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 Recupero 3a Giornata Girone A: Virtus Verona vs Inter U23
diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 255 e in streaming su NOW
Telecronaca: Riccardo Morelli
- ore 20:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 Recupero 3a Giornata Girone C: Salernitana vs Atalanta U23
diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 256 e in streaming su NOW
Telecronaca: Fabio Frabetti
