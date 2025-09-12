Calcio Estero live Sky e NOW (12 - 14 Settembre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

Nella Casa dello Sport di Sky, da venerdì 12 a domenica 14 settembre, appuntamento con i campionati esteri in streaming su NOW.. In campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night -, la Bundesliga – esclusiva Sky fino al 2029, con 5 partite per turno – e la Ligue 1 francese - con le migliori due partite a turno.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 4ª giornata di Premier League. Sabato sono otto le partite in programma: alle 13.30 Arsenal- Nottingham Forest (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW), alle 16 Newcastle-Wolverhampton (Sky Sport Uno, Sky Sport 259 e NOW), Everton-Aston Villa (Sky Sport Calcio e NOW), Bournemouth-Brighton (Sky Sport Max NOW), Crystal Palace-Sunderland (Sky Sport 257 e NOW) e Fulham-Leeds (Sky Sport 258 e NOW). Alle 18.30 West Ham-Tottenham (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW), mentre alle 21 si gioca Brentford-Chelsea (Sky Sport Arena e NOW). Due i match di domenica: alle 15 Burnley-Liverpool (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW), alle 17.30 il derby di Manchester: City-United (Sky Sport Uno e NOW).

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il terzo weekend di Bundesliga. Venerdì, alle 20.30 su Sky Sport Calcio e NOW, apre la giornata il match Bayer Leverkuysen-Eintracht. Sabato doppio impegno: alle 15.30 Heidenheim-Borussia Dortmund (Sky Sport Arena e NOW) e alle 18.30 Bayern Monaco-Amburgo (Sky Sport Calcio e NOW). Domenica due partite: alle 15.30 St. Pauli-Augsburg (Sky Sport Max e NOW), alle 17.30 Borussia Mönchengladbach-Werder Brema (Sky Sport 255 e NOW).

LIGUE 1 –In Francia appuntamento con la 4ª giornata di Ligue 1. Venerdì, alle 20.45 suSky Sport 256 e NOW, in campo Marsiglia-Lorient. Domenica, alle 17.15 suSky Sport Arena e NOW, PSG-Lens, mentre alle 20.45 – Sky Sport Calcio e NOW - Rennes-Lione.

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.

Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Calcio estero: la programmazione live su Sky e in streaming su NOW

PREMIER LEAGUE – 4a giornata

SABATO 13 SETTEMBRE

Alle 13.30 ARSENAL-NOTTINGHAM FOREST

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Massimo Marianella





Alle 16 NEWCASTLE-WOLVERHAMPTON

Sky Sport Uno, Sky Sport 259 e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano

Sky Sport Uno, Sky Sport 259 e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano





Alle 16 EVERTON-ASTON VILLA

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Federico Zanon

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Federico Zanon





Alle 16 BOURNEMOUTH-BRIGHTON

Sky Sport Max NOW

telecronaca Nicolò Ramella

Sky Sport Max NOW

telecronaca Nicolò Ramella





Alle 16 CRYSTAL PALACE-SUNDERLAND

Sky Sport 257 e NOW

telecronaca Manuel Favia

Sky Sport 257 e NOW

telecronaca Manuel Favia





Alle 16 FULHAM-LEEDS

Sky Sport 258, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Paolo Redi

Sky Sport 258, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Paolo Redi





Alle 18.30 WEST HAM-TOTTENHAM

Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Nicola Roggero

Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Nicola Roggero





Alle 21 BRENTFORD-CHELSEA

Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Federico Botti

Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Federico Botti

DOMENICA 14 SETTEMBRE

Alle 15 BURNLEY-LIVERPOOL

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Massimo Marianella





Alle 17.30 MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED

Sky Sport Uno e NOW

telecronaca Federico Zancan

Sky Sport Uno e NOW

telecronaca Federico Zancan

BUNDESLIGA – 3a giornata

VENERDÌ 12 SETTEMBRE

Alle 20.30 BAYER LEVERKUSEN-EINTRACHT

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

SABATO 13 SETTEMBRE

Alle 15.30 HEIDENHEIM-BORUSSIA DORTMUND

Sky Sport Arena NOW

telecronaca Christian Giordano





Alle 18.30 BAYERN MONACO-AMBURGO

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

DOMENICA 14 SETTEMBRE

Alle 15.30 ST. PAULI-AUGSBURG

Sky Sport Max NOW

telecronaca Christian Giordano





Alle 17.30 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-WERDER BREMA

Sky Sport 255 e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

Sky Sport 255 e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

LIGUE 1 – 4a giornata

VENERDÌ 12 SETTEMBRE

Alle 20.45 MARSIGLIA-LORIENT

Sky Sport 256 e NOW

telecronaca Filippo Benincampi

DOMENICA 14 SETTEMBRE

Alle 17.15 PSG-LENS

Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano





Alle 20.45 RENNES-LIONE

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Matteo Marceddu

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Matteo Marceddu

STUDI PRE E POSTPARTITA

SABATO 13 SETTEMBRE

Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18 La Casa dello Sport Internazionale

In studio: Federica Lodi e Paolo Di Canio

DOMENICA 14 SETTEMBRE

Dalle 19.30 La Casa dello Sport Internazionale

In studio: Federica Lodi e Paolo Di Canio

