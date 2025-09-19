Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 5a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori.

Anche per le prossime tre stagioni tutta la Serie C sarà su Sky e in streaming su NOW, con oltre 1.200 partite all’anno tra regular season, playoff, playout, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con rubriche dedicate, highlights e approfondimenti.

Anche per la nuova stagione, le squadre della Serie C 2025 saranno 60 suddivise in tre gironi da 20. Il regolamento Serie C 2025 prevede la promozione in Serie B delle vincitrici dei tre gironi più una sola squadra che risulterà vincitrice al termine delle varie fasi dei Playoff. Retrocedono invece in Serie D le squadre che ricopriranno l’ultimo posto dei gironi al termine della stagione e altre due per girone al termine dei playout.

Le novità della Serie C 2025/2026 sono diverse: dall’Inter Under 23, nata quest’estate, e inserita nel girone A, alle nove squadre promosse nel corso dell’ultima stagione dalla Serie D (Siracusa, Dolomiti Bellunesi, Guidonia, Ospitaletto, Sambenedettese, Livorno, Casarano, Forlì, Bra). Senza dimenticare la nascita dell’Union Brescia, dopo il fallimento della squadra retrocessa dalla Serie B (che giocherà in Serie C al posto della FeralpiSalò).

E poi c’è la novità che crea più interesse. Il Football Video Support (e non Var) un sostegno importante per correggere gli errori più evidenti. Come funziona? Le squadre avranno la possibilità di ‘chiamare’ due volte il FVS (gestito dal quarto uomo). Due colori distingueranno le chiamate, una viola con scritta oro per la squadra di casa e oro con scritta viola per quella ospite. ⁠Ogni squadra avrà a disposizione due ‘challenge’ a partita, attivabili tramite un confronto immediato tra allenatore e quarto uomo attraverso un tablet. Se effettivamente l’errore, o un episodio rilevante è sfuggito all’arbitro, non verrà sottratta la chiamata alle due di partenza.

Girone A : AlbinoLeffe, Alcione Milano, Alzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter U23, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona





: AlbinoLeffe, Alcione Milano, Alzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter U23, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona Girone B : Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro





: Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro Girone C: Atalanta U23, Audace Cerignola, AZ Picerno, Benevento, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Monopoli, Potenza, Salernitana, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Trapani Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese



SKY SERIE C SKY WI-FI 2025/26 DIRETTA - 5a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

VENERDI 19 SETTEMBRE 2025

ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone B: Ravenna vs Perugia

diretta Sky Sport UNO 201, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Giovanni Cristiano



diretta Sky Sport UNO 201, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Giovanni Cristiano ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone B: Arezzo vs Guidonia Montecelio

diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Alberto Pucci



diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Alberto Pucci ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone B: Pontedera vs Campobasso

diretta Sky Sport MIX 211, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Angelo Taglieri



diretta Sky Sport MIX 211, Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Angelo Taglieri ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone B: Rimini vs Forlì

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Marco Pagano

SABATO 20 SETTEMBRE 2025

ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone C: Pineto vs Juventus Next Gen

diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Fabio Frabetti



diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Fabio Frabetti ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone B: Livorno vs Ascoli

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Viscardi



diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Viscardi ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone C: Torres vs Ternana

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Consales



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Consales ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone A: Sanbenedettese vs Carpi

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Occhiuto



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Occhiuto ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone B: Gubbio vs Bra

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Biagio Liccardo



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca: Biagio Liccardo ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone B: Vis Pesaro vs Pianese

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Calderoni



diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Calderoni ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone C: Catania vs Sorrento

diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Pietro Scognamiglio



diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Pietro Scognamiglio ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone C: Audace Cerignola vs Foggia

diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Sabino Palermo



diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Sabino Palermo ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone C: Casertana vs Cosenza

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Gioele Anni



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Gioele Anni ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone C: Crotone vs Siracusa

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Migliori



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Migliori ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone B: Latina vs Monopoli

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Alessio Colombo

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025

ore 12:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone A: Pergolettese vs Inter U23

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Menon



diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Menon ore 12:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone A: Alcione Milano vs Renate

diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Fabrizio Redaelli



diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Fabrizio Redaelli ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone B: L.R. Vicenza vs Pro Patria

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Riccardo Morelli



diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Riccardo Morelli ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone A: Novara vs Pro Vercelli

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Cristiano Tognoli



diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Cristiano Tognoli ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone A: Lecco vs Trento

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Antonio Nucera



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Antonio Nucera ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone C: Team Altamura vs Trapani

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Occhiuto



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Occhiuto ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone C: Casarano vs Cavese

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Calderoni



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Calderoni ore 17:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone C: Benevento vs Atalanta U23

diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Luca Pellegrini



diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Luca Pellegrini ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone C: Giugliano vs Salernitana

diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Peppe Di Giovanni



diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Peppe Di Giovanni ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone C: Potenza vs Az Picerno

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Marco Pagano



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Marco Pagano ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone A: Triestina vs Arzignano V.

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Walter Topan



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca: Walter Topan ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone A: Virtus Verona vs Dolomiti Bellunesi

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Sfolcini



diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Sfolcini ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone A: Lumezzane vs Ospitaletto Franciacorta

diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Di Staso



diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Di Staso ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone A: Union Brescia vs Giana Erminio

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Gioele Anni



diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Gioele Anni ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone A: Albinoleffe vs Cittadella

diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Biagio Liccardo

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

