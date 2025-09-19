Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 5a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori. 

Anche per le prossime tre stagioni tutta la Serie C sarà su Sky e in streaming su NOW, con oltre 1.200 partite all’anno tra regular season, playoff, playout, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con rubriche dedicate, highlights e approfondimenti.

Anche per la nuova stagione, le squadre della Serie C 2025 saranno 60 suddivise in tre gironi da 20. Il regolamento Serie C 2025 prevede la promozione in Serie B delle vincitrici dei tre gironi più una sola squadra che risulterà vincitrice al termine delle varie fasi dei Playoff. Retrocedono invece in Serie D le squadre che ricopriranno l’ultimo posto dei gironi al termine della stagione e altre due per girone al termine dei playout.

Le novità della Serie C 2025/2026 sono diverse: dall’Inter Under 23, nata quest’estate, e inserita nel girone A, alle nove squadre promosse nel corso dell’ultima stagione dalla Serie D (Siracusa, Dolomiti Bellunesi, Guidonia, Ospitaletto, Sambenedettese, Livorno, Casarano, Forlì, Bra). Senza dimenticare la nascita dell’Union Brescia, dopo il fallimento della squadra retrocessa dalla Serie B (che giocherà in Serie C al posto della FeralpiSalò).

E poi c’è la novità che crea più interesse. Il Football Video Support (e non Var) un sostegno importante per correggere gli errori più evidenti. Come funziona? Le squadre avranno la possibilità di ‘chiamare’ due volte il FVS (gestito dal quarto uomo). Due colori distingueranno le chiamate, una viola con scritta oro per la squadra di casa e oro con scritta viola per quella ospite. ⁠Ogni squadra avrà a disposizione due ‘challenge’ a partita, attivabili tramite un confronto immediato tra allenatore e quarto uomo attraverso un tablet. Se effettivamente l’errore, o un episodio rilevante è sfuggito all’arbitro, non verrà sottratta la chiamata alle due di partenza.

  • Girone A: AlbinoLeffe, Alcione Milano, Alzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter U23, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona

  • Girone B: Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro

  • Girone C: Atalanta U23, Audace Cerignola, AZ Picerno, Benevento, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Monopoli, Potenza, Salernitana, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Trapani

     

SKY SERIE C SKY WI-FI 2025/26 DIRETTA - 5a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite. 

VENERDI 19 SETTEMBRE 2025

  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone B: Ravenna vs Perugia
    diretta Sky Sport UNO 201, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Giovanni Cristiano
     
  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone B: Arezzo vs Guidonia Montecelio
    diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Alberto Pucci
     
  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone B: Pontedera vs Campobasso
    diretta Sky Sport MIX 211, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Angelo Taglieri
     
  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone B: Rimini vs Forlì
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Marco Pagano

SABATO 20 SETTEMBRE 2025

  • ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone C: Pineto vs Juventus Next Gen
    diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Fabio Frabetti
     
  • ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone B: Livorno vs Ascoli
    diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Viscardi
     
  • ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone C: Torres vs Ternana
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Consales
     
  • ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone A: Sanbenedettese vs Carpi
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Occhiuto
     
  • ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone B: Gubbio vs Bra
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Biagio Liccardo
     
  • ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone B: Vis Pesaro vs Pianese
    diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Calderoni
     
  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone C: Catania vs Sorrento
    diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Pietro Scognamiglio
     
  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone C: Audace Cerignola vs Foggia
    diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Sabino Palermo
     
  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone C: Casertana vs Cosenza
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Gioele Anni
     
  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone C: Crotone vs Siracusa
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Migliori
     
  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone B: Latina vs Monopoli
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Alessio Colombo

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025

  • ore 12:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone A: Pergolettese vs Inter U23
    diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Menon
     
  • ore 12:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone A: Alcione Milano vs Renate
    diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Fabrizio Redaelli
     
  • ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone B: L.R. Vicenza vs Pro Patria
    diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Riccardo Morelli
     
  • ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone A: Novara vs Pro Vercelli
    diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Cristiano Tognoli
     
  • ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone A: Lecco vs Trento
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Antonio Nucera
     
  • ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone C: Team Altamura vs Trapani
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Occhiuto
     
  • ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone C: Casarano vs Cavese
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Calderoni
     
  • ore 17:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone C: Benevento vs Atalanta U23
    diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Luca Pellegrini
     
  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone C: Giugliano vs Salernitana
    diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Peppe Di Giovanni
     
  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone C: Potenza vs Az Picerno
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Marco Pagano
     
  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone A: Triestina vs Arzignano V.
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Walter Topan
     
  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone A: Virtus Verona vs Dolomiti Bellunesi
    diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Sfolcini
     
  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone A: Lumezzane vs Ospitaletto Franciacorta
    diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Di Staso
     
  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone A: Union Brescia vs Giana Erminio
    diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Gioele Anni
     
  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 5a Giornata Girone A: Albinoleffe vs Cittadella
    diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Biagio Liccardo

Articolo di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi)

______________________________________

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione idealeper seguire tutta la stagione 2024/2025 di Serie C! Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale

per seguire fino alla stagione 2027-2028 tutta la Serie C NOW!

