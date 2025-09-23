Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 6a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori.

Anche per le prossime tre stagioni tutta la Serie C sarà su Sky e in streaming su NOW, con oltre 1.200 partite all’anno tra regular season, playoff, playout, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con rubriche dedicate, highlights e approfondimenti.

Anche per la nuova stagione, le squadre della Serie C 2025 saranno 60 suddivise in tre gironi da 20. Il regolamento Serie C 2025 prevede la promozione in Serie B delle vincitrici dei tre gironi più una sola squadra che risulterà vincitrice al termine delle varie fasi dei Playoff. Retrocedono invece in Serie D le squadre che ricopriranno l’ultimo posto dei gironi al termine della stagione e altre due per girone al termine dei playout.

Le novità della Serie C 2025/2026 sono diverse: dall’Inter Under 23, nata quest’estate, e inserita nel girone A, alle nove squadre promosse nel corso dell’ultima stagione dalla Serie D (Siracusa, Dolomiti Bellunesi, Guidonia, Ospitaletto, Sambenedettese, Livorno, Casarano, Forlì, Bra). Senza dimenticare la nascita dell’Union Brescia, dopo il fallimento della squadra retrocessa dalla Serie B (che giocherà in Serie C al posto della FeralpiSalò).

E poi c’è la novità che crea più interesse. Il Football Video Support (e non Var) un sostegno importante per correggere gli errori più evidenti. Come funziona? Le squadre avranno la possibilità di ‘chiamare’ due volte il FVS (gestito dal quarto uomo). Due colori distingueranno le chiamate, una viola con scritta oro per la squadra di casa e oro con scritta viola per quella ospite. ⁠Ogni squadra avrà a disposizione due ‘challenge’ a partita, attivabili tramite un confronto immediato tra allenatore e quarto uomo attraverso un tablet. Se effettivamente l’errore, o un episodio rilevante è sfuggito all’arbitro, non verrà sottratta la chiamata alle due di partenza.

Girone A : AlbinoLeffe, Alcione Milano, Alzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter U23, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona





: AlbinoLeffe, Alcione Milano, Alzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter U23, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona Girone B : Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro





: Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro Girone C: Atalanta U23, Audace Cerignola, AZ Picerno, Benevento, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Monopoli, Potenza, Salernitana, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Trapani Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale



per seguire fino alla stagione 2027-2028 tutta la Serie C NOW!

SKY SERIE C SKY WI-FI 2025/26 DIRETTA - 6a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

La sesta giornata della Serie C Sky Wifi 2025/26 promette spettacolo con un calendario ricchissimo di partite trasmesse in diretta su Sky e in streaming su NOW. Si parte martedì con il Girone B e sei sfide programmate per le 18:30: la Pianese ospita l’Arezzo su Sky Sport Calcio con telecronaca di Biagio Liccardo, la Ternana affronta il Pontedera su Sky Sport Arena raccontata da Andrea Di Staso, mentre Campobasso-Gubbio è in onda su Sky Sport Max narrata da Alfredo Alberico. Alla stessa ora Forlì-Vis Pesaro è proposta su Sky Sport Mix con la voce di Andrea Consales, Juventus Next Gen-Torres su Sky Sport Uno commentata da Riccardo Morelli e Guidonia Montecelio-Rimini su Sky Sport 256 descritta da Alessio Colombo. In serata, alle 20:45, spazio ai match clou: Perugia-Sanbenedettese su Sky Sport Calcio affidata a Luca Pellegrini, Bra-Livorno su Sky Sport Arena seguita da Walter Topan, Ascoli-Pineto su Sky Sport Max raccontata da Marco Pagano e Carpi-Ravenna su Sky Sport Mix diretta da Matteo Viscardi.

Mercoledì tocca al Girone C con altre sfide decisive. Alle 18:30 si giocano Siracusa-Potenza su Sky Sport 253 guidata da Alberto Pucci, Sorrento-Casarano su Sky Sport 254 affidata a Sabino Palermo, Cavese-Latina su Sky Sport 255 descritta da Peppe Di Giovanni, Salernitana-Audace Cerignola su Sky Sport Calcio narrata da Matteo Migliori, Foggia-Casertana su Sky Sport Max seguita da Matteo Occhiuto e Cosenza-Giugliano su Sky Sport Mix raccontata da Matteo Sfolcini. Alle 20:30 riflettori puntati sul derby siciliano Trapani-Catania in diretta su Sky Sport Mix commentato da Fabio Frabetti, mentre alle 20:45 arrivano Atalanta U23-Crotone su Sky Sport Calcio con Gioele Anni, Az Picerno-Benevento su Sky Sport Max affidata a Pietro Scognamiglio e Monopoli-Altamura su Sky Sport 258 guidata da Francesco Vitale.

La settimana si chiude giovedì con il Girone A e un altro programma intenso. Alle 18:30 scendono in campo Pro Patria-Albinoleffe su Sky Sport 253 seguita da Andrea Menon, Renate-Ospitaletto Franciacorta su Sky Sport 254 affidata ad Angelo Taglieri, Trento-Pergolettese su Sky Sport 255 raccontata da Biagio Liccardo, Cittadella-Lumezzane su Sky Sport Calcio descritta da Matteo Mosconi, Arzignano Valchiampo-Alcione Milano su Sky Sport Max guidata da Fabrizio Redaelli e Giana Erminio-Virtus Verona su Sky Sport Mix narrata da Andrea Calderoni. La serata si chiude alle 20:45 con tre match imperdibili: Inter U23-Triestina su Sky Sport Calcio affidata a Walter Topan, Union Brescia-Novara su Sky Sport Max seguita da Luca Pellegrini e Dolomiti Bellunesi-L.R. Vicenza su Sky Sport Mix raccontata da Andrea Di Staso. Tutte le partite saranno disponibili anche in streaming su NOW, per non perdere neppure un minuto di questa tre giorni di Serie C Sky Wifi.

MARTEDI 23 SETTEMBRE 2025

ore 18:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone B: Pianese vs Arezzo

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Biagio Liccardo



ore 18:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone B: Ternana vs Pontedera
diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Telecronaca: Andrea Di Staso

diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Di Staso



ore 18:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone B: Campobasso vs Gubbio
diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca: Alfredo Alberico

diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Alfredo Alberico



ore 18:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone B: Forlì vs Vis Pesaro
diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca: Andrea Consales

diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Consales



ore 18:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone B: Juventus Next Gen vs Torres
diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 255 e in streaming su NOW
Telecronaca: Riccardo Morelli

diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Riccardo Morelli



ore 18:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone B: Guidonia Montecelio vs Rimini
diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
Telecronaca: Alessio Colombo

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Alessio Colombo



ore 20:45 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone B: Perugia vs Sanbenedettese
diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Telecronaca: Luca Pellegrini

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Luca Pellegrini



ore 20:45 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone B: Bra vs Livorno
diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Telecronaca: Walter Topan

diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Walter Topan



ore 20:45 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone B: Ascoli vs Pineto
diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca: Marco Pagano

diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Marco Pagano



ore 20:45 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone B: Carpi vs Ravenna
diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca: Matteo Viscardi

diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Viscardi

MERCOLEDI 24 SETTEMBRE 2025

ore 18:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone C: Siracusa vs Potenza

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Alberto Pucci



ore 18:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone C: Sorrento vs Casarano
diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca: Sabino Palermo

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Sabino Palermo



ore 18:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone C: Cavese vs Latina
diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
Telecronaca: Peppe Di Giovanni

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Peppe Di Giovanni



ore 18:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone C: Salernitana vs Audace Cerignola
diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 256 e in streaming su NOW
Telecronaca: Matteo Migliori

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Migliori



ore 18:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone C: Foggia vs Casertana
diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 257 e in streaming su NOW
Telecronaca: Matteo Occhiuto

diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Occhiuto



ore 18:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone C: Cosenza vs Giugliano
diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 258 e in streaming su NOW
Telecronaca: Matteo Sfolcini

diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 258 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Sfolcini



ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone C: Trapani vs Catania
diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 259 e in streaming su NOW
Telecronaca: Fabio Frabetti

diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 259 e in streaming su NOW

Telecronaca: Fabio Frabetti



ore 20:45 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone C: Atalanta U23 vs Crotone
diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 256 e in streaming su NOW
Telecronaca: Gioele Anni

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Gioele Anni



ore 20:45 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone C: Az Picerno vs Benevento
diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 257 e in streaming su NOW
Telecronaca: Pietro Scognamiglio

diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca: Pietro Scognamiglio



ore 20:45 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone C: Monopoli Team vs Altamura
diretta Sky Sport 258 e in streaming su NOW
Telecronaca: Francesco Vitale

diretta Sky Sport 258 e in streaming su NOW

Telecronaca: Francesco Vitale

GIOVEDI 25 SETTEMBRE 2025

ore 18:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone A: Pro Patria vs Albinoleffe

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Menon



ore 18:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone A: Renate vs Ospitaletto Franciacorta
diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca: Angelo Taglieri

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Angelo Taglieri



ore 18:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone A: Trento vs Pergolettese
diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
Telecronaca: Biagio Liccardo

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Biagio Liccardo



ore 18:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone A: Cittadella vs Lumezzane
diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 256 e in streaming su NOW
Telecronaca: Matteo Mosconi

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Mosconi



ore 18:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone A: Arzignano V. vs Alcione Milano
diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 257 e in streaming su NOW
Telecronaca: Fabrizio Redaelli

diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca: Fabrizio Redaelli



ore 18:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone A: Giana Erminio vs Virtus Verona
diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 258 e in streaming su NOW
Telecronaca: Andrea Calderoni

diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 258 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Calderoni



ore 20:45 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone A: Inter U23 vs Triestina
diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 256 e in streaming su NOW
Telecronaca: Walter Topan

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Walter Topan



ore 20:45 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone A: Union Brescia vs Novara
diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 257 e in streaming su NOW
Telecronaca: Luca Pellegrini

diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca: Luca Pellegrini



ore 20:45 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone A: Dolomiti Bellunesi vs L.R. Vicenza
diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 258 e in streaming su NOW
Telecronaca: Andrea Di Staso

diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 258 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Di Staso



ore 20:45 Serie C Sky Wifi 2025/26 6a Giornata Girone A: Pro Vercelli vs Lecco
diretta Sky Sport 259 e in streaming su NOW
Telecronaca: Matteo Sfolcini

diretta Sky Sport 259 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Sfolcini

