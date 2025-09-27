Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori. 

Anche per le prossime tre stagioni tutta la Serie C sarà su Sky e in streaming su NOW, con oltre 1.200 partite all’anno tra regular season, playoff, playout, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con rubriche dedicate, highlights e approfondimenti.

Anche per la nuova stagione, le squadre della Serie C 2025 saranno 60 suddivise in tre gironi da 20. Il regolamento Serie C 2025 prevede la promozione in Serie B delle vincitrici dei tre gironi più una sola squadra che risulterà vincitrice al termine delle varie fasi dei Playoff. Retrocedono invece in Serie D le squadre che ricopriranno l’ultimo posto dei gironi al termine della stagione e altre due per girone al termine dei playout.

Le novità della Serie C 2025/2026 sono diverse: dall’Inter Under 23, nata quest’estate, e inserita nel girone A, alle nove squadre promosse nel corso dell’ultima stagione dalla Serie D (Siracusa, Dolomiti Bellunesi, Guidonia, Ospitaletto, Sambenedettese, Livorno, Casarano, Forlì, Bra). Senza dimenticare la nascita dell’Union Brescia, dopo il fallimento della squadra retrocessa dalla Serie B (che giocherà in Serie C al posto della FeralpiSalò).

E poi c’è la novità che crea più interesse. Il Football Video Support (e non Var) un sostegno importante per correggere gli errori più evidenti. Come funziona? Le squadre avranno la possibilità di ‘chiamare’ due volte il FVS (gestito dal quarto uomo). Due colori distingueranno le chiamate, una viola con scritta oro per la squadra di casa e oro con scritta viola per quella ospite. ⁠Ogni squadra avrà a disposizione due ‘challenge’ a partita, attivabili tramite un confronto immediato tra allenatore e quarto uomo attraverso un tablet. Se effettivamente l’errore, o un episodio rilevante è sfuggito all’arbitro, non verrà sottratta la chiamata alle due di partenza.

  • Girone A: AlbinoLeffe, Alcione Milano, Alzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter U23, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona

  • Girone B: Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro

  • Girone C: Atalanta U23, Audace Cerignola, AZ Picerno, Benevento, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Monopoli, Potenza, Salernitana, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Trapani

     

SKY SERIE C SKY WI-FI 2025/26 DIRETTA - 7a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite. 

SABATO 27 SETTEMBRE 2025

  • ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone B: Sanbenedettese vs Juventus Next Gen
    diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Federico Botti
     
  • ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone B: Torres vs Ascoli
    diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Peppe Di Giovanni
     
  • ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone B: Livorno vs Campobasso
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Giovanni Cristiano
     
  • ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone B: Ravenna vs Ternana
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Luca Pellegrini
     
  • ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone B: Bra vs Guidonia Montecelio
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Marco Pagano
     
  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone B: Arezzo vs Carpi
    diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Fabrizio Redaelli
     
  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone B: Perugia vs Pianese
    diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Fabio Frabetti
     
  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone B: Pontedera vs Forlì
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Sfolcini
     
  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone B: Vis Pesaro vs Gubbio
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Migliori
     
  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone B: Pineto vs Rimini
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Viscardi

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025

  • ore 12:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone C: Potenza vs Atalanta U23
    diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Giovanni Poggi
     
  • ore 12:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone A: Trento vs Arzignano V.
    diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Di Staso
     
  • ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone C: Benevento vs Trapani
    diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Alessio Colombo
     
  • ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone C: Casarano vs Salernitana
    diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Gioele Anni
     
  • ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone A: Virtus Verona vs Union Brescia
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Menon
     
  • ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone C: Crotone vs Casertana
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Biagio Liccardo
     
  • ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone A: Triestina vs Renate
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Walter Topan
     
  • ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone A: Albinoleffe vs Novara
    diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Angelo Taglieri
     
  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone C: Audace Cerignola vs Catania
    diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Riccardo Morelli
     
  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone C: Siracusa vs Cosenza
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Occhiuto
     
  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone C: Latina vs Team Altamura
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Marco Pagano
     
  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone A: Pergolettese vs Dolomiti Bellunesi
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Calderoni
     
  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone A: Lumezzane vs Inter U23
    diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Elia Faggion
     
  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone A: Lecco vs Giana Erminio
    diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Antonio Nucera
     
  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone C: Monopoli vs Cavese
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Consales

LUNEDI 29 SETTEMBRE 2025

  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone C: Az Picerno vs Foggia
    diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Sabino Palermo
     
  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone A: L.R. Vicenza vs Pro Vercelli
    diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Pietro Scognamiglio
     
  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone A: Cittadella vs Pro Patria
    diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Mosconi
     
  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone C: Giugliano vs Sorrento
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Alberto Pucci
     
  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 7a Giornata Girone A: Ospitaletto Franciacorta vs Alcione Milano
    diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Francesco Vitale

