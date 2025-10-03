Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 8a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori. 

Anche per le prossime tre stagioni tutta la Serie C sarà su Sky e in streaming su NOW, con oltre 1.200 partite all’anno tra regular season, playoff, playout, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con rubriche dedicate, highlights e approfondimenti.

Anche per la nuova stagione, le squadre della Serie C 2025 saranno 60 suddivise in tre gironi da 20. Il regolamento Serie C 2025 prevede la promozione in Serie B delle vincitrici dei tre gironi più una sola squadra che risulterà vincitrice al termine delle varie fasi dei Playoff. Retrocedono invece in Serie D le squadre che ricopriranno l’ultimo posto dei gironi al termine della stagione e altre due per girone al termine dei playout.

Le novità della Serie C 2025/2026 sono diverse: dall’Inter Under 23, nata quest’estate, e inserita nel girone A, alle nove squadre promosse nel corso dell’ultima stagione dalla Serie D (Siracusa, Dolomiti Bellunesi, Guidonia, Ospitaletto, Sambenedettese, Livorno, Casarano, Forlì, Bra). Senza dimenticare la nascita dell’Union Brescia, dopo il fallimento della squadra retrocessa dalla Serie B (che giocherà in Serie C al posto della FeralpiSalò).

E poi c’è la novità che crea più interesse. Il Football Video Support (e non Var) un sostegno importante per correggere gli errori più evidenti. Come funziona? Le squadre avranno la possibilità di ‘chiamare’ due volte il FVS (gestito dal quarto uomo). Due colori distingueranno le chiamate, una viola con scritta oro per la squadra di casa e oro con scritta viola per quella ospite. ⁠Ogni squadra avrà a disposizione due ‘challenge’ a partita, attivabili tramite un confronto immediato tra allenatore e quarto uomo attraverso un tablet. Se effettivamente l’errore, o un episodio rilevante è sfuggito all’arbitro, non verrà sottratta la chiamata alle due di partenza.

  • Girone A: AlbinoLeffe, Alcione Milano, Alzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter U23, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona

  • Girone B: Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro

  • Girone C: Atalanta U23, Audace Cerignola, AZ Picerno, Benevento, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Monopoli, Potenza, Salernitana, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Trapani

     

SKY SERIE C SKY WI-FI 2025/26 DIRETTA - 8a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.  

Venerdì 4 ottobre 2025 la Serie C Sky Wifi 2025/26 apre l'ottava giornata con i primi anticipi. Alle 20:30 il Girone C propone Latina-Benevento, trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e in streaming su NOW, con la telecronaca di Walter Topan. Alla stessa ora, per il Girone B, Rimini-Arezzo su Sky Sport (253) e NOW, con la voce di Giovanni Cristiano, mentre Pianese-Livorno andrà in onda su Sky Sport (254) e NOW, raccontata da Francesco Vitale.

Sabato 5 ottobre 2025 la giornata prosegue con un fitto programma. Alle 14:30, Union Brescia-Pergolettese sarà in diretta su Sky Sport (251) con la narrazione di Giovanni Poggi, Ascoli-Bra su Sky Sport (252) affidata a Calogero Destro, Ternana-Pineto su Sky Sport (253) con Andrea Voria, Atalanta U23-Foggia su Sky Sport (254) raccontata da Elia Faggion, Torres-Sanbenedettese su Sky Sport (255) con Sabino Palermo e Giana Erminio-Lumezzane su Sky Sport (256) con Matteo Mosconi. Nel pomeriggio, alle 17:30, si giocano Crotone-Az Picerno su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (251) con la voce di Fabio Frabetti, Virtus Verona-Lecco su Sky Sport (252) seguita da Riccardo Morelli, Campobasso-Vis Pesaro su Sky Sport (253) raccontata da Alberto Pucci e Renate-Cittadella su Sky Sport (254) con Luca Pellegrini. Tutti i match saranno disponibili anche in streaming su NOW.

Domenica 6 ottobre 2025 il programma si apre alle 12:30 con Juventus Next Gen-Ravenna in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e NOW con Andrea Menon al microfono, mentre Novara-Triestina sarà su Sky Sport Max (206) e Sky Sport (258), con la telecronaca di Alessio Colombo. Alle 14:30 spazio a Salernitana-Cavese su Sky Sport (251) con Angelo Taglieri, Catania-Siracusa su Sky Sport (252) con Fabrizio Redaelli, Trapani-Giugliano su Sky Sport (253) con Biagio Liccardo, Casertana-Casarano su Sky Sport (254) con Andrea Di Staso, Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi su Sky Sport (255) con Andrea Calderoni e Pro Patria-Trento su Sky Sport (256) con Luca Pellegrini.

Il tardo pomeriggio propone alle 17:30 Alcione Milano-L.R. Vicenza su Sky Sport (252) con Antonio Nucera, Carpi-Perugia su Sky Sport (253) seguita da Pietro Scognamiglio, Team Altamura-Potenza su Sky Sport (254) con Matteo Migliori, Sorrento-Monopoli su Sky Sport (255) con Marco Pagano e Forlì-Guidonia Montecelio su Sky Sport (256) con Matteo Sfolcini. La serata si accende alle 20:30 con Inter U23-Ospitaletto Franciacorta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (252) con Gioele Anni, Audace Cerignola-Cosenza su Sky Sport (253) con Peppe Di Giovanni, Gubbio-Pontedera su Sky Sport (254) con Alberto Pucci e Arzignano V.-Albinoleffe su Sky Sport (255) con Andrea Consales, tutti disponibili anche in streaming su NOW.

VENERDI 4 OTTOBRE 2025

  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone C: Latina vs Benevento
    diretta Sky Sport UNO 201, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Walter Topan

  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone B: Rimini vs Arezzo
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Giovanni Cristiano

  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone B: Pianese vs Livorno
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Francesco Vitale

SABATO 5 OTTOBRE 2025

  • ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone A: Union Brescia vs Pergolettese
    diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Giovanni Poggi

  • ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone B: Ascoli vs Bra
    diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Calogero Destro

  • ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone B: Ternana vs Pineto
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Voria

  • ore 14:30Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone C: Atalanta U23 vs Foggia
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Elia Faggion

  • ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone B: Torres vs Sanbenedettese
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Sabino Palermo

  • ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone A: Giana Erminio vs Lumezzane
    diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Mosconi

  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone C: Crotone vs Az Picerno
    diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Fabio Frabetti

  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone A: Virtus Verona vs Lecco
    diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Riccardo Morelli

  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone B: Campobasso vs Vis Pesaro
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Alberto Pucci

  • ore 17:30Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone A: Renate vs Cittadella
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Luca Pellegrini

DOMENICA 6 OTTOBRE 2025

  • ore 12:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone B: Juventus Next Gen vs Ravenna
    diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Menon

  • ore 12:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone A: Novara vs Triestina
    diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 258 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Alessio Colombo

  • ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone C: Salernitana vs Cavese
    diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Angelo Taglieri

  • ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone C: Catania vs Siracusa
    diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Fabrizio Redaelli

  • ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone C: Trapani vs Giugliano
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Biagio Liccardo

  • ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone C: Casertana vs Casarano
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Di Staso

  • ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone A: Pro Vercelli vs Dolomiti Bellunesi
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Calderoni

  • ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone A: Pro Patria vs Trento
    diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Luca Pellegrini

  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone A: Alcione Milano vs L.R. Vicenza
    diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Antonio Nucera

  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone B: Carpi vs Perugia
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Pietro Scognamiglio

  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone C: Team Altamura vs Potenza
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Migliori

  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone C: Sorrento vs Monopoli
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Marco Pagano

  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone B: Forlì vs Guidonia Montecelio
    diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Sfolcini

  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone A: Inter U23 vs Ospitaletto Franciacorta
    diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Gioele Anni

  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone C: Audace Cerignola vs Cosenza
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Peppe Di Giovanni

  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone B: Gubbio vs Pontedera
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Alberto Pucci

  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone A: Arzignano V. vs Albinoleffe
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Consales

