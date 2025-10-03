Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 8a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori.

Anche per le prossime tre stagioni tutta la Serie C sarà su Sky e in streaming su NOW, con oltre 1.200 partite all’anno tra regular season, playoff, playout, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con rubriche dedicate, highlights e approfondimenti.

Anche per la nuova stagione, le squadre della Serie C 2025 saranno 60 suddivise in tre gironi da 20. Il regolamento Serie C 2025 prevede la promozione in Serie B delle vincitrici dei tre gironi più una sola squadra che risulterà vincitrice al termine delle varie fasi dei Playoff. Retrocedono invece in Serie D le squadre che ricopriranno l’ultimo posto dei gironi al termine della stagione e altre due per girone al termine dei playout.

Le novità della Serie C 2025/2026 sono diverse: dall’Inter Under 23, nata quest’estate, e inserita nel girone A, alle nove squadre promosse nel corso dell’ultima stagione dalla Serie D (Siracusa, Dolomiti Bellunesi, Guidonia, Ospitaletto, Sambenedettese, Livorno, Casarano, Forlì, Bra). Senza dimenticare la nascita dell’Union Brescia, dopo il fallimento della squadra retrocessa dalla Serie B (che giocherà in Serie C al posto della FeralpiSalò).

E poi c’è la novità che crea più interesse. Il Football Video Support (e non Var) un sostegno importante per correggere gli errori più evidenti. Come funziona? Le squadre avranno la possibilità di ‘chiamare’ due volte il FVS (gestito dal quarto uomo). Due colori distingueranno le chiamate, una viola con scritta oro per la squadra di casa e oro con scritta viola per quella ospite. ⁠Ogni squadra avrà a disposizione due ‘challenge’ a partita, attivabili tramite un confronto immediato tra allenatore e quarto uomo attraverso un tablet. Se effettivamente l’errore, o un episodio rilevante è sfuggito all’arbitro, non verrà sottratta la chiamata alle due di partenza.

Girone A : AlbinoLeffe, Alcione Milano, Alzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter U23, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona





: AlbinoLeffe, Alcione Milano, Alzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter U23, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona Girone B : Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro





: Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro Girone C: Atalanta U23, Audace Cerignola, AZ Picerno, Benevento, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Monopoli, Potenza, Salernitana, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Trapani Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese



SKY SERIE C SKY WI-FI 2025/26 DIRETTA - 8a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Venerdì 4 ottobre 2025 la Serie C Sky Wifi 2025/26 apre l'ottava giornata con i primi anticipi. Alle 20:30 il Girone C propone Latina-Benevento, trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e in streaming su NOW, con la telecronaca di Walter Topan. Alla stessa ora, per il Girone B, Rimini-Arezzo su Sky Sport (253) e NOW, con la voce di Giovanni Cristiano, mentre Pianese-Livorno andrà in onda su Sky Sport (254) e NOW, raccontata da Francesco Vitale.

Sabato 5 ottobre 2025 la giornata prosegue con un fitto programma. Alle 14:30, Union Brescia-Pergolettese sarà in diretta su Sky Sport (251) con la narrazione di Giovanni Poggi, Ascoli-Bra su Sky Sport (252) affidata a Calogero Destro, Ternana-Pineto su Sky Sport (253) con Andrea Voria, Atalanta U23-Foggia su Sky Sport (254) raccontata da Elia Faggion, Torres-Sanbenedettese su Sky Sport (255) con Sabino Palermo e Giana Erminio-Lumezzane su Sky Sport (256) con Matteo Mosconi. Nel pomeriggio, alle 17:30, si giocano Crotone-Az Picerno su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (251) con la voce di Fabio Frabetti, Virtus Verona-Lecco su Sky Sport (252) seguita da Riccardo Morelli, Campobasso-Vis Pesaro su Sky Sport (253) raccontata da Alberto Pucci e Renate-Cittadella su Sky Sport (254) con Luca Pellegrini. Tutti i match saranno disponibili anche in streaming su NOW.

Domenica 6 ottobre 2025 il programma si apre alle 12:30 con Juventus Next Gen-Ravenna in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e NOW con Andrea Menon al microfono, mentre Novara-Triestina sarà su Sky Sport Max (206) e Sky Sport (258), con la telecronaca di Alessio Colombo. Alle 14:30 spazio a Salernitana-Cavese su Sky Sport (251) con Angelo Taglieri, Catania-Siracusa su Sky Sport (252) con Fabrizio Redaelli, Trapani-Giugliano su Sky Sport (253) con Biagio Liccardo, Casertana-Casarano su Sky Sport (254) con Andrea Di Staso, Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi su Sky Sport (255) con Andrea Calderoni e Pro Patria-Trento su Sky Sport (256) con Luca Pellegrini.

Il tardo pomeriggio propone alle 17:30 Alcione Milano-L.R. Vicenza su Sky Sport (252) con Antonio Nucera, Carpi-Perugia su Sky Sport (253) seguita da Pietro Scognamiglio, Team Altamura-Potenza su Sky Sport (254) con Matteo Migliori, Sorrento-Monopoli su Sky Sport (255) con Marco Pagano e Forlì-Guidonia Montecelio su Sky Sport (256) con Matteo Sfolcini. La serata si accende alle 20:30 con Inter U23-Ospitaletto Franciacorta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (252) con Gioele Anni, Audace Cerignola-Cosenza su Sky Sport (253) con Peppe Di Giovanni, Gubbio-Pontedera su Sky Sport (254) con Alberto Pucci e Arzignano V.-Albinoleffe su Sky Sport (255) con Andrea Consales, tutti disponibili anche in streaming su NOW.

VENERDI 4 OTTOBRE 2025

ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone C: Latina vs Benevento

diretta Sky Sport UNO 201, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Walter Topan





ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone B: Rimini vs Arezzo
diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca: Giovanni Cristiano

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Giovanni Cristiano





ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone B: Pianese vs Livorno
diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca: Francesco Vitale

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Francesco Vitale

SABATO 5 OTTOBRE 2025

ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone A: Union Brescia vs Pergolettese

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Giovanni Poggi





ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone B: Ascoli vs Bra
diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Telecronaca: Calogero Destro

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Calogero Destro





ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone B: Ternana vs Pineto
diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca: Andrea Voria

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Voria





ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone C: Atalanta U23 vs Foggia
diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca: Elia Faggion

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Elia Faggion





ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone B: Torres vs Sanbenedettese
diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
Telecronaca: Sabino Palermo

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Sabino Palermo





ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone A: Giana Erminio vs Lumezzane
diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
Telecronaca: Matteo Mosconi

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Mosconi





diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Mosconi ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone C: Crotone vs Az Picerno

diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Fabio Frabetti





ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone A: Virtus Verona vs Lecco
diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Telecronaca: Riccardo Morelli

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Riccardo Morelli





ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone B: Campobasso vs Vis Pesaro
diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca: Alberto Pucci

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Alberto Pucci





ore 17:30Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone A: Renate vs Cittadella
diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca: Luca Pellegrini

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Luca Pellegrini

DOMENICA 6 OTTOBRE 2025

ore 12:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone B: Juventus Next Gen vs Ravenna

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Menon





ore 12:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone A: Novara vs Triestina
diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 258 e in streaming su NOW
Telecronaca: Alessio Colombo

diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 258 e in streaming su NOW

Telecronaca: Alessio Colombo





diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 258 e in streaming su NOW Telecronaca: Alessio Colombo ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone C: Salernitana vs Cavese

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Angelo Taglieri





ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone C: Catania vs Siracusa
diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Telecronaca: Fabrizio Redaelli

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Fabrizio Redaelli





ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone C: Trapani vs Giugliano
diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca: Biagio Liccardo

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Biagio Liccardo





ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone C: Casertana vs Casarano
diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca: Andrea Di Staso

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Di Staso





ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone A: Pro Vercelli vs Dolomiti Bellunesi
diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
Telecronaca: Andrea Calderoni

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Calderoni





ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone A: Pro Patria vs Trento
diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
Telecronaca: Luca Pellegrini

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Luca Pellegrini





ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone A: Alcione Milano vs L.R. Vicenza
diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Telecronaca: Antonio Nucera

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Antonio Nucera





ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone B: Carpi vs Perugia
diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca: Pietro Scognamiglio

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Pietro Scognamiglio





ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone C: Team Altamura vs Potenza
diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca: Matteo Migliori

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Migliori





ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone C: Sorrento vs Monopoli
diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
Telecronaca: Marco Pagano

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Marco Pagano





ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone B: Forlì vs Guidonia Montecelio
diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
Telecronaca: Matteo Sfolcini

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Sfolcini





diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Sfolcini ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone A: Inter U23 vs Ospitaletto Franciacorta

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Gioele Anni





ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone C: Audace Cerignola vs Cosenza
diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca: Peppe Di Giovanni

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Peppe Di Giovanni





ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone B: Gubbio vs Pontedera
diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca: Alberto Pucci

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Alberto Pucci





ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 8a Giornata Girone A: Arzignano V. vs Albinoleffe
diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
Telecronaca: Andrea Consales

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Consales

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

