Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 14a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori. 

Anche per le prossime tre stagioni tutta la Serie C sarà su Sky e in streaming su NOW, con oltre 1.200 partite all’anno tra regular season, playoff, playout, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con rubriche dedicate, highlights e approfondimenti.

Anche per la nuova stagione, le squadre della Serie C 2025 saranno 60 suddivise in tre gironi da 20. Il regolamento Serie C 2025 prevede la promozione in Serie B delle vincitrici dei tre gironi più una sola squadra che risulterà vincitrice al termine delle varie fasi dei Playoff. Retrocedono invece in Serie D le squadre che ricopriranno l’ultimo posto dei gironi al termine della stagione e altre due per girone al termine dei playout.

Le novità della Serie C 2025/2026 sono diverse: dall’Inter Under 23, nata quest’estate, e inserita nel girone A, alle nove squadre promosse nel corso dell’ultima stagione dalla Serie D (Siracusa, Dolomiti Bellunesi, Guidonia, Ospitaletto, Sambenedettese, Livorno, Casarano, Forlì, Bra). Senza dimenticare la nascita dell’Union Brescia, dopo il fallimento della squadra retrocessa dalla Serie B (che giocherà in Serie C al posto della FeralpiSalò).

E poi c’è la novità che crea più interesse. Il Football Video Support (e non Var) un sostegno importante per correggere gli errori più evidenti. Come funziona? Le squadre avranno la possibilità di ‘chiamare’ due volte il FVS (gestito dal quarto uomo). Due colori distingueranno le chiamate, una viola con scritta oro per la squadra di casa e oro con scritta viola per quella ospite. ⁠Ogni squadra avrà a disposizione due ‘challenge’ a partita, attivabili tramite un confronto immediato tra allenatore e quarto uomo attraverso un tablet. Se effettivamente l’errore, o un episodio rilevante è sfuggito all’arbitro, non verrà sottratta la chiamata alle due di partenza.

  • Girone A: AlbinoLeffe, Alcione Milano, Alzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter U23, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona

  • Girone B: Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro

  • Girone C: Atalanta U23, Audace Cerignola, AZ Picerno, Benevento, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Monopoli, Potenza, Salernitana, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Trapani

Inoltre, per la stagione in corso nasce il titolo di “Giocatore del Mese Sky Wifi”, il premio che verrà assegnato al miglior calciatore di ciascuno dei tre gironi di Serie C. Attraverso un sistema di voting online sui canali social di Sky Sport, tifosi e appassionati potranno esprimere le loro preferenze per valorizzare chi si distingue davvero sul campo di gioco.

I nomi dei vincitori verranno svelati in diretta sui canali social di Sky Sport e all’interno del programma Area C in onda ogni martedì alle 16 su Sky Sport 24, mentre la consegna del trofeo avverrà nel prepartita della prima gara casalinga della squadra del calciatore premiato, per celebrare l’importante riconoscimento davanti al proprio pubblico.

Ivincitori del premio “Giocatore del mese Sky Wifi” di settembre sono Nicola Rauti del Vicenza per il Girone A, Joshua Tenkorang del Ravenna per il Girone B e Antonio Donnarumma della Salernitana per il Girone C. 

SKY SERIE C SKY WI-FI 2025/26 DIRETTA - 14a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

 VENERDI 14 NOVEMBRE 2025

  • Ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone B: Arezzo vs Bra
    diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Consales
     
  • Ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone B: Forlì vs Campobasso
    diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Angelo Taglieri

SABATO 15 NOVEMBRE 2025

  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone C: Casarano vs Catania
    diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Luca Pellegrini
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone A: Dolomiti Bellunesi vs Inter U23
    diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Walter Topan
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone C: Crotone vs Sorrento
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Marco Pagano
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone C: AZ Picerno vs Siracusa
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Gaetano Vitale
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone C: Latina vs Cosenza
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Alessio Colombo
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone B: Pineto vs Carpi
    diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Sabino Palermo
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone B: Rimini vs Ascoli
    diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Fabio Frabetti
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone B: Torres vs Perugia
    diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Riccardo Morelli
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone B: Vis Pesaro vs Guidonia Montecelio
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Occhiuto
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone A: Cittadella vs Arzignano Valchiampo
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Migliori
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone A: Lumezzane vs Pro Vercelli
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Mosconi
     
  • Ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone B: Sambenedettese vs Ternana
    diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Gioele Anni
     
  • Ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone A: Triestina vs Trento
    diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Alberto Pucci

DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025

  • Ore 12:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone C: Benevento vs Monopoli
    diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Alessio Colombo
     
  • Ore 12:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone A: Ospitaletto Franciacorta vs Union Brescia
    diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Federico Botti
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone B: Livorno vs Ravenna
    diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Sfolcini
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone C: Team Altamura vs Salernitana
    diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Riccardo Morelli
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone C: Potenza vs Trapani
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Luca Pellegrini
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone C: Giugliano vs Audace Cerignola
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Marco Liccardo
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone A: Alcione Milano vs Novara
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Marco Pagano
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone A: Albinoleffe vs Virtus Verona
    diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Di Staso
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone A: L.R. Vicenza vs Renate
    diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Pietro Scognamiglio
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone B: Gubbio vs Juventus Next Gen
    diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Manuel Favia
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone A: Lecco vs Pro Patria
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Antonio Nucera
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone C: Casertana vs Atalanta U23
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Calderoni
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone B: Pontedera vs Pianese
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Consales

LUNEDI 17 NOVEMBRE 2025

  • Ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone C: Foggia vs Cavese
    diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Menon
     
  • Ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 14a Giornata Girone A: Pergolettese vs Giana Erminio
    diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Valerio Albertini

Articolo di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi)

______________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

