Calcio Estero live Sky e NOW (21 - 24 Novembre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

Dopo la sosta per le Nazionali, ripartono anche i campionati internazionali su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 21, a lunedì 24 novembre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 12ª giornata di Premier League. Si parte sabato alle 13.30 con Burnley-Chelsea (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K); alle 16 appuntamentocon Liverpool-Nottingham Forest (Sky Sport Uno), Bournemouth-West Ham (Sky Sport Mix), Fulham-Sunderland (Sky Sport 257), Brighton-Brentford (Sky Sport 258) e Wolverhampton-Crystal Palace (Sky Sport 259). Alle 18.30 sarà la volta di Newcastle-Manchester City (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). Due le partite in programma domenica: alle 15 Leeds-Aston Villa (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K) e alle 17.30 Arsenal-Tottenham (Sky Sport Uno). Lunedì alle 21 chiude la giornata la sfida tra Manchester United ed Everton (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K).
BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per l’undicesimo turno di Bundesliga. Venerdì, alle 20.30 su Sky Sport Mix, apre la giornata il match Mainz-Hoffenheim. Sabato doppio impegno: alle 15.30 Bayern Monaco-Friburgo (Sky Sport Max) e alle 18.30 Colonia-Eintracht Francoforte (Sky Sport Mix). Domenica due partite da vivere ancora su Sky Sport Mix: alle 15.30 Lipsia-Werder Brema e alle 17.30 St.Pauli-Union Berlino.
LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 13ª giornata di Ligue 1. Venerdì alle 20.45 la sfida tra Nizza e Olympique Marsiglia (Sky Sport Calcio); sabato in programma alle 21.05 il match PSG-Le Havre (Sky Sport 253). Domenica alle 20.45 toccherà a Lille-Paris FC (Sky Sport Calcio).
Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto sabato da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.
Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).
Calcio internazionale: la programmazione live su Sky e in streaming su NOW
PREMIER LEAGUE – 12a giornata
SABATO 22 NOVEMBRE
- Alle 13.30 BURNLEY-CHELSEA
Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
telecronaca Nicolò Ramella
- Alle 16 LIVERPOOL-NOTTINGHAM FOREST
Sky Sport Uno e NOW
telecronaca Massimo Marianella
- Alle 16 BORUNEMOUTH-WEST HAM
Sky Sport Mix e NOW
telecronaca Matteo Marceddu
- Alle 16 FULHAM-SUNDERLAND
Sky Sport 257 e NOW
telecronaca Federico Zanon
- Alle 16 BRIGHTON-BRENTFORD
Sky Sport 258 e NOW
telecronaca Dario Massara
- Alle 16 WOLVERHAMPTON-CRYSTAL PALACE
Sky Sport 259 e NOW
telecronaca Paolo Redi
- Alle 18.30 NEWCASTLE-MANCHESTER CITY
Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
telecronaca Gianluigi Bagnulo
DOMENICA 23 NOVEMBRE
- Alle 15 LEEDS-ASTON VILLA
Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
telecronaca Massimo Marianella
- Alle 17.30 ARSENAL-TOTTENHAM
Sky Sport Uno e NOW
telecronaca Federico Zancan
LUNEDÌ 24 NOVEMBRE
- Alle 21 MANCHESTER UNITED-EVERTON
Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
telecronaca Paolo Ciarravano
BUNDESLIGA – 11a giornata
VENERDÌ 21 NOVEMBRE
- Alle 20.30 MAINZ-HOFFENHEIM
Sky Sport Mix e NOW
telecronaca Pietro Nicolodi
SABATO 22 NOVEMBRE
- Alle 15.30 BAYERN MONACO-FRIBURGO
Sky Sport Max e NOW
telecronaca Pietro Nicolodi
- Alle 18.30 COLONIA-EINTRACHT FRANCOFORTE
Sky Sport Mix e NOW
telecronaca Christian Giordano
DOMENICA 23 NOVEMBRE
- Alle 15.30 LIPSIA-WERDER BREMA
Sky Sport Mix e NOW
telecronaca Pietro Nicolodi
- Alle 17.30 ST. PAULI-UNION BERLINO
Sky Sport Mix e NOW
telecronaca Christian Giordano
ZWEITE BUNDESLIGA – 13a giornata
VENERDI 21 NOVEMBRE
- Alle 18.30 HERTA - EINTRACHT B.
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Matteo Marceddu
SABATO 22 NOVEMBRE
- Alle 13.00 PADERBORN - HANNOVER
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Elia Faggion
LIGUE 1 – 13a giornata
VENERDÌ 21 NOVEMBRE
- Alle 20.45 NIZZA-OLYMPIQUE MARSIGLIA
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Federico Zanon
SABATO 22 NOVEMBRE
- Alle 21.05 PSG-LE HAVRE
Sky Sport 253 e NOW
telecronaca Filippo Benincampi
DOMENICA 23 NOVEMBRE
- Alle 20.45 LILLE-PARIS FC
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Filippo Benincampi
STUDI PRE E POSTPARTITA
SABATO 22 NOVEMBRE
- Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18
La Casa dello Sport Internazionale
In studio: Federica Lodi e Nicola Roggero
DOMENICA 23 NOVEMBRE
- Dalle 19.30 La Casa dello Sport Internazionale
In studio: Federica Lodi e Paolo Di Canio
