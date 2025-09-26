MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Giappone Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Inserito da: Simone Rossi (Satred)

venerdì, 26 settembre 2025 | Ore: 06:00

Sky Motori

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike e WEC.

MOTOMONDIALE AL TWIN RING MOTEGI Da giovedì 25 a domenica 28 settembre,appuntamento in diretta esclusiva con la diciassettesima prova del mondiale 2025 di MotoGP,il Gran Premio del Giappone, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Il weekend che può assegnare il titolo piloti a Marc Marquez parte con la conferenza stampa piloti giovedì alle 9. Nella notte tra giovedì e venerdì, alle 3.40, la prima sessione di prove libere, a seguire, alle 7.55, le prequalifiche. Nella notte tra venerdì e sabato, alle 3.05, la seconda sessione di prove libere, dopodiché, alle 3.45, appuntamento con le qualifiche, mentre alle 7.55 scatta la Sprint. Chiude il weekend la gara, con il semaforo verde previsto domenica alle 7 del mattino. Nel weekend in pista anche Moto2 e Moto3. Ad accompagnare gli appassionati il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. Il fine settimana sarà tutto da vivere con collegamenti e interviste speciali già dai primi giorni della settimana sul canale all news Sky Sport 24, il sito skysport.it e i canali social di Sky Sport.

DOVI, LA SERIE – Nel weekend di Motegi spazio anche alla storia della MotoGP, con le nuove puntate di “Dovi”, la serie dedicata alla carriera di Andrea Dovizioso. Venerdì alle 10 su Sky Sport MotoGP e NOW la quinta puntata, “Pilota ingegnere”, dedicata all’anno del passaggio in HRC, mentre alle 10.15 la sesta puntata, “Dream Team”, che ripercorre gli anni del trio stellare Stoner, Pedrosa, Dovizioso e del passaggio in Ducati. Nel pomeriggio, alle 14.30, sarà il momento del settimo episodio, “Rivalità”, con gli anni di sfide con Marquez, Rossi, Stoner e Pedrosa.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

MOTOMONDIALE: IL GP DEL GIAPPONE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

GIOVEDI 25 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 9: Conferenza stampa piloti
  • Ore 14.15: Paddock Pass

NOTTE TRA GIOVEDI 25 E VENERDI 26 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 1.55: Moto3 – Prove Libere 1
  • Ore 2.45: Moto2 – Prove Libere 1
  • Ore 3.40: MotoGP – Prove Libere 1
  • Ore 4.40: Paddock Live
  • Ore 6.10: Moto3 – Prove Libere 2
  • Ore 7: Moto2 – Prove Libere 2
  • Ore 7.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
  • Ore 9.15: Paddock Live Show
  • Ore 9.45: Talent Time
  • Ore 10: Dovi – La Serie episodio 5 “Pilota Ingegnere”
  • Ore 10.15: Dovi – La Serie episodio 6 “Dream Team”
  • Ore 14.30: Dovi – La Serie episodio 7 “Rivalità”

NOTTE TRA VENERDI 26 E SABATO 27 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 1.35: Moto3 – Prove Libere 3
  • Ore 2.20: Moto2 – Prove Libere 3
  • Ore 3.05: MotoGP - Prove Libere 2
  • Ore 3.45: MotoGP - Qualifiche
  • Ore 4.40: Paddock Live
  • Ore 5.45: Moto3 – Qualifiche
  • Ore 6.40: Moto2 - Qualifiche
  • Ore 7.30: Paddock Live
  • Ore 7.55: MotoGP - Sprint
  • Ore 8.45: Paddock Live Show
  • Ore 9.30: Talent Time

NOTTE TRA SABATO 27 E DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 2.35: Warm Up MotoGP
  • Ore 3: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 3.40: Paddock Live
  • Ore 4: Moto3 – Gara
  • Ore 5: Paddock Live
  • Ore 5.15: Moto2 – Gara
  • Ore 6.15: Paddock Live
  • Ore 6.30: Grid
  • Ore 7: MotoGP - Gara
  • Ore 8: Zona Rossa
  • Ore 9: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8
 

NOTTE TRA VENERDI 26 E SABATO 27 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 03:40 Motori MotoGP GP Giappone: Qualifiche DIRETTA
  • Ore 04:30 Motori MotoGP Paddock Live  DIRETTA
  • Ore 04:50 Motori Speciale Ducati 916  
  • Ore 05:20 Motori Top Riders Fabio Di Giannantonio
  • Ore 05:40 Motori Moto3 GP Giappone: Qualifiche DIRETTA

SABATO 27 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 06:00 Motori Moto2 GP Giappone: Qualifiche DIRETTA
  • Ore 07:30 Motori MotoGP Paddock Live Sprint Gp Giappone DIRETTA
  • Ore 08:00 Motori MotoGP GP Giappone: Sprint Race DIRETTA
  • Ore 08:45 Motori MotoGP Paddock Live Show  DIRETTA
  • Ore 13:00 Motori MotoGP GP Giappone: Sprint Race

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 10:30 Motori MotoGP Paddock Live
  • Ore 11:00 Motori Pre Gara Moto3
  • Ore 11:05 Motori Moto3 GP Giappone: Gara
  • Ore 11:50 Motori Podio Gara Moto3
  • Ore 12:00 Motori MotoGP Paddock Live
  • Ore 12:15 Motori Pre Gara Moto2
  • Ore 12:20 Motori Moto2 GP Giappone: Gara
  • Ore 13:05 Motori Podio Gara Moto2
  • Ore 13:15 Motori Paddock Live GP Giappone
  • Ore 13:30 Motori MotoGP Grid
  • Ore 14:00 Motori Pre Gara Motogp
  • Ore 14:05 Motori MotoGP GP Giappone: Gara
  • Ore 14:50 Motori Podio Gara Motogp
  • Ore 15:00 Motori MotoGP Zona Rossa

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky! Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese
la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa
per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!

