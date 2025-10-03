MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Indonesia Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con due appuntamenti asiatici per F1 e MotoGP.

MOTOMONDIALE A MANDALIKA –Nuovo appuntamento anche per la MotoGP, impegnata sul circuito di Mandalika per il Gran Premio di Indonesia. Il weekend inizia con la conferenza stampa piloti giovedì alle 11.30. Nella notte tra giovedì e venerdì, alle 4.40, la prima sessione di prove libere, a seguire, alle 8.55, le prequalifiche. Nella notte tra venerdì e sabato, alle 4.05, la seconda sessione di prove con la lotta alla pole che parte alle 4.45. Sabato mattina alle 8.55 il momento della Sprint, mentre domenica, alle 9, il semaforo verde della gara. Nel weekend in pista anche Moto2 e Moto3. Ad accompagnare gli appassionati il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. Il fine settimana sarà tutto da vivere con collegamenti e interviste speciali già dai primi giorni della settimana sul canale all news Sky Sport 24, il sito skysport.it e i canali social di Sky Sport.

DOVI, LA SERIE – Nel weekend del Motomondiale le nuove puntate di “Dovi”, la serie dedicata alla carriera di Andrea Dovizioso. Venerdì alle 11 su Sky Sport MotoGP e NOW l’ottava puntata, “Cavallo Nero”, con alcuni dei duelli più belli del 2017, mentre alle 11.15 il nono episodio, “Desmodovi”, che ripercorre gli anni in Ducati. Subito dopo, alle 11.30, sarà il momento del decimo e ultimo episodio della serie, “04 Park”, con il sogno di Dovizioso che diventa realtà: un parco con pista di motocross e minicross.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

MOTOMONDIALE: GP DI INDONESIA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

NOTTE TRA GIOVEDI 2 E VENERDI 3 OTTOBRE 202

Ore 2.55: Moto3 – Prove Libere 1

Ore 3.45: Moto2 – Prove Libere 1

Ore 4.40: MotoGP -Prove Libere 1

Ore 5.40: Paddock Live

Ore 7.10: Moto3 – Prove Libere 2

Ore 8: Moto2 – Prove Libere 2

Ore 8.55: MotoGP – Pre-Qualifiche

Ore 10.15: Paddock Live Show

Ore 10.45: Talent Time

Ore 11: Dovi – La Serie episodio 8 “Cavallo Nero”

Ore 11.15: Dovi – La Serie episodio 9 “Desmodovi”

Ore 11.30: Dovi – La Serie episodio 10 “04 Park”

NOTTE TRA VENERDI 3 E SABATO 4 OTTOBRE 2025

Ore 2.35: Moto3 – Prove Libere 3

Ore 3.20: Moto2 – Prove Libere 3

Ore 4.05: MotoGP - Prove Libere 2

Ore 4.45: MotoGP - Qualifiche

Ore 5.40: Paddock Live

Ore 6.30: Paddock Live

Ore 6.40: Moto3 – Qualifiche

Ore 7.40: Moto2 - Qualifiche

Ore 8.30: Paddock Live

Ore 8.55: MotoGP - Sprint

Ore 9.45: Paddock Live Show

Ore 10.30: Talent Time

NOTTE TRA SABATO 4 E DOMENICA 5 OTTOBRE 2025

Ore 4.35: Warm Up MotoGP

Ore 5: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 6 Moto3 - Gara

Ore 7: Paddock Live

Ore 7.15: Moto2 – Gara

Ore 8.15 – Paddock Live

Ore 8.30: Grid

Ore 9: MotoGP - Gara

Ore 10: Zona Rossa

Ore 11: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



NOTTE TRA VENERDI 3 E SABATO 4 OTTOBRE 2025

Ore 04:50 Motori MotoGP GP Indonesia: Qualifiche DIRETTA

Ore 05:40 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA

SABATO 4 OTTOBRE 2025

Ore 06:00 Motori I racconti di Valentino Welkom 2004 - La sfida

Ore 06:30 Motori MotoGP Paddock Live Live

Ore 06:50 Motori Moto3 GP Indonesia: Qualifiche DIRETTA

Ore 07:45 Motori Moto2 GP Indonesia: Qualifiche DIRETTA

0re 8:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint Moto Gp Paddock Live Sprint 2025 04/10/2025 DIRETTA

Ore 09:00 Motori MotoGP GP Indonesia: Sprint Race DIRETTA

Ore 09:45 Motori MotoGP Paddock Live Show DIRETTA

DOMENICA 5 OTTOBRE 2025

Ore 09:45 Motori MotoGP GP Indonesia: Sprint Race

Ore 10:30 Motori MotoGP Paddock Live

Ore 11:00 Motori Pre Gara Moto3

Ore 11:05 Motori Moto3 GP Indonesia: Gara

Ore 11:45 Motori Podio Gara Moto3

Ore 12:00 Motori MotoGP Paddock Live

Ore 12:15 Motori Pre Gara Moto2

Ore 12:20 Motori Moto2 GP Indonesia: Gara

Ore 13:05 Motori Podio Gara Moto2

Ore 13:15 Motori Paddock Live: Gara GP Indonesia

Ore 13:30 Motori MotoGP Grid

Ore 14:00 Motori Pre Gara Motogp

Ore 14:05 Motori MotoGP GP Indonesia: Gara

Ore 14:50 Motori Podio Gara Motogp

Ore 15:00 Motori MotoGP Zona Rossa

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!