MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Indonesia Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky in streaming su NOW con due appuntamenti asiatici per F1 e MotoGP.

MOTOMONDIALE A MANDALIKA –Nuovo appuntamento anche per la MotoGP, impegnata sul circuito di Mandalika per il Gran Premio di Indonesia. Il weekend inizia con la conferenza stampa piloti giovedì alle 11.30. Nella notte tra giovedì e venerdì, alle 4.40, la prima sessione di prove libere, a seguire, alle 8.55, le prequalifiche. Nella notte tra venerdì e sabato, alle 4.05, la seconda sessione di prove con la lotta alla pole che parte alle 4.45. Sabato mattina alle 8.55 il momento della Sprint, mentre domenica, alle 9, il semaforo verde della gara. Nel weekend in pista anche Moto2 e Moto3. Ad accompagnare gli appassionati il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. Il fine settimana sarà tutto da vivere con collegamenti e interviste speciali già dai primi giorni della settimana sul canale all news Sky Sport 24, il sito skysport.it e i canali social di Sky Sport.

DOVI, LA SERIE – Nel weekend del Motomondiale le nuove puntate di “Dovi”, la serie dedicata alla carriera di Andrea Dovizioso. Venerdì alle 11 su Sky Sport MotoGP e NOW l’ottava puntata, “Cavallo Nero”, con alcuni dei duelli più belli del 2017, mentre alle 11.15 il nono episodio, “Desmodovi”, che ripercorre gli anni in Ducati. Subito dopo, alle 11.30, sarà il momento del decimo e ultimo episodio della serie, “04 Park”, con il sogno di Dovizioso che diventa realtà: un parco con pista di motocross e minicross.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

 MOTOMONDIALE: GP DI INDONESIA
LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

 

 NOTTE TRA GIOVEDI 2 E VENERDI 3 OTTOBRE 202

  • Ore 2.55: Moto3 – Prove Libere 1
  • Ore 3.45: Moto2 – Prove Libere 1
  • Ore 4.40: MotoGP -Prove Libere 1
  • Ore 5.40: Paddock Live
  • Ore 7.10: Moto3 – Prove Libere 2
  • Ore 8: Moto2 – Prove Libere 2
  • Ore 8.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
  • Ore 10.15: Paddock Live Show
  • Ore 10.45: Talent Time
  • Ore 11: Dovi – La Serie episodio 8 “Cavallo Nero”
  • Ore 11.15: Dovi – La Serie episodio 9 “Desmodovi”
  • Ore 11.30: Dovi – La Serie episodio 10 “04 Park”

NOTTE TRA VENERDI 3 E SABATO 4 OTTOBRE 2025

  • Ore 2.35: Moto3 – Prove Libere 3
  • Ore 3.20: Moto2 – Prove Libere 3
  • Ore 4.05: MotoGP - Prove Libere 2
  • Ore 4.45: MotoGP - Qualifiche
  • Ore 5.40: Paddock Live
  • Ore 6.30: Paddock Live
  • Ore 6.40: Moto3 – Qualifiche
  • Ore 7.40: Moto2 - Qualifiche
  • Ore 8.30: Paddock Live
  • Ore 8.55: MotoGP - Sprint
  • Ore 9.45: Paddock Live Show
  • Ore 10.30: Talent Time

NOTTE TRA SABATO 4 E DOMENICA 5 OTTOBRE 2025

  • Ore 4.35: Warm Up MotoGP
  • Ore 5: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 5.30: Paddock Live
  • Ore 6 Moto3 - Gara
  • Ore 7: Paddock Live
  • Ore 7.15: Moto2 – Gara
  • Ore 8.15 – Paddock Live
  • Ore 8.30: Grid
  • Ore 9: MotoGP - Gara
  • Ore 10: Zona Rossa
  • Ore 11: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8
 

NOTTE TRA VENERDI 3 E SABATO 4 OTTOBRE 2025

  • Ore 04:50 Motori MotoGP GP Indonesia: Qualifiche DIRETTA
  • Ore 05:40 Motori MotoGP Paddock Live  DIRETTA

SABATO 4 OTTOBRE 2025

  • Ore 06:00 Motori I racconti di Valentino Welkom 2004 - La sfida
  • Ore 06:30 Motori MotoGP Paddock Live  Live
  • Ore 06:50 Motori Moto3 GP Indonesia: Qualifiche DIRETTA
  • Ore 07:45 Motori Moto2 GP Indonesia: Qualifiche DIRETTA
  • 0re 8:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint Moto Gp Paddock Live Sprint 2025 04/10/2025 DIRETTA
  • Ore 09:00 Motori MotoGP GP Indonesia: Sprint Race DIRETTA
  • Ore 09:45 Motori MotoGP Paddock Live Show  DIRETTA

DOMENICA 5 OTTOBRE 2025

  • Ore 09:45 Motori MotoGP GP Indonesia: Sprint Race
  • Ore 10:30 Motori MotoGP Paddock Live
  • Ore 11:00 Motori Pre Gara Moto3
  • Ore 11:05 Motori Moto3 GP Indonesia: Gara
  • Ore 11:45 Motori Podio Gara Moto3
  • Ore 12:00 Motori MotoGP Paddock Live
  • Ore 12:15 Motori Pre Gara Moto2
  • Ore 12:20 Motori Moto2 GP Indonesia: Gara
  • Ore 13:05 Motori Podio Gara Moto2
  • Ore 13:15 Motori Paddock Live: Gara GP Indonesia
  • Ore 13:30 Motori MotoGP Grid
  • Ore 14:00 Motori Pre Gara Motogp
  • Ore 14:05 Motori MotoGP GP Indonesia: Gara
  • Ore 14:50 Motori Podio Gara Motogp
  • Ore 15:00 Motori MotoGP Zona Rossa

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!
la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa
per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!

  • La svolta antipirateria francese: quando la LFP mette Google e Bing sotto scacco

    Il panorama globale della lotta alla pirateria sportiva ha registrato una storica pronuncia proveniente dalla Francia. Per la prima volta, un'autorità calcistica europea ha ottenuto un'ingiunzione preventiva che non colpisce solo i fornitori di servizi di rete (ISP), ma punta direttamente ai motori di ricerca, responsabili della visibilità dei contenuti illeciti. Il Tribunale giudiziario di Parigi, con una decisione datata 18 settembre, ha imposto a colossi del...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Sky e NOW: accordo pluriennale per i diritti NBA, il grande basket USA su Sky Sport Basket

    // SKY ACQUISISCE NUOVI DIRITTI NBA IN ITALIA:  ACCORDO PLURIENNALE PER LA TRASMISSIONEDELLE PARTITE TOP DEL BASKET USA LA CASA DELLO SPORT DI SKY DIVENTALA CASA DEL BASKETCON IL MIGLIOR SPETTACOLO DEL BASKETDA TUTTO IL MONDO SUL CANALE DEDICATO SKY SPORT BASKETDA OTTOBRE, OTTO MESI DI ALTA INTENSITÀPER UNA STAGIONE SENZA PARI:  IL BASKET AMERICANO CON LA STAGIONE REGOLARE NBA, L'NBA CHRISTMAS DAY, IL MLK DAY, L'NBA ALL-STAR, I PLAYOFF,...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • wedotv rafforza la presenza in Italia: arrivano su Sky con wedotv Movies Italia e Big Stories

    AVOD wedotv ha ampliato la propria presenza in Italia con due dei suoi canali FAST - wedotv movies Italia e wedotv Big Stories - distribuiti sulla piattaforma satellitare Sky Italia.Sky Italia includerà wedotv movies Italia e wedotv BIG movies nella sua offerta satellitare utilizzando la distribuzione satellitare Hotbird di wedotv (Eutelsat Hotbird 13° uplink, transponder 117). Entrambi i canali utilizzano la soluzione HbbTV Addressable TV di wedotv per l'inserimento...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Diretta Esclusiva Sky NOW Europa e Conference League 2025/26 🏆 2 Ottobre: Palinsesto Telecronisti

    Giovedi 2 OttobreINIZIA LA STAGIONE 2025/2026 DELLAUEFA CONFERENCE LEAGUECON LA PRIMA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE”IN CAMPO ANCHE PER LA SECONDA GIORNATA DI UEFA EUROPA LEAGUE 2025/2026SU SKY E IN STREAMING SU NOW36 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLTRE LE ITALIANE IN CAMPO:alle 18:45 ROMA - LILLE e BOLOGNA - FRIBURGOalle 21 FIORENTINA - SIGMA OLOMUCApprofondimento pre e postpartita affidato aSTUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUEcon...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • X Factor 2025 su Sky e NOW: Stasera Bootcamp tra tensione, X Pass e sfide decisive

    Torna giovedì 2 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, X Factor 2025. Dopo le intense Audizioni, che hanno visto decine di artisti portare sul palco i propri sogni e progetti musicali nel tentativo di conquistare i giudici, lo show Sky Original prodotto da Fremantle entra nel vivo: è tempo di Bootcamp. Per Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi comincia una nuova sfida, che sarà carica di tensione sia per loro al tavolo che per gli artisti...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Il Confronto in diretta Sky TG24: Occhiuto vs Tridico, sfida decisiva per le elezioni in Calabria

    Nuovo appuntamento con Il Confrontosu Sky TG24. Il format che negli anni ha contribuito a rendere il canale all news un punto di riferimento nel racconto della politica italiana, prosegue il suo approfondimento sulle elezioni regionali. Dopo il faccia a faccia già avvenuto tra Acquaroli e Ricci per le regionali nelle Marche, l’attenzione si sposta ora sulle altre regioni chiamate alle urne, tra cui Valle d’Aosta, Toscana, Campania, Veneto, Puglia e Calabria. Si...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (2 - 5 Ottobre) F1 Singapore e MotoGP Indonesia (anche streaming NOW)

    Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con due appuntamenti asiatici per F1 e MotoGP. F1 IN NOTTURNA – Diciottesimo appuntamento stagionale per la F1 che scende in pista sul circuito cittadino di Marina Bay per il Gran Premio di Singapore,da vivere in esclusiva suSky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 12.30 con la...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Sky TG24 Live In Roma: al Teatro di Villa Torlonia su geopolitica, clima, lavoro e intelligenza artificiale

    Torna Sky TG24 Live In. Il format del canale all news diretto da Fabio Vitale, che da anni porta l'informazione fuori dagli studi televisivi per incontrare cittadini, studenti e istituzioni nei luoghi simbolo delle città italiane, approda a Roma, il 17 ottobre, nella cornice suggestiva del Teatro di Villa Torlonia, trasformandolo per un'intera giornata in uno studio televisivo. Qui personalità nazionali e internazionali si alterneranno sul palco per...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 01 ottobre 2025

  • Champions League 🏆 Villarreal vs Juventus (Diretta Streaming Amazon Prime Video)

    Grande attesa per la sfida della League Phase di UEFA Champions League Villarreal-Juventus trasmessa in esclusiva su Prime Video mercoledì 1° ottobre (live dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00). [provalo gratuitamente per 30 giorni] * Una partita affascinante che mette di fronte il “Submarino Amarillo”, da sempre sinonimo di organizzazione e talento, e i bianconeri guidati da Igor Tudor, decisi a conquistare un risultato di...
    S
    Sport
    mercoledì, 01 ottobre 2025

  • Tennis in diretta Sky Sport e NOW 🎾ATP Masters 1000 Rolex Shanghai (in esclusiva)

    Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e  in streaming su NOW.. In diretta esclusiva da mercoledì 1° a domenica 12 ottobre il torneo ATP Masters 1000 Rolex Shanghai (in esclusiva). Tutti i giorni alle 12.15 (tranne sabato 11 e domenica 12 ottobre, alle 12.45) su Sky Sport 24 Eleonora Cottarelli e i suoi ospiti analizzeranno i match del mattino e presenteranno le sfide del pomeriggio nell’appuntamento di Studio Tennis. Sky Sport Tennis...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 01 ottobre 2025

  • AGCOM blocca IPTV pirata. X Factor 2025 protetto da Piracy Shield per tutelare copyright

    L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha esteso l'efficacia della piattaforma tecnologica Piracy Shield, bloccando in via cautelare la diffusione illecita del programma di intrattenimento "X Factor 2025" tramite un noto servizio IPTV pirata. Questo potenziamento segna un passo avanti cruciale nella lotta contro la pirateria audiovisiva, che continua a erodere l'economia creativa italiana. Chi aveva intenzione di "risparmiare"...
    S
    Sky Italia
    martedì, 30 settembre 2025

  • Sparkle e Telespazio potenziano il Centro Spaziale del Fucino: connettività oltre 400 Gbps

    Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e tra i leader mondiali, e Telespazio, joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) e tra i principali operatori globali nel settore dei servizi spaziali, rafforzano la loro collaborazione al Centro spaziale del Fucino (L’Aquila) con l’ampliamento e il potenziamento del punto di presenza (PoP) di Sparkle già attivo nel teleporto. Il Centro spaziale del Fucino, operativo dal 1963 e riconosciuto come...
    S
    Satellite / Estero
    martedì, 30 settembre 2025

  • Ascolti 5a Giornata Serie A 2025/26 DAZN, prosegue il trend positivo della stagione in corso

    La quinta giornata sfiora i 5,6 milioni di ascoltatori e porta la media dei primi cinque turni a 5,1 milioni di individui, in crescita dell’ 11,8% rispetto alla stagione precedente. I due big match di giornata hanno restituito ottimi ascolti: Milan-Napoli ha superato 1,7 milioni di audience media, mentre Juventus-Atalanta sabato alle 18.00 ha raggiunto 1,1 milioni di spettatori. Nel prossimo turno, che anticipa la sosta per le nazionali, si disputerà il big match...
    D
    DAZN
    martedì, 30 settembre 2025

  • Decoder TELE System UP1: arriva Android TV 14 e la nuova app Canali TV

    Per il decoder Android TV digitale terrestre UP1 è già tempo di upgrade! A partire dal 1 ottobre 2025 sarà disponibile il nuovo aggiornamento software V87911302.2011, per gli amici V2011. Quali sono le novità? Note di versione Sistema operativo aggiornato ad Android TV 14. Nuova App “Canali TV” del digitale terrestre. Attenzione Al termine dell’aggiornamento sarà necessaria una nuova installazione...
    H
    HiTech
    martedì, 30 settembre 2025

  • Petra 3 su Sky e NOW: Paola Cortellesi torna con nuove indagini tra Genova e Palermo

    Presentata la terza stagione della serie SkyPetra Delicato, ruvida e ironica con indagini a Genovae in una "pericolosa trasferta professionale" a Palermo. Al fianco di Paola Cortellesi ritroviamo il viceispettore Antonio Monte (Andrea Pennacchi)  Petra cerca di gestire la convivenza con il compagno Marco (Francesco Colella) e i suoi figli.   Il grande ritorno di Paola Cortellesi sullo schermo dopo lo straordinario successo del suo debutto alla...
    S
    Sky Italia
    martedì, 30 settembre 2025

