MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Comunità Valenciana Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

Tornano i motori su Sky e in streaming su NOW con l’ultimo appuntamento della stagione 2025 del Motomondiale, il Gran Premio della Comunità Valenciana.Il capitolo finale del campionato inizia giovedì 13 novembre, con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi scendere in pista al Circuit Ricardo Tormo dalle 8.55 di venerdì per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2.Prima sessione di MotoGP in programma alle 10.40, mentre alle 14.55 sarà il momento delle prequalifiche. Sabato mattina, al termine dell’ultima sessione di libere, la caccia alla pole, con la MotoGP che parte alle 10.45,mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti con la Sprint. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14.

Domenica, a partire dalle 18.30, sarà il momento del Galà del Motomondiale, l’atteso evento di fine stagione dove verranno consegnati tutti i premi del campionato.

L’ultimo GP del 2025 sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.

MOTOMONDIALE: IL GP DELLA COMUNITÀ VALENCIANA SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

Giovedì 13 novembre

Ore 16: Conferenza stampa piloti

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 14 novembre

Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1

Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1

Ore 10.40: MotoGP – Prove Libere 1

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 13: Paddock Live

Ore 13.15: Moto3 – Prove Libere 2

Ore 14: Moto2 – Prove Libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 15 novembre

Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 3

Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 3

Ore 10.05: MotoGP - Prove Libere 2

Ore 10.45: MotoGP - Qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche

Ore 13.40: Moto2 - Qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: MotoGP - Sprint

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Domenica 16 novembre

Ore 9.35: Warm Up MotoGP

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 – Gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 – Gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP - Gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy

Ore 18.30: Galà del Motomondiale

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



SABATO 15 NOVEMBRE 2025

ore 10:45 Motori MotoGP GP Valencia: Qualifiche DIRETTA

ore 11:40 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA

ore 12:00 Motori MotoGP Paddock Pass

ore 12:15 Motori I racconti di Valentino Mugello 2008: Il casco

ore 12:30 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA

ore 12:45 Motori Moto3 GP Valencia: Qualifiche DIRETTA

ore 13:40 Motori Moto2 GP Valencia: Qualifiche DIRETTA

ore 14:30 Motori MotoGP Paddock Live Sprint DIRETTA

ore 14:55 Motori MotoGP GP Valencia: Sprint Race DIRETTA

ore 15:45 Motori MotoGP Paddock Live Show DIRETTA

DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025

ore 12:30 Motori MotoGP Paddock Live

ore 13:00 Motori Pre Gara Moto3

ore 13:05 Motori Moto3 GP Valencia: Gara Live

ore 13:50 Motori Podio Gara Moto3

ore 14:00 Motori MotoGP Paddock Live

ore 14:15 Motori Pre Gara Moto2

ore 14:20 Motori Moto2 GP Valencia: Gara Live

ore 15:05 Motori Podio Gara Moto2

ore 15:15 Motori Paddock Live: Gara GP Valencia Paddock Live: Gara

ore 15:30 Motori MotoGP Grid Live

ore 16:00 Motori Pre Gara Motogp

ore 16:05 Motori MotoGP GP Valencia: Gara Live

ore 16:50 Motori Podio Gara Motogp

ore 17:00 Motori MotoGP Zona Rossa

ore 18:00 Motori I racconti di Valentino Catalunya 1998: I festeggiamenti

