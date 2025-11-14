MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Comunità Valenciana Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

Tornano i motori su Sky e in streaming su NOW con l’ultimo appuntamento della stagione 2025 del Motomondiale, il Gran Premio della Comunità Valenciana.Il capitolo finale del campionato inizia giovedì 13 novembre, con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi scendere in pista al Circuit Ricardo Tormo dalle 8.55 di venerdì per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2.Prima sessione di MotoGP in programma alle 10.40, mentre alle 14.55 sarà il momento delle prequalifiche. Sabato mattina, al termine dell’ultima sessione di libere, la caccia alla pole, con la MotoGP che parte alle 10.45,mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti con la Sprint. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14.
Domenica, a partire dalle 18.30, sarà il momento del Galà del Motomondiale, l’atteso evento di fine stagione dove verranno consegnati tutti i premi del campionato.
L’ultimo GP del 2025 sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.
MOTOMONDIALE: IL GP DELLA COMUNITÀ VALENCIANA SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW
Giovedì 13 novembre
- Ore 16: Conferenza stampa piloti
- Ore 18.15: Racebook
Venerdì 14 novembre
- Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1
- Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1
- Ore 10.40: MotoGP – Prove Libere 1
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 13: Paddock Live
- Ore 13.15: Moto3 – Prove Libere 2
- Ore 14: Moto2 – Prove Libere 2
- Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live Show
- Ore 16.45: Talent Time
Sabato 15 novembre
- Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 3
- Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 3
- Ore 10.05: MotoGP - Prove Libere 2
- Ore 10.45: MotoGP - Qualifiche
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche
- Ore 13.40: Moto2 - Qualifiche
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 14.55: MotoGP - Sprint
- Ore 15.45: Paddock Live Show
- Ore 16.30: Talent Time
Domenica 16 novembre
- Ore 9.35: Warm Up MotoGP
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 – Gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 – Gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - Gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy
- Ore 18.30: Galà del Motomondiale
I MOTORI IN CHIARO SU TV8
SABATO 15 NOVEMBRE 2025
- ore 10:45 Motori MotoGP GP Valencia: Qualifiche DIRETTA
- ore 11:40 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA
- ore 12:00 Motori MotoGP Paddock Pass
- ore 12:15 Motori I racconti di Valentino Mugello 2008: Il casco
- ore 12:30 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA
- ore 12:45 Motori Moto3 GP Valencia: Qualifiche DIRETTA
- ore 13:40 Motori Moto2 GP Valencia: Qualifiche DIRETTA
- ore 14:30 Motori MotoGP Paddock Live Sprint DIRETTA
- ore 14:55 Motori MotoGP GP Valencia: Sprint Race DIRETTA
- ore 15:45 Motori MotoGP Paddock Live Show DIRETTA
DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025
- ore 12:30 Motori MotoGP Paddock Live
- ore 13:00 Motori Pre Gara Moto3
- ore 13:05 Motori Moto3 GP Valencia: Gara Live
- ore 13:50 Motori Podio Gara Moto3
- ore 14:00 Motori MotoGP Paddock Live
- ore 14:15 Motori Pre Gara Moto2
- ore 14:20 Motori Moto2 GP Valencia: Gara Live
- ore 15:05 Motori Podio Gara Moto2
- ore 15:15 Motori Paddock Live: Gara GP Valencia Paddock Live: Gara
- ore 15:30 Motori MotoGP Grid Live
- ore 16:00 Motori Pre Gara Motogp
- ore 16:05 Motori MotoGP GP Valencia: Gara Live
- ore 16:50 Motori Podio Gara Motogp
- ore 17:00 Motori MotoGP Zona Rossa
- ore 18:00 Motori I racconti di Valentino Catalunya 1998: I festeggiamenti
