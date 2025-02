MotoGP 2025, diretta esclusiva Gran Premio Thailandia Sky Sport, NOW. Sprint Live su TV8

La Formula 1 scalda i motori con i test pre campionato in Bahrain: tre giorni di prove in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW, con live streaming, telecronaca e aggiornamenti esclusivi.Il Day-3 sarà anche in live streaming su Skysport.it, il canale You Tube di Sky Sport F1 e TikTok NOW. Tornano a rombare i motori della F1 su Sky e in streaming su NOW. Da mercoledì 26 a venerdì 28 febbraio si torna in pista per la tre giorni di test ufficiali sul circuito di...