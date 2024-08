Guida TV Sky e NOW 11 - 17 Agosto: God is Bullet, A Town Called Malice, Semidei

GUIDA TV SKY / NOW | 11 - 17 AGOSTO 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

LUNEDÌ 12 AGOSTO

LA TERRA PROMESSA

Lunedì 12 agosto alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dopo A Royal Affair, torna il sodalizio tra il regista Nikolaj Arcel e l’attore Mads Mikkelsen per raccontare un altro episodio della storia danese nel film presentato al Festival di Venezia 2023. Nel 1775 il capitano Ludvig von Kahlen, in congedo dopo la fine della guerra, decide di realizzare un progetto che sembra un’utopia: rendere coltivabile la brughiera che copre una vasta area del Paese. Gli viene concessa la possibilità solo perché non chiede finanziamenti immediati, ma solo un titolo nobiliare e i diritti di proprietà qualora l’impresa avesse buon esito. Non sa che ad attenderlo c’è un nobile latifondista privo di qualsiasi senso morale che si ritiene, senza diritto, proprietario del terreno. Disponibile on demand anche in 4K.

GIOVEDÌ 15 AGOSTO

GOD IS A BULLET

Giovedì 15 agosto alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La nuova pellicola targata Sky Original segna il ritorno dietro la macchina da presa di Nick Cassavetes che dirige un thriller dalle tinte noir, tratto dall’omonimo romanzo, con Nikolaj Coster-Waldau, Maika Monroe e Jamie Foxx. Il vice detective Bob Hightower trova la sua ex moglie assassinata e la figlia rapita da una setta satanica. Deluso dalle indagini ufficiali che non portano a nessun risultato, Bob lascia le forze di polizia e si infiltra nella setta, con l’aiuto dell’unica donna che è riuscita a fuggire. Inizia così la sua caccia al carismatico leader del gruppo, Cyrus. Disponibile on demand anche in 4K.

VENERDÌ 16 AGOSTO

A TOWN CALLED MALICE

Da venerdì 16 agosto alle 21.15, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Una serie Sky Original ambientata negli anni '80. I Lord, una famiglia di gangster del sud di Londra si trasferisce in Costa del Sol per ricostruire la propria reputazione, ma invece di concentrarsi sui loro rivali perdono tempo a lottare tra loro. Ciò di cui non si rendono conto è che il loro nemico più letale è davanti ai loro occhi: una giovane donna assetata di vendetta e dal grilletto facile, che sta per sposare il loro figlio più giovane...

SEMIDEI

Venerdì 16 agosto alle 21,15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Semidei è un documentario che ripercorre mezzo secolo di storia raccontando le due statue bronzee meglio conservate al mondo, i due misteriosi guerrieri che riemersero dal mare di Riace nel 1972, dopo duemila anni passati sott’acqua. Interviste e documenti inediti, testimonianze dirette e il racconto di un presente in tumulto sono il cuore di questo viaggio. I Bronzi di Riace rappresentano il nostro passato ma, come ogni cosa smarrita e poi ritrovata, incarnano anche i desideri di futuro, di pace e di bellezza che animano da sempre il genere umano.