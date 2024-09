Guida TV Sky e NOW 1 - 7 Settembre: Prendi il Volo, Prima della Fine, Flaminia

GUIDA TV SKY / NOW | 1 - 7 SETTEMBRE 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Lunedì 2 settembre segna il debutto dell'intera serie "Suits" su Sky Serie e in streaming su NOW. Disponibile dalla prima alla nona stagione, la serie segue le vicende di Harvey Specter, un avvocato newyorkese cinico e spietato, che assume Mike Ross, un giovane dotato di una straordinaria memoria eidetica, ma senza una laurea in legge. Attraverso le dinamiche tra i due protagonisti, la serie esplora le sfide professionali e personali, mettendo in luce il valore del talento e dell'ingegno in un ambiente competitivo come quello legale.

3 settembre, martedì, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW verrà trasmesso "Green Border", un film diretto da Agnieszka Holland, che ha ricevuto il Premio speciale della giuria al Festival di Venezia 2023. Questo potente e brutale racconto della crisi dei rifugiati al confine tra Polonia e Bielorussia segue la storia di una famiglia siriana in fuga, offrendo uno sguardo crudo sulla disperazione e le difficoltà vissute dai rifugiati, con una narrazione che non risparmia critiche ai governi coinvolti.

Giovedì 5 settembre offre due nuovi appuntamenti su Sky. Alle 21:00, su Sky Cinema Family e in streaming su NOW, va in onda "Prendi il volo", un'avventura animata firmata da Benjamin Renner e Guylo Homsy. Il film racconta le peripezie di una famiglia di anatre alle prese con il loro primo viaggio migratorio, e promette una storia emozionante e divertente, adatta a tutta la famiglia, con scenari spettacolari che spaziano dai grattacieli di New York alle insidie della cucina di uno chef. Sempre giovedì, ma alle 21:15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, sarà trasmesso "Prima della fine – L'ultimo giorno di Berlinguer", un documentario che offre una ricostruzione dettagliata e inedita degli ultimi giorni di vita di Enrico Berlinguer, storico leader del Partito Comunista Italiano. Attraverso immagini e testimonianze, il film ripercorre il tragico evento che ha segnato la fine di un'epoca politica e il commovente addio di milioni di italiani durante il suo funerale.

Sabato 7 settembre, alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, Michela Giraud presenta "Flaminia", un film che mescola commedia e dramma, raccontando la vita di Flaminia De Angelis, una ragazza dell'alta borghesia romana, e delle ipocrisie che la circondano. L'arrivo inaspettato della sorellastra Ludovica porta scompiglio nella vita di Flaminia, mettendo in discussione tutto ciò in cui ha sempre creduto. Il film promette di offrire uno spaccato ironico e critico della società contemporanea. Sempre il 7 settembre, su Sky Documentaries e in streaming su NOW, andrà in onda "Genoa comunque e ovunque", un film evento che esplora l'anima del Genoa, attraverso le storie e le testimonianze di tifosi, leggende e dirigenti. Il documentario si concentra non solo sugli aspetti sportivi, ma anche sul senso di appartenenza e passione che lega i genoani, offrendo un ritratto intimo e appassionato del mondo del calcio e del tifo.

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE

SUITS – DALLA PRIMA ALLA NONA STAGIONE

Da lunedì 2 settembre alle 21.15, su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Harvey Specter, uno dei più importanti avvocati di New York, cinico e spietato, assume un giovane associato, Mike Ross, un giovane ragazzo estremamente intelligente, dotato di una prodigiosa memoria eidetica, che però non è laureato in legge. Mike non vuole assolutamente perdere l'occasione di lavorare in uno degli studi legali americani più importanti, il Pearson Hardman, e con impegno riesce a dimostrare giorno per giorno a Harvey le sue incredibili capacità e competenze, guadagnandosi la sua fiducia. Insieme affrontano importanti sfide sia a livello professionale che personale.

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE

GREEN BORDER

Martedì 3 settembre alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Premio speciale della giuria al Festival di Venezia 2023 per il racconto potente e brutale della crisi dei rifugiati al confine polacco per mano della regista Agnieszka Holland. Una famiglia siriana atterra a Minsk per cercare di raggiungere il confine tra Bielorussia e Polonia e, una volta entrata nell’Unione Europea, raggiungere dei parenti in Svezia. Ma la foresta che separa i due paesi è teatro di una guerra di sopravvivenza per i rifugiati, tra gli abusi delle guardie di frontiera bielorusse, la fredda indifferenza delle guardie polacche e i tentativi di aiuti di un gruppo di attivisti.

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE

PRENDI IL VOLO

Giovedì 5 settembre alle 21.00, su Sky Cinema Family e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Benjamin Renner (Ernest e Celestine) e Guylo Homsy firmano un’avventura animata, targata Illumination Entertainment, che vede protagonista una simpatica famiglia piumata. Mac e Pam sono due anatre che vivono insieme ai loro anatroccoli Dax e Gwen nella quiete di uno stagno. Un giorno arriva uno stormo di uccelli migratori in rotta verso la Giamaica e una di loro invita Dax a unirsi a loro. L’intera famiglia decide di partire insieme allo zio Dan, un impacciato germano reale, per vivere la loro prima avventura in cui incontreranno volatili di ogni tipo, voleranno tra i grattacieli di New York e combatteranno contro uno chef la cui specialità è l’anatra all’arancia. Disponibile on demand anche in 4K.

PRIMA DELLA FINE – L’ULTIMO GIORNO DI BERLINGUER

Giovedì 5 settembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Era il 7 giugno 1984 quando Enrico Berlinguer, durante un comizio elettorale a Padova, avverte un malore evidente. Porta in fondo il suo discorso, ma di lì a poco entra in coma per quattro giorni, fino alla morte, l’11 giugno. Il 13 giugno ha luogo a Roma il funerale politico più imponente della storia della Repubblica: in due milioni scendono in piazza. Il film propone un’accurata e rinnovata ricostruzione narrativa e visiva di quei 7 giorni che sconvolsero l’Italia. Racconta con una prospettiva nuova un momento di passaggio e una fine: quella di un politico amato, di un intero partito, di un’idea di Paese, forse addirittura la fine di un’epoca.

SABATO 7 SETTEMBRE

FLAMINIA

Sabato 7 settembre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Prendendo spunto dalle difficoltà e dalle ipocrisie borghesi, Michela Giraud ci racconta una storia divertente e toccante. Flaminia De Angelis è tutto quello che una ragazza di Roma Nord dev’essere: sorridente, ossessionata dalla forma fisica e ricca, o meglio, arricchita. Sotto la pressione di sua madre, sta per sposare il figlio di un importante diplomatico regalando all’intera famiglia la tanto agognata scalata sociale. Tutto è pronto per il grande evento quando nella vita di Flaminia piomba Ludovica, la sua sorellastra, un uragano di complessità dal cuore ingestibile, che metterà a nudo tutte le ipocrisie con cui Flaminia crede di convivere benissimo. Disponibile on demand anche in 4K.

GENOA COMUNQUE E OVUNQUE

Sabato 7 settembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il film evento racconta, attraverso le testimonianze di un gruppo di tifosi, leggende e personalità del club e dirigenti, l’essenza e la storia del club rossoblù. Il film non indugia sugli aspetti strettamente sportivi ma vuole andare ad approfondire il senso profondo dell’essere genoani, la passione che avvicina persone con storie e provenienze diverse, la gioia del tifare come atto di fede.