Guida TV Sky e NOW 13 - 19 Ottobre: Volare, The Independent, X Factor Daily

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

DOMENICA 13 OTTOBRE

ANOTHER END

Domenica 13 ottobre alle 21.15. su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Gael García Bernal, Renate Reinsve (La persona peggiore del mondo) e Bérénice Bejo sono diretti da Piero Messina (L’attesa) che ha vinto il Nastro d’argento 2024 per il miglior soggetto con un film sul distacco, presentato in concorso al Festival di Berlino 2024. Sal ha perso la compagna in un incidente d’auto. La sofferenza è tale che arriva a tentare il suicidio, così la sorella lo spinge a cercare una soluzione in una tecnologia d’avanguardia in grado di caricare la personalità e i ricordi di una persona scomparsa nel corpo di un volontario, per una serie di incontri pensati per preparare l’addio che non si è potuto avere in caso di morte improvvisa.

LUNEDÌ 14 OTTOBRE

VOLARE

Lunedì 14 ottobre alle 21.15. su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Margherita Buy esordisce nella regia con una commedia per la quale prende ispirazione dalla propria dichiarata fobia del volo. Nel cast, oltre alla Buy, troviamo Giulia Michelini, Anna Bonaiuto e Francesco Colella. Anna, una nota attrice, deve girare un film in Corea, ma ha una dannata paura di volare. L’aviofobia, ereditata dal padre come una malattia, ha condizionato la sua vita sotto molti aspetti: dalla relazione con la figlia, alla sua carriera che non riesce a uscire dai confini della fiction nazionale. Finalmente però Anna decide di iscriversi a uno stage antistress per superare le sue paure.

A MODO MIO – PATTY PRAVO

Lunedì 14 ottobre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il documentario ripercorre la vita privata e i successi discografici di una delle voci femminili più importanti della storia della musica italiana: Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo. L'artista ritorna nei luoghi della sua infanzia e si racconta attingendo al repertorio della sua memoria privata e professionale.

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE

THE INDEPENDENT – COMPLOTTO PER LA CASA BIANCA

Mercoledì 16 ottobre alle 21.15. su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

John Cena, Brian Cox e Jodie Turner-Smith (After Young) nella pellicola targata Sky Original. Una giovane giornalista scopre una cospirazione che coinvolge un candidato alla Presidenza degli Stati Uniti, che potrebbe cambiare l’esito delle elezioni e il destino del Paese. Disponibile on demand anche in 4K.

VENERDÌ 18 OTTOBRE

X FACTOR DAILY

Dal 18 ottobre, dal lunedì al venerdì alle 19.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il giorno dopo la composizione ufficiale del cast dei 12 concorrenti di X Factor 2024, inizia l’appuntamento - da lunedì a venerdì - con il Daily, una finestra quotidiana nella vita dei cantanti in gara per seguire tutti i dettagli del loro percorso. Un viaggio dietro le quinte tra le assegnazioni e le prove dei brani, le interviste, i backstage dei Live Show e i commenti a caldo dopo le esibizioni in diretta e i verdetti del voto: giorno dopo giorno, tutto questo e tanto altro sui concorrenti e sui giudici della nuova stagione di X Factor.

SABATO 19 OTTOBRE

TROPPO AZZURRO

Sabato 19 ottobre alle 21.15. su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Esordio alla regia per Filippo Barbagallo, anche sceneggiatore e protagonista di una commedia con Alice Benvenuti, Martina Gatti e la partecipazione di Valerio Mastandrea. Dario, 25 anni, è aggrappato al suo equilibrio da adolescente: vive ancora a casa con i suoi e ha lo stesso gruppo di amici dal liceo. Quando nel torrido agosto romano inizia a frequentarsi prima con Caterina, una ragazza conosciuta per caso, e poi con Lara, la ragazza “irraggiungibile” che ha sempre amato dovrà scegliere se restare nella sua comfort zone o lasciarsi finalmente andare. Disponibile on demand anche in 4K.