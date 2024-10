Guida TV Sky e NOW 20 - 26 Ottobre: XFactor, The Walking Dead, I Tre Moschiettieri, French Girl

GUIDA TV SKY / NOW | 20 - 26 OTTOBRE 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 20 ottobre, alle 21:15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva L'ombra del dubbio. Il film, diretto da Marco Bellocchio, vede protagonisti Pierfrancesco Favino, Elio Germano e Fabrizio Gifuni, e affronta il tema della verità e del sospetto. La storia ruota attorno a un misterioso omicidio che scuote la vita di una comunità. Mentre le indagini procedono, i segreti delle persone coinvolte iniziano a emergere, rivelando una rete di inganni e tradimenti che metteranno in discussione la fiducia reciproca.

Lunedì 21 ottobre, alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, è il turno di I Tre Moschettieri - Milady. Torna l'avventurosa pellicola con Vincent Cassel, François Civil, Romain Duris e Pio Marmaï nei panni dei moschettieri, affiancati da Eva Green e Louis Garrel. D'Artagnan è alla ricerca della sua amata Constance, scomparsa dopo un fallito attentato a Luigi XIII. Nella cella in cui spera di trovarla, però, si imbatte nella misteriosa Milady de Winter, una donna al servizio del cardinale Richelieu. Il film sarà disponibile anche in 4K e preceduto dal primo capitolo, I Tre Moschettieri - D'Artagnan, alle 21:45 su Sky Cinema Collection - Adventure.

Mercoledì 23 ottobre, alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva French Girl, una frizzante commedia romantica con Zach Braff, Évelyne Brochu e Vanessa Hudgens. La trama segue Gordon Kinski, un insegnante di Brooklyn e inguaribile romantico, che si appresta a chiedere alla sua fidanzata Sophie di sposarlo. Tuttavia, quando lei torna a Quebec City per un'opportunità di lavoro come chef, Gordon si trova a dover affrontare le proprie emozioni e incertezze.

Giovedì 24 ottobre, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, iniziano gli attesi Live Show di X Factor 2024. Dopo settimane di audizioni e prove, i dodici artisti, guidati dai giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, si sfideranno in diretta sul palco del Teatro Repower di Milano, con la conduzione di Giorgia. Il pubblico potrà seguire le emozioni e le performance di questa edizione ricca di sorprese.

Venerdì 25 ottobre, alle 21:15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming su NOW, parte Super Shark – I Signori degli Abissi. In sei episodi, il documentario segue due squadre d'élite in un'avventura senza precedenti, tracciando il più grande predatore degli oceani e svelando i misteri dei movimenti degli squali. Attraverso riprese inedite, il progetto offre un'opportunità unica di comprendere il comportamento di queste affascinanti creature.

Sabato 26 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, arriva il boxset completo di The Walking Dead, dalla prima all'undicesima stagione. La serie, tratta dalla graphic novel di Robert Kirkman, racconta la lotta per la sopravvivenza in un mondo post-apocalittico, dove un gruppo di sopravvissuti affronta non solo i morti viventi, ma anche i conflitti tra i vivi. In arrivo anche gli spin-off, tra cui The Walking Dead: The Ones Who Live e The Walking Dead: Daryl Dixon.

Inoltre, sempre sabato 26 ottobre alle 21:15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, va in onda I Magnifici Quattro della Risata. Questo documentario esplora la comicità del cinema italiano attraverso interviste, gag e backstage, analizzando l'impatto di Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi e Carlo Verdone, che hanno segnato un'epoca nel nostro approccio alla commedia.

