Guida TV Sky e NOW 10 - 16 Novembre: The Fall Guy, Love Again, Monkey Man, Te l'avevo detto

GUIDA TV SKY / NOW | 10 - 16 NOVEMBRE 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Lunedì 11 novembre, alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, debutta The Fall Guy. Ryan Gosling ed Emily Blunt sono i protagonisti di un’originale action-comedy diretta da David Leitch (Bullet Train, Atomica bionda, Deadpool 2). Colt Seavers è uno stuntman innamorato di Jody Moreno, un’assistente alla regia. Quando subisce un grave incidente sul set, si convince a lasciare la professione e pure la fidanzata. Rassegnatosi a fare il parcheggiatore, riceve l’inattesa proposta di partecipare agli stunt di Metalstorm, il primo film da regista della sua ex. Ma non è stata Jody a volerlo sul set, bensì la produttrice che così gli affida l’incarico di ritrovare la star del film (Aaron Taylor-Johnson), inspiegabilmente scomparsa. Alle 21:45 anche su Sky Cinema Action, disponibile on demand anche in 4K.

Mercoledì 13 novembre, alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva Love Again. Priyanka Chopra Jonas (Baywatch) e Sam Heughan (Il tuo ex non muore mai) sono i protagonisti di una commedia romantica con Céline Dion nel ruolo di se stessa. Per lenire il dolore, Mira continua a inviare messaggi al fidanzato defunto, ma il numero di telefono è stato riassegnato a un critico musicale che deve scrivere un pezzo sulla Dion.

Venerdì 15 novembre, alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva Monkey Man, un adrenalinico action-thriller che segna il debutto alla regia di Dev Patel. Kid è un giovane lottatore che si batte in un circuito di scommesse clandestine gestite dal sudafricano Tiger. Sul ring indossa una maschera di scimmia, ispirandosi alla divinità Hanuman, simbolo di virtù, ma il suo vero obiettivo non è farsi strada come lottatore, bensì vendicare la morte della madre. Disponibile anche in 4K on demand.

Sabato 16 novembre, alle 21:15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, debutta Te l’avevo detto. Ginevra Elkann racconta una serie di disturbi e ossessioni in una pellicola con Valeria Bruni Tedeschi, Valeria Golino, Danny Huston, Greta Scacchi, Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher. A Roma, durante un inverno insolitamente caldo, troviamo Gianna che stalkerizza la pornostar Pupa, Mia che fa la badante ed è bulimica, Caterina che ha un ordine restrittivo dal marito e dal figlio perché ha un passato da alcolizzata e padre Bill che aiuta Caterina a superare la sua dipendenza, mentre lui ha un problema con le droghe. Da non perdere Buon compleanno Valeria Bruni Tedeschi, sabato 16 novembre dalle 21:15 su Sky Cinema Due.

