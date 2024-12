Guida TV Sky e NOW 8 - 14 Dicembre: MasterChef Italia 2024, Piedone Ep.2, OutLander 7a Stagione

GUIDA TV SKY / NOW | 8 - 14 DICEMBRE 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 8 dicembre alle 21:15, su Sky Cinema Uno ein streaming su NOW, debutta "Ma chi ti conosce?", una commedia romantica Sky Original con Simona Tabasco e Antonio Folletto. Il film racconta la storia di Silvia, aspirante primo violino, e Alessio, un piastrellista romano, che scoprono di aver vissuto la stessa storia d'amore in epoche diverse, pur essendo oggi due persone completamente differenti. Sarà disponibile anche on demand in 4K.

Lunedì 9 dicembre alle 21:15, sempre su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, torna "Piedone – Uno sbirro a Napoli" con il secondo episodio, diretto da Alessio Maria Federici. Salvatore Esposito interpreta l’Ispettore Palmieri, che insieme alla commissaria Sonia Ascarelli, indaga su un caso di revenge porn collegato alla morte di una diciassettenne. Intanto, Palmieri prosegue le sue ricerche sulla misteriosa morte del latitante Eduardo Iodice. L’episodio sarà ritrasmesso alle 21:45 su Sky Cinema Suspense e disponibile on demand. Sempre lunedì 9 dicembre alle 21:15, su Sky Documentaries e in streaming su NOW, in occasione della Giornata Mondiale della Montagna, arriva "Reinhold Messner – La montagna sacra". Il documentario narra un drammatico salvataggio sull’Ama Dablam nel 1979, mostrando il coraggio e la determinazione di Reinhold Messner attraverso filmati inediti e ricostruzioni. Disponibile anche on demand.

Mercoledì 11 dicembre alle 21:15, su Sky Uno e in streaming su in streaming su NOW, torna "MasterChef Australia Dessert Masters". La nuova stagione vede dieci talentuosi pasticceri competere sotto l'occhio di Melissa Leong e Amaury Guichon, creando dolci spettacolari. Anche questa stagione sarà disponibile on demand.

Giovedì 12 dicembre alle 21:15, sempre su Sky Uno e in streaming su NOW, ripartono le cucine di "MasterChef Italia". Con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli come giudici, i concorrenti si sfideranno in prove inedite e avvincenti per conquistare un premio da 100mila euro in gettoni d’oro e altri riconoscimenti prestigiosi. Ogni puntata sarà disponibile on demand.

Sabato 14 dicembre alle 21:15, su Sky Serie e in streaming su NOW, debutta la settima stagione di "Outlander", basata sui romanzi di Diana Gabaldon. Jamie e Claire Fraser affrontano nuovi pericoli e sfide durante la Guerra d’Indipendenza Americana, in una narrazione ricca di emozioni. Gli episodi saranno disponibili anche on demand. Sempre sabato 14 dicembre alle 21:15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, arriva in prima visione "Era mio figlio", un dramma intenso con Richard Gere, Diane Kruger e Suzanne Clément. La trama segue Daniel, che scopre di avere un figlio solo dopo la sua tragica morte, intraprendendo un viaggio che lo porterà a riflettere sul passato. Il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

DOMENICA 8 DICEMBRE

MA CHI TI CONOSCE?

Domenica 8 dicembre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Simona Tabasco (I babysitter, The White Lotus) e Antonio Folletto (A casa tutti bene – La serie) sono i protagonisti di una commedia romantica dal tocco magico. Una aspirante primo violino e un piastrellista romano scoprono che durante diverse epoche storiche hanno vissuto sempre una stessa, profonda e romantica storia d’amore. Il problema è che Silvia e Alessio, nel presente, sono quanto di più lontano si possa immaginare. Disponibile on demand anche in 4K.

LUNEDÌ 9 DICEMBRE

PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI

Lunedì 9 dicembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il secondo dei quattro appuntamenti con il nuovo poliziesco Sky Original diretto da Alessio Maria Federici con Salvatore Esposito nei panni di un ispettore di polizia erede spirituale del commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer con l’ormai mitico “Piedone Lo Sbirro” (1973), Silvia D’Amico in quello della commissaria Sonia Ascarelli, capa del distaccamento di Polizia al porto di Napoli, e Fabio Balsamo in quello dell’ispettore aggiunto Michele Noviello. Vincenzo e Sonia indagano sulla morte di una ragazza di 17 anni che sembra un caso di revenge porn. La ricerca della soluzione si fa più complicata quando i due poliziotti si scontrano con uno dei politici più importanti della città. Nel frattempo, Palmieri conduce un’altra indagine all’insaputa di tutti: quella sul latitante Eduardo Iodice, che tutti credono morto. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Suspense.

REINHOLD MESSNER – LA MONTAGNA SACRA

Lunedì 9 dicembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In prima visione, in occasione della Giornata Mondiale della Montagna, l’avvincente storia di un salvataggio sulla parete più impossibile dellʼAma Dablam (il “Cervino” dellʼHimalaya) di cui è stato protagonista il "re degli ottomila", Reinhold Messner. Nepal 1979: un gruppo di giovani neozelandesi guidati da dal figlio di Edmund Hillary, Peter, decide di scalare il monte Ama Dablam, 6.828 metri, tentando una via diretta sul versante occidentale della montagna, quello più scosceso e infido. Nel frattempo anche Reinhold Messner, insieme ai compagni alpinisti Oswald “Bulle” Ölz e Wolfgang Nairz, stava ultimando i preparativi per la scalata dellʼAma Dablam, considerata sacra dalle popolazioni locali. Durante lʼascesa la squadra di Hillary viene investita dal crollo di un seracco di ghiaccio e si ritrova in serio pericolo. Messner e i suoi decidono di abbandonare la propria “via” - e di mettere a rischio le proprie vite - per andare a soccorrere gli scalatori neozelandesi. Ricco di filmati di archivio inediti, registrazioni audio originali, sapienti ricostruzioni e testimonianze dei protagonisti, “Holy Mountain” ci trasporta al centro degli eventi con tutte le emozioni e la suspense di un film dʼazione. Presentato al Trento Film Festival, il documentario racconta anche la storia dellʼAma Dablam, una delle montagne più belle e misteriose al mondo.

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE

MASTERCHEF AUSTRALIA DESSERT MASTERS

Da mercoledì 11 dicembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Dopo una prima stagione in cui i migliori pasticceri si sono spinti oltre i limiti della perfezione, torna una nuova edizione Dessert Masters con un cast d’eccellenza: maestri nella creazione di torte spettacolari, superstar della pasticceria internazionale, innovatori del gelato artigianale e talenti forgiati nelle cucine stellate più rinomate. Quest'anno, a sfidarsi dieci talentuosi concorrenti - Emelia Jackson, Katherine Sabbath, Reece Hignell, Darren Purchese, Alisha Henderson, Christy Tania, Dan Pasquali, Donato Toce, Jana Lai e John Demetrios - in una competizione all'insegna della creatività e della tecnica, portando le loro abilità di pasticceria a un livello sempre più alto. A giudicare, ancora una volta, l'inimitabile critica culinaria Melissa Leong, insieme a Amaury Guichon, pasticcere seguitissimo sui social, famoso per le sue sculture di cioccolato e dolci innovativi. Sfide adrenaliniche daranno vita a piatti sbalorditivi e spettacolari. La creatività verrà messa al centro, trasformando la cucina in un vero e proprio parco giochi dove divertimento e libertà saranno i protagonisti. Sebbene la competizione non ammetta margini di errore nella corsa verso il successo, ogni concorrente avrà l’opportunità di esprimere il proprio talento. Solo uno però sarà incoronato Dessert Master e si aggiudicherà un premio di $100.000.

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE

MASTERCHEF ITALIA

Da giovedì 12 dicembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Da giovedì 12 dicembre riaprono le cucine di MasterChef Italia, cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. A giudicare i piatti, a valutare i comportamenti dei cuochi in brigata e a scegliere chi merita di entrare nella Masterclass di quest’anno torna l’irresistibile trio in giuria formato dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli: per il sesto anno consecutivo i tre – affiatati e unitissimi, severi ed empatici, divertenti e rigorosi – valuteranno le tecniche, seguiranno il comportamento e le creazioni culinarie dei cuochi consigliandoli e aiutandoli, ma soprattutto organizzeranno, episodio dopo episodio, le prove dalle quali emergerà il nuovo miglior chef amatoriale d’Italia, titolo che al termine della scorsa edizione è andato ad Eleonora Riso, trionfatrice al termine di una edizione indimenticabile. Al vincitore andranno 100mila euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del proprio primo libro di ricette, edito da Baldini+Castoldi, e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Per i componenti della Masterclass di quest’anno, però, il percorso creato dai tre giudici sarà particolarmente insidioso: il mantra di Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli sarà infatti “tutto può succedere”: mai come in questa edizione, infatti, i giudici ribalteranno regole e schemi, prove e meccanismi, perché per arrivare al titolo più ambito dovranno essere creativi, ordinati, rigorosi, ma anche farsi trovare sempre pronti. Una volta formatasi la Masterclass, da venerdì 20 dicembre tutti i giorni alle ore 19.35 torna sempre su Sky e NOW anche il consueto appuntamento con MasterChef Magazine, in cui chef e aspiranti chef parlano di food e realizzano ricette dal tema ogni volta diverso. Un appuntamento quotidiano per gli amanti della cucina e i fedelissimi di MasterChef: i cuochi amatoriali in gara in questa edizione di MasterChef Italia si alterneranno a grandi chef ospiti e a Bruno Barbieri, il decano dei giudici del programma, per raccontare attraverso una serie di rubriche a tema la propria idea di cucina e realizzare i loro piatti. Torneranno ai fornelli del Magazine anche alcuni dei grandi protagonisti della scorsa stagione, tra i quali Eleonora Riso e Niccolò Califano con la rubrica “Attenti a quei due”.

SABATO 14 DICEMBRE

OUTLANDER – SETTIMA STAGIONE

Da sabato 14 dicembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

In prima visione la settima stagione della serie tratta dai romanzi bestseller di Diana Gabaldon, in cui continua l’epica storia di Claire Randall (Caitríona Balfe) e Jamie Fraser (Sam Heughan): la terra che i Fraser chiamano casa sta cambiando, e loro devono cambiare con essa. Per proteggere ciò che hanno costruito, devono affrontare i pericoli della guerra rivoluzionaria. Mentre il conflitto li attira fuori dalla Carolina del Nord e nel cuore di questa lotta per l'indipendenza, Jamie, Claire, Brianna e Roger si trovano di fronte a decisioni impossibili, potenzialmente in grado di distruggere la loro famiglia. Con momenti di grande drammaticità e di speranza, la serie continuerà a intrecciare le vicende personali dei protagonisti con gli eventi storici, facendo emergere temi di lealtà, sacrificio e amore.

ERA MIO FIGLIO

Sabato 14 dicembre alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Richard Gere, Diane Kruger e Suzanne Clément (Laurence Anyways, Mommy) in una pellicola sul rimpianto scritta e diretta dal regista israeliano Savi Gabizon, remake in lingua inglese del precedente film girato in ebraico. Daniel, un ricco newyorkese, rincontra la sua ex fidanzata canadese di vent’anni prima che gli rivela due cose sconcertanti: suo figlio è morto in un incidente stradale e il padre era proprio lui. Inizia così per Daniel un viaggio in cerca del passato di un figlio mai conosciuto. Disponibile on demand anche in 4K.