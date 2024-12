Guida TV Sky e NOW 15 - 21 Dicembre: Piedone, L'Urlo di Munch, Yellowstone

GUIDA TV SKY / NOW | 15 - 21 DICEMBRE 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 15 dicembre alle 21:15, su Sky Crime e in streaming su NOW, debutta "Bande Criminali - Le Cronache Oscure", una serie avvincente che svela i segreti delle organizzazioni criminali più potenti del mondo. Dai cartelli della droga alle mafie, passando per le gang di motociclisti e quelle carcerarie, la serie racconta le storie di figure emblematiche come Al Capone, Pablo Escobar, El Chapo, John Gotti e Whitey Bulger. Un viaggio nel lato oscuro del crimine organizzato, disponibile anche on demand. Sempre domenica 15 dicembre alle 21:15, su Sky Cinema Uno e iin streaming su NOW, arriva "Un Oggi alla Volta", con Tommaso Cassissa e Ginevra Francesconi. La commedia romantica segue Marco, un diciannovenne ansioso e a-social, e Aria, una ragazza che vive ogni giorno come se fosse l’ultimo. Un incontro casuale porterà i due protagonisti a conoscersi e forse a scoprire un amore fuori dal tempo. Disponibile anche on demand.

Lunedì 16 dicembre alle 21:15, in esclusiva su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, torna "Piedone – Uno Sbirro a Napoli" con il terzo episodio diretto da Alessio Maria Federici. Salvatore Esposito interpreta l’Ispettore Vincenzo Palmieri, alle prese con un nuovo caso che porta lui e Sonia Ascarelli ad Amburgo per fermare un traffico di droga. Ma durante le indagini una morte inaspettata sconvolge tutto. Ritrasmesso alle 21:45 su Sky Cinema Suspense e disponibile anche on demand.

Mercoledì 18 dicembre alle 21:00, su Sky Cinema Family e in streaming su NOW, arriva "Me Contro Te: Il Film – Missione Giungla", con Luì e Sofì impegnati in una nuova avventura per salvare la Terra da una minaccia magica. Tra misteri e pericoli, i due youtuber dovranno sventare il piano di Viperiana per contaminare una fonte magica. Disponibile anche on demand.

Giovedì 19 dicembre alle 21:15, su Sky Arte e in streaming su NOW in prima visione il documentario Sky Original "L’Urlo di Munch – Il Grande Furto". La storia del clamoroso furto del dipinto di Edvard Munch è narrata da Pål Enger, l’uomo che nel 1994 lo rubò, offrendo un racconto coinvolgente tra arte e crimine. Disponibile anche on demand.

Venerdì 20 dicembre alle 21:15, su Sky Atlantic e iin streaming su NOW, debutta la seconda parte della stagione finale di "Yellowstone", la serie western contemporanea di Taylor Sheridan. La famiglia Dutton affronta una lotta intestina che minaccia il futuro del ranch, mentre il misterioso omicidio di John Dutton sconvolge tutti. Con un cast stellare guidato da Kelly Reilly e Cole Hauser, gli episodi saranno disponibili anche on demand. Sempre venerdì 20 dicembre alle 21:15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW arriva in prima visione "La Stanza degli Omicidi", un crime-comedy con Uma Thurman e Samuel L. Jackson. Patrice, una gallerista in crisi, si trova coinvolta in un piano per riciclare denaro sporco tramite il mondo dell’arte. Nel cast anche Joe Manganiello. Il film sarà disponibile on demand.

DOMENICA 15 DICEMBRE

BANDE CRIMINALI - LE CRONACHE OSCURE

Da domenica 15 dicembre alle 21.15, in prima visione su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Dietro ogni grande città si cela un mondo oscuro dominato da spietate bande criminali pronte a tutto pur di mantenere il controllo. La serie ci porta nel cuore delle organizzazioni criminali più famose del mondo e dei geni criminali che le guidano. Dai cartelli della droga alle mafie, dalle gang di motociclisti a quelle carcerarie. Scopriremo le storie degli imperi di Al Capone, Pablo Escobar, El Chapo, John Gotti, Whitey Bulger e Sonny Barger. Un viaggio avvincente nelle cronache oscure del crimine organizzato, dove le regole si scrivono con il sangue.

UN OGGI ALLA VOLTA

Domenica 15 dicembre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Tommaso Cassissa e Ginevra Francesconi sono i giovani protagonisti di una sorprendente storia d’amore. Marco è un ansioso diciannovenne prossimo alla maturità, con tre materie da recuperare, una madre che vive con lo smartphone in mano e un fratello che sogna di fare il cantante indie. È a-social e vorrebbe amare come si faceva un tempo. Aria si è diplomata l’anno precedente, ha tatuato sul braccio “un oggi alla volta” e vive ogni giorno come se fosse l’ultimo. A causa di un numero di telefono memorizzato male, Marco e Aria si conoscono…

LUNEDÌ 16 DICEMBRE

PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI

Lunedì 16 dicembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il terzo dei quattro appuntamenti con il nuovo poliziesco Sky Original diretto da Alessio Maria Federici con Salvatore Esposito nei panni di un ispettore di polizia erede spirituale del commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer con l’ormai mitico “Piedone Lo Sbirro” (1973), Silvia D’Amico in quello della commissaria Sonia Ascarelli, capa del distaccamento di Polizia al porto di Napoli, e Fabio Balsamo in quello dell’ispettore aggiunto Michele Noviello. A Napoli aumentano le vittime di una nuova droga pericolosa. Vincenzo e Sonia scoprono da dove proviene: Amburgo. I due poliziotti prendono il primo volo per scoprire chi si nasconde dietro questo traffico. Durante le indagini in Germania Vincenzo e Sonia si scoprono complici, ma una morte inaspettata cambia tutto. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Suspense.

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE

ME CONTRO TE: IL FILM – MISSIONE GIUNGLA

Mercoledì 18 dicembre alle 21.00, su Sky Cinema Family e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Un altro successo cinematografico per i due youtuber. Dopo le avventure nell’Antico Egitto, Luì e Sofì vorrebbero solo riposarsi, ma una nuova minaccia incombe sulla Terra: una fonte magica nascosta tra la giungla custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo ma, se contaminata, può trasformare la Terra in un deserto spoglio e senza vita. Viperiana lo ha scoperto e con l’aiuto del suo fedele servitore Serpe ha già iniziato a mescolare nella fonte pozioni stregate. Inizia una lotta contro il tempo per Luì e Sofì che dovranno decifrare la mappa che li condurrà alla fonte magica e sventare il piano diabolico di Viperiana.

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE

L’URLO DI MUNCH – IL GRANDE FURTO

Giovedì 19 dicembre alle 21.15, in prima visione su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il documentario Sky Original che racconta la straordinaria storia dell'audace furto del famosissimo dipinto di Edvard Munch, «L'urlo», e del gioco del gatto e del topo che si svolse tra un ladro appassionato d'arte e un detective anticonformista di Scotland Yard. La storia è narrata da Pål Enger, l’uomo che nel 1994 realizzò il furto.

VENERDÌ 20 DICEMBRE

YELLOWSTONE

Da venerdì 20 dicembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

In prima visione la seconda parte della stagione finale della serie western contemporanea creata da Taylor Sheridan. La serie riprende dalla drammatica situazione di inizio stagione. John Dutton viene trovato morto nel bagno del governatorato del Montana, ucciso da un colpo di arma da fuoco. Tutti gli indizi puntano verso Jamie Dutton, che nel frattempo ha provato a insabbiare tutto. L'evento sconvolge tutta la famiglia. Beth e Kayce, sono determinati a scoprire la verità e decidono di chiedere aiuto a Rip Wheeler. Al centro dei nuovi episodi ci sarà la lotta tra Jamie e Beth, in quella guerra civile tra Dutton che compromette il destino del ranch. Con un cast stellare: Kelly Reilly nei panni di Beth Dutton, figlia di John, e Rip Wheeler, il rancher di fiducia della famiglia, interpretato da Cole Hauser; anche Wes Bentley nei panni di Jamie Dutton e Luke Grimesin in quelli di Kayce Dutton.

LA STANZA DEGLI OMICIDI

Venerdì 20 dicembre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dopo Pulp Fiction, Uma Thurman e Samuel L. Jackson di nuovo insieme in un comedy-crime ambientato nel mondo dell’arte. Nel cast anche Joe Manganiello. Patrice è una gallerista che sta attraversando un periodo di crisi e si barcamena tra pusher creditori e collezionisti voraci. Quando un malavitoso del New Jersey, l’afroamericano che parla yiddish Gordon, si presenta da lei con l’idea di riciclare denaro sporco vendendo dei quadri, Patrice non può tirarsi indietro. Tocca solo fabbricare l’artista, inventarsi il concetto e creare la performance. Forse lo scagnozzo Reggie può tornare utile e forse è appena nata la nuova stella dell’arte, The Bagman.