Guida TV Sky e NOW 22 - 28 Dicembre: Wonka, Come Far Litigare Mamma e Papà, Leggende del Tennis

GUIDA TV SKY / NOW | 22 - 28 DICEMBRE 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 22 dicembre alle 21:15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, debutta "The Holdovers – Lezioni di Vita", un film agrodolce diretto da Alexander Payne che segna la sua nuova collaborazione con Paul Giamatti, già vincitore del Golden Globe 2024. Ambientato negli anni ’70, racconta la storia del severo professore Paul Hunham e del brillante ma problematico studente Angus Tully, che trascorrono le vacanze natalizie insieme sotto la supervisione di Mary Lamb, una cuoca segnata da una tragica perdita. Il film, candidato agli Oscar® 2024 come miglior film, sceneggiatura e attore protagonista, sarà disponibile anche su Sky Cinema Christmas alle 21:45 e on demand.

Lunedì 23 dicembre alle 21:15, in esclusiva su Sky Cinema Uno ein streaming su NOW andrà in onda l’ultimo episodio di "Piedone – Uno Sbirro a Napoli". Salvatore Esposito torna nei panni dell’ispettore Vincenzo Palmieri, questa volta impegnato in un caso di scomparsa che lo porta a investigare in un lussuoso hotel di Napoli, mentre tenta di superare le perdite e i fantasmi del passato. Il poliziesco, diretto da Alessio Maria Federici, sarà trasmesso anche su Sky Cinema Suspense alle 21:45 e disponibile on demand. Martedì 24 dicembre alle 21:15, su Sky Nature e in streaming su NOW, arriva "Le Linci Selvagge", un documentario spettacolare che segue la vita di una famiglia di linci euroasiatiche nelle montagne del Giura, catturandone le abitudini e i comportamenti nel loro habitat naturale. Il film sarà disponibile anche on demand.

Mercoledì 25 dicembre propone una serata speciale su Sky. Alle 21:15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, sarà trasmesso "Wonka", un grande successo cinematografico che esplora le origini del celebre cioccolatiere interpretato da Timothée Chalamet. Con l’aiuto di Noodle, un’orfana astuta, Willy Wonka sfida un cartello di mastri cioccolatai per realizzare il suo sogno. Il film, che vede anche Hugh Grant nei panni di un Oompa-Loompa, sarà visibile su Sky Uno e Sky Cinema Christmas alle 21:45 e disponibile on demand. Sempre mercoledì 25 dicembre, su Sky Arte e in streaming su NOW alle 21:15, debutta il documentario "Natale Fuori Orario – Vinicio Capossela", che celebra i concerti natalizi tenuti dal celebre cantautore. Alle 22:00, su Sky Crime, sarà la volta di "Diana – Morte di una Principessa", un’analisi delle teorie e delle ombre che circondano la morte di Lady Diana, disponibile in streaming e on demand. Giovedì 26 dicembre alle 21:15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, arriva la commedia familiare "Come Far Litigare Mamma e Papà" con Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini. Il piccolo Gabriele, sentendosi diverso dai suoi compagni figli di genitori separati, trama per far dividere i suoi genitori innamorati, scatenando situazioni esilaranti. Disponibile anche su Sky Cinema Christmas alle 23:05 e on demand.

Venerdì 27 dicembre alle 21:15, Sky Documentaries e in streaming su NOW presenta in prima visione "Elizabeth Taylor: L’Ultima Diva", un documentario che offre uno sguardo intimo alla vita dell’attrice, esplorandone i successi, le vulnerabilità e l’eredità attraverso immagini e interviste esclusive. Sempre venerdì, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, debutta il prequel apocalittico "A Quiet Place – Giorno 1", con Lupita Nyong’o. Tra tensione e orrore, una poetessa e altri sopravvissuti cercano rifugio da alieni sensibili ai rumori. Disponibile anche on demand. Sabato 28 dicembre alle 21:15, su Sky Documentaries e in streaming su NOW, sarà trasmessa "Leggende del Tennis", una docuserie che celebra l’epoca d’oro del tennis tra gli anni ’70 e ’80, raccontando storie iconiche attraverso immagini d’archivio e interviste ai grandi campioni. La serie sarà disponibile anche on demand.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

DOMENICA 22 DICEMBRE

THE HOLDOVERS – LEZIONI DI VITA

Domenica 22 dicembre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Vent’anni dopo Sideways, Alexander Payne ritrova Paul Giamatti in un film agrodolce, che ha fatto ottenere all’attore il Golden Globe 2024, mentre Da'Vine Joy Randolph ha vinto il Golden Globe e l’Oscar® come miglior attrice non protagonista. La pellicola è stata candidata agli Oscar® 2024 anche come miglior film, miglior sceneggiatura e miglior attore. Paul Hunham insegna storia in un college del New England. Rigido ed esigente detesta gli studenti mediocri, figli dei ricchi benefattori. Alla vigilia delle vacanze di Natale del 1970 è incaricato di sorvegliare i ragazzi che non hanno nessun posto dove andare, tra i quali spicca Angus Tully, allievo brillante e problematico. Diversamente inadeguati al mondo, Paul e Angus sono costretti a socializzare sotto lo sguardo di Mary Lamb, la cuoca della scuola che ha perso il suo unico figlio in Vietnam. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Christmas.

LUNEDÌ 23 DICEMBRE

PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI

Lunedì 23 dicembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

L’ultimo appuntamento con il nuovo poliziesco Sky Original diretto da Alessio Maria Federici con Salvatore Esposito nei panni di un ispettore di polizia erede spirituale del commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer con l’ormai mitico “Piedone Lo Sbirro” (1973), Silvia D’Amico in quello della commissaria Sonia Ascarelli, capa del distaccamento di Polizia al porto di Napoli, e Fabio Balsamo in quello dell’ispettore aggiunto Michele Noviello. Un ragazzo denuncia la scomparsa di sua madre. Vincenzo e Sonia si mettono alla ricerca della donna e la loro indagine li porta in uno degli alberghi più lussuosi di Napoli. Nonostante il nuovo caso, Palmieri non riesce a pensare ad altro che alla morte di Carmine e a Iodice. Vincenzo è determinato a chiudere con il passato, per sempre. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Suspense.

MARTEDÌ 24 DICEMBRE

LE LINCI SELVAGGE

Martedì 24 dicembre alle 21.15, in prima visione su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nel cuore delle montagne del Giura (Svizzera), mentre le nebbie invernali si dissipano, uno strano richiamo riecheggia nella foresta. La superba sagoma di una lince euroasiatica si delinea tra i faggi e gli abeti. Chiama la sua compagna. Questo è l'inizio della storia di una famiglia di linci, la cui vita scorre al ritmo delle stagioni. Immagini spettacolari di una specie in via d’estinzione ripresa nel suo habitat naturale.

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE

WONKA

Mercoledì 25 dicembre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Grande successo nelle sale per la storia delle origini del personaggio nato dalla penna di Roald Dahl, in cui troviamo Timothée Chalamet nei colorati panni di Willy Wonka, ruolo già portato in scena da Gene Wilder e Johnny Depp. Il giovane Willy Wonka arriva in città con pochi denari e una tavoletta di cioccolata nel cilindro e sogna di aprire una grande cioccolateria in piazza dove però coesistono già tre mastri cioccolatai che fanno cartello fra di loro. Per riuscirci, potrà contare sull’aiuto di Noodle, un’orfana conosciuta in una locanda gestita da due truffatori. Da non perdere Hugh Grant nel ruolo di un esilarante Oompa-Loompa.Alle 21.15 anche su Sky Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Christmas.

NATALE FUORI ORARIO – VINICIO CAPOSSELA

Mercoledì 25 dicembre alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Presentato alla Festa del Cinema di Roma, il documentario offre uno sguardo appassionato sugli straordinari "concerti per le feste" che, a partire dal dicembre del 1999, Vinicio Capossela ha reso celebri nel suggestivo scenario del Fuori Orario, storico e iconico locale situato nel cuore della provincia reggiana. Attraverso un'attenta selezione di materiali d'archivio, vengono ripercorsi momenti indimenticabili di musica e convivialità, catturando l'essenza unica di questi eventi, diventati un appuntamento imperdibile e un rito collettivo che celebra l'arte, la tradizione e lo spirito natalizio.

DIANA – MORTE DI UNA PRINCIPESSA

Mercoledì 25 dicembre alle 22.00, in prima visione su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Lady Diana è un’icona senza tempo, la sua morte non è solo un incidente, ma un enigma che continua a scuotere il mondo. Gli eventi che hanno portato al tragico incidente nel tunnel di Parigi, con l'auto schiantata e la fuga dai paparazzi, sono ancora circondati da ombre e sospetti. Teorie cospirative e testimonianze inedite alimentano i dubbi su cosa sia davvero accaduto quella notte: Diana è stata vittima di un semplice incidente o di un complotto più oscuro?

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE

COME FAR LITIGARE MAMMA E PAPÀ

Giovedì 26 dicembre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini in una commedia per tutta la famiglia con la partecipazione di Nino Frassica, Elisabetta Canalis e Valentina Barbieri. Gabriele è un bambino con due genitori innamorati che si preoccupano della sua felicità. A lui però non sta bene, perché i suoi compagni di classe sono tutti figli di genitori separati e lui si sente diverso. Gabriele decide così di trovare un modo per farli separare con l’aiuto dell’amica del cuore Rebecca. Alle 23.05 anche su Sky Cinema Christmas.

VENERDÌ 27 DICEMBRE

ELIZABETH TAYLOR: L’ULTIMA DIVA

Venerdì 27 dicembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In prima visione un ritratto intimo dell’ultima grande diva dell’era di Hollywood. Attraverso interviste inedite e immagini dall'archivio personale della star del cinema, il documentario rivela la complessa vita interiore e le vulnerabilità di Elizabeth Taylor, leggenda di Hollywood cresciuta sotto i riflettori fin dalla prima infanzia. Il film sfida il pubblico a ricontestualizzare i suoi successi e la sua eredità.

A QUIET PLACE – GIORNO 1

Venerdì 27 dicembre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Lupita Nyong'o è la protagonista del fanta-horror apocalittico, prequel di A Quiet Place - Un posto tranquillo. Samira è una giovane poetessa malata di cancro, ricoverata in una clinica in periferia. Un infermiere accompagna lei e altri malati in una gita a New York a bordo di un bus per vedere uno spettacolo, ma la città viene improvvisamente invasa da alieni ostili. La donna riesce a rifugiarsi in un luogo chiuso assieme ad altre persone che presto si rendono conto che gli invasori sono ciechi, ma estremamente sensibili ai rumori… Disponibile on demand dal 24 dicembre.

SABATO 28 DICEMBRE

LEGGENDE DEL TENNIS

Da sabato 28 dicembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Docuserie in 3 episodi che racconta come tra gli anni '70 e '80 il tennis sia radicalmente cambiato durante quella che è considerata la sua epoca d'oro. Attraverso immagini d'archivio e interviste esclusive ai più grandi tennisti di sempre, Gods of Tennis dà voce agli eroi che non solo hanno preso parte ad alcune delle partite più famose della storia di questo sport, ma che hanno anche avuto un impatto significativo al di fuori dei campi da tennis.