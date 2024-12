Guida TV Sky e NOW 29 Dicembre - 4 Gennaio: Kung Fu Panda 4, Dune Parte Due, Godzilla e Kong

GUIDA TV SKY / NOW | 29 DICEMBRE 2024 - 4 GENNAIO 2025



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 29 dicembre, gli appassionati di cinema e musica potranno immergersi nella straordinaria vita di Bob Marley con "Bob Marley: One Love", in onda su Sky Cinema Uno alle 21.15 e disponibile anche in streaming su NOW. Questo emozionante biopic, con Kingsley Ben-Adir nei panni dell'iconico cantante giamaicano, ripercorre i momenti più significativi della sua esistenza, tra gioie e dolori, dal 1976 al 1978. La pellicola si sofferma sulla scelta coraggiosa di Marley di organizzare un concerto a Kingston per riunire due fazioni politiche contrapposte, un gesto che sfocia in un attentato a lui e alla moglie Rita, da cui fortunatamente escono vivi. Rifugiatosi a Londra, Marley si confronta con la cultura punk, trovando nuova ispirazione. Il film, disponibile anche in 4K, regala uno sguardo profondo sull'uomo dietro la leggenda.

Lunedì 30 dicembre, i riflettori si accendono su due attesissime produzioni. La serata si apre su Sky Atlantic con il debutto di "The Walking Dead: The Ones Who Live", in esclusiva alle 21.15 e in streaming su NOW. Questo nuovo spin-off della celebre saga, con Andrew Lincoln e Danai Gurira, riprende le vicende di Rick Grimes e Michonne, due anime che si ritrovano in un mondo post-apocalittico per affrontare insieme sfide esterne e interne, nel tentativo di ricostruire una vita in un universo devastato. In contemporanea, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, arriva "Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero", il quinto capitolo del Monsterverse che riporta Rebecca Hall e Brian Tyree Henry a esplorare la Terra Cava. Kong cerca la sua specie, mentre Godzilla continua a vegliare sulla superficie. Una serie di eventi sismici spinge i protagonisti, inclusa la giovane Jia, in una nuova avventura epica. Questo imperdibile sequel è disponibile anche in 4K e su Sky Cinema Action alle 23.15. Sempre lunedì, su Sky Documentaries e in streaming su NOW alle 21.15, il documentario "Mostruosamente Villaggio" celebra la figura poliedrica di Paolo Villaggio. Condotto da Luca Bizzarri, il programma offre un ritratto intimo e complesso dell'attore, scrittore e comico italiano, andando oltre la maschera di Ugo Fantozzi per svelare l'uomo dietro il mito, attraverso interviste, filmati d'archivio e testimonianze esclusive.

Martedì 31 dicembre, il canale Sky Cinema Suspense e in streaming su NOWpropone un'esperienza inquietante con "Here After – L’Aldilà", in onda alle 21.00. Il film, con Connie Britton, segue la vicenda di Robin, una pianista muta che recupera la voce dopo un incidente motociclistico, solo per scoprire di essere cambiata in modi oscuri e inspiegabili. Una trama avvolta nel mistero, perfetta per chi cerca suspense e brividi.

Mercoledì 1° gennaio inizia in grande il 2025 con "Dune – Parte Due", l'attesissimo sequel diretto da Denis Villeneuve, in prima serata su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Con un cast stellare, il film approfondisce la saga di Paul Atreides e la sua lotta per unirsi ai Fremen e affrontare il barone Harkonnen. Disponibile anche il primo capitolo e la serie HBO "Dune: Prophecy" per un’esperienza completa.

Giovedì 2 gennaio, la commedia "Fidanzata in affitto" con Jennifer Lawrence porta leggerezza e risate su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW alle 21.15. La storia di Maddie, alle prese con problemi economici e un incarico bizzarro, promette di conquistare il pubblico con il suo umorismo irriverente e situazioni esilaranti.

Infine, sabato 4 gennaio, gli amanti dell’animazione non possono perdere "Kung Fu Panda 4", in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Po affronta nuove sfide, tra cui l’addestramento di un successore e lo scontro con una maga mutaforma che minaccia la Valle della Pace. Un’avventura coinvolgente che si concluderà con una seconda proiezione su Sky Cinema Family alle 21.45.

DOMENICA 29 DICEMBRE

BOB MARLEY: ONE LOVE

Domenica 29 dicembre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Kingsley Ben-Adir interpreta l’iconico cantante giamaicano nel biopic di successo che si concentra su alcuni capitoli della sua vita. Nel cast anche James Norton. Tra il 1976 e il 1978 Bob Marley vive un’alternanza di grandi gioie e momenti dolorosi. La scelta di indire un concerto a Kingston per riappacificare i due principali partiti politici della Giamaica si rivela più pericolosa delle aspettative, Bob e la moglie Rita infatti subiscono un attentato, sopravvivendo. Bob lascia temporaneamente il Paese per trovare rifugio a Londra, dove ad accoglierlo, con curiosità mista ad ammirazione, c’è il popolo punk. Disponibile on demand anche in 4K.

LUNEDÌ 30 DICEMBRE

THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE

Da lunedì 30 dicembre alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

In esclusiva per l’Italia, l’ultimo degli spin-off di “The Walking Dead”, la serie cult ispirata all’omonima graphic novel di Robert Kirkman (per intero disponibile su Sky e NOW). Andrew Lincoln e Danai Gurira tornano a ricoprire i loro iconici ruoli di Rick Grimes e Michonne, in una storia d’amore epica fra due persone separate apparentemente per sempre, che riescono a ritrovarsi e a combattere insieme in un mondo devastato dagli eventi. La serie racconta il loro viaggio attraverso un paesaggio devastato e pericoloso, con i due protagonisti che affrontano nuove minacce e sfide. In un mondo che continua a evolversi, i due si ritrovano ad affrontare non solo i pericoli esterni, ma anche la lotta per riconnettersi, riscoprire la speranza e ricostruire una vita insieme.

GODZILLA E KONG – IL NUOVO IMPERO

Lunedì 30 dicembre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Tornano Rebecca Hall e Brian Tyree Henry nel sequel di Godzilla vs. Kong, nonché quinto capitolo del Monsterverse. Dopo la scoperta della Terra Cava, il mondo non è più lo stesso. Kong ne abita le profondità e cerca altri della sua specie, mentre Godzilla nuota nei mari di superficie sfidando e tenendo a bada gli altri titani in giro per il mondo. Nella Terra Cava però strane scosse turbano anche l’unica sopravvissuta di Skull Island, la giovane Jia, adottata dalla scienziata Ilene Andrews. Una profezia rivelerà che questi eventi sono legati tanto a Godzilla, quanto a Kong e a Jia. Alle 23.15 anche su Sky Cinema Action, disponibile on demand anche in 4K.

MOSTRUOSAMENTE VILLAGGIO

Lunedì 30 dicembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Paolo Villaggio è una leggenda della commedia italiana; Intelligente, colto, generoso, a volte antipatico, Villaggio fu scrittore e polemista, rivoluzionario conduttore tv e attore di talento. Luca Bizzarri guida gli spettatori in un viaggio che, alternando repertorio cinematografico e televisivo, foto e home video, interviste a famigliari, amici e colleghi, rivela una figura ben più complessa di quella mostrata dal personaggio di Ugo Fantozzi, maschera universale nata da un genio comico.

MARTEDÌ 31 DICEMBRE

HERE AFTER – L’ADILÀ

Martedì 31 dicembre alle 21.00, su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Connie Britton in un thriller dalle venature horror sull’esperienza della premorte. Robin è una talentuosa pianista affetta da mutismo. I genitori accorrono al suo capezzale quando rimane vittima di un grave incidente motociclistico e viene considerata clinicamente morta. La ragazza incredibilmente si risveglia e ha recuperato la capacità di parlare, ma presto il suo comportamento diventa strano e inquietante. Disponibile on demand dal 30 dicembre.

MERCOLEDÌ 1° GENNAIO

DUNE – PARTE DUE

Mercoledì 1° gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Torna l’imponente la saga fantascientifica di Denis Villeneuve, tratta dai romanzi di Frank Herbert, nel secondo capitolo di successo con un cast “all star”, capitanato da Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem e Austin Butler. Paul Atreides e sua madre Jessica si trovano tra i Fremen insieme al leader di un loro clan, Stilgar, e alla guerriera Chani. Dovranno però imparare a farsi accettare dall’intero popolo Fremen e soprattutto Paul. Stilgar, infatti, crede che sia l’atteso Messia di Dune che promette un sogno di vittoria, ma anche un massacro di inaudite proporzioni. Il barone Harkonnen intanto continua a tramare per prendere il controllo dell’impero e decide di affidarsi al suo letale rampollo Feyd-Rautha. Alle 22.40 anche su Sky Cinema Action, sono disponibili on demand anche DUNE – PARTE UNO e la serie HBO Dune: Prophecy.

GIOVEDÌ 2 GENNAIO

FIDANZATA IN AFFITTO

Giovedì 2 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Jennifer Lawrence in una commedia irriverente con Andrew Barth Feldman e Matthew Broderick. Maddie ha un sacco di problemi: le hanno sequestrato la macchina per delle multe non pagate, ma così non può lavorare come autista Uber per arrotondare lo stipendio da cameriera e così pagare le tasse di proprietà sulla casa che ha ereditato dalla madre dopo la sua morte. La ragazza sembra vedere una soluzione quando una ricca coppia è disposta a ingaggiarla per “svezzare” a livello emotivo il figlio Percy.

SABATO 4 GENNAIO

KUNG FU PANDA 4

Sabato 4 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Torna l’amatissimo Po in un nuovo divertente capitolo, dal grande successo al box office, del franchise della DreamWorks Animation. A Po viene affidato da parte di Shifu un compito molto importante: diventare una guida spirituale nella Valle della Pace. Lui però è più che altro un buongustaio e un talentuoso maestro di kung fu, e non essere più il Guerriero Dragone comporta trovare e formare un allievo che prenda il suo posto. Come se non bastasse, una perfida maga mutaforma sta seminando il panico tra i maestri kung fu… Alle 21.45 anche su Sky Cinema Family.