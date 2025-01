Guida TV Sky e NOW 5 - 11 Gennaio: M. Il Figlio del Secolo, Madame Clicquot, Vermiglio

GUIDA TV SKY / NOW | 5 - 11 GENNAIO 2025



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 5 gennaio, gli appassionati di crime drama potranno seguire Law & Order: Organized Crime, in onda alle 21.15 su Sky Investigation e disponibile anche in streaming su NOW. La serie vede il ritorno di Elliot Stabler, detective veterano già protagonista di Law & Order: Special Victims Unit, che torna a indagare a New York dopo l'omicidio della moglie. Stabler si unisce alla Task Force per la criminalità organizzata, guidata dal sergente Ayanna Bell, in un intenso gioco di potere e vendetta, affrontando nuovi nemici in un mondo di corruzione e violenza.

Lunedì 6 gennaio, Sky Cinema Uno e in streaming su NOW presentano Madame Clicquot, in onda alle 21.15 e disponibile anche on demand. Questo drammatico biopic racconta la vera storia di Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot, una delle prime imprenditrici al femminile, interpretata da Haley Bennett. La trama narra la sua determinazione a far prosperare la sua attività vinicola dopo la morte prematura del marito, affrontando difficoltà professionali e pregiudizi sociali, portandola a diventare una figura leggendaria nell'industria del vino.

Martedì 7 gennaio, Sky Cinema Uno e in streaming su NOW propongono Omicidio nel West End, un thriller pieno di umorismo e mistero, in onda alle 21.15. Ambientato nella Londra degli anni '50, il film segue l'assassinio di un regista teatrale dietro le quinte di un teatro, con il corpo messo in scena al centro del palcoscenico. L'ispettore Stoppard, interpretato da Sam Rockwell, e l'agente Stalker, interpretata da Saoirse Ronan, si imbarcano in un'indagine complessa, piena di enigmi e sospetti.

Mercoledì 8 gennaio, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW alle 21.15, arriva Vermiglio, un dramma storico diretto da Maura Delpero, premiato con il Gran Premio della Giuria al Festival di Venezia 2024 e candidato ai Golden Globe 2025. Il film, ambientato alla fine della Seconda guerra mondiale, racconta la storia della famiglia Graziadei, la cui vita viene sconvolta dall'arrivo di un soldato siciliano disertore, creando conflitti e cambiamenti nella loro comunità.

Venerdì 10 gennaio, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW, debutta M – Il Figlio del Secolo, basato sull'omonimo romanzo di Antonio Scurati. Questo dramma storico racconta l'ascesa al potere di Benito Mussolini e la nascita del fascismo in Italia, con un cast che vede Luca Marinelli nei panni del Duce. La serie, prodotta da Sky Studios, esplorerà sia gli eventi pubblici che le relazioni private di Mussolini, offrendo un affresco completo di un'epoca turbolenta.

Sabato 11 gennaio, Sky Cinema Uno e in streaming su NOW propongono The Penitent, in onda alle 21.15. Il film, diretto e interpretato da Luca Barbareschi, è un dramma psicologico che esplora la difficile situazione di un psichiatra ebreo che rifiuta di testimoniare in tribunale a favore di un giovane paziente accusato di strage, mentre una campagna mediatica lo mette al centro di un conflitto pubblico.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

DOMENICA 5 GENNAIO

LAW & ORDER – ORGANIZED CRIME

Da domenica 5 gennaio alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Elliot Stabler, detective veterano già protagonista della serie Law & Order: Special Victims Unit, torna alla polizia di New York dopo l'omicidio della moglie. Stabler si unisce alla Task Force per la criminalità organizzata, guidata dal sergente Ayanna Bell.

LUNEDÌ 6 GENNAIO

MADAME CLIQUOT

Lunedì 6 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La storia vera di Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot, interpretata da Haley Bennett (La ragazza del treno), passata alla storia come una delle pioniere dell’imprenditoria al femminile. Quando l’amato marito viene a mancare, Barbe-Nicole è inconsolabile, ma decide di prendersi cura della sua vigna e resterà determinata a portare avanti la sua attività vinicola ad ogni costo, superando ogni avversità, prima su tutte la secolare diffidenza degli uomini nei confronti delle donne imprenditrici. Disponibile on demand anche in 4K.

MARTEDÌ 7 GENNAIO

OMICIDIO NEL WEST END - Per la prima volta su Sky Cinema

Martedì 7 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sam Rockwell, Saoirse Ronan e Adrien Brody in un thriller tinto di humor e mistero. Londra, anni 50: un regista viene assassinato dietro le quinte di un teatro e poi “messo in scena” al centro del palcoscenico. L’ispettore Stoppard di Scotland Yard e la zelante agente Stalker indagano sul delitto, districandosi fra enigmi e sospetti.

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO

VERMIGLIO

Mercoledì 8 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La pellicola di Maura Delpero è il racconto di un mondo antico, premiato con il Gran Premio della Giuria al Festival di Venezia 2024, candidato ai Golden Globe 2025 come miglior film straniero e scelto a rappresentare l’Italia nella corsa verso la shortlist agli Oscar® 2025 e che ha ottenuto 2 nomination ai prossimi European Film Awards 2024. La Seconda guerra mondiale volge al termine e la stabilità della famiglia Graziadei, che vive in un paese trentino, viene scossa dall’arrivo di un soldato siciliano che ha disertato l’esercito. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama.

VENERDÌ 10 GENNAIO

M - IL FIGLIO DEL SECOLO

Da venerdì 10 gennaio alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale (edito da Bompiani). Reduce da un’accoglienza calorosissima all’81esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove è stata presentata fuori concorso, la serie in otto episodi diretta da Joe Wright racconta la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere di Benito Mussolini. A interpretare il Duce uno fra i più apprezzati attori italiani, Luca Marinelli, vincitore del David di Donatello, del Nastro d’Argento, della Coppa Volpi a Venezia e del prestigioso Shooting Stars Award al Festival di Berlino. M – Il Figlio del Secolo è prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, in co-produzione con Pathé, in associazione con Small Forward Productions, in collaborazione con Fremantle e CINECITTÀ S.p.A.. La distribuzione internazionale è di Fremantle. Come il romanzo di partenza, la serie racconterà la storia di un Paese che si è arreso alla dittatura e la storia di un uomo che è stato capace di rinascere molte volte dalle sue ceneri. Ripercorrerà la Storia dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di Mussolini in Parlamento nel gennaio del 1925, dopo l'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti. Offrirà, inoltre, uno spaccato del privato di Mussolini e delle sue relazioni personali, tra cui quelle con la moglie Rachele, con l’amante Margherita Sarfatti e con altre figure iconiche dell'epoca.

SABATO 11 GENNAIO

THE PENITENT

Sabato 11 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Luca Barbareschi dirige e interpreta un film tratto da un testo teatrale di David Mamet. Carlos David Hirsch è uno psichiatra ebreo che esercita a New York. Quando un suo giovane paziente gay è accusato di strage, Hirsch si rifiuta di testimoniare in tribunale in favore del paziente e di consegnare i taccuini su cui ha preso appunti durante sedute. Come se non bastasse, un quotidiano riporta erroneamente una definizione dell’omosessualità pubblicata in un libro del terapeuta, scatenandogli contro una parte dell’opinione pubblica.

SKY CINEMA TRANSFORMERS

Sky Cinema Collection, da sabato 11 a venerdì 17 gennaio

Collezione TRANSFORMERS disponibile on demand dal 11 gennaio - Da sabato 11 a venerdì 17 gennaio Sky Cinema Collection propone la saga sci-fi che comprende i 5 film diretti da Michael Bay, basati sui giocattoli e serie animate della Hasbro e Takara Tomy degli anni 80. È il 2007 quando Michael Bay porta al cinema il primo spettacolare capitolo, TRANSFORMERS, interpretato da Shia LaBeouf, Megan Fox e Josh Duhamel, in cui due razze aliene, gli Autobots e i Decepticons, scelgono la Terra come campo di battaglia. Il film è stato candidato a 3 Oscar® nel 2008. Due anni dopo gli eventi e l’uscita del primo film, nel 2009, esce la seconda spettacolare avventura TRANSFORMERS – LA VENDETTA DEL CADUTO dove ritroviamo Shia LaBeouf e Megan Fox che, insieme agli Autobot, si trovano a dover combattere contro i Decepticon che hanno intenzione di risvegliare il loro capo supremo. Il 2011 è stato l’anno di TRANSFORMERS 3, in cui John Turturro e Rosie Huntington-Whiteley si uniscono a Shia LaBeouf nel cast. Qui gli Autobot non devono solo difendersi dai Decepticons, ma anche da un nuovo terribile nemico. Nel 2014 viene realizzato il quarto capitolo della saga dedicata ai personaggi della Hasbro, TRANSFORMERS 4 – L’ERA DELL’ESTINZIONE con Mark Wahlberg e Stanley Tucci in cui, cinque anni dopo gli eventi del terzo film, un inventore ritrova Optimus Prime, il leader degli Autobot. È il 2017 quando ritroviamo Mark Wahlberg, questa volta insieme ad Anthony Hopkins, in TRANSFORMERS – L’ULTIMO CAVALIERE dove un’inaspettata alleanza si rivela l’unica possibilità per salvare la Terra da una minaccia spaziale. È da non perdere BUMBLEBEE di Travis Knight, prequel e spin-off della saga, ambientato negli anni 80.