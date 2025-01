Guida TV Sky e NOW 12 - 18 Gennaio: Non è un Paese per Bimbi, I Dannati, Gli Orsi dell'Alaska, Jack Ryan

GUIDA TV SKY / NOW | 12 - 18 GENNAIO 2025



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Lunedì 13 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, tornano in esclusiva su Sky Cinema le nuove storie de I DELITTI DEL BARLUME, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar, liberamente ispirata al mondo della serie I delitti del BarLume di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore). Gino è scomparso. Sembrerebbe uno scherzo, ma sulle sue tracce c’è una coppia improbabile coinvolta in un traffico di diamanti e per dipanare la matassa, la Fusco dovrà interpretare un sogno di Massimo. Mentre i vecchini scoprono un segreto di Cosimo, Marchino sogna di diventare un trapper e Pasquali ritrova una vecchia fiamma. Risolto il caso, Vittoria è pronta ad andare in Montenegro sulle tracce della Rusic, ma Tassone si mette in mezzo. Alle 21.15 anche su Sky Serie e alle 21.45 su Sky Cinema Comedy, disponibile on demand anche in 4k.

Mercoledì 15 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva I DANNATI, un dramma bellico di Roberto Minervini che ha ottenuto il premio per la miglior regia Un certain regard al Festival di Cannes 2024. Ambientato nell’inverno del 1862, nelle terre dell’Ovest, un manipolo di soldati nordisti deve perlustrare il territorio e resistere due settimane prima dell’arrivo della cavalleria. In attesa di un nemico invisibile, organizzano il campo e le guardie. Alcuni di loro sono soldati rodati, altri sono giovani volontari che fino ad ora hanno solo sparato ai conigli. Tutti però condividono pensieri sulla Guerra civile che dilania l’America. Disponibile on demand anche in 4k.

Venerdì 17 gennaio alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, arriva HUNGRY GAMES – GLI ORSI DELL’ALASKA. Gli orsi del Katmai National Park, in Alaska, si sfidano per prepararsi al letargo invernale in un game show tutto al naturale della durata di quasi 2 mesi, in cui consumano tre milioni di calorie al giorno, ingrassando fino a 90 chili. Sopravvivendo agli ostacoli che la natura gli pone di fronte e combattendo tra di loro, gli orsi guadagnano punti. Ci sarà solo un vincitore degli Hungry Games!

Sabato 18 gennaio, Sky Cinema Collection propone una nuova JACK RYAN COLLECTION, disponibile on demand dal 18 gennaio e fino a giovedì 23 gennaio. Arrivano su Sky Cinema Collection le avventure dell’ex marine e analista della CIA Jack Ryan, il personaggio nato dalla penna di Tom Clancy nel 1984. Sono 4 le grandi star che hanno dato il volto a Ryan nelle 5 versioni cinematografiche tratte dai romanzi di Clancy: Alec Baldwin in CACCIA A OTTOBRE ROSSO, l’incalzante action-movie del 1990 ambientato in un sottomarino e interpretato anche da Sean Connery; Harrison Ford che ha vestito i suoi panni nel 1992 in GIOCHI DI POTERE, dove deve avere a che fare con l’IRA, e nel 1994 in SOTTO IL SEGNO DEL PERICOLO, in cui si deve confrontare con un’organizzazione di pericolosi narcotrafficanti colombiani; nel 2002 il ruolo passa a Ben Affleck in AL VERTICE DELLA TENSIONE, dove Ryan viene incaricato da un responsabile del controspionaggio, interpretato da Morgan Freeman, di neutralizzare un gruppo di terroristi intenzionati a far esplodere un ordigno nucleare; nel 2014, infine, è Chris Pine a vestire i panni del nostro eroe e in JACK RYAN: L’INIZIAZIONE vola a Mosca per sventare un folle piano terroristico che farebbe crollare l’economia statunitense, nel cast anche Keira Knightley, Kevin Costner e Kenneth Branagh.

LUNEDÌ 13 GENNAIO

I DELITTI DEL BARLUME – NON È UN PAESE PER BIMBI

Lunedì 13 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO

I DANNATI

Mercoledì 15 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

VENERDÌ 17 GENNAIO

HUNGRY GAMES – GLI ORSI DELL’ALASKA

Da venerdì 17 gennaio alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

SABATO 18 GENNAIO

SKY CINEMA COLLECTION – JACK RYAN

Sky Cinema Collection, da sabato 18 a giovedì 23 gennaio

