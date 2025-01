Guida TV Sky e NOW 19 - 25 Gennaio: Origini di Trump, BarLume - Gatte da Pelare, La Nave dei Folli

GUIDA TV SKY / NOW | 19 - 25 GENNAIO 2025



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora.

Domenica 19 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, va in onda THE APPRENTICE – ALLE ORIGINI DI TRUMP, un biopic in cui Sebastian Stan interpreta Donald J. Trump, l’imprenditore che ha cambiato il volto della politica americana, nel film diretto dal regista iraniano Ali Abbasi (Holy Spider), presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024. Ambientato a New York negli anni '70, il giovane Trump cerca di uscire dall'ombra del padre per farsi strada nel settore immobiliare. La sua ascesa prende una piega decisiva quando incontra l'avvocato Roy Cohn (Jeremy Strong), che gli insegnerà come usare l'inganno e la manipolazione mediatica per accumulare ricchezza e potere.

Lunedì 20 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, tornano in esclusiva su Sky Cinema le nuove storie de I DELITTI DEL BARLUME – GATTE DA PELARE, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar. Questa volta, Vittoria è diretta in Montenegro insieme a Tassone per fermare definitivamente Anna Rusic. Nel frattempo, a Pineta, Cioni e Govoni si trovano coinvolti in un caso che li fa finire nei guai, attirando l’ira di un potente politico colombiano e dei parenti della vittima. Per fortuna, Massimo arriva per dar loro una mano. Disponibile on demand anche in 4k. Sempre lunedì 20 gennaio alle 21.15, in esclusiva su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, arriva LA NAVE DEI FOLLI – OLTRE LA RAGIONE, una serie Sky Exclusive che esplora il concetto di "follia" attraverso personaggi storici come Nerone, Camille Claudel e Lev Tolstoj, spesso considerati eccentrici nel loro tempo. Carlo Lucarelli racconta le loro storie, confrontandole con le teorie psichiatriche moderne, offrendo uno spunto di riflessione sulla neurodiversità.

Martedì 21 gennaio alle 21.15, in esclusiva su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, arriva I DELITTI DELLA BELLA DI NOTTE – MOONFLOWER MURDERS, un mistero in cui la redattrice Susan Ryeland deve risolvere un caso di omicidio irrisolto avvenuto anni prima in un albergo. La soluzione si trova nascosta in un romanzo dell'autore Alan Conway. Sempre martedì 21 gennaio alle 22.00, in prima visione su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, viene trasmesso LE RECENSIONI DEL KILLER, che racconta la storia di Todd Kohlhepp, noto come "Amazon Review Killer", un assassino che ha nascosto i suoi crimini dietro recensioni online innocue. Il suo passato inquietante si rivela attraverso le recensioni lasciate su Amazon, collegando vari omicidi che sembravano scollegati.

Mercoledì 22 gennaio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, inizia la nuova stagione di HELL'S KITCHEN USA. Diciotto chef provenienti da tutta l’America gareggiano per lavorare con Gordon Ramsay come capo chef. Ogni sfida mette alla prova le loro abilità culinarie e solo uno di loro riuscirà a realizzare il sogno di diventare il capo chef di Ramsay. Mercoledì 22 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, va in onda AM I OK?, un film che esplora la scoperta della propria identità sessuale in età adulta. Lucy, una donna di 32 anni, inizia un viaggio di auto-scoperta che metterà a dura prova il suo rapporto con la migliore amica Jane. Disponibile anche in 4k.

Venerdì 24 gennaio, Sky Cinema Collection propone la COLLEZIONE GIORNI DELLA MEMORIA, disponibile on demand dal 24 gennaio. In occasione della Giornata della Memoria, Sky Cinema dedica una programmazione speciale che include il film LA ZONA D’INTERESSE e il documentario LA ZONA D’INTERESSE - LA VERA STORIA, entrambi ispirati agli eventi dell’Olocausto, oltre ad altri titoli significativi come SCHINDLER'S LIST e IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE.

Sabato 25 gennaio alle 21.15, in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, è in onda LA ZONA D’INTERESSE – LA VERA STORIA, un documentario che esplora la vita di Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la sua famiglia, che viveva nella "zona d'interesse", un’area riservata alla famiglia degli ufficiali delle SS. Sempre sabato 25 gennaio alle 21.15, in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, arriva COME IL MIO BISNONNO È SOPRAVVISSUTO AD AUSCHWITZ, una storia di memoria e speranza raccontata attraverso la conversazione di un bambino di dieci anni con il suo bisnonno, un sopravvissuto ad Auschwitz. Infine, sabato 25 gennaio alle 21.00, su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, viene trasmesso DEMETER – IL RISVEGLIO DI DRACULA, un horror diretto da André Øvredal, ispirato al romanzo di Bram Stoker, che racconta gli eventi misteriosi che accadono a bordo della nave mercantile Demeter, mentre si dirige verso l’Inghilterra con un carico oscuro.

DOMENICA 19 GENNAIO

THE APPRENTICE – ALLE ORIGINI DI TRUMP

Domenica 19 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sebastian Stan veste i panni dell’imprenditore e Presidente USA nel biopic dell’acclamato regista iraniano Ali Abbasi (Holy Spider), presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024. New York, anni 70. Determinato a uscire dall’ombra del potente padre e a farsi un nome nel settore immobiliare di Manhattan, l’aspirante magnate Donald J. Trump agli inizi della sua carriera incontra l’uomo che diventerà una delle figure più importanti della sua vita: il faccendiere Roy Cohn (Jeremy Strong). Il controverso avvocato insegna al suo “allievo” come accumulare ricchezza e potere con l’inganno e la manipolazione mediatica.

LUNEDÌ 20 GENNAIO

I DELITTI DEL BARLUME – GATTE DA PELARE

Lunedì 20 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sono tornate in esclusiva su Sky Cinema le nuove storie de I DELITTI DEL BARLUME, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar, liberamente ispirata al mondo della serie “I delitti del BarLume” di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore). Vittoria sbarca in Montenegro insieme a Tassone per arrestare una volta per tutte Anna Rusic. Intanto a Pineta Cioni e Govoni, alle prese con un nuovo caso, combinano solo guai, scatenando le ire dei parenti della vittima e di un pezzo grosso del Governo della Colombia che, per strani giri, se la prenderà anche con Pasquali. Ma per fortuna Massimo, allertato dai vecchini, scende dai monti per aiutarli. Disponibile on demand anche in 4k.

LA NAVE DEI FOLLI – OLTRE LA RAGIONE

Da lunedì 20 gennaio alle 21.15, in esclusiva su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nerone, Camille Claudel, Lev Tolstoj… questi grandi personaggi, considerati eccentrici o folli nel loro tempo, sembrano essere saliti a bordo della "Nave dei folli", perdendo la ragione agli occhi della società. Ma è possibile che la loro "follia" fosse in realtà il risultato di una visione troppo moderna per l'epoca in cui vivevano? La serie Sky Exclusive racconta lo stigma della diversità nel corso della storia, attraverso le incredibili vite di sei personaggi del passato. E grazie al racconto di Carlo Lucarelli e all’intreccio di fatti storici con le testimonianze di esperti sugli studi psichiatrici più recenti, cerca di porre nuove domande scavando a fondo nella dimensione umana di personaggi del passato che forse appartenevano già al futuro. “La nave dei folli. Oltre la ragione” è l’occasione di aprire una riflessione sulla neurodiversità, una questione ancora oggi fraintesa e segnata dal pregiudizio.

MARTEDÌ 21 GENNAIO

I DELITTI DELLA BELLA DI NOTTE – MOONFLOWER MURDERS

Da martedì 21 gennaio alle 21.15, in esclusiva su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

La redattrice Susan Ryeland viene avvicinata da due alberghieri inglesi, i quali le spiegano che otto anni prima nel loro albergo si è verificato un omicidio. Susan Ryeland viene così incaricata di trovare la soluzione a questo caso irrisolto, nascosto in uno dei primi romanzi di Atticus Pünd di Alan Conway.

LE RECENSIONI DEL KILLER

Da martedì 21 gennaio alle 22.00, in prima visione su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Todd Kohlhepp, conosciuto come l’“Amazon Review Killer”, ha seminato morte per oltre tredici anni, lasciando un macabro indizio: una scia di 140 recensioni online, in cui descriveva con inquietante noncuranza gli strumenti dei suoi crimini. Quelle parole simpatiche e banali si sono rivelate il tassello chiave per collegare sette omicidi apparentemente scollegati e per comprendere la mente distorta di un killer che si nascondeva in piena vista.

MERCOLEDI 22 GENNAIO

HELL’S KITCHEN USA

Da mercoledì 22 gennaio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nella nuova stagione di Hell’s Kitchen Usa, l’asticella dei concorrenti si alza ancora di più. Diciotto talentuosi Chef sono venuti da tutti gli Stati Uniti per seguire il loro sogno di lavorare per Gordon Ramsey come suo prossimo capo chef presso lo Chef Ramsay's Hell's Kitchen del Foxwoods Resort Casino sulla costa orientale nel Connecticut. Gli chef, divisi in due squadre, dovranno affrontare una serie di sfide che metteranno in mostra le loro abilità culinarie. Il gruppo vincitore di ogni sfida verrà ricompensato con esperienze irripetibili lontano da Hell's Kitchen, mentre i perdenti affrontano punizioni che spezzano gli spiriti che mettono alla prova la loro determinazione e li spingono al punto di rottura. Alla fine, solo uno chef avrà la meglio e realizzerà il suo sogno: diventare il prossimo capo chef di Gordon Ramsay.

AM I OK?

Mercoledì 22 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dakota Johnson in un film sulla scoperta della propria identità sessuale in età adulta. Lucy è una donna di 32 anni che vive a Los Angeles. Dopo una serie di appuntamenti fallimentari con uomini e una vita a disagio con l’intimità, Lucy realizza che non si tratta di una fase negativa o di sfortuna, ma che dipende da ciò che lei vuole veramente. Il suo percorso metterà a dura prova il rapporto con la migliore amica Jane. Disponibile on demand anche in 4k.

VENERDÌ 24 GENNAIO

SKY CINEMA COLLECTION – GIORNI DELLA MEMORIA

Sky Cinema Collection, da venerdì 24 a lunedì 27 gennaio

Collezione GIORNI DELLA MEMORIA disponibile on demand dal 24 gennaio - In occasione dell’annuale commemorazione delle vittime della Shoah, che ricorre il 27 gennaio, da venerdì 24 a lunedì 27 gennaio Sky Cinema Collection propone una programmazione evocativa che comprende la prima visione LA ZONA D’INTERESSE (domenica 26 alle 21.15 su Sky Cinema Uno, e alle 21.45 su Sky Cinema Collection), e il documentario diretto da Daniela Völker LA ZONA D’INTERESSE - LA VERA STORIA (debutto su Sky Documentaries), che ripercorre i fatti realmente accaduti, da cui ha preso ispirazione il regista Jonathan Glazer per La zona d’interesse. Tra i 13 titoli in programmazione, sono inoltre da segnalare: l’esordio alla regia di Liev Schreiber che porta sullo schermo il libro di Jonathan Safran Foer in OGNI COSA È ILLUMINATA, in cui Elijah Wood interpreta uno studente americano deciso a trovare in Ucraina la donna che salvò suo nonno dalla furia nazista; RESISTANCE, il biopic su Marcel Marceau, interpretato da Jesse Eisenberg, che nella Francia occupata dai nazisti, si unì alla Resistenza per salvare centinaia di bambini ebrei; SCHINDLER'S LIST, il capolavoro di Steven Spielberg premiato con 7 Oscar®, tra cui Miglior film e Miglior regia, che racconta la vera storia dell’industriale tedesco Oskar Schindler, interpretato da Liam Neeson, che mise a rischio la propria vita e la propria carriera per salvare migliaia di ebrei da un tragico destino; LA CHIAVE DI SARA con Kristin Scott-Thomas nei panni di una giornalista, incaricata di scrivere un reportage sul rastrellamento degli ebrei avvenuto a Parigi nel 1942; IL LABIRINTO DEL SILENZIO, che ripercorre l’inchiesta che portò al processo di Francoforte quando un procuratore scoprì l’identità dei collaboratori del regime nazista e li accusò di crimini di guerra; la pellicola tratta dal best seller di John Boyne IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE, che racconta la commovente storia d’amicizia fra Bruno, figlio di un gerarca nazista, e il coetaneo ebreo Shmuel, prigioniero in un campo di concentramento; e ONE LIFE l’emozionante storia vera dello “Schindler britannico”, Nicholas Winton, che nel 1938 organizza un piano di salvataggio per centinaia di bambini, con Anthony Hopkins e Helena Bonham Carter.

SABATO 25 GENNAIO

LA ZONA D’INTERESSE – LA VERA STORIA

Sabato 25 gennaio alle 21.15, in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione del Giorno della Memoria, in prima visione, la storia vera di Rudolf Höss, considerato uno degli artefici dell’Olocausto. Per tre anni e mezzo è il comandante del campo di sterminio nazista di Auschwitz. La sua famiglia vive nella cosiddetta zona d’interesse, un’area di circa 40 chilometri quadrati attorno al campo, amministrata dalle SS. Il film segue Hans Jürgen Höss, figlio di Rudolf Höss, mentre affronta il coinvolgimento di suo padre nell'assassinio di oltre un milione di ebrei durante l'Olocausto.

COME IL MIO BISNONNO è SOPRAVVISSUTO AD AUSCHWITZ

Sabato 25 gennaio alle 21.15, in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Quando Elliott, un bambino di dieci anni, chiede al suo bisnonno novantenne, Jack, del numero tatuato sul suo braccio, dà il via a una conversazione intima sulla vita di Jack che spazia dai ricordi felici dell'infanzia in Polonia, alla perdita della sua famiglia, alla sopravvivenza ad Auschwitz e alla ricerca di una nuova vita in America. Diretto e prodotto da Amy Schatz, vincitrice di 8 Primetime Emmy Awards, un dialogo tra generazioni diverse per preservare la memoria di uno degli eventi più tragici della storia moderna.

DEMETER – IL RISVEGLIO DI DRACULA

Sabato 25 gennaio alle 21.00, su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

André Øvredal (Scary Stories to Tell in the Dark) dirige un horror ad alta tensione, ispirato al romanzo di Bram Stoker. Nell’agosto del 1897 la nave mercantile russa Demeter viene ritrovata incagliata sugli scogli al largo delle acque inglesi e senza equipaggio. Attraverso il diario di bordo del capitano Eliot si possono ricostruire i tremendi fatti avvenuti.