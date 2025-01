Guida TV Sky e NOW 26 - 1 Febbraio: Lockerbie, I Delitti del BarLume - Sasso, Carta, Forbici

GUIDA TV SKY / NOW | 26 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 2025



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 26 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, va in onda LA ZONA D’INTERESSE, l'intensa opera di Jonathan Glazer premiata con il Gran Premio della Giuria a Cannes 2023 e vincitrice degli Oscar® 2024 per il miglior film internazionale e miglior suono (su 5 nomination ricevute, tra cui miglior film). Tratto dall'omonimo romanzo di Martin Amis, il film vede protagonista Sandra Hüller, che interpreta la moglie di Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, offrendo uno sguardo inquietante sulla vita apparentemente tranquilla della famiglia, vissuta accanto al campo di concentramento, separata solo da un muro.

Lunedì 27 gennaio alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, debutta la serie LOCKERBIE – ATTENTATO SUL VOLO PAN AM 103, una produzione Sky Original in cinque episodi. La serie, con Colin Firth e Catherine McCormack, racconta il dramma umano e l'impatto devastante dell'attentato del 21 dicembre 1988, in cui persero la vita 259 passeggeri e membri dell'equipaggio, oltre a 11 residenti della cittadina scozzese di Lockerbie. Basata sul libro di Jim Swire e Peter Biddulph, la serie esplora la ricerca di verità e giustizia da parte di Jim Swire, padre di una delle vittime. Sempre lunedì 27 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno ein streaming su NOW disponibile anche on demand, va in onda l'episodio conclusivo della collection Sky Original I DELITTI DEL BARLUME – SASSO CARTA FORBICI. In questa avventura, Marchino si trova coinvolto nel caso dell'omicidio della bella Chantal, portando la Fusco a indagare tra fidanzati introvabili, datori di lavoro sospetti e scandali compromettenti, mentre Pasquali cerca di arginare le ripercussioni di un video scottante.

Da venerdì 24 a lunedì 27 gennaio, Sky Cinema Collection – GIORNI DELLA MEMORIA offre una programmazione speciale per commemorare le vittime della Shoah. Tra i titoli in evidenza, oltre a LA ZONA D’INTERESSE, figurano il documentario LA ZONA D’INTERESSE – LA VERA STORIA di Daniela Völker (dal 25 gennaio alle 21.15 su Sky Documentaries) e pellicole come SCHINDLER'S LIST, RESISTANCE e IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE, che esplorano il tema dell'Olocausto attraverso storie intense e significative.

Martedì 28 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva FUGA IN NORMANDIA, un film toccante con Michael Caine e Glenda Jackson, che racconta l'avventura di Bernie Jordan, deciso a partecipare al 70° anniversario dello Sbarco in Normandia nonostante la sua età avanzata. La storia, ispirata a eventi reali, celebra il coraggio e la determinazione di un eroe non convenzionale.

Infine, da martedì 28 a venerdì 31 gennaio, Sky Cinema Collection – NICOLE KIDMAN rende omaggio all'attrice premio Oscar®, proponendo una selezione di 11 film iconici tra cui THE HOURS, MOULIN ROUGE! e L’ALTRA GRACE, in occasione dell'uscita del suo ultimo film, Babygirl, nelle sale il 30 gennaio.

DOMENICA 26 GENNAIO

LA ZONA D’INTERESSE

Domenica 26 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

LUNEDÌ 27 GENNAIO

LOCKERBIE – ATTENTATO SUL VOLO PAN AM 103

Da lunedì 27 gennaio alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

I DELITTI DEL BARLUME – SASSO CARTA FORBICI

Lunedì 27 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

SKY CINEMA COLLECTION – GIORNI DELLA MEMORIA

Da venerdì 24 a lunedì 27 gennaio Sky Cinema Collection propone una programmazione dedicata alla commemorazione delle vittime della Shoah. Tra i titoli da non perdere, oltre a LA ZONA D’INTERESSE, il documentario diretto da Daniela Völker LA ZONA D’INTERESSE - LA VERA STORIA (dal 25 gennaio alle 21:15 su Sky Documentaries, in streaming su NOW e disponibile on demand) che racconta la vita di Rudolf Höss, uno degli artefici dell’Olocausto, il cui personaggio ha ispirato il libro omonimo di Martin Amis e il film di Jonathan Glazer. Tra gli altri titoli in programmazione, sono inoltre da segnalare: l’esordio alla regia di Liev Schreiber che porta sullo schermo il libro di Jonathan Safran Foer in OGNI COSA È ILLUMINATA, in cui Elijah Wood interpreta uno studente americano deciso a trovare in Ucraina la donna che salvò suo nonno dalla furia nazista; RESISTANCE, il biopic su Marcel Marceau, interpretato da Jesse Eisenberg, che, nella Francia occupata dai nazisti, si unì alla Resistenza per salvare centinaia di bambini ebrei; SCHINDLER'S LIST, il capolavoro di Steven Spielberg premiato con 7 Oscar®, tra cui Miglior film e Miglior regia, che racconta la vera storia dell’industriale tedesco Oskar Schindler, interpretato da Liam Neeson, che mise a rischio la propria vita e la propria carriera per salvare migliaia di ebrei da un tragico destino; LA CHIAVE DI SARA con Kristin Scott-Thomas nei panni di una giornalista, incaricata di scrivere un reportage sul rastrellamento degli ebrei avvenuto a Parigi nel 1942; IL LABIRINTO DEL SILENZIO, che ripercorre l’inchiesta che portò al processo di Francoforte quando un procuratore scoprì l’identità dei collaboratori del regime nazista e li accusò di crimini di guerra; la pellicola tratta dal best-seller di John Boyne IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE, che racconta la commovente storia d’amicizia fra Bruno, figlio di un gerarca nazista, e il coetaneo ebreo Shmuel, prigioniero in un campo di concentramento; e ONE LIFE l’emozionante storia vera dello “Schindler britannico”, Nicholas Winton, che nel 1938 organizza un piano di salvataggio per centinaia di bambini, con Anthony Hopkins e Helena Bonham Carter.

MARTEDÌ 28 GENNAIO

FUGA IN NORMANDIA

Martedì 28 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L’addio alle scene di Michael Caine è una commovente storia con la compianta Glenda Jackson, diretta da Oliver Parker e ispirata a fatti realmente accaduti. Bernie Jordan ha quasi novant’anni e un grande sogno: quello di partecipare al 70° anniversario dello Sbarco in Normandia, l’evento storico cui partecipò come giovane recluta in Marina il 6 giugno del 1944. Quando scopre di essere arrivato troppo tardi per prenotare il viaggio organizzato dai reduci di Dover, Bernie decide di partire da solo con il benestare della moglie Rene, decisa a coprirlo con il personale della casa di cura in cui vivono.

SKY CINEMA COLLECTION – NICOLE KIDMAN

Sky Cinema Collection, da martedì 28 a venerdì 31 gennaio

Collezione NICOLE KIDMAN disponibile on demand dal 28 gennaio

In occasione dell’uscita sala del film Babygirl il 30 gennaio, il film che ha fatto ottenere la Coppa Volpi al Festival di Venezia 2024 a Nicole Kidman, da martedì 28 a venerdì 31 gennaio Sky Cinema Collection dedica interamente all’attrice premio Oscar® la sua programmazione. Tra gli 11 film previsti, segnaliamo: THE HOURS dove la Kidman si era trasformata per interpretare la scrittrice Virginia Woolf, ruolo per cui ha avuto l’Oscar®, un Golden Globe e l’Orso d’argento; il film biografico con Charlize Theron e Margot Robbie, BOMBSHELL – LA VOCE DELLO SCANDALO, che ricostruisce il caso Roger Ailey sul potente capo di Fox News accusato di molestie sessuali dalle sue dipendenti; IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI, remake del thriller argentino premiato agli Oscar®, con Julia Roberts; la love story ambientata durante la Guerra di Secessione RITORNO A COLD MOUNTAIN con Jude Law e Renée Zellweger; il film d’azione con George Clooney THE PEACEMAKER; il dramma romantico diretto Ron Howard CUORI RIBELLI, su una giovane coppia irlandese del tardo ottocento che parte per gli Stati Uniti in cerca di fortuna, in cui la Kidman ha recitato al fianco dell’ex marito Tom Cruise, che ritorna al suo fianco anche nell’ultimo capolavoro di Stanley Kubrick EYES WIDE SHUT che scava nell’intimità di una coppia.

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO

GIRASOLI

Mercoledì 29 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il delicato tema degli ospedali psichiatrici in un film con Monica Guerritore. Anni 60. Anna è un’orfana che trova lavoro come infermiera all’ospedale di Santa Teresa di Lisieux. Le viene affidato un settore con bambini che hanno disturbi psichiatrici e tra loro c’è Lucia, una ragazzina che la dottoressa D’Amico vorrebbe aiutare a guarire, se non fosse per l’opposizione del conservatore dottor Gentile. La svolta per Lucia sarà l’affetto di Anna.