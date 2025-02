Guida TV Sky e NOW 2 - 8 Febbraio: The Bikeriders, Uomini e Meraviglie del Museo Egizio

GUIDA TV SKY / NOW | 2 - 8 FEBBRAIO 2025



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 2 febbraio alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, torna LAW & ORDER – SPECIAL VICTIMS UNIT con la stagione 26. L’iconica Mariska Hargitay riprende il ruolo del Capitano Olivia Benson nella fiction creata da Dick Wolf, vincitrice di numerosi Emmy Awards. Mentre Benson e la sua squadra d’élite continuano a proteggere New York City, la loro missione di dare voce alle vittime si fa sempre più urgente e attuale.

Sempre domenica 2 febbraio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva LA VITA ACCANTO. Diretto da Marco Tullio Giordana e basato sull’omonimo romanzo di Mariapia Veladiano, il film vede protagonisti Sonia Bergamasco e Paolo Pierobon. Ambientata a Vicenza nel 1980, la storia segue Maria e Osvaldo, una coppia in attesa della loro primogenita. Quando nasce Rebecca, la madre la rifiuta a causa di una vistosa macchia rossa sul viso. Crescendo, la bambina troverà conforto nell’affetto della zia e dell’amica Lucilla, mentre un segreto di famiglia emergerà a complicare ulteriormente il suo percorso di vita.

Lunedì 3 febbraio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva THE BIKERIDERS. Il film, diretto da Jeff Nichols e ispirato all’omonimo libro fotografico di Danny Lyon, vede protagonisti Austin Butler, Tom Hardy, Jodie Comer e Michael Shannon. Siamo nel Midwest degli anni ’60, dove un giovane fotografo documenta la nascita dei Vandals, un club di motociclisti di Chicago guidato dal carismatico Johnny. Kathy, moglie di Benny, membro della gang, si troverà coinvolta in un mondo dominato dall’illusione di libertà, presto corrotto da violenza e droga. Il film sarà trasmesso alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama e disponibile on demand anche in 4K.

Venerdì 7 febbraio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, andrà in onda CAMPO DI BATTAGLIA, il nuovo film diretto da Gianni Amelio con Alessandro Borghi e Gabriel Montesi. Presentato in concorso al Festival di Venezia 2024, la pellicola è ambientata durante la Prima Guerra Mondiale e segue Stefano e Giulio, due amici ufficiali medici con visioni opposte sulla loro professione. Mentre Stefano si impegna a rimandare al fronte i soldati guariti, Giulio, per compassione, li mutila per evitare il loro ritorno alla guerra. Nel loro passato c’è Anna, una brillante studentessa a cui è stato negato il massimo dei voti perché donna. Il film sarà trasmesso alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama.

Dal 7 al 9 febbraio, Sky Cinema Collection e in streaming su NOW propongono SKY CINEMA JUMANJI, una collezione dedicata alla celebre saga fantasy tratta dal libro di Chris Van Allsburg. Il viaggio nel mondo di Jumanji inizia con il film del 1995, con Robin Williams, e prosegue con i sequel JUMANJI: BENVENUTI NELLA GIUNGLA (2017) e JUMANJI: THE NEXT LEVEL (2019), interpretati da Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan. Tutti i titoli saranno disponibili on demand dal 7 febbraio.

Sempre venerdì 7 febbraio alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, debutta AUSTRALIA SELVAGGIA, una docuserie in due parti che esplora l’affascinante biodiversità australiana attraverso spettacolari riprese aeree e storie intime sugli animali che abitano questo continente straordinario.

Sabato 8 febbraio alle 21.15, in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva UOMINI E DEI. LE MERAVIGLIE DEL MUSEO EGIZIO. Il documentario celebra il Museo Egizio di Torino, il più antico al mondo dedicato all’antica civiltà, con oltre 40 mila reperti. Presentato in anteprima alla 41ª edizione del Torino Film Festival, il film ripercorre 200 anni di storia del museo, esplorando le scoperte di archeologi e avventurieri che hanno contribuito a farne un punto di riferimento mondiale. Narrato dal Premio Oscar Jeremy Irons, il documentario include interviste a esperti e una colonna sonora originale di Remo Anzovino, eseguita dall’Orchestra Sinfonica Accademia Naonis.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

DOMENICA 2 FEBBRAIO

LAW & ORDER – SPECIAL VICTIMS UNIT S26

Da domenica 2 febbraio alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

L’iconica Mariska Hargitay torna a vestire i panni del Capitano Olivia Benson in una nuova e avvincente stagione della fiction di Dick Wolf, più volte vincitrice agli Emmy Awards. Mentre il Capitano Olivia Benson e la sua squadra d'élite lottano per proteggere gli innocenti e tenere al sicuro New York City, la loro missione di dare voce alle vittime rimane vitale e attuale.

LA VITA ACCANTO

Domenica 2 febbraio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sonia Bergamasco e Paolo Pierobon nell’ultima pellicola diretta da Marco Tullio Giordana e basata sul romanzo omonimo di Mariapia Veladiano. Vicenza, 1980. Maria e Osvaldo aspettano con gioia di diventare genitori ma, quando Rebecca viene al mondo, ha una vistosa macchia rossa sul viso e Maria la rifiuta. La bambina cresce accudita dalla zia e fa amicizia con Lucilla, una compagna di scuola anticonformista. Solo col tempo Rebecca capirà che le dinamiche famigliari custodiscono un segreto che ha reso la sua infanzia difficile.

LUNEDÌ 3 FEBBRAIO

THE BIKERIDERS

Lunedì 3 febbraio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Austin Butler (Elvis), Tom Hardy, Jodie Comer (Killing Eve) e Michael Shannon nel film, ispirato all’omonimo libro fotografico di Danny Lyon, diretto da Jeff Nichols (Loving – L’amore deve nascere libero). Midwest, inizio anni 60. Un fotografo segue il neonato club dei Vandals, una compagnia di motociclisti di Chicago che si è formata grazie al carisma del camionista Johnny. Kathy fa parte del gruppo e cerca di destreggiarsi tra il temperamento spericolato del marito Benny e la fedeltà che quest’ultimo deve al loro leader. Ma i loro sogni di libertà e anticonformismo si scontrano presto con l’abuso di droga e una violenza fuori controllo. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama, disponibile on demand anche in 4k.

VENERDÌ 7 FEBBRAIO

CAMPO DI BATTAGLIA

Venerdì 7 febbraio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Alessandro Borghi e Gabriel Montesi sono diretti da Gianni Amelio in una pellicola ambientata in FriuliVenezia Giulia durante la Grande Guerra, presentata in concorso al Festival di Venezia 2024. Stefano e Giulio, amici da sempre, sono entrambi ufficiali medici, ma hanno diverse concezioni della professione in questo frangente. Stefano ha come obiettivo quello di rimandare al fronte tutti i feriti al primo accenno di guarigione, mentre Giulio arriva a contagiare o mutilare quei soldati che vorrebbero solo tornare a casa. Fra i due c’è Anna, un’ex compagna di università che non ha potuto laurearsi con la lode perché non potevano dare il massimo dei voti a una donna. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama.

SKY CINEMA JUMANJI

Sky Cinema Collection, da venerdì 7 a domenica 9 febbraio

Collezione JUMANJI disponibile on demand dal 7 febbraio - Da venerdì 7 a domenica 9 febbraio arriva su Sky Cinema Collection la divertente saga fantasy tratta dal libro illustrato di Chris Van Allsburg, che si sviluppa attorno al gioco magico Jumanji che grazie ai suoi poteri sovrannaturali, trasporta i partecipanti in avventure straordinarie. È il 1995 quando arriva nelle sale il primo film del franchise JUMANJI, diretto da Joe Johnston, con Robin Williams nei panni di Alan Parrish che, dopo essere stato intrappolato per 26 anni nel gioco da tavolo, viene accidentalmente liberato da due bambini, portando con sé nel mondo reale anche i pericoli della giungla; nel 2017, dopo una pausa di oltre 20 anni, Jake Kasdan dirige il sequel JUMANJI: BENVENUTI NELLA GIUNGLA, che reinterpreta in chiave moderna il racconto originale degli anni 80, trasformando Jumanji in un videogioco che cattura quattro adolescenti nel suo mondo virtuale, dove assumono le sembianze e le abilità speciali degli avatar del gioco, interpretati da Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan; è infine il 2019 quando regista e cast si riuniscono, in compagnia dei nuovi volti di Danny DeVito e Danny Glover, per il terzo capitolo JUMANJI: THE NEXT LEVEL in cui i nostri protagonisti sono costretti a ritornare dentro all’universo di Jumanji per salvare un amico in difficoltà, ma il videogioco è danneggiato e la missione è ancora più pericolosa.

AUSTRALIA SELVAGGIA

Venerdì 7 febbraio alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Una docuserie di storia naturale divisa in due parti, che combina riprese aeree della natura selvaggia australiana con storie intime sulle creature che la abitano. Scopriamo anche come le specie animali e vegetali si sono evolute in Australia.

SABATO 8 FEBBRAIO

UOMINI E DEI. LE MERAVIGLIE DEL MUSEO EGIZIO

Sabato 8 febbraio alle 21.15, in prima visione su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il Museo Egizio di Torino è il più antico al mondo dedicato all’antica civiltà, sono custoditi 40 mila reperti, di cui 12 mila esposti su 4 piani: Sfingi, statue colossali, minuscoli amuleti, sarcofagi, raccontano quasi 4000 anni di storia antica. In anteprima alla 41esima edzione del Torino Film Festival, a 200 anni dalla sua fondazione, un viaggio alla scoperta della storia e dei tesori del Museo Egizio di Torino, risalendo il corso del Nilo sulle tracce dei suoi grandi esploratori ed archeologi del passato: Donati, Drovetti, Schiapparelli. Andremo a ritroso nel tempo, alla metà del 1500, quando i sovrani del Piemonte, i Savoia, per dare prestigio alla loro capitale riscrissero il mito delle origini egizie di Torino. Narrato dal Premio Oscar Jeremy Irons, il documentario raccoglie testimonianze di esperti del settore. Il viaggio visivo è completato dalla colonna sonora originale, composta ed orchestrata dal pianista e compositore Remo Anzovino ed eseguita dall’autore con l’Orchestra Sinfonica Accademia Naonis.