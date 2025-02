Guida TV Sky e NOW 16 - 22 Febbraio: The White Lotus - Terza Stagione, Mozart - Genio Immortale

GUIDA TV SKY / NOW | 16 - 22 FEBBRAIO 2025



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

DOMENICA 16 FEBBRAIO

CON LA GRAZIA DI UN DIO

Domenica 16 febbraio alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L’attore Alessandro Roia esordisce alla regia con un noir che vede protagonista Tommaso Ragno, affiancato da Maya Sansa. Dopo più di vent’anni trascorsi all’estero, Luca torna a Genova per il funerale dell’amico d’infanza Vincenzo, morto per overdose. Tutti sembrano ritenere la fine di Vincenzo come il prevedibile esito di una vita di eccessi, ma Luca non è convinto e inizia a indagare. Disponibile on demand anche in 4k.

LUNEDÌ 17 FEBBRAIO

THE WHITE LOTUS – TERZA STAGIONE

Da lunedì 17 febbraio alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

La pluripremiata serie HBO e Sky Exclusive creata da Mike White torna per una terza stagione ambientata, dopo le Hawaii e una conturbante Sicilia, nella magnifica Thailandia. Un intricato intreccio di vite, segreti e contrasti culturali. I nuovi episodi esploreranno, con un approccio satirico, il modo in cui i turisti occidentali affrontano una cultura profondamente diversa, ricca di simboli e tradizioni spirituali legate al concetto di morte. Protagonisti della terza stagione Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong, Aimee Lou Wood.

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO

L’ABBRACCIO CHE RIPARA – PERDONARE UN DELITTO

Da martedì 18 febbraio, su Sky TG24 Insider e da fine febbraio su tutte le piattaforme

Sky TG24 presenta L’ABBRACCIO CHE RIPARA – PERDONARE UN DELITTO, un podcast di Kayros, ideato, scritto e narrato da Niccolò Agliardi, realizzato da Vois in collaborazione con Fondazione Cariplo. La serie, composta da 8 episodi, sarà disponibile con un episodio al giorno dal 18 febbraio su Sky TG24 Insider e dal fine febbraio su tutte le piattaforme. Il podcast racconta la straordinaria storia di Lucia Di Mauro, assistente sociale napoletana, che ha trovato la forza di perdonare Antonio, l’assassino di suo marito, Gaetano Montanino, una guardia giurata uccisa il 4 agosto 2009 durante un tentativo di rapina. Un gesto di straordinaria umanità che ha permesso ad Antonio di intraprendere un percorso di giustizia riparativa e di rinascere lavorando oggi in una cooperativa sociale su un bene confiscato alla mafia, intitolato proprio a Gaetano Montanino. Con la narrazione intensa e coinvolgente di Niccolò Agliardi, il podcast esplora temi universali come il dolore, il perdono e la capacità umana di ricostruire ciò che sembrava perduto. È una storia che sfida a riflettere su domande fondamentali: è possibile perdonare chi ha distrutto la propria vita? Insieme al podcast, è in fase di realizzazione un documentario, sempre prodotto per Sky TG24, che approfondirà questa vicenda incredibile e i suoi protagonisti.

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO

ABIGAIL

Mercoledì 19 febbraio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

I registi degli ultimi due film della saga Scream, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, confezionano un adrenalinico thriller-horror con Melissa Barrera e Dan Stevens. Un commando di criminali, che non si conoscono tra di loro, rapisce la dodicenne Abigail e la porta in una vecchia casa isolata. Qui dovranno tenerla d’occhio per 24 ore in attesa che l’organizzatore ottenga il riscatto. Tutto sembra andare secondo i piani fin quando il gruppo apprende dalla ragazzina che suo padre è un boss della malavita e, soprattutto, che Abigail è molto più pericolosa di quello che sembra… Disponibile on demand anche in 4k.

SABATO 22 FEBBRAIO

ME CONTRO TE IL FILM – OPERAZIONE SPIE

Sabato 22 febbraio alle 21.00, su Sky Cinema Family e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sesto film del duo comico più famoso di YouTube. L’alleanza tra i malvagi Signor S, Perfidia, Viperiana e Serpe minaccia di distruggere la Terra, facendo ricadere la colpa su Luì e Sofì, che sono già stati additati come criminali dalla presentatrice di un telegiornale. Per salvarsi, assieme ai loro fidati amici e sventare il piano malefico, viaggiano indietro nel tempo.

MOZART – GENIO IMMORTALE

Sabato 22 febbraio alle 21.15, in esclusiva su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ripercorriamo i 35 anni, tragicamente brevi ma di profondo impatto, del prodigio musicale che ha rivoluzionato il mondo della musica: Wolfgang Amadeus Mozart. La serie traccia il suo percorso, segnato da intrighi, rivalità e scandali, da beniamino dell'alta società a outsider ribelle.