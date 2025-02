Guida TV Sky e NOW 23 - 28 Febbraio: L'Arte della Gioia, Mauro Rostagno, Furiosa: A Mad Max Saga

GUIDA TV SKY / NOW | 23 - 28 FEBBRAIO 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

DOMENICA 23 FEBBRAIO

KILLERS OF THE FLOWER MOON - Per la prima volta su Sky Cinema

Domenica 23 febbraio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Martin Scorsese confeziona un affresco sulla prevaricazione in nome degli “affari”, nominato a 10 Oscar® 2024 e tratto dall’omonimo best-seller di David Grann. Nel cast stellare troviamo Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone (vincitrice del Golden Globe 2024 come miglior attrice drammatica), Jesse Plemons e Brendan Fraser. Oklahoma, anni 20. Tornato dalla guerra, Ernest Burkhart sposa Molly su consiglio dello zio, l’autoritario William Hale, perché la donna è tra i nativi americani Osage, diventati improvvisamente ricchi perché sul loro terreno è comparso il petrolio. Quando iniziano a susseguirsi una serie di morti tra gli Osage e Molly stranamente si ammala, nella cittadina viene mandata l’FBI a indagare. Disponibile on demand anche in 4k.

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO

LA BATTAGLIA DI PAVIA E ALTRE STORIE

Da lunedì 24 febbraio alle 21.15, in prima visione su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

A 500 anni dalla Battaglia che ha segnato la politica europea, Toni Servillo racconta Pavia in questa docuserie. La città abituata a un “naturale pudore” mostra ora la sua grande storia, tra arte e scienza, re e premi Nobel, università e centri di ricerca, e il Ticino sullo sfondo.

FURIOSA: A MAD MAX SAGA

Lunedì 24 febbraio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il quinto capitolo della saga distopica di George Miller è il prequel di Mad Max: Fury Road dove troviamo Anya Taylor-Joy nei panni della protagonista e al suo fianco Chris Hemsworth e Tom Burke. In un’oasi verde del deserto australiano una bambina viene rapita dai barbari mascherati di Dementus e sua madre viene uccisa. Cresciuta in un mondo di uomini e violenza, la ragazza ha un solo obiettivo: vendicarsi e tornare a casa. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Action, preceduto dai primi due capitoli INTERCEPTOR e INTERCEPTOR – IL GUERRIERO DELLA STRADA, e da MAD MAX: FURY ROAD. Disponibile on demand anche in 4k.

SKY CINEMA COLLECTION – MATT DAMON MANIA

Sky Cinema Collection, da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio - Collezione MATT DEMON MANIA disponibile on demand dal 24 febbraio

Da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio i riflettori di Sky Cinema Collection si accendono sulla carriera della star di Hollywood, Matt Damon, con 10 film che lo vedono protagonista. Tra i titoli in programma, sono da non perdere le due pellicole pluripremiate agli Oscar®: OPPENHEIMER, il biopic sullo scienziato che ha creato la bomba atomica, diretto da Christopher Nolan con Cillian Murphy, Robert Downey Jr. e Emily Blunt; e il film di guerra firmato da Stephen Spielberg, SALVATE IL SOLDATO RYAN con Tom Hanks. Non possono poi mancare in palinsesto: il thriller, tratto dal romanzo di Patricia Highsmith, IL TALENTO DI MR. RIPLEY, con Jude Law e Gwyneth Paltrow; il quinto capitolo della saga action JASON BOURNE, in cui una nuova minaccia internazionale costringe l’ex agente a uscire dall’ombra; il film di fantascienza tratto da un racconto di Philip K. Dick I GUARDIANI DEL DESTINO; il dramma diretto da Clint Eastwood HEREAFTER con Cecile de France; il fantasy del regista cinese Zhang Yimou THE GREAT WALL con Pedro Pascal e Willem Dafoe; e i tre capitoli della celebre saga diretta da Steven Soderbergh OCEAN’S ELEVEN - FATE IL VOSTRO GIOCO, OCEAN’S TWELVE e OCEAN'S 13 con George Clooney e Brad Pitt.

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO

MAURO ROSTAGNO. L’UOMO CHE VOLEVA CAMBIARE IL MONDO

Mercoledì 26 febbraio alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La docuserie Sky Original di e con Roberto Saviano, racconta di un uomo che cambia pelle, sapendo restare straordinariamente fedele a sé stesso, e di 30 anni di indagini per far riemergere la verità sul suo omicidio. Con soggetto e sceneggiatura di Roberto Saviano e Stefano Piedimonte e la regia di Gianni Troilo, il documentario è un viaggio intorno alla figura straordinaria di Mauro Rostagno, simbolo di uno spaccato della storia italiana, dal 1968 al 1988, che culmina col suo omicidio e con gli anni di ricerche che sono stati necessari per ottenere verità e giustizia, nel labirinto di incompetenze, occultamento delle prove e depistaggi. Un lungo, doloroso ed estenuante slalom prima di accertare la verità: ad uccidere Mauro è stata la mafia, su cui Rostagno stava caparbiamente indagando, contro cui stava lottando con la sua ironia feroce e la sua intelligenza infaticabile.

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO

GLI INDESIDERABILI

Giovedì 27 febbraio alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il regista francese Ladj Ly torna nelle banlieue, dopo il potente esordio alla regia con I miserabili, ma questa volta propone una prospettiva femminile. Haby vive in periferia e lavora per un’associazione che cerca di aiutare le famiglie in difficoltà e i nuovi migranti facendo da ponte con le istituzioni. Alla morte improvvisa del sindaco, però, la carica passa a un uomo ingenuo, un pediatra senza grande esperienza politica che intende riqualificare il quartiere a suo modo e risponde alle provocazioni con la repressione. La giovane Haby prova a tenergli testa, ma la tensione tra gli opposti fronti si alza fino a deflagrare. Disponibile on demand anche in 4k.

VENERDÌ 28 FEBBRAIO

L’ARTE DELLA GIOIA

Da venerdì 28 febbraio alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Dall’omonimo, scandaloso romanzo postumo di Goliarda Sapienza (edito da Einaudi), arriva finalmente su Sky e NOW dopo esser stata presentata con successo alla 77esima edizione del Festival di Cannes e poi in tutte le sale cinematografiche la serie Sky Original di Valeria Golino. “L’Arte della Gioia” racconta la drammatica e avventurosa vita di Modesta, nata in Sicilia il primo gennaio del 1900 da una famiglia povera, in una terra ancora più povera. Fin dall’infanzia, animata da un insaziabile desiderio di conoscenza, di amore e di libertà, è disposta a tutto pur di perseguire la sua felicità, senza piegarsi mai alle regole di una società oppressiva e patriarcale a cui sembra predestinata. Nel cast Tecla Insolia nei panni della giovanissima Modesta, protagonista spregiudicata, sensuale e coraggiosa; Jasmine Trinca in quelli di Leonora, madre superiora del convento in cui Modesta verrà accolta ancora bambina; Guido Caprino interpreta Carmine, l'uomo che gestisce le terre della villa dei Brandiforti; Alma Noce nei panni di Beatrice, la più giovane della famiglia Brandiforti, guidata dalla principessa Gaia, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi. Nel cast anche Giovanni Bagnasco che nella serie è Ippolito, figlio di Gaia e unico vero erede dei Brandiforti, e Giuseppe Spata nei panni di Rocco, autista dei Brandiforti. . La serie diretta e scritta da Valeria Golino insieme a Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo è una produzione Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film.