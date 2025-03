Guida TV Sky e NOW 2 - 8 Marzo: Pechino Express 2025, The Equalizer 3 - Senza Tregua

GUIDA TV SKY / NOW | 2 - 8 MARZO 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 2 marzo alle 21.15, per la prima volta su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW disponibile anche on demand, va in onda POVERE CREATURE. L’acclamato regista Yorgos Lanthimos dirige per la seconda volta Emma Stone in un’esplosiva pellicola fantastica che nel 2024 ha ottenuto 4 Oscar® e 2 Golden Globe, tra cui quelli alla Stone, oltre al Leone d’oro al Festival di Venezia 2023. Accanto all’attrice troviamo Willem Dafoe e un memorabile Mark Ruffalo. Il brillante scienziato Godwin Baxter ha trovato una donna incinta morta ed è riuscito a riportarla alla vita, trapiantandole il cervello del neonato. "Nasce" così Bella, che Baxter tratta come una figlia e vede crescere rapidamente nelle facoltà mentali. Tanto velocemente che questa donna bambina sente presto l’esigenza di scoprire il mondo con uno sguardo curioso e senza i pregiudizi che muovono la società.

Sempre domenica 2 marzo, dalle 14.15, in occasione della 96° edizione degli Academy Awards, che si svolge nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 marzo, Sky Cinema Due e in streaming su NOW propone una maratona con 5 dei film premiati nell’edizione 2024: OPPENHEIMER, che ha ottenuto 7 Oscar® tra cui miglior film, regia a Christopher Nolan e interpretazioni a Cillian Murphy e Robert Downey Jr; l’intensa opera di Jonathan Glazer LA ZONA D’INTERESSE, vincitore di 2 statuette tra cui miglior film internazionale; il film campione d’incassi di Greta Gerwig, premiato con l’Oscar® per la miglior canzone, BARBIE con Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera e Will Ferrell; la pellicola di Alexander Payne, che torna a dirigere Paul Giamatti in HOLDOVERS - LEZIONI DI VITA con Dominic Sessa e Da'Vine Joy Randolph, vincitrice dell’Oscar® come miglior attrice non protagonista; e l’esplosiva pellicola di Yorgos Lanthimos POVERE CREATURE!, che ha ottenuto 4 Oscar® tra cui quello come miglior attrice protagonista a Emma Stone.

Lunedì 3 marzo alle 21.15, per la prima volta su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva THE EQUALIZER 3 – SENZA TREGUA. Antoine Fuqua dirige per la terza volta Denzel Washington nella saga action che questa volta porta l’azione in Italia. Da quando ha abbandonato la sua vita di sicario del governo, Robert McCall si è trasferito in Sicilia cercando di riconciliarsi col suo passato. Presto però sarà richiamato a sporcarsi le mani per aiutare i nuovi concittadini a contrastare la criminalità locale, coinvolta in un progetto di traffico internazionale legato al terrorismo. McCall dovrà quindi cercare una nuova alleata all’interno della CIA: la giovane Emma.

Martedì 4 marzo alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, debutta TUTTA LA BELLEZZA E IL DOLORE. Candidato agli Oscar 2023 come Miglior Documentario e vincitore del Leone d’oro al Festival di Venezia, il film di Laura Poitras è un ritratto intimo ed emozionante dell’artista e attivista di fama internazionale Nan Goldin, una delle fotografe più influenti del nostro tempo. Attraverso diapositive, dialoghi intimi, fotografie rivoluzionarie e rari filmati, viene raccontata la sua battaglia per ottenere il riconoscimento della responsabilità della famiglia Sackler per le morti di overdose da farmaco.

Mercoledì 5 marzo alle 21.15, su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva STAX – THE SOUND OF MEMPHIS. In poco meno di due decenni, la Stax Records di Memphis, Tennessee, si è trasformata da negozio di dischi e studio di registrazione a conduzione familiare in uno dei più influenti produttori di musica soul. Attraverso filmati d’archivio e interviste intime, il film racconta i musicisti, i cantautori e i produttori che hanno infranto le barriere razziali e creato il caratteristico suono Stax che ha definito un’epoca. Sempre il 5 marzo, per la prima volta su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, Edoardo Leo scrive, dirige e interpreta NON SONO QUELLO CHE SONO, un adattamento dell’Otello di Shakespeare, ambientato nel territorio romano dei primi anni 2000. All’interno di un’organizzazione criminale del traffico di droga, Iago cova del rancore verso Otello per avergli negato una promozione andata invece al più giovane Michele. Con l’aiuto di Roderigo, Iago elabora un piano per far sì che il boss diventi geloso della ragazza che ha appena sposato, Desdemona, a causa di un presunto tradimento con Michele.

Giovedì 6 marzo alle 21.15, in prima visione su Sky Uno e in streaming su NOW disponibile on demand, debutta la nuova stagione di PECHINO EXPRESS. Un viaggio spettacolare e adrenalinico che quest’anno parte dalle Filippine, attraversa la Thailandia e arriva fino al Nepal. Nove coppie di viaggiatori si sfideranno in un percorso di oltre 6mila chilometri guidati da Costantino della Gherardesca e dall’inviato speciale Fru.

Sabato 8 marzo alle 21.15, in prima visione su Sky Arte e Sky Documentaries e in streaming su NOW disponibile on demand, arriva WOMENESS. In occasione della Giornata internazionale della donna, il documentario di Yvonne Sciò racconta l’audace femminilità di cinque grandi donne del nostro tempo, tra cui Dacia Maraini ed Emma Bonino, che hanno affermato la propria identità superando le barriere spazio-temporali. Sempre l’8 marzo, su Sky Investigation +1, debutta il pop-up channel dedicato a LIE TO ME. Tim Roth interpreta il dottor Cal Lightman, un esperto mondiale di inganno che, studiando le espressioni facciali e il linguaggio del corpo, riesce a scoprire non solo se qualcuno sta mentendo, ma anche perché. Tutte le stagioni della serie saranno disponibili per un tempo limitato.

LUNEDI 3 MARZO

MARTEDI 4 MARZO



MERCOLEDI 5 MARZO

GIOVEDI 6 MARZO

SABATO 8 MARZO

SKY CINEMA DUE – GIORNATA PER I DIRITTI DELLA DONNA

Sabato 8 marzo, Sky Cinema Due propone una maratona composta da 12 pellicole che meglio descrivono le varie sfumature del mondo femminile e le conquiste sociali, economiche e politiche ottenute con i seguenti titoli: LA TRECCIA di Laetitia Colombani, MISS MARX di S. Nicchiarelli. Con: R. Garai, P. Kennedy (ore 6.05), DUE PARTITE di E. Monteleone. Con: M. Buy, P. Cortellesi, I. Ferrari, M. Massironi, EMILY di F. O’Connor. Con: E. Mackey, O. Jackson-Cohen, GLORIA! di M. Vicario. Con: G. Bellugi, C. Gamba, RADIOACTIVE di M. Satrapi. Con: R. Pike, S. Riley, A. Taylor-Joy, C’È ANCORA DOMANI di P. Cortellesi. Con: P. Cortellesi, V. Mastandrea, ERIN BROCKOVICH - FORTE COME LA VERITÀ di S. Soderbergh. Con: J. Roberts, A. Finney, A. Eckhart, MADAME CLICQUOT di T. Napper. Con: H. Bennett, N. O’Keeffe, T. Sturridge, S. Riley, UNA GIUSTA CAUSA di M. Leder. Con: F. Jones, A. Hammer, A MANO DISARMATA di C. Bonivento. Con: C. Gerini, F. Pannofino, ELIZABETH di S. Kapur. Con: C. Blanchett, G. Rush, J. Fiennes