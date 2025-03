Guida TV Sky e NOW 23 - 29 Marzo: Finchè notte non ci separi, Maria Antonietta, Sister Boniface 2, Ago

GUIDA TV SKY / NOW | 23 - 29 MARZO 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Lunedì 24 marzo si parte con "Finché notte non ci separi", in onda alle 21.15 su Sky Cinema e in streaming su NOW Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano sono i protagonisti di questa commedia romantica dai toni agrodolci, affiancati da un cast d’eccezione che include Lucia Ocone, Giorgio Tirabassi, Francesco Pannofino e Valeria Bilello. La storia segue Eleonora e Valerio, una coppia fresca di nozze ma già stressata. Quando lei trova un biglietto misterioso nelle tasche di lui, la loro prima notte da sposati si trasforma in una girandola di litigi, fughe e rivelazioni inaspettate. Sempre lunedì, torna "The Good Doctor" con la settima e ultima stagione, alle 21.15 su Sky Serie e in streaming su NOW. Freddie Highmore veste ancora i panni del brillante dottor Shaun Murphy, il chirurgo affetto da autismo e sindrome del savant. Dopo il matrimonio e la promozione a assistente chirurgo, la sua relazione con Lea sarà messa alla prova da nuove sfide e responsabilità. Alle 22.00, su Sky Crime e in streaming su NOW, arriva in prima visione "Dr. Death – Il caso Macchiarini", la serie che ripercorre la storia inquietante di Paolo Macchiarini, pioniere della medicina rigenerativa, il cui successo ha celato interventi sperimentali non autorizzati e complicazioni fatali per i suoi pazienti.

Martedì 25 marzo, alle 21.15 su Sky Investigation e in streaming su NOW, debutta la terza stagione di "Le indagini di Sister Boniface", spin-off della celebre serie “Padre Brown”. L’eccentrica suora investigatrice, interpretata da Lorna Watson, torna con nuovi casi ambientati nella Gran Bretagna degli anni ’60, dove unisce fede, scienza forense e passione per il vino nella sua inedita missione di giustizia. Alle 22.55, su Sky Crime, Sky Documentaries e in streaming su NOW, in prima visione arriva "Il metodo Di Bella", il documentario che ripercorre il controverso caso del professor Luigi Di Bella, medico che negli anni ’90 propose una terapia alternativa per il cancro, generando un acceso dibattito tra scienza, politica e diritto alla cura. Per i fan dell’animazione, martedì alle 21.00 su Sky Cinema Family e in streaming su NOW, sarà la volta di "Transformers One", il film in CGI che racconta le origini del conflitto tra Optimus Prime e Megatron su Cybertron, molto prima che la loro guerra raggiungesse la Terra.

Mercoledì 26 marzo, alle 22.00 su Sky Classica e in streaming su NOW, è il momento di rendere omaggio a Pierre Boulez nel centenario della sua nascita. Il celebre compositore e direttore d’orchestra viene celebrato con una selezione di capolavori eseguiti dalla West-Eastern Divan Orchestra sotto la guida dello stesso Boulez e di Daniel Barenboim. Sempre mercoledì, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e NOW, debutta "Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile", il film ispirato alla storia vera di Jann Mardenborough, un giovane gamer che, grazie a un concorso, passa dal simulatore di guida alle vere corse automobilistiche, in una sfida adrenalinica diretta da Neill Blomkamp.

Giovedì 27 marzo, alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, torna "I Guardiani della Natura", con la seconda stagione dedicata ai coraggiosi ranger dello Zambia, impegnati a proteggere la fauna selvatica. Venerdì 28 marzo, alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, si celebra un’icona del cinema con "Il mio nome è Terence Hill", il documentario che ripercorre la carriera di Mario Girotti, amatissimo dal pubblico per il sodalizio con Bud Spencer e i suoi leggendari film western e d’azione.

Sabato 29 marzo, alle 21.15 su Sky Documentaries, TV8 e in streaming su NOW, arriva "Ago – Prima di tutti", il documentario dedicato a Giacomo Agostini, leggenda del motociclismo con 15 titoli mondiali e una carriera che ha scritto la storia delle due ruote. Tra gli interventi di protagonisti del motorsport come Freddie Spencer, Marc Marquez e Marco Lucchinelli, il film racconta la vita e la mentalità di un campione senza tempo. Sempre sabato, su Sky Serie e in streaming su NOW, debutta la seconda stagione di "Maria Antonietta", la serie che rivisita la vita della regina di Francia in chiave moderna e audace. Emilia Schüle torna nel ruolo della sovrana, mentre Luigi XVI, interpretato da Louis Cunningham, si trova a dover affrontare una crisi finanziaria che minaccia la monarchia. Infine, da sabato 29 a lunedì 31 marzo, su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, sarà possibile rivedere la trilogia di "Una notte da leoni", con tutte le folli avventure del mitico Wolfpack nelle notti più imprevedibili di Las Vegas, Bangkok e Tijuana.

LUNEDÌ 24 MARZO

FINCHÈ NOTTE NON CI SEPARI

Lunedì 24 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano sono i protagonisti di una commedia romantica dalle sfumature agrodolci con la partecipazione di Lucia Ocone, Giorgio Tirabassi, Francesco Pannofino e Valeria Bilello. Eleonora e Valerio si sono appena sposati e sono già stanchi e stressati, quando lei trova un biglietto segreto nelle tasche di lui. Seguirà una notte di litigi, fughe, riappacificazioni, nuovi e vecchi incontri.

THE GOOD DOCTOR – SETTIMA STAGIONE

Da lunedì 24 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nella settima e ultima stagione dell’amato medical drama con Freddie Highmore, il dottor Shaun, un chirurgo affetto da autismo e sindrome del savant, continua a utilizzare le sue straordinarie capacità mediche presso l'unità chirurgica del St. Bonaventure Hospital. Dopo la celebrazione del matrimonio e la promozione ad assistente chirurgo, la relazione tra Shaun e Lea viene immediatamente messa alla prova. Dovranno imparare a gestire la vita loro da coppia sposata.

DR. DEATH – IL CASO MACCHIARINI

Da lunedì 24 marzo alle 22.00, in prima visione su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Dietro il successo internazionale del pioniere della medicina rigenerativa Paolo Macchiarini si nascondeva un incubo per i suoi pazienti: complicazioni fatali, dubbi etici e interventi sperimentali non autorizzati.

MARTEDÌ 25 MARZO

LE INDAGINI DI SISTER BONIFACE – TERZA STAGIONE

Da martedì 25 marzo alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Torna con nuovi episodi lo spin-off dell’amatissima e longeva serie britannica “Padre Brown”, con l’attrice e comica Lorna Watson nel ruolo dell’eccentrica suora investigatrice. Ambientata nella Gran Bretagna degli Anni ’60, la serie segue le avventure di una suora che, oltre ai suoi compiti di religiosa e di enologa al convento, è una scienziata forense che aiuta la polizia.

IL METODO DI BELLA

Martedì 25 marzo alle 22.55, in prima visione su Sky Crime e in simulcast su Sky Documentaries. Anche in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Prima del 1997, il professor Di Bella è un illustre sconosciuto: un medico siciliano d’altri tempi, professore di fisiologia alla Facoltà di Medicina di Modena che pubblica diversi studi clinici e partecipa a congressi scientifici in cui parla di una nuova cura contro il cancro. La svolta arriva il 16 dicembre 1997, quando il giudice Carlo Madaro ordina alla ASL locale di fornire gratuitamente i farmaci necessari per la terapia Di Bella a un paziente che si era rivolto a lui per vedere garantito il proprio diritto alla cura. Uno spaccato dell’Italia degli anni ‘90: il caso Di Bella rappresenta un inquietante paradigma delle contraddizioni in cui si dibatte l'Italia quando entrano in gioco ragioni scientifiche e umane, intrecci economici e rispetto delle regole.

TRASFORMERS ONE

Martedì 25 marzo alle 21.00, su Sky Cinema Family e in streaming su NOW, disponibile anche on demand dal 24 marzo

La saga cinematografica di Transformers torna al formato della serie originale, portando sul grande schermo un film completamente animato in computer grafica che racconta le origini del conflitto tra Optimus Prime e Megatron. Siamo a Cybertron, 3 miliardi di anni prima dell’arrivo di Autobot e Decepticon sulla Terra, quando Orion Pax/Optimus Prime e D-16/Megatron sono amici legati come fratelli. Ma una volta ricevuto il potere di trasformarsi tutto è destinato a cambiare.

MERCOLEDÌ 26 MARZO

OMAGGIO A PIERRE BOULEX

Mercoledì 26 marzo alle 22.00, in esclusiva su Sky Classica e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione del 100° anniversario dalla nascita di Pierre Boulez, quest’ultimo e Daniel Barenboim si alternano sul podio della West-Eastern Divan Orchesta in una rassegna di pagine memorabili della produzione bouleziana: Messagesquisse per violoncello solista e sei violoncelli, Anthèmes 2 per violino e live electronics, Le Marteau sans maître, ciclo di canti su testo di René Char per contralto e sei strumenti.

GRAN TURISMO – LA STORIS DI UN SOGNO IMPOSSIBILE

Mercoledì 26 marzo alle 21.15, per la prima volta su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Neill Blomkamp (District 9, Elysium) dirige David Harbour, Orlando Bloom e Archie Madekwe in un action adrenalinico ispirato a una storia vera, che vede al centro il celebre videogioco. Jann Mardenborough è un gamer specializzato nel simulatore di corse automobilistiche Gran Turismo. Mentre suo fratello sta seguendo le orme paterne come giocatore di calcio, Jann sembra non avere un obiettivo. L’occasione però arriva quando sarà lanciato un concorso tra i giocatori di Gran Turismo, per reclutare nuovi piloti da far correre in vere corse automobilistiche.

GIOVEDÌ 27 MARZO

I GUARDIANI DELLA NATURA – SECONDA STAGIONE

Da giovedì 27 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Serie che celebra il lavoro dei più grandi eroi della fauna selvatica dello Zambia, impegnati in missioni straordinarie per salvare e proteggere i suoi animali e i suoi parchi.

VENERDÌ 28 MARZO

IL MIO NOME È TERENCE HILL

Venerdì 28 marzo alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione del suo 86esimo compleanno il ritratto dell'attore italo-americano Mario Girotti, meglio conosciuto come Terence Hill, partner di Bud Spencer.

SABATO 29 MARZO

AGO – PRIMA DI TUTTI

Sabato 29 marzo alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries, TV8 e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Presentato alla 19° edizione della Festa del Cinema di Roma, con la regia di Giangiacomo De Stefano, un racconto che svela l’uomo dietro il mito. Giacomo Agostini, conosciuto da tutti come “Ago”, è una leggenda del motociclismo, diventato un simbolo di libertà, coraggio e passione. 15 titoli mondiali, 123 vittorie nel Motomondiale, 10 successi al Tourist Trophy e innumerevoli record mai eguagliati. Ma la sua storia non si limita ai numeri. Agostini è stato l’incarnazione di un’epoca, un simbolo di audacia e determinazione che ha superato i confini dello sport per diventare un’icona senza tempo. Con gli interventi, tra gli altri, di Freddie Spencer, Marc Marquez, Carlos Lavado, Marco Lucchinelli e Gianni Morandi.

MARIA ANTONIETTA – SECONDA STAGIONE

Da sabato 29 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Torna la Maria Antonietta inedita, libera e indipendente della serie creata e scritta da Deborah Davis (La Favorita). La nuova stagione racconterà ancora la storia della giovane regina austriaca interpretata da Emilia Schüle, la quale avrà al suo fianco Louis Cunningham nei panni del re di Francia, Luigi XVI: la coppia, al culmine del suo potere, affronta una crisi finanziaria senza precedenti. Gli attacchi della Provenza e di Chartres contro la coppia reale suscitano l'odio dei nobili con conseguenze disastrose.

SKY CINEMA COLLECTION – UNA NOTTE DA LEONI

Da sabato 29 a lunedì 31 marzo, disponibile on demand dal 29 marzo su Sky Cinema Collection arrivano i 3 irreverenti capitoli della saga diretta da Todd Phillips, che ruota attorno alle catastrofiche disavventure di un gruppo di amici, conosciuti come “Wolfpack”, alle prese con sbornie colossali e misteriosi eventi da ricostruire.