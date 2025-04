Guida TV Sky e NOW 6 - 12 Aprile: Cucine da Incubo, Twisters, I Fratelli Klitschko Uniti per l'Ucraina

GUIDA TV SKY / NOW | 6 - 12 APRILE 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 6 aprile, alle 21.15, su Sky Uno e in streaming su NOW, arriva la nuova stagione di Cucine da incubo con Antonino Cannavacciuolo. Quest’anno, oltrepassando i confini nazionali per la prima volta, lo chef si troverà in Germania per una puntata speciale. Cannavacciuolo, che vanta ben 8 stelle Michelin, affronterà le sue solite missioni impossibili: visitare ristoranti con cibo, servizio e atmosfere deludenti, per rimettere in piedi queste realtà attraverso consulenze e cambiamenti radicali. Si tratterà di un makeover completo, sia del menù che della location, il tutto in tempi record. Questa stagione include anche episodi in diverse città italiane, da Torino a Roma e da Foggia a Lecco. Sempre domenica 6 aprile, alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, andrà in onda Il tempo che ci vuole, il film di Francesca Comencini dedicato al rapporto con il padre Luigi Comencini, che la regista racconta interpretando sé stessa da giovane. Il film esplora come, con il tempo, padre e figlia abbiano trovato un equilibrio nel loro rapporto, che inizialmente era segnato da conflitti. Alla stessa ora, su Sky Classica e in streaming su NOW andrà in onda Beethoven Sinfonia n.3 “Eroica”, con la National Youth Orchestra of Great Britain diretta da Jonathon Heyward. La sinfonia, presentata per la prima volta nel 1805, segna l'inizio della fase matura del compositore tedesco e resta una delle sue opere più significative. Sempre su Sky Classica e in streaming su NOW, alle 22.00, andrà in onda Johann Sebastian Bach – Passione secondo Matteo, uno dei più grandi oratori di Bach, raccontando la passione di Cristo secondo l'evangelista Matteo.

Lunedì 7 aprile, alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, sarà la volta di Twisters, il nuovo disaster movie diretto da Lee Isaac Chung. Il film segue Kate Cooper, una meteorologa che torna a caccia di tornado dopo una ricerca fallita nel passato, e incontra Tyler Owens, un ragazzo che cerca di conquistare i social con le sue gesta spettacolari.

Martedì 8 aprile, alle 20.00, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, si terrà una serata dedicata a Ferzan Ozpetek con la Trilogia di Istanbul, tre cortometraggi che esplorano la cultura turca attraverso cibo, musica e conversazioni. La serata prosegue con Diamanti - Intervista a Ozpetek e Napoli Velata, il film del regista con Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Borghi.

Mercoledì 9 aprile, da Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, arriva la Blade Trilogy, con i tre film della saga su Blade, il cacciatore di vampiri interpretato da Wesley Snipes.

Venerdì 11 aprile, alle 21.15, su Sky Nature in streaming su NOW, debutterà la terza stagione di Cacciatori Africani, che esplorerà il mondo dei predatori dello Zambia.

Sabato 12 aprile, alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, andrà in onda Eterno Visionario, il biopic su Luigi Pirandello con Fabrizio Bentivoglio, mentre su Sky Documentaries, sempre lo stesso giorno, sarà trasmesso I Fratelli Kitschko – Uniti per l’Ucraina, che racconta la vita e le battaglie politiche dei fratelli Klitschko.

Inoltre, dal 12 al 18 aprile, su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, sarà dedicata una settimana speciale alla saga di Fast & Furious, con tutti i capitoli della saga ricca di azione e corse automobilistiche.

DOMENICA 6 APRILE

CUCINE DA INCUBO

Da domenica 6 aprile alle 21.15, in prima visione su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Ripartono le “avventure da incubo” di Antonino Cannavacciuolo: sono i nuovi episodi di Cucine da incubo, e per la prima volta quest’anno si oltrepassano i confini nazionali per una puntata speciale che avrà luogo in Germania. Per Cannavacciuolo – amatissimo e acclamato Chef da 8 Stelle Michelin in totale (di cui tre per il suo ristorante Villa Crespi) e dalle grandi capacità imprenditoriali – è arrivato il momento di vestire nuovamente i panni del “supereroe” delle Cucine da incubo: vere e proprie missioni impossibili nelle quali visiterà ristoranti con un servizio, uno stile e una qualità del cibo che vengono giudicati deludenti dai clienti insoddisfatti, e incontrerà i ristoratori e il personale di cucine in cui regnano liti, improvvisazione e cattiva gestione. In questo ciclo di episodi, le avventure da mission impossible andranno, come detto, per la prima volta al di fuori dell’Italia, arrivando fino a un ristorante italiano tra Norimberga e Francoforte. Tornando qui, invece, si andrà da Bricherasio (Torino) a Vallecorsa (Frosinone), da Ciampino (Roma) a Robbiate (Lecco), San Severo (Foggia) e Montella (Avellino).In ogni episodio di Cucine da Incubo, show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, Chef Cannavacciuolo arriverà nel locale per provare in prima persona il menù e valutare cibo e servizio, osserverà poi lo staff al lavoro e, in base ai problemi emersi, darà la sua consulenza, fornendo anche consigli per un nuovo menù. Il locale sarà sottoposto a un make over totale, una ristrutturazione completa da compiere in tempi record, che darà alla location un aspetto e un’atmosfera del tutto nuovi. Dopo questi interventi, lo staff sarà poi pronto a ricominciare, riaprendo le porte alla clientela.

IL TEMPO CHE CI VUOLE

Domenica 6 aprile alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nel giorno della morte di Luigi Comencini (6 aprile 2007), Sky Cinema Uno rende omaggio al regista con la pellicola diretta dalla figlia, presentata fuori concorso al Festival di Venezia 2024. Francesca Comencini racconta il suo rapporto con il padre Luigi, interpretato da Fabrizio Gifuni, e affidando a Romana Maggiora Vergano (C’è ancora domani) il ruolo di sé stessa da giovane. Luigi Comencini ha avuto per la figlia tempo, ascolto e attenzione, ma la ragazza si è sempre mossa a disagio nei confronti di un genitore ingombrante e venerato. Solo con il tempo e anni complicati, padre e figlia troveranno un rapporto meno sbilanciato e conflittuale.

BEETHOVEN SINFONIA N.3 “EROICA”

Domenica 6 aprile alle 21.15, in esclusiva su Sky Classica e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il 7 aprile 1805 a Vienna, nel Theater an der Wien, risuonava per la prima volta la Sinfonia n.3 di Ludwig van Beethoven. Una partitura che inaugura la produzione matura del Maestro di Bonn che segnerà, in modo indelebile, la storia musicale europea. In occasione del 220° anniversario della prima esecuzione la National Youth Orchestra of Great Britain esegue l’Eroica alla Royal Albert Hall di Londra. Dirige l’astro nascente del firmamento musicale contemporaneo: il giovanissimo Jonathon Heyward.

JOHANN SEBASTIAN BACH – PASSIONE SECONDO MATTEO

Domenica 6 e domenica 13 aprile alle 22.00, in esclusiva su Sky Classica e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Uno dei grandi oratori di Johann Sebastian Bach: la narrazione della passione di Cristo nella versione dell’evangelista Matteo in una pagina capitale della grande produzione musicale della liturgia luterana.

LUNEDÌ 7 APRILE

TWISTERS

Lunedì 7 aprile alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il celebre disaster movie torna in una nuova energica versione per la regia di Lee Isaac Chung (Minari) con Daisy Edgar-Jones (Normal People) e Glen Powell. Kate Cooper da ragazza ha cercato con un gruppo di amici di trovare una formula chimica che imbrigliasse la devastante forza dei tornado, ma le cose non sono andate bene e ora è una meteorologa. Un amico però riesce a convincerla a tornare in azione sul campo e sul suo cammino incontra Tyler Owens che va a caccia di tornado per esibire le proprie gesta sui social media.

MARTEDÌ 8 APRILE

SERATA FERZAN OZPETEK

Martedì 8 aprile alle 20.00 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sky Cinema Due propone una serata dedicata a Ferzan Ozpetek in attesa dell’arrivo su Sky Cinema di DIAMANTI (domenica 20 aprile). Si comincia con la TRILOGIA DI ISTANBUL, 3 cortometraggi diretti da Ozpetek che rendono omaggio alla sua terra natia e che hanno come fil rouge le speranze disattese cui la vita prima o poi ci pone di fronte, mettendoci faccia a faccia con la crudezza della realtà. Nel primo corto, MEZE, una ragazza decide di sposare un uomo che ha appena conosciuto, ma purtroppo le cose non filano lisce come aveva previsto. A tirarla su di morale ci penseranno le amorevoli zie, le amiche e ciò che dà il titolo a questa prima opera, i mezé, che sono i tipici antipasti turchi. Il secondo, MUZIK, racconta la storia dell’incontro di tre bambini che anni dopo saranno uniti proprio dalla magia della musica. L’ultimo è MUHABBET e narra l’incontro di un ragazzo con tutte le persone che si è lasciato alle spalle, proponendosi come un viaggio onirico che da Roma porterà il protagonista in una non precisata città della costa turca. L’omaggio alla sua Turchia è ciò che ha spinto il regista a confezionare questa trilogia, esplicitamente dedicata a Istanbul, che celebra con i titoli e le trame tre aspetti cardine della cultura turca: il cibo, la musica e le conversazioni. La serata prosegue con DIAMANTI - INTERVISTA A OZPETEK, in cui il regista parla di Diamanti al microfono di Francesco Castelnuovo e alle 21.15 NAPOLI VELATA, la pellicola di Ozpetek con Giovanna Mezzogiorno nei panni di un’anatomopatologa la cui vita viene sconvolta dal passionale incontro con uno sconosciuto, interpretato da Alessandro Borghi.

MERCOLEDÌ 9 APRILE

SKY CINEMA COLLECTION – BLADE TRILOGY

Da mercoledì 9 a venerdì 11 aprile su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

Arriva su Sky Cinema Collection la trilogia incentrata sul celebre personaggio dei fumetti: Blade, il cacciatore di vampiri metà umano e metà vampiro, che sfrutta la sua doppia natura per combattere le creature della notte. I tre film della saga combinano elementi di azione, horror e fantasy, e vedono Wesley Snipes vestire i panni dell’antieroe Marvel, tornato poi sul grande schermo in Deadpool & Wolverine. Nel primo capitolo BLADE, uscito nel 1998 e diretto da Stephen Norrington, il cacciatore di vampiri collabora con il suo mentore e alleato Whistler, interpretato da Kris Kristofferson, per salvare l’umanità dal pericoloso vampiro Deacon Frost (Stephen Dorff); nel sequel BLADE II, diretto da Guillermo Del Toro nel 2002, Blade deve affrontare una nuova minaccia: i Reapers, una specie di vampiri mutanti che si nutrono sia di umani sia di vampiri; nel terzo e ultimo film BLADE: TRINITY, uscito nel 2004 e diretto da David S. Goyer, Blade si allea con Hannibal King e Abigail Whistler, interpretati rispettivamente da Ryan Reynolds e Jessica Biel, per sconfiggere Dracula (Dominic Purcell), determinato a riprendere il controllo del mondo dei vampiri.

VENERDÌ 11 APRILE

CACCIATORI AFRICANI – TERZA STAGIONE

Da venerdì 11 aprile alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Uno sguardo accattivante sui formidabili predatori dello Zambia, uno per uno!

SABATO 12 APRILE

ETERNO VISIONARIO

Sabato 12 aprile alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Michele Placido confeziona un racconto ispirato della figura di Luigi Pirandello, interpretato da Fabrizio Bentivoglio, ritagliando per sé il ruolo del suo agente letterario, Saul Colin. In un biopic che procede per salti temporali scopriamo il drammaturgo e scrittore, ma anche le passioni, le ossessioni e l’esistenza più intima, intrappolata fra l’amore impossibile per Marta Abba (Federica Vincenti) e il burrascoso rapporto con la moglie Antonietta Portulano (Valeria Bruni Tedeschi). Film presentato alla Festa del Cinema di Roma 2024.

I FRATELLI KITSCHKO – UNITI PER L’UCRAINA

Sabato 12 aprile alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Diretto dal regista premiato agli Oscar Kevin MacDonald (Un giorno a settembre), uno sguardo esclusivo agli archivi personali dei due fratelli. L'ex campione del mondo dei pesi massimi Vitali Klitschko e suo fratello Wladimir sono due leggende della boxe. Ripercorriamo il viaggio di Vitali, dal ring alle cariche politiche, fino a guidare la difesa della capitale quando fu attaccata dalle forze russe nel febbraio 2022. Oggi Vitali è il sindaco di Kiev con la più lunga anzianità di servizio.

SKY CINEMA FAST & FURIOUS

Da sabato 12 a venerdì 18 aprile su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

Sky Cinema Collection diventa Sky Cinema Fast & Furious con una programmazione interamente dedicata alla saga con le più spettacolari e ruggenti corse automobilistiche e gli scontri su quattro ruote, che ha ottenuto in totale quasi 6 miliardi di dollari d’incassi. Sono più di cento le vetture protagoniste nelle varie pellicole, oltre alle indimenticabili star Vin Diesel e Paul Walker, la cui prematura scomparsa nel 2013, ha fatto sì che prendessero parte altri grandi personaggi e icone del cinema d’azione come Dwayne Johnson, Jason Statham e Kurt Russell. Un appuntamento da non perdere con i primi 7 capitoli: FAST AND FURIOUS, il capostipite del 2001 in cui Brian O’Conner (Paul Walker) è un agente della polizia di Los Angeles, infiltrato con lo pseudonimo di Brian Spilner, in una banda che opera nel settore delle gare clandestine il cui capo è Dominic Toretto (Vin Diesel); 2 FAST 2 FURIOUS del 2003, interpretato da Paul Walker e Eva Mendes; THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT, capitolo orientale con cammeo finale di Vin Diesel; FAST & FURIOUS - SOLO PARTI ORIGINALI, pellicola del 2009 che riporta insieme sullo schermo Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster; FAST & FURIOUS 5 del 2011, in cui Dwayne Johnson si unisce a Paul Walker e Vin Diesel; FAST & FURIOUS 6 del 2013 che conferma il trio di star del precedente capitolo; FAST & FURIOUS 7 del 2015, che vede l’ingresso di Jason Statham nei panni di Deckard Shaw e l’ultima apparizione del compianto Paul Walker.

