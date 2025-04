Guida TV Sky e NOW 20 - 26 Aprile: Diamanti, Cattivissimo Me 4, Arte vs Guerra

GUIDA TV SKY / NOW | 20 - 26 APRILE 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 20 aprile si apre con due prime serate molto diverse ma accomunate da una forza espressiva intensa. Su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, alle 21.15 va in onda in esclusiva Diamanti, il nuovo e attesissimo film di Ferzan Ozpetek, un racconto potente e raffinato che diventa un vero omaggio alle donne. Il regista mette in scena un universo femminile stratificato, richiamando attrici con cui ha già lavorato o amato artisticamente, tra cui spiccano Luisa Ranieri e Jasmine Trinca, per costruire un’opera che intreccia vita e finzione. In un laboratorio pieno di macchine da cucire, si riscopre un mondo dove il potere è femminile, dove il cinema si guarda con occhi nuovi, attraverso la lente del costume, e dove la sorellanza si contrappone alla competizione, in un gioco continuo tra passato e presente. Alla stessa ora su Sky Classica, sempre in streaming su NOW, viene proposta una delle esecuzioni più emozionanti della Sinfonia n.2 “Resurrezione” di Gustav Mahler, diretta da Andris Nelsons con la Filarmonica di Vienna, il Coro della Radio Bavarese e le voci di Ekaterina Gubanova e Lucy Crowe. È un’esperienza spirituale potente, registrata al Festival di Salisburgo, dove l’orchestra e il coro danno vita a una delle opere più monumentali e trascendenti di Mahler, perfetta per celebrare la Pasqua con una riflessione profonda sul senso della rinascita.

Lunedì 21 aprile, l’appuntamento da non perdere è con la prima TV di Cattivissimo Me 4 su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15. Gru, minacciato da Maxime Le Mal, fugge con la famiglia in una cittadina tranquilla, ma cinque Minion dotati di superpoteri trasformano la quiete in azione continua. Un nuovo capitolo che conferma la popolarità del franchise più amato dell’animazione, sempre firmato Illumination. Sempre lunedì, su Sky Investigation, parte la terza stagione di CSI: Vegas, con nuove indagini forensi nel cuore pulsante della città del peccato. Alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, la squadra torna a risolvere i casi più intricati con tecnologie avanzate e intuito infallibile.

Martedì 22 aprile doppio appuntamento. Su Sky Investigation debutta la quinta stagione di Delitti ai Tropici, alle 21.15, sempre anche su NOW. Proseguono le indagini della comandante Melissa Sainte-Rose, affiancata dalla frizzante collega Crivelli, nella splendida cornice della Martinica. Allo stesso orario, su Sky Nature, per l’Earth Day, arriva lo spettacolare documentario Sotto i cieli selvaggi della Terra: un viaggio emozionante tra Amazzonia, Montagne Rocciose e deserti australiani per scoprire il rapporto tra animali e i quattro elementi.

Giovedì 24 aprile, la prima serata su Sky Cinema Due e in streaming su NOW è per Mimì – Il principe delle tenebre, film d’esordio alla regia di Brando De Sica, premiato ai Nastri d’argento. La storia toccante di Mimì, un ragazzo timido e vessato, cambia con l’arrivo della misteriosa Carmilla, convinta di avere un legame con Dracula. Atmosfere gotiche, bullismo, rivalsa e amore si intrecciano in un film che colpisce per originalità e sensibilità.

Venerdì 25 aprile, su Sky Cinema Uno e NOW, alle 21.15, debutta in prima TV Eileen, noir psicologico tratto dal romanzo di Ottessa Moshfegh, con una straordinaria Anne Hathaway e una delicata ma intensa Thomasin McKenzie. Nell’America degli anni ’60, una giovane donna intrappolata nella monotonia del lavoro e della famiglia trova nella nuova psicologa del carcere un punto di fuga, ma l’amicizia tra le due prende presto una deriva inquietante e imprevedibile. Sempre da venerdì, Sky Cinema Collection dedica un’intera settimana alla carriera di Ben Affleck. La collezione “Ben Affleck Mania”, in onda ogni sera alle 21.15 fino al 30 aprile e disponibile on demand, ripercorre la sua carriera tra regia e interpretazione, dall’acclamato Argo, vincitore di 3 Oscar®, fino ai blockbuster come Batman v Superman e Justice League, passando per cult come Pearl Harbor, Armageddon, i drammi corali The Company Men e La verità è che non gli piaci abbastanza, fino agli action più recenti come The Accountant, La legge della notte e Hypnotic.

Sabato 26 aprile, su Sky Arte e in streaming su NOW, alle 21.15 va in onda Arte vs Guerra – Banksy e C215 a Borodyanka, Ucraina, con la voce narrante di Alessandro Sperduti. Un documentario struggente che racconta come, nei luoghi devastati dal conflitto, l’arte sia riuscita a farsi strada. Dopo l’invasione russa, Borodyanka è stata rasa al suolo. In questo contesto tragico, Banksy e C215 arrivano a portare un segno visivo di speranza. E tre restauratori italiani si mobilitano per salvare quelle opere. Una storia che va oltre i muri distrutti, oltre i graffiti: una storia di memoria, bellezza e resistenza.

DOMENICA 20 APRILE

Sky Exclusive DIAMANTI

Domenica 20 aprile alle 21.15 in esclusiva su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Tra i maggior successi al box office italiano degli ultimi anni, il ritorno al cinema di Ferzan Ozpetek è un grande omaggio alle donne con un cast maestoso, capitanato da Luisa Ranieri e Jasmine Trinca. Un regista convoca le sue attrici preferite, quelle con cui ha lavorato e quelle che ha amato. Vuole fare un film sulle donne ma non svela molto: le osserva, prende spunto, si fa ispirare, finché il suo immaginario non le catapulta in un’altra epoca, in un passato dove il rumore delle macchine da cucire riempie un luogo di lavoro gestito e popolato da donne, dove gli uomini hanno un ruolo minore e il cinema può essere raccontato da un altro punto di vista: quello del costume. Tra solitudini, passioni, ansie, mancanze strazianti e legami indissolubili, realtà e finzione si compenetrano, così come la vita delle attrici con quella dei personaggi, la competizione con la sorellanza, il visibile con l’invisibile.

GUSTAV MAHLER SINFONIA N.2 “RESURREZIONE”

Domenica 20 aprile alle 21.15, in esclusiva su Sky Classica e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione della Pasqua l’esecuzione realizzata al Festival di Salisburgo del 2018 da Andris Nelsons alla testa dell’Orchestra Filarmonica di Vienna e del Coro della Radio Bavarese con la partecipazione del contralto Ekaterina Gubanova e del soprano Lucy Crowe de la Sinfonia n.2 “Resurrezione” di Gustav Mahler, composta tra il 1888 e il 1894, è un’opera spirituale con un finale che vede la partecipazione del coro e di solisti vocali.

LUNEDÌ 21 APRILE

CATTIVISSIMO ME 4

Lunedì 21 aprile alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Quarta spassosa avventura, targata Illumination, che ha ottenuto un enorme successo nelle sale, rendendo la saga, composta da Cattivissimo me e Minions, il franchise di animazione con i maggiori incassi della storia. Minacciato dall’ex compagno di scuola Maxime Le Mal, Gru, insieme alla famiglia e tre Minion, si trasferisce nell’amena cittadina di Mayflower. Nel frattempo, i dirigenti della Lega fanno sì che cinque Minion diventino agenti d’élite dotati di superpoteri, mentre Maxime trasforma la sua ossessione per gli scarafaggi in un’arma contro Gru.

C.S.I.: VEGAS – TERZA STAGIONE

Da lunedì 21 aprile alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Tornano con nuovi episodi le indagini di una brillante squadra di investigatori forensi sempre pronta a preservare e servire la giustizia a Sin City.

MARTEDÌ 22 APRILE

DELITTI AI TROPICI – QUINTA STAGIONE

Da martedì 22 aprile alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Nello splendido scenario di un'isola della Martinica, torna la serie che segue le indagini della pacata comandante di Polizia Melissa Sainte-Rose e della sua vulcanica collega, il capitano Crivelli.

SOTTO I CIELI SELVAGGI DELLA TERRA

Da martedì 22 aprile alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Per celebrare l’Earth Day, Sky Nature offre uno sguardo inedito alle Montagne Rocciose, la foresta amazzonica e i deserti australiani. Un viaggio attraverso quattro continenti per sperimentare sistemi meteorologici mozzafiato e incontrare animali che affrontano i quattro elementi a testa alta.

GIOVEDÌ 24 APRILE

MIMÌ – IL PRINCIPE DELLE TENEBRE

Giovedì 24 aprile alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Primo lungometraggio scritto e diretto da Brando De Sica, vincitore del premio “Behind the Camera” ai Nastri d’argento 2024, che vede protagonisti Domenica Cuomo (Mare fuori) e Sara Ciocca. Mimì è orfano e vive da quando ha dodici anni con Nando, che lo considera un figlio e gli ha dato un lavoro come pizzaiolo nel suo ristorante. La timidezza e la malformazione ai piedi lo rendono bersaglio di angherie, in particolare del losco Bastianello e della sua gang. Le cose per il ragazzo iniziano a cambiare quando un giorno si imbatte in Carmilla, una ragazza convinta di essere una discendente del conte Dracula.

VENERDÌ 25 APRILE

EILEEN

Venerdì 25 aprile alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit) e Anne Hathaway in un noir, tratto dall’omonimo romanzo di Ottessa Moshfegh. Boston, anni 60. La giovane Eileen conduce una vita monotona lavorando come segretaria in un riformatorio minorile e prendendosi cura del padre alcolista. Le cose cambiano con l’arrivo di Rebecca, la nuova psicologa del carcere. Brillante e disinvolta, la donna esercita un fascino magnetico su Eileen, ma la loro amicizia prende una piega pericolosa quando Rebecca le rivela un oscuro segreto.

SKY CINEMA COLLECTION – BEN AFFLECK MANIA

Da venerdì 25 aprile a mercoledì 30 aprile alle 21.15, su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

I riflettori di Sky Cinema Collection si accendono sulla carriera dell’attore, regista e produttore Ben Affleck, con 11 film che lo vedono protagonista. Non può mancare in palinsesto la pellicola premiata con 3 Oscar® e 2 Golden Globe ARGO ispirata ad una storia vera, di cui Affleck è interprete e regista; i cult ARMAGEDDON - GIUDIZIO FINALE con Bruce Willis e Liv Tyler, e PEARL HARBOR di Michael Bay con Kate Beckinsale e Josh Hartnett; i due film della DC Comics diretti da Zack Snyder in cui l’attore veste i panni dell’Uomo pipistrello, BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE e JUSTICE LEAGUE; e i film corali LA VERITÀ È CHE NON GLI PIACI ABBASTANZA, commedia romantica con Jennifer Aniston, Jennifer Connelly e Scarlett Johansson, e THE COMPANY MEN, dramma sociale con Kevin Costner e Tommy Lee Jones. Infine, sono da non perdere gli action-thriller: AL VERTICE DELLA TENSIONE, il quarto capitolo con protagonista Jack Ryan, il personaggio nato dalla penna di Tom Clancy; THE ACCOUNTANT il film su un genio della matematica che cura le finanze di un’organizzazione criminale; il gangster movie LA LEGGE DELLA NOTTE con Elle Fanning e Zoe Saldaña; e il labirintico HYPNOTIC di Robert Rodriguez, su un detective che scopre che la misteriosa scomparsa della figlia è collegata all'esistenza di individui dotati di un potere speciale.

SABATO 26 APRILE

ARTE VS GUERRA – BANKSY E C215 A BORODYANKA, UCRAINA

Sabato 26 aprile alle 21.15, in prima visione su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Con la voce narrante di Alessandro Sperduti (Dante, Un Bacio), il racconto di una storia che va oltre le opere d’arte, e che abbraccia l’essenza umana e la ricerca di speranza e rinascita. Il 24 febbraio 2022 la Russia invade l’Ucraina: Borodyanka, 58 chilometri da Kiev, è una delle città più colpite dalla guerra, quasi completamente distrutta e con oltre 200 morti in soli due mesi. Poche settimane dopo la fine dell'assedio arrivano a Borodyanka Banksy e il francese C215. Tra i palazzi distrutti dall'esercito russo, Banksy e C215 realizzano le loro opere. 3 giovani restauratori italiani con un laboratorio a Pavia, sono corsi a salvare le opere di Banksy e C215.