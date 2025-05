Guida TV Sky e NOW 25 - 31 Maggio: Money Road, And Just Like That, Berlinguer, P. Daddy

GUIDA TV SKY / NOW | 25 - 31 MAGGIO 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora.

Da domenica 25 maggio, Sky e NOW accendono un canale pop-up tutto al femminile con Sex and the City e And Just Like That…, disponibile su Sky Serie +1, in streaming su NOW e on demand. È l’occasione perfetta per immergersi nel mondo glamour e irriverente di Carrie & co., tra moda, amicizia e sentimenti nella New York più iconica.

Lunedì 26 maggio Sky celebra l’anniversario della nascita di Enrico Berlinguer con Berlinguer – La grande ambizione, in prima TV alle 21.15 su Sky Cinema Uno e NOW. Elio Germano veste i panni dello storico segretario del PCI, raccontandone i sogni, le lotte e i drammi tra gli anni ‘70 e ‘80, con un ritratto profondo e umano. Sempre da lunedì 26 maggio, ogni sera alle 21.15, su Sky Cinema Collection arriva Alfred Hitchcock Mania, una rassegna dedicata al maestro del brivido con 15 capolavori indimenticabili: da Nodo alla gola a Psyco, passando per La finestra sul cortile, Intrigo internazionale, Gli uccelli e molti altri. Debutta anche la nuova attesissima stagione di NCIS, la numero 21, in onda da lunedì alle 21.15 su Sky Investigation e NOW: gli agenti speciali tornano alle prese con delitti intricati, cospirazioni e pericoli sempre più globali. In seconda serata, alle 22.00 su Sky Crime, arriva Lo scandalo P. Diddy – I festini di Diddy: il terzo capitolo di una docuserie scioccante che porta alla luce nuovi retroscena sugli eccessi e gli abusi che si nascondono dietro le feste esclusive del produttore musicale.

Martedì 27 maggio alle 21.15 su Sky Classica e NOW, la nuova produzione della Staatsoper di Vienna porta in scena l’intensità drammatica di Salomè di Richard Strauss, con la sua storia di desiderio, morte e ossessione, ispirata alla figura biblica di Giovanni Battista. Mercoledì 28 maggio alle 23.15 sempre su Sky Classica si celebra Dietrich Fischer-Dieskau a 100 anni dalla nascita: un evento speciale con la storica registrazione del ciclo La bella molinara di Schubert, eseguita nel 1991 con Christoph Eschenbach al pianoforte. Giovedì 29 maggio in prima serata su Sky Uno e NOW parte Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, nuovo esperimento sociale condotto da Fabio Caressa. Dodici concorrenti affrontano sfide durissime nella giungla malese, lottando contro sé stessi e le tentazioni per non ridurre il montepremi finale. Un’avventura estrema che mette in discussione egoismo, strategia e spirito di squadra.

Venerdì 30 maggio si apre con la terza stagione di And Just Like That…, in esclusiva su Sky Serie e NOW. Carrie, Miranda, Charlotte e le altre tornano con nuove storie d’amore, crisi e momenti di complicità sotto il sole rovente di New York. Alle 21.15 su Sky Uno e in simulcast su TV8 torna l’evento live più atteso: Radio Italia Live – Il Concerto, con la grande musica italiana protagonista da Piazza Duomo a Milano e un cast ricchissimo. Per gli amanti del brivido, sempre alle 21.15 su Sky Cinema Suspense e NOW, debutta in prima TV Maxxxine, capitolo finale della trilogia horror di Ti West con Mia Goth. Tra ambizione e sangue, il sogno di diventare attrice si trasforma in incubo. Infine, su Sky Arte, Biki – La donna che rese divina Maria Callas racconta la storia di Elvira Leonardi Bouyeure, pioniera della moda milanese e stilista delle dive. Un viaggio nella bellezza, nella creatività e nello stile che ha fatto scuola.

Sabato 31 maggio si chiude la settimana con il pop-up channel dedicato a La signora in giallo, in onda dalle 21.15 su Sky Investigation+1 e in streaming su NOW: Jessica Fletcher torna con le sue indagini tra misteri e delitti. In contemporanea, su Sky Cinema Collection parte una settimana evento tutta dedicata a Robert De Niro e Al Pacino, con una selezione di 20 grandi film che celebrano il talento e il carisma di due leggende del cinema mondiale.

DOMENICA 25 MAGGIO

POP – UP CHANNEL “SEX AND THE CITY” + “AND JUST LIKE THAT…”

Da domenica 25 maggio su Sky Serie + 1 e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

LUNEDÌ 26 MAGGIO

BERLINGUER – LA GRANDE AMBIZIONE

Lunedì 26 maggio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il 25 maggio 1922 nasceva Enrico Berlinguer, il giorno successivo alla ricorrenza Sky Cinema Uno gli rende omaggio con il ritratto privato e pubblico del politico, interpretato da Elio Germano. Tra il 1973 e il 1978, Berlinguer cerca di portare il PCI al governo attraverso il compromesso storico con la Democrazia Cristiana. Una serie di sfide politiche e personali si susseguono in questi anni: l’attentato a Sofia, le campagne elettorali, i viaggi a Mosca e le relazioni rischiose con il potere, fino all’assassinio del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro.

SKY CINEMA COLLECTION – ALFRED HITCHCOCK MANIA

Da lunedì 26 a venerdì 30 maggio alle 21.15, su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

Un brivido di paura scorre su Sky Cinema Collection con una programmazione interamente dedicata al “Master of Suspense” Alfred Hitchcock, il regista premiato con l’Oscar® alla memoria Irving G. Thalberg nel 1968 e con il Golden Globe alla carriera nel 1972. Tra i 15 titoli in onda sul canale, citiamo: la prima pellicola a colori del regista, NODO ALLA GOLA del 1948, che da inizio al sodalizio con l’affascinante e talentuoso James Stewart; PAURA IN PALCOSCENICO del 1950 in cui a una diva teatrale, interpretata da Marlene Dietrich, viene ucciso il marito e i sospetti ricadono sull’amante della donna; L’ALTRO UOMO, la pellicola del 1951 tratta da un romanzo di Patricia Highsmith dove un uomo avvicina su un treno il campione di tennis Guy Haines e propone uno sconcertante scambio: gli ucciderà l’odiata consorte se lui eliminerà suo padre; IO CONFESSO, il film 1953 che vede Montgomery Clift nei panni di un sacerdote accusato ingiustamente di omicidio che non può rivelare il nome del vero colpevole a causa del segreto confessionale; il capolavoro del 1954, IL DELITTO PERFETTO, che segna la collaborazione sul grande schermo tra il regista e Grace Kelly; che nello stesso anno recita anche in LA FINESTRA SUL CORTILE, al fianco di James Stewart nei panni di un fotoreporter costretto all’immobilità, che spia gli inquilini del palazzo di fronte e diventa testimone di un delitto; IL LADRO del 1956 dove troviamo Henry Fonda nelle vesti di un uomo che viene scambiato per un ladro che ossessiona un’intera città con i suoi furti; lo stesso anno il regista si cimenta nel remake del suo omonimo film del 1934, L’UOMO CHE SAPEVA TROPPO, ottenendo il premio Oscar® per la miglior canzone; LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE del 1958, con James Stewart e Kim Novak, in cui un detective incaricato di sorvegliare una donna enigmatica, cadendo in una spirale di follia; in INTRIGO INTERNAZIONALE del 1959 con protagonista Cary Grant, vincitore del David di Donatello nel 1960, nei panni di un pubblicitario che, scambiato per un agente segreto, viene rapito; il cult con Anthony Perkins e Janet Leigh PSYCO del 1960, che l’anno successivo ottenne 4 candidature agli Oscar® tra cui quella per la miglior regia, mentre la Leigh ottenne il Golden Globe come miglior attrice non protagonista; il 1963 è l’anno del 50°, e tecnicamente più spettacolare, film di Hitchcock, GLI UCCELLI con Tippi Hedren, Rod Taylor e Jessica Tandy; e nel 1964 ritroviamo la Hedren protagonista, questa volta al fianco di Sean Connery, nel thriller psicologico MARNIE.

NCIS – VENTUNESIMA STAGIONE

Da lunedì 26 maggio alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Da omicidi e spionaggio a terrorismo e sottomarini rubati, gli agenti speciali dell’NCIS indagano su tutti i crimini legati alla Marina o al Corpo dei Marines

LO SCANDALO P. DADDY – I FESTINI DI DIDDY

Lunedì 26 maggio alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Terzo capitolo della serie Lo scandalo P. Diddy, dedicato ai «white parties» fatti di musica e alcol, ma anche di droghe, prostituzione e abusi sessuali organizzati dal produttore. Emergono nuovi inquietanti dettagli sui famigerati party "freak-offs" organizzati da Sean "P. Diddy" Combs. Una spirale oscura di eccessi e manipolazioni che ha coinvolto star di Hollywood e figure influenti della scena musicale americana, rivelando come il potere di Diddy abbia trasformato feste private in occasioni di sfruttamento e abuso, segnando per sempre la vita delle sue vittime e sconvolgendo l'opinione pubblica. Attraverso testimonianze inedite, prove video e documenti giudiziari, si fa luce sugli eventi esclusivi divenuti scenari di abusi, droga e violenze.

MARTEDÌ 27 MAGGIO

RICHARD STRAUSS – SALOMÈ

Martedì 27 maggio alle 21.15, in prima visione su Sky Classica e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Una delle opere più amate del grande Richard Strauss torna su Sky Classica in una nuova produzione dall’Opera di Stato di Vienna. Tratta da un testo teatrale in lingua francese di Richard Strauss, Salomé è un’opera sul tema biblico della de capitazione di Giovanni Battista, strappata della giovane principessa Salomè al re Erode come premio per la sua sensuale danza.

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO

DIETRICH FISCHER – DIESKAU 100 ANNI DALLA NASCITA

Mercoledì 28 maggio alle 23.15, in prima visione su Sky Classica e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Per celebrare il centenario dalla nascita di una delle voci più straordinarie del secondo Novecento, il baritono tedesco Dietrich Fischer-Dieskau, Sky Classica ripropone un eccezionale documento d’archivio: la raccolta completa dei Lieder di Franz Schubert su testo di Wilhelm MÅ«ller Dieschöne Müllerin (La bella molinara), in un’eccezionale registrazione effettuata a Parigi nel 1991, con al piano forte Christoph Eschenbach

GIOVEDÌ 29 MAGGIO

MONEY ROAD – OGNI TENTAZIONE HA UN PREZZO

Da giovedì 29 maggio alle 21.15, in prima visione su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo è uno strategy game e un esperimento sociale inedito. Dodici persone comuni, di diversa età, provenienza ed estrazione sociale, vengono riunite nella giungla malese, un luogo remoto e selvaggio dalle condizioni climatiche, paesaggistiche e ambientali lontane da quelle di origine e talvolta estreme. A Fabio Caressa il compito di dirigere questo esperimento: in un contesto di rigida privazione, avendo a disposizione solo il minimo indispensabile per la sopravvivenza, i partecipanti – riuniti in quella che si chiamerà “Compagnia delle tentazioni” – dovranno affrontare un trekking in più tratte lungo 12 giorni in questa natura bellissima ma ostile e proibitiva, piena di fiumi dalle acque tempestose, insetti e sanguisughe, ricchissima di salite impervie. Nel loro percorso, difficoltoso e faticosissimo, compiuto con temperature altissime e un caldo spesso intollerabile che potrebbe arrivare a 40 gradi con il 98% di umidità, dovranno cercare di rimanere uniti e soprattutto di non cedere alle tentazioni a cui verranno sottoposti. Verranno tentati con delle proposte irresistibili che potrebbero facilitare la loro sopravvivenza, ma che in realtà finiranno per intaccare il montepremi finale: se qualcuno dovesse cedere, le conseguenze della sua scelta ricadrebbero sull'intero gruppo in quanto il premio in palio verrebbe decurtato del prezzo della tentazione. Ciò che rimarrà del jackpot sarà l’obiettivo finale: chi nell’ultimo episodio arriverà al traguardo avrà la possibilità di partecipare alla divisione della cifra disponibile. La Compagnia sarà costantemente messa alla prova con tentazioni di qualsiasi natura e portata che coinvolgeranno il singolo o l’intero gruppo, e talvolta potranno anche essere “segrete”. Saranno questi meccanismi a generare un inevitabile conflitto tra le scelte e gli obiettivi individuali e quelli collettivi: chi penserà a sé stesso e chi al bene del gruppo? E quindi, dove finisce l’egoismo e dove inizia l’altruismo? Dirigendo questo esperimento sociale e guidando il gruppo nelle varie tratte, Fabio Caressa seguirà le azioni e le decisioni e dei partecipanti e ne raccoglierà le emozioni. Nel racconto di Fabio non ci sarà nessun giudizio, ma solo l'invito a pensare alle scelte e alle conseguenze che porterà tutti a immedesimarsi nei 12 protagonisti chiedendosi e chiedendoci: cosa avremmo fatto al posto loro?

VENERDÌ 30 MAGGIO

AND JUST LIKE THAT… – TERZA STAGIONE

Dal 30 maggio in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile on demand

Fra nuovi amori, sesso e l’amicizia di sempre, tornano le iconiche avventure, al sole di una torrida estate newyorkese, delle protagoniste di AND JUST LIKE THAT… I dodici nuovi episodi della serie Max Original e Sky Exclusive di Michael Patrick King seguono Carrie, Miranda, Charlotte, Seema e Lisa mentre si concentrano sulle loro carriere e le loro famiglie, e le vedono affrontare storie d’amore, di sesso, e la grande amicizia che le lega, ormai 50enni, in una New York brulicante di vita. Nel cast le protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, insieme a Cathy Ang, Mehcad Brooks, Jonathan Cake, Mario Cantone, Niall Cunningham, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Logan Marshall-Green, Sebastiano Pigazzi, Alexa Swinton e Dolly Wells. E con John Corbett.

RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO

Venerdì 30 maggio alle 21.15, su Sky Uno e in simulcast con TV8

Torna l’attesissimo concerto di Radio Italia Live - Il Concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia! Sempre in diretta da Piazza Duomo a Milano, anche quest’anno con un cast stellare.

MAXXXINE

Venerdì 30 maggio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dopo X - A Sexy Horror Story e il prequel Pearl, il regista Ti West confeziona l’ultimo capitolo della trilogia horror-thriller con Mia Goth che nel cast vede anche Elizabeth Debicki, Michelle Monaghan e Kevin Bacon. Nel 1985, Maxine vuole lasciare il mondo del porno per diventare attrice grazie a un film horror di serie B diretto da un’ambiziosa regista. La sua ascesa però è minacciata da un serial killer che uccide pornostar e da un detective privato che la cerca per conto di una figura misteriosa del suo passato.

BIKI – LA DONNA CHE RESE DIVINA MARIA CALLAS

Da venerdì 30 maggio alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Riscopriamo Elvira Leonardi Bouyeure, conosciuta da tutti come “Biki”, couturier tra le più famose al mondo. Un omaggio a una donna che ha contribuito a portare l’alta moda da Parigi a Milano, tra via Sant’Andrea e via Montenapoleone, tra la Scala e via Verdi. Ripercorrendo la sua vita si parla di moda, di musica, di dive, di lusso, di celebrità, oltre che di gioielli e meravigliose camicie da notte.

SABATO 31 MAGGIO

POP-UP CHANNEL DEDICATO A “LA SIGNORA IN GIALLO”

Da sabato 31 maggio alle 21.15, su Sky Investigation+1 e in streaming solo su NOW

SKY CINEMA COLLECTION – ROBERT DE NIRO & AL PACINO

Da sabato 31 maggio a venerdì 6 giugno alle 21.15, su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

I riflettori di Sky Cinema Collection sono puntati su Robert De Niro e Al Pacino, due delle figure più iconiche del panorama cinematografico mondiale, con una programmazione di 20 titoli. Considerato uno dei più grandi e influenti attori della sua generazione, De Niro ha vinto 2 premi Oscar® e recitato in oltre 100 film. Tra quelli proposti da Sky Cinema Collection, si segnalano: l’indimenticabile film di Sergio Leone sulle note di Ennio Morricone C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA; il capolavoro di Brian De Palma THE UNTOUCHABLES - GLI INTOCCABILI con Kevin Costner e Sean Connery; la commedia con Anne Hathaway LO STAGISTA INASPETTATO; il decimo lungometraggio che segna la collaborazione tra il regista Martin Scorsese e De Niro, KILLERS OF THE FLOWER MOON con Leonardo DiCaprio; e IL PADRINO PARTE II, film che valse l’Oscar® come miglior attore protagonista a De Niro e primo dei quattro in cui De Niro recita accanto ad Al Pacino. Celebre per le sue interpretazioni intense e carismatiche, Pacino ha ricevuto l’Oscar® come migliore attore per il remake del film di Dino Risi SCENT OF A WOMAN - PROFUMO DI DONNA, previsto in programmazione insieme all’avvincente gangster-movie con Johnny Depp DONNIE BRASCO, il film di Oliver Stone sul football americano OGNI MALEDETTA DOMENICA, e la monumentale trilogia firmata da Francis Ford Coppola composta da IL PADRINO, IL PADRINO PARTE II e MARIO PUZO - IL PADRINO, EPILOGO LA MORTE DI MICHAEL CORLEONE.