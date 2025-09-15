Guida TV Sky NOW 14-20 Settembre Outlander Blood of my Blood, Giurato Numero 2, L'Amore in Teoria

GUIDA TV SKY / NOW | 14 - 20 SETTEMBRE 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 14 settembre il prime time di Sky Cinema Uno e NOW si accende con Senza Sangue, prima TV assoluta firmata da Angelina Jolie. Salma Hayek e Demián Bichir guidano un cast intenso che porta sullo schermo il romanzo di Alessandro Baricco. La storia si apre in una campagna remota e arsa dal sole, dove il dottor Manuel Roca vive con i suoi figli in un equilibrio fragile e sospeso. La loro quiete viene spezzata dall’arrivo di quattro uomini armati, determinati a regolare i conti con il passato. La tragedia che ne segue segna per sempre la vita della piccola Nina, unica sopravvissuta, che anni dopo intraprende un percorso di resa dei conti personale, inseguendo un destino che si compie in un confronto carico di tensione con Tito, uomo che porta con sé le ombre di quella notte. Il film è un viaggio nel dolore, nella memoria e nella sottile linea che separa vendetta e giustizia.

La serata continua su Sky Cinema Collection e NOW con il ciclo speciale Clint Eastwood Mania, una retrospettiva imperdibile che raccoglie 16 dei suoi film più iconici, da “Million Dollar Baby” a “Gran Torino”, per arrivare fino a “Mystic River” e “Fuga da Alcatraz”. Un omaggio al regista e attore che ha ridefinito il cinema americano, in attesa della premiè re di Giurato Numero 2, in onda su Sky Cinema Uno e NOW. In questo nuovo dramma legale, Clint Eastwood ci porta dentro la mente di Justin Kemp, un uomo che da giurato si ritrova a fare i conti con il proprio passato e con una colpa che non può più ignorare. La tensione cresce di scena in scena mentre la linea tra giustizia e autodistruzione diventa sempre più sottile.

Sempre lunedì debutta su Sky Serie e NOW l’attesissima Outlander: Blood of My Blood, un prequel che ci riporta alle origini delle famiglie Fraser e Beauchamp. Il racconto si snoda tra passioni travolgenti, conflitti politici e viaggi nel tempo che intrecciano destino e sacrificio, arricchendo l’universo di Outlander con nuovi personaggi e storie che svelano le radici dei protagonisti. Su Sky Investigation arriva invece la terza stagione di FBI: International, con il Fly Team impegnato in missioni ad alta tensione attraverso l’Europa, mentre su Sky Adventure ripartono le avventure di Ax Men – Duri come il Legno, dove i taglialegna sfidano la natura e se stessi per portare a casa il raccolto.

Martedì 16 settembre si accende il canale Sky Investigation +1 con il pop-up dedicato a Law & Order: I Due Volti della Giustizia, mentre mercoledì 17 settembre è il turno del documentario HBO Wild Wild – Corsa allo Spazio, su Sky Documentaries e NOW, che racconta la sfida fra tre visionari decisi a conquistare l’industria spaziale. Su Sky Crime debutta Homicide Squad: New Orleans, un ritratto crudo e autentico della squadra di detective che combatte per dare giustizia alle vittime di omicidio, mentre Predatori Letali su Sky Adventure ci porta nel cuore del regno animale con una spettacolare esplorazione delle creature più micidiali del pianeta.

Venerdì 19 settembre tocca a L’Amore, in Teoria, un delicato racconto di formazione diretto da Luca Lucini e ambientato tra amori adolescenziali, errori, seconde possibilità e la scoperta di sé. Una storia in cui Leone, il protagonista, si trova costretto a rimettere in discussione la propria vita per inseguire ciò che conta davvero, accompagnato da personaggi che rappresentano diverse sfaccettature dell’amore. Per chi ama la natura, sempre venerdì su Sky Nature arriva I Grandi Ballerini della Natura, che svela i segreti delle coreografie più spettacolari tra le specie animali.

Infine, sabato 20 settembre Sky Cinema Collection e NOW danno il via a una settimana dedicata all’adrenalina con il ciclo Fast & Furious, che ripropone gli otto capitoli principali e lo spin-off “Hobbs & Shaw”. Sul fronte culturale, Sky Classica inaugura il ciclo Opera Italiana con la prima visione de “La Bohème” di Puccini, un appuntamento che porta l’emozione dell’Arena di Verona direttamente nelle case degli appassionati.

DOMENICA 14 SETTEMBRE 2025

SENZA SANGUE

Domenica 14 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Salma Hayek e Demián Bichir sono diretti da Angelina Jolie nel film tratto dall’omonimo best-seller di Alessandro Baricco. Siamo all’inizio del XX secolo e tutto scorre come sempre in casa di Manuel Roca, medico che vive con i suoi due figli in una fattoria isolata, nella campagna bruciata dal sole di una terra di frontiera. Quando quattro uomini armati imboccano la strada sterrata che conduce alla loro casa, in cerca vendetta. Roca tenta disperatamente di proteggere i suoi figli, ma nulla può contro la ferocia degli aggressori. Molti anni dopo, Nina, ormai adulta e unica sopravvissuta della famiglia, incontra Tito, un venditore ambulante. L’incontro potrebbe sembrare casuale, ma entrambi sanno che non lo è: Tito conosce il motivo della visita di Nina, e lei lo stava cercando. Mentre tra i due si accende un confronto carico di tensione, diventa chiaro che la guerra è finita per molti, ma non per tutti. Il passato continua a bruciare nel presente, e la vendetta, come un’ombra lunga e ineluttabile, assume forme inaspettate.

SKY CINEMA COLLECTION – CLINT EASTWOOD MANIA

Fino a venerdì 19 settembre alle 21:15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

In occasione della prima visione GIURATO NUMERO 2, Sky Cinema Collection accende i suoi riflettori sulla carriera di Eastwood con 16 film in programmazione, tra cui MILLION DOLLAR BABY, GRAN TORINO, FUGA DA ALCATRAZ e MYSTIC RIVER.

LUNEDI 15 SETTEMBRE 2025

GIURATO NUMERO 2

Lunedì 15 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Successo di pubblico in sala per Clint Eastwood che si interroga sulla coscienza e la morale umana in un “legal” con Nicholas Hoult protagonista, affiancato da Zoey Deutch, Toni Collette, J.K. Simmons e Kiefer Sutherland. Justin Kemp, con un passato da alcolista e un futuro da papà, è convocato come giurato in un caso di omicidio. La vittima è stata presumibilmente picchiata a morte e abbandonata in un fosso dopo una violenta discussione col suo ragazzo, membro pentito di una gang di quartiere, che sembra il colpevole ideale per i dodici giurati e per il procuratore della contea. Ma Justin realizza progressivamente la propria colpevolezza nella tragedia avvenuta un anno prima sulla stessa strada dove, nel cuore della notte, si era convinto di aver investito un cervo. Justin si scopre così omicida involontario e si ritrova difronte a un dilemma morale: confessare o sottrarsi alla giustizia, condannando un innocente?

OUTLANDER: BLOOD OF MY BLOOD

Da lunedì 15 settembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Firmata dallo showrunner e produttore esecutivo Matthew B. Roberts, OUTLANDER: BLOOD OF MY BLOOD ci riporta indietro nel tempo, alla vigilia di una precedente ribellione giacobita, per raccontare le origini delle due famiglie destinate a cambiare il corso della storia: i Fraser e i Beauchamp. Protagonisti sono Ellen MacKenzie e Brian Fraser, i genitori di Jamie, e Julia e Henry Beauchamp, futuri genitori di Claire. Due coppie, due storie d’amore intense e travolgenti, che si scontrano con i limiti imposti dalla politica, dalla società e persino dal tempo stesso. Quando il capo clan dei MacKenzie, Red Jacob, muore improvvisamente, Ellen e Brian lottano contro tutto e tutti per restare insieme. Da un lato, i giochi di potere della famiglia di lei; dall’altro, le ambizioni manipolatrici del padre di Brian, il potente Lord Lovat, deciso a usare il legame del figlio con Ellen per consolidare la posizione dei Fraser. Parallelamente, durante un viaggio nelle Highlands scozzesi, Julia e Henry Beauchamp vengono separati dopo aver attraversato accidentalmente i misteriosi cerchi di pietre. Smarriti in un’epoca lontana, i due dovranno affrontare sfide e pericoli per ritrovarsi e tornare nel ventesimo secolo, dove li attende la loro figlia di cinque anni, Claire. In questa prima stagione, OUTLANDER: BLOOD OF MY BLOOD esplora il potere dell’amore, del destino e del sacrificio. Dai campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale alle brulle terre scozzesi del XVIII secolo, ogni episodio intreccia passioni, intrighi e rivelazioni sorprendenti. Con un cast completamente rinnovato, nuovi personaggi e storie inedite, la serie è pensata per conquistare sia il pubblico che si avvicina per la prima volta all’universo di Outlander, sia i fan di lunga data, offrendo uno sguardo nuovo e affascinante sulle origini dei protagonisti più amati della saga.

FBI: INTERNATIONAL stagione 3

Da lunedì 15 settembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Investigazion e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Terza stagione per il franchise ideato da Dick Wolf e Derek Haas. Il Fly Team dell’FBI, con base a Budapest, affronta nuove missioni ad alto rischio in tutta Europa, tra intrighi internazionali, operazioni sotto copertura e sfide personali che mettono alla prova la squadra come mai prima d’ora.

AX MEN – DURI COME IL LEGNO stagione 8

Da lunedì 15 settembre alle 21.15, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Sfide estreme proseguono nei boschi americani: i taglialegna affrontano condizioni pericolose, rivalità e imprevisti per portare a casa il carico e salvare la stagione.

MARTEDI 16 SETTEMBRE 2025

Pop-up: LAW & ORDER: I DUE VOLTI DELLA GIUSTIZIA

Da martedì 16 settembre a sabato 4 ottobre alle 21.15, su Sky Investigation +1 e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

MERCOLEDI 17 SETTEMBRE 2025

WILD WILD – CORSA ALLO SPAZIO

Da mercoledì 17 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Tre aziende e i loro eccentrici fondatori alle prese con la corsa per conquistare l’industria dello spazio. Un documentario HBO.

HOMICIDE SQUAD: NEW ORLEANS

Da mercoledì 17 settembre alle 22.00, in prima Tv su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nel cuore di New Orleans, una squadra di detective combatte ogni giorno contro il tempo per risolvere omicidi che scuotono il tessuto più intimo della città: giovani vite spezzate, vendette familiari, violenze improvvise in strade già segnate dal dolore.

PREDATORI LETALI

Da mercoledì 17 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Chi nel regno animale ha il colpo più letale o l’attacco più veloce? Steve Backshall ci accompagna a conoscere i predatori più feroci attraverso stunt e CGI mozzafiato.

VENERDI 19 SETTEMBRE 2025

L’AMORE, IN TEORIA

Venerdì 19 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

La scoperta del primo amore in un film di Luca Lucini con Nicolas Maupas, Martina Gatti, Caterina De Angelis e Francesco Salvi. Leone è il fidanzato perfetto: gentile, educato, rispettoso. È stato il primo della classe a scuola e lo è anche ora che studia Filosofia all’università. I genitori di Carola lo adorano, convinti che lei abbia finalmente lasciato Manuel, il ragazzo poco raccomandabile con cui usciva. In realtà, Leone per Carola è solo una copertura mentre lei continua a frequentare Manuel. Ed è proprio a causa di questa situazione che Leone si ritrova costretto ai servizi sociali, dopo essere stato accusato ingiustamente di un crimine commesso invece da Manuel. Eppure, questa svolta inaspettata nasconde una scoperta meravigliosa: quella del primo amore, con Flor, un’attivista ambientale, forte e libera. Quando Leone sembra aver finalmente dimenticato Carola però, lei piomba di nuovo nella sua vita. Diviso tra l’amore vero e quello da sempre immaginato, Leone troverà la sua strada grazie anche ai consigli di Meda, un senzatetto che gli insegnerà la filosofia dell’amore, dei sentimenti e della vita al di là dei libri.

I GRANDI BALLERINI DELLA NATURA

Venerdì 19 settembre alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Dai lemuri agli uccelli paradiso, sveliamo i misteri dietro le danze più strane del regno animale.

SABATO 20 SETTEMBRE 2025

SKY CINEMA COLLECTION – FAST & FURIOUS

Da sabato 20 a venerdì 26 settembre alle 21:15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Sky Cinema Collection dedica la programmazione ai primi 8 capitoli dell’amata saga con le più spettacolari e ruggenti corse automobilistiche e lo spin-off FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW.

CICLO OPERA ITALIANA

Sabato 20 settembre alle 21.15, in prima visione su Sky Classica e disponibile anche on demand

I sabati di settembre sono tutte all’insegna della grande opera italiana, con 4 delle opere più popolari e apprezzate di Verdi e Puccini. Musica, spettacolo ed emozioni senza tempo sullo sfondo unico e meraviglioso dell’Arena di Verona. Sabato 20 settembre in prima visione la Bohème di Giacomo Puccini.