Guida TV Sky e NOW 28 Settembre - 4 Ottobre: X Factor Bootcamp, Ocean’s, Suits LA

GUIDA TV SKY / NOW | 28 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

La settimanai apre domenica 28 settembre con una maratona imperdibile su Sky Cinema Collection, dove alle 21:15 tornano i tre film diretti da Steven Soderbergh della celebre saga di Ocean’s, con George Clooney e Brad Pitt, seguiti da Ocean’s 8, il capitolo tutto al femminile con Sandra Bullock e Cate Blanchett.

Lunedì 29 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno debutta in prima TV Le assaggiatrici, il film di Silvio Soldini tratto dal romanzo di Rosella Postorino e ispirato a una storia vera. Ambientato nell’autunno del 1943, racconta la fuga di Rosa da Berlino e il suo arrivo in un villaggio vicino alla Tana del Lupo, dove viene costretta, insieme ad altre giovani, ad assaggiare i pasti destinati a Hitler. Una vicenda che mescola paura, tensione e solidarietà femminile.

Martedì 30 settembre alle 21:15 su Sky Documentaries arriva James Dean – Una gioventù bruciata, un ritratto intimo e potente dell’attore che ha rivoluzionato l’immaginario maschile al cinema e che, a settant’anni dalla sua morte, continua a incarnare il simbolo di una libertà senza tempo. A seguire, alle 22:55 su Sky Crime, la prima visione di Fantasma – Il caso Unabomber, l’inchiesta di Marco Maisano che riapre il dossier su uno dei misteri più oscuri della cronaca italiana, con testimonianze e nuovi elementi mai analizzati prima.

Mercoledì 1° ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Collection parte la Trilogia Una notte da leoni, con Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis nei tre film diretti da Todd Phillips. Alla stessa ora su Sky Nature, Natural World – Vita da ghepardo ci porta nel cuore dell’Africa seguendo da vicino il legame tra il cameraman Kim Wolhuter e una madre ghepardo con i suoi cuccioli. Sempre alle 21:15 su Sky Classica, Swan Lake In-the-Round trasforma la Royal Albert Hall in un lago incantato per una versione spettacolare e immersiva del balletto di Čajkovskij.

Giovedì 2 ottobre alle 21:15 su Sky Uno tornano i Bootcamp di X Factor 2025, il secondo step di selezione con un meccanismo inedito: per far passare un concorrente i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi dovranno essere tutti d’accordo. Ogni giudice avrà inoltre a disposizione l’X Pass per ribaltare il verdetto e portare con sé il proprio talento preferito. Alla stessa ora su Sky Arte il documentario Valerio Berruti. More than kids ci accompagna tra le opere dell’artista esposte a Palazzo Reale di Milano, dove il mondo dell’infanzia diventa lente per leggere il presente.

Venerdì 3 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno arriva in prima TV Companion, un thriller che mescola fantascienza e tensione psicologica, con Sophie Thatcher e Jack Quaid in un intreccio di segreti e paranoie. Alla stessa ora su Sky Serie debutta in esclusiva Suits LA, lo spin-off ambientato a Los Angeles che porta il legal drama nell’universo del diritto penale, seguendo l’ex procuratore Ted Black tra casi ad alta tensione e segreti che tornano dal passato.

Sabato 4 ottobre alle 21:15 su Sky Investigation debutta Sherlock & Daughter, una nuova interpretazione del mito di Sherlock Holmes con David Thewlis, che si ritrova coinvolto in un’indagine personale quando Amelia Rojas, una ragazza che sostiene di essere sua figlia, bussa alla sua porta per scoprire la verità sull’omicidio di sua madre. Sempre da sabato 4 ottobre su Sky Cinema Collection parte la rassegna Paola Cortellesi Mania, con le due stagioni di Petra e dieci film selezionati in attesa della terza stagione Sky Original diretta da Maria Sole Tognazzi.

DOMENICA 28 SETTEMBRE

SKY CINEMA COLLECTION – OCEAN’S

Fino a martedì 30 settembre alle 21:15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Tornano su Sky Cinema Collection i 3 capitoli diretti da Steven Soderbergh della saga “heist” dal grande successo al box office che vedono un cast stellare capitanato da George Clooney e Brad Pitt, e il quarto film OCEAN’S 8 con un cast tutto al femminile capitanato da Sandra Bullock e Cate Blanchett.

LUNEDI 29 SETTEMBRE

LE ASSAGGIATRICI

Lunedì 29 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Rivelazione nelle sale per la regia di Silvio Soldini, adattamento del romanzo di Rosella Postorino che si ispira a una storia vera. Autunno 1943. La giovane Rosa, in fuga da Berlino colpita dai bombardamenti, raggiunge un piccolo paese isolato vicino al confine orientale. Qui è dove vivono i suoceri e dove il marito, impegnato al fronte, le ha scritto di rifugiarsi in attesa del suo ritorno. Rosa scopre subito che il villaggio, apparentemente tranquillo, nasconde un segreto: all’interno della foresta con cui confina, Hitler ha il suo quartier generale, la Tana del Lupo. Il Führer vede nemici dappertutto, essere avvelenato è la sua ossessione. Una mattina all’alba Rosa viene prelevata, assieme ad altre giovani donne del villaggio, per assaggiare i cibi cucinati per lui. Divise tra la paura di morire e la fame, le assaggiatrici stringeranno tra loro alleanze, amicizie e patti segreti.

MARTEDI 30 SETTEMBRE

JAMES DEAN – UNA GIOVENTÙ BRUCIATA

Da martedì 30 settembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione dei 70 anni dalla sua morte avvenuta a soli 24 anni, James Dean resta un’icona senza tempo. Ribelle per natura, ha contribuito a ridefinire il modello maschile sul grande schermo, rompendo i classici schemi hollywoodiani dell’eroe «tutto d’un pezzo». Moderno, sensibile, complesso e fragile, James Dean ha incarnato un nuovo ideale di uomo. La sua figura continua a ispirare, simbolo eterno di libertà.

FANTASMA – IL CASO UNABOMBER

Da martedì 30 settembre alle 22.55, prima visione su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Tratta dall’omonimo podcast di successo, un’inchiesta civile e personale, che scava nelle crepe di una storia rimasta senza giustizia. A distanza di vent’anni dai fatti, il giornalista Marco Maisano riapre uno dei casi più inquietanti della cronaca italiana. Con l’aiuto delle vittime, testimonianze, intercettazioni e nuovi elementi mai analizzati, cerca di ricostruire l’indagine che avrebbe dovuto fermare Unabomber e che invece è naufragata.

MERCOLEDI 1° OTTOBRE

SKY CINEMA COLLECTION – TRILOGIA UNA NOTTE DA LEONI

Da mercoledì 1° a venerdì 3 ottobre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Su Sky Cinema Collection tornano Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis nei 3 capitoli della saga diretta da Todd Phillips: UNA NOTTE DA LEONI, UNA NOTTE DA LEONI 2 e UNA NOTTE DA LEONI 3.

NATURAL WORLD – VITA DA GHEPARDO

Mercoledì 1° ottobre alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Attraverso il legame unico ed emozionante tra il cameraman Kim Wolhuter e una madre ghepardo, viviamo da vicino la vita selvaggia e sorprendente della famiglia di questi magnifici animali.

SWAN LAKE IN-THE-ROUND

Mercoledì 1° ottobre alle 21.15, in prima visione su Sky Classica e disponibile anche on demand

Lo splendore dell’immortale balletto di Čajkovskij in una produzione che offre una prospettiva inedita e straordinariamente coinvolgente sull’azione coreografica. 60 ballerine in costume da cigno affollano l’immenso spazio della Royal Albert Hall arena di Londra, in questo caleidoscopio coreografico che trasforma la grande Arena in un lago magico per il balletto più amato al mondo.

GIOVEDI 2 OTTOBRE

X FACTOR 2025: BOOTCAMP

Giovedì 2 e 9 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand

Secondo step di selezione per X Factor 2025. Nello show Sky Original prodotto da Fremantle, i Bootcamp saranno due serate ad alta tensione – sempre condotte da Giorgia – e dal meccanismo totalmente modificato: i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi – che saranno ancora tutti e quattro al tavolo insieme – ascolteranno nuovamente i concorrenti selezionati al primo step delle Audizioni e, per farli avanzare, da quest’anno dovranno trovare un accordo unanime. Niente maggioranze: solo quattro sì netti potranno aprire le porte del turno successivo; se l’accordo non si trova, si apre la possibilità di confronti, decisioni in standby e colpi di scena. In più ogni giudice, anche all’ultimo, può decidere di giocarsi la potentissima carta dell’X Pass per cambiare il destino di un concorrente e portarlo con sé: indipendentemente dall’esito del giudizio al tavolo, infatti, con l’X Pass il concorrente sarà sicuro di accedere al livello successivo e di poterlo fare nella squadra di quello stesso giudice.

VALERIO BERRUTI. MORE THAN KIDS

Giovedì 2 ottobre alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

A Palazzo Reale a Milano, le opere di Berruti offrono una chiave di lettura originale per temi di grande attualità. Attraverso lo sguardo autentico e carico di speranza dei bambini, l’artista ci accompagna in un viaggio emozionante tra arte e presente.

VENERDI 3 OTTOBRE

COMPANION

Venerdì 3 ottobre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Sophie Thatcher, Jack Quaid e Rupert Friend in un thriller ricco di sorprese, tra fantascienza e ironia. Josh e Iris si sono conosciuti in un supermercato ed è subito stato amore. Quando vengono invitati alla villa sul lago di Sergey, insieme ad altri amici, inizialmente il tempo trascorre piacevolmente per tutti. Al mattino, però, Josh inizia a comportarsi stranamente e molte cose non sono come sembrano…

SUITS LA

Da venerdì 3 ottobre alle 21:15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Spin-off del celebre legal dramedy newyorkese (la seconda serie più vista in streaming nel 2023), porta sullo schermo nuove vicende ambientate nello stesso mondo narrativo, ma sull’altra costa degli Stati Uniti: Los Angeles. Passando dal diritto societario della serie originale al penale nel mondo dello spettacolo, dove l’ex procuratore di New York, Ted Black (Stephen Amell), deve salvare il suo studio tra crisi e lealtà messe alla prova. Nel frattempo, i segreti dietro la sua fuga da New York inizieranno a emergere, promettendo tensioni e colpi di scena.

SABATO 4 OTTOBRE

SHERLOCK & DAUGHTHER

Da sabato 4 ottobre alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Ormai in pensione, Sherlock Holmes ha lasciato misteri ed enigmi alle spalle. Ma tutto cambia quando Amelia Rojas bussa alla sua porta., una giovane donna che sostiene di essere sua figlia. Con sé porta un mistero ancora più grande: scoprire la verità sull’omicidio di sua madre. Una nuova rivisitazione del classico Sherlock Holmes tratto dai libri The Daughter of Sherlock Holmes Mysteries che vede nel cast David Thewlis (Harry Potter) e Blu Hunt (The New Mutants).

SKY CINEMA COLLECTION – PAOLA CORTELLESI MANIA

Da sabato 4 a domenica 12 ottobre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

In occasione dell’atteso ritorno di Paola Cortellesi nelle 2 nuove storie Sky Original di PETRA – TERZA STAGIONE dirette da Maria Sole Tognazzi (mer. 8 e mer. 15 su Sky Cinema Uno), da sabato 4 a domenica 12 ottobre Sky Cinema Collection dedica la programmazione all’attrice con le precedenti 2 stagioni basate sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett e altri 10 titoli.