TimVision Serie A Femminile 2021/22 Diretta 15a Giornata, Palinsesto Telecronisti

Dopo uno stop di tre settimane – animate comunque dal ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Socios.com e dal positivo percorso delle Azzurre nell’Algarve Cup – nel fine settimana torna l’appuntamento con la Serie A TimVision, che ripartirà all’insegna della volata per il secondo posto: Milan e Inter sono infatti attese dalle trasferte sui campi di Sassuolo e Roma, attualmente appaiate a quota 34 punti, due sfide che le rossonere e nerazzurre dovranno cercare di vincere per riaprire i giochi che conducono verso la qualificazione alla prossima Champions League.



Su input della FIGC, alla luce del momento così complesso per gli equilibri internazionali, il fischio d’inizio di tutte le gare sarà posticipato di 5 minuti: il calcio italiano scenderà in campo unito per la pace e tutti i suoi protagonisti - professionisti e dilettanti - si uniranno in un’unica testimonianza di pace, sensibilizzando appassionati e tifosi sul rispetto della vita umana e sulla necessità di trovare una soluzione diplomatica alla crisi in Ucraina.



Ad aprire le danze della 15ª giornata saranno Fiorentina e Lazio. La formazione toscana, reduce da due ko interni consecutivi, spera di riprendere slancio contro le capitoline, apparse però in grande crescita nelle ultime uscite. Sarà una gara speciale per Daniela Sabatino, che in caso di gol diventerebbe l’unica calciatrice capace di raggiungere la doppia cifra in ognuna delle ultime 10 stagioni. Alle 14.35 sarà la volta di Napoli-Hellas Verona, un match fondamentale per le padrone di casa in ottica salvezza, e del confronto che promette spettacolo tra Sassuolo e Milan, le due squadre che hanno segnato di più in campionato dopo la Juve. Al ‘Ricci’ mancheranno le infortunate Cantore e Piemonte, ma saranno presenti tante altre le protagoniste pronte a indirizzare la gara a suon di gol e grandi giocate.



Domenica il programma riprenderà da Empoli-Juve, con la capolista a caccia del successo - l’ottavo in altrettanti incontri disputati contro le toscane – che le consentirebbe di mantenere a distanza di sicurezza le inseguitrici. A seguire, alle 14.35, i riflettori si sposteranno su Pomigliano-Sampdoria e su Roma-Inter: le giallorosse sono reduci da otto vittorie consecutive, ma sulla loro strada troveranno una squadra in salute e pronta a centrare il successo che renderebbe ancora più incandescente la corsa a quattro per la seconda posizione.

Anche quest’anno, grazie al Title Sponsor TimVision e all’accordo biennale tra la Federcalcio e LA7, gli appassionati avranno modo di seguire da casa o in mobilità tutto il campionato: ogni fine settimana la tv di TIM trasmetterà in diretta sei partite, mentre l’emittente televisiva di Cairo Communication porterà in chiaro nelle case degli italiani un incontro per ciascun turno. Il live match delle gare e tutti gli aggiornamenti in tempo reale saranno inoltre disponibili sul sito www.figc.it/it/femminile e sui profili social FIGC Calcio Femminile su Twitter, Facebook e Instagram.

Tutte le gare della 15a Giornata della Serie A TimVision 2021/2022 inizieranno con 5 minuti di ritardo

per evidenziare la grave situazione umanitaria in corso in Ucraina ed inviare un unanime messaggio di pace.

«Il calcio italiano unito scende in campo per la pace.

La guerra non è la soluzione per risolvere i dissidi.

Il posticipo del calcio d'inizio delle gare in programma questo fine settimana rappresenta

un segnale concreto di grande preoccupazione per la crisi in corso

e di forte sensibilizzazione per promuovere il dialogo in Ucraina.

Il calcio non fa politica, ma reclama a gran voce la pace!»

SERIE A FEMMINILE TIMVISION DIRETTA - 15a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A sulla piattaforma TIMVISION comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite

SABATO 26 FEBBRAIO 2022

ore 12:35 Serie A TimVision 15a Giornata: Fiorentina vs Lazio (diretta TIMVISION)

Stadio G. Bozzi – Firenze

Telecronaca: Daniel Rizzo

Contro la Lazio – all’andata – è arrivata la vittoria più ampia della Fiorentina nelle ultime due stagioni di Serie A (6-1 in casa delle biancocelesti lo scorso settembre). La Fiorentina ha perso cinque delle ultime otto partite di Serie A (1V, 2N) dopo aver collezionato cinque successi in altrettanti precedenti (3P). In casa, le viola hanno subito due ko nelle due più recenti e non rimediano tre sconfitte interne di fila da dicembre 2020. La Lazio ha centrato una sola vittoria nelle prime 14 gare giocate in questo campionato (13P). Nelle cinque precedenti partecipazioni in Serie A, solo una volta le biancocelesti hanno fatto peggio dopo lo stesso numero di gare (nel 2004/05, 0). La Lazio ha trovato il gol in ognuna delle ultime cinque partite di Serie A e non infila almeno sei partite consecutive con almeno una rete all’attivo dall’aprile 2004, quando arrivò a sette. Si affrontano in questo match la seconda migliore squadra per percentuale di cross riusciti (la Fiorentina, 24.5%, alle spalle del Pomigliano, 25.4%) e la penultima in questa graduatoria, la Lazio (15.2%, meglio solo dell’Empoli, 13.2%). La Lazio è la squadra che ha subito più gol di testa in questa Serie A (otto) e una delle due – col Pomigliano – che non sono ancora andate a bersaglio con questo fondamentale. Due delle quattro giocatrici francesi che hanno trovato il gol in questo campionato indossano le maglie di Lazio e Fiorentina: Chloe Le Franc per le biancocelesti e Sarah Huchet per le viola. La giocatrice della Lazio però è anche – tra tutte le marcatrici di questo torneo – quella con meno minuti disputati (16). Contro la Lazio all’andata è arrivata la prima e unica marcatura multipla in Serie A per Karin Lundin: tripletta firmata con un gol di destro e due di testa. La svedese è, con Cristiana Girelli – che ci è riuscita due volte – e Arianna Caruso, una delle tre giocatrici capaci di realizzare due reti di testa nello stesso match in questo campionato. La Lazio è una delle sei squadre – con Cuneo, Vittorio Veneto, Südtirol, Pink Bari e Inter, contro cui Valentina Giacinti ha segnato almeno quattro gol in un singolo match di Serie A (poker con la maglia del Milan nel girone d’andata). Daniela Sabatino ha segnato nove gol in questo campionato; se dovesse andare a segno, diventerebbe l’unica giocatrice in doppia cifra di reti in ognuna delle ultime 10 stagioni di Serie A.



Stadio G. Bozzi – Firenze Telecronaca: Daniel Rizzo Contro la Lazio – all’andata – è arrivata la vittoria più ampia della Fiorentina nelle ultime due stagioni di Serie A (6-1 in casa delle biancocelesti lo scorso settembre). La Fiorentina ha perso cinque delle ultime otto partite di Serie A (1V, 2N) dopo aver collezionato cinque successi in altrettanti precedenti (3P). In casa, le viola hanno subito due ko nelle due più recenti e non rimediano tre sconfitte interne di fila da dicembre 2020. La Lazio ha centrato una sola vittoria nelle prime 14 gare giocate in questo campionato (13P). Nelle cinque precedenti partecipazioni in Serie A, solo una volta le biancocelesti hanno fatto peggio dopo lo stesso numero di gare (nel 2004/05, 0). La Lazio ha trovato il gol in ognuna delle ultime cinque partite di Serie A e non infila almeno sei partite consecutive con almeno una rete all’attivo dall’aprile 2004, quando arrivò a sette. Si affrontano in questo match la seconda migliore squadra per percentuale di cross riusciti (la Fiorentina, 24.5%, alle spalle del Pomigliano, 25.4%) e la penultima in questa graduatoria, la Lazio (15.2%, meglio solo dell’Empoli, 13.2%). La Lazio è la squadra che ha subito più gol di testa in questa Serie A (otto) e una delle due – col Pomigliano – che non sono ancora andate a bersaglio con questo fondamentale. Due delle quattro giocatrici francesi che hanno trovato il gol in questo campionato indossano le maglie di Lazio e Fiorentina: Chloe Le Franc per le biancocelesti e Sarah Huchet per le viola. La giocatrice della Lazio però è anche – tra tutte le marcatrici di questo torneo – quella con meno minuti disputati (16). Contro la Lazio all’andata è arrivata la prima e unica marcatura multipla in Serie A per Karin Lundin: tripletta firmata con un gol di destro e due di testa. La svedese è, con Cristiana Girelli – che ci è riuscita due volte – e Arianna Caruso, una delle tre giocatrici capaci di realizzare due reti di testa nello stesso match in questo campionato. La Lazio è una delle sei squadre – con Cuneo, Vittorio Veneto, Südtirol, Pink Bari e Inter, contro cui Valentina Giacinti ha segnato almeno quattro gol in un singolo match di Serie A (poker con la maglia del Milan nel girone d’andata). Daniela Sabatino ha segnato nove gol in questo campionato; se dovesse andare a segno, diventerebbe l’unica giocatrice in doppia cifra di reti in ognuna delle ultime 10 stagioni di Serie A. ore 14:35 Serie A TimVision 15a Giornata: Napoli Femminile vs Hellas Verona (diretta TIMVISION)

Stadio G. Piccolo – Cercola (NA)

Telecronaca: Giuseppe Di Giovanni

Il Verona è imbattuto contro il Napoli in tre confronti in Serie A grazie a un successo col punteggio di 2-1 e due pareggi a reti inviolate, incluso quello maturato all’andata a settembre. A partire dalla Serie A 2020/21, il Verona ha collezionato due clean sheet contro il Napoli; contro nessuna formazione ha tenuto più volte la porta inviolata nel periodo. Anche in termini di gol, in questo intervallo temporale, le gialloblù ne hanno subito uno con le campane; solo contro Pink Bari e San Marino (0) hanno fatto meglio. Il Verona ha raccolto un punto nelle prime 14 gare disputate in questa Serie A (1N, 13P). Da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2004/05) le due formazioni con altrettanti o meno punti a questo punto del campionato sono retrocesse a fine anno (Atletico Oristano 2005/06 - 0 punti - e Orobica 2019/20 - uno). Dopo il successo per 2-0 sulla Fiorentina, il Napoli Femminile potrebbe vincere due partite consecutive nella competizione per la prima volta dal gennaio 2014 (contro Grifo Perugia e Scalese in quell’occasione). Il Napoli ha perso tutte le ultime cinque partite casalinghe di Serie A senza segnare nemmeno una rete: l’ultima formazione nella competizione che ha registrato sei gare di fila in casa senza mai andare a segno è stata la Scalese tra dicembre 2013 e marzo 2014. Se da una parte il Napoli è una delle due squadre a non aver perso punti da situazioni di vantaggio in questa Serie A (anche se si è trovato sopra solo in tre occasioni), dall’altra il Verona è una della due insieme alla Lazio a non averne mai recuperati una volta in svantaggio nel torneo in corso. Verona (cinque gol) e Napoli (10) sono le due squadre con il peggior attacco di questa Serie A - a rafforzare la difficoltà in fase offensiva di queste due formazioni, c'è anche la classifica del torneo in corso per percentuale realizzativa, in cui le gialloblù occupano l'ultima posizione (3.9%), mentre le partenopee la penultima (7.3%). Contro il Verona è arrivato uno dei tre gol casalinghi in Serie A di Kaja Erzen (marzo 2019 con la maglia del Tavagnacco). La giocatrice del Napoli è prima in questo campionato per cross su azione completati (14). Sole Jaimes è stata coinvolta in due degli ultimi tre gol del Napoli in Serie A - dopo essere infatti rimasta a secco, nonostante 13 partecipazioni tra tiri e occasioni create, nelle prime tre presenze nel campionato italiano, l'argentina ha segnato un gol e servito un assist nelle ultime tre (in cui ha messo lo zampino in sette conclusioni). Alessia Rognoni è la giocatrice che ha toccato più palloni nell'area avversaria senza essere ancora riuscita a trovare la rete in questa Serie A (29), mentre Veronica Pasini è quella che ha tentato più tiri senza aver segnato finora nel torneo in corso (22).



Stadio G. Piccolo – Cercola (NA) Telecronaca: Giuseppe Di Giovanni Il Verona è imbattuto contro il Napoli in tre confronti in Serie A grazie a un successo col punteggio di 2-1 e due pareggi a reti inviolate, incluso quello maturato all’andata a settembre. A partire dalla Serie A 2020/21, il Verona ha collezionato due clean sheet contro il Napoli; contro nessuna formazione ha tenuto più volte la porta inviolata nel periodo. Anche in termini di gol, in questo intervallo temporale, le gialloblù ne hanno subito uno con le campane; solo contro Pink Bari e San Marino (0) hanno fatto meglio. Il Verona ha raccolto un punto nelle prime 14 gare disputate in questa Serie A (1N, 13P). Da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2004/05) le due formazioni con altrettanti o meno punti a questo punto del campionato sono retrocesse a fine anno (Atletico Oristano 2005/06 - 0 punti - e Orobica 2019/20 - uno). Dopo il successo per 2-0 sulla Fiorentina, il Napoli Femminile potrebbe vincere due partite consecutive nella competizione per la prima volta dal gennaio 2014 (contro Grifo Perugia e Scalese in quell’occasione). Il Napoli ha perso tutte le ultime cinque partite casalinghe di Serie A senza segnare nemmeno una rete: l’ultima formazione nella competizione che ha registrato sei gare di fila in casa senza mai andare a segno è stata la Scalese tra dicembre 2013 e marzo 2014. Se da una parte il Napoli è una delle due squadre a non aver perso punti da situazioni di vantaggio in questa Serie A (anche se si è trovato sopra solo in tre occasioni), dall’altra il Verona è una della due insieme alla Lazio a non averne mai recuperati una volta in svantaggio nel torneo in corso. Verona (cinque gol) e Napoli (10) sono le due squadre con il peggior attacco di questa Serie A - a rafforzare la difficoltà in fase offensiva di queste due formazioni, c'è anche la classifica del torneo in corso per percentuale realizzativa, in cui le gialloblù occupano l'ultima posizione (3.9%), mentre le partenopee la penultima (7.3%). Contro il Verona è arrivato uno dei tre gol casalinghi in Serie A di Kaja Erzen (marzo 2019 con la maglia del Tavagnacco). La giocatrice del Napoli è prima in questo campionato per cross su azione completati (14). Sole Jaimes è stata coinvolta in due degli ultimi tre gol del Napoli in Serie A - dopo essere infatti rimasta a secco, nonostante 13 partecipazioni tra tiri e occasioni create, nelle prime tre presenze nel campionato italiano, l'argentina ha segnato un gol e servito un assist nelle ultime tre (in cui ha messo lo zampino in sette conclusioni). Alessia Rognoni è la giocatrice che ha toccato più palloni nell'area avversaria senza essere ancora riuscita a trovare la rete in questa Serie A (29), mentre Veronica Pasini è quella che ha tentato più tiri senza aver segnato finora nel torneo in corso (22). ore 14:35 Serie A TimVision 15a Giornata: Sassuolo vs Milan (diretta TIMVISION)

Stadio Comunale Enzo Ricci – Sassuolo (MO)

Telecronaca: Marco Pagano

Settimo confronto tra Milan e Sassuolo in Serie A. Dopo aver perso tre delle prime quattro sfide con le rossonere nella competizione (1N), le neroverdi sono rimaste imbattute nelle ultime due (pareggio 0-0 nel maggio 2021 e successo 2-0 nella gara d’andata di questo campionato. Dopo lo 0-0 dello scorso maggio al “Ricci” in campionato, il Sassuolo potrebbe tenere la porta inviolata contro il Milan in due match casalinghi di fila per la prima volta in tutte le competizioni. Dopo aver perso tutte le prime quattro partite di Serie A giocate contro avversarie lombarde, il Sassuolo ha perso soltanto tre delle successive 16 (tutte contro il Milan), registrando ben nove successi e quattro pareggi. Il Sassuolo sta vivendo la sua miglior stagione in Serie A grazie a 34 punti in 14 giornate (tre in più della scorsa stagione dopo lo stesso numero di gare) - rispetto al campionato scorso, le neroverdi sono migliorare anche per quanto riguarda i gol segnati (36 v 28) e subiti (13 v 15). Il Milan arriva a questa sfida da tre successi consecutivi: le rossonere non registrano una striscia più lunga di successi nella competizione dai 10 tra ottobre 2020 e febbraio 2021. Nella Serie A in corso solamente la Juventus (37) ha segnato più gol di Sassuolo (36) e Milan (34) - in particolare, questi due club sono i più prolifici per quanto riguarda le reti su azione nel campionato in corso: 27 per le neroverdi, 26 per le rossonere. Dall'inizio del 2022, Milan e Sassuolo sono le due squadre che hanno effettuato più tiri in Serie A (73 ciascuna) e due delle quattro ad aver incassato meno conclusioni avversaria: 18 le rossonere (a pari con la Roma) e 24 le neroverdi (come la Juventus). Lana Clelland ha partecipato a otto gol in Serie A dall’inizio del 2022 (sei reti e due assist), almeno tre più di qualsiasi altra giocatrice nel torneo in questo intervallo temporale. Alle spalle della scozzese, compaiono due rossonere: Lindsey Thomas (5 - tre reti e due assist) e Alia Guagni (5 - una rete e quattro assist). Sofia Cantore ha servito l'assist per entrambi i gol del Sassuolo nella vittoria sul Milan nel girone d'andata: la classe '99 ha preso parte a 13 reti in questo campionato (otto marcature, cinque assist), solamente una in meno di quanto fatto in tutta la scorsa stagione (14). Alia Guagni ha segnato quattro gol contro il Sassuolo in Serie A, tutti con la maglia della Fiorentina. Dalla stagione 2017/18 - da quando la formazione neroverde milita nel massimo campionato – è la squadra contro la quale ha realizzato più reti.

DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022

ore 12:35 Serie A TimVision 15a Giornata: Empoli vs Juventus (diretta TIMVISION)

Stadio Comunale di Petroio – Vinci (FI)

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

La Juventus ha vinto tutte le sette sfide di Serie A contro l'Empoli, con un punteggio complessivo di 20-6 - nelle due più recenti le bianconere hanno tenuto la porta inviolata, dopo aver subito almeno un gol in quattro dei primi cinque confronti. In totale la Juventus ha giocato 22 partite nel massimo campionato contro squadre toscane, restando imbattuta in 21 di queste (19V, 2N) - l'unica sconfitta risale all'aprile 2018, 1-2 esterno contro la Fiorentina. L'Empoli arriva a queste sfida da tre sconfitte consecutive di campionato: l'ultima volta che ha registrato una striscia più lunga in una singola edizione della competizione risale all'aprile 2018, quando perse sei incontri di fila. L'Empoli ha segnato in tutte le ultime sei partite interne di Serie A, eguagliando la sua miglior striscia nella competizione (sei tra dicembre 2019 e settembre 2020) - mai infatti dal suo esordio in Serie A nel 2017 ha registrato una serie di gare interne in gol più lunga. La Juventus ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A senza subire gol (9-0 in totale) - mai dal suo esordio nella competizione (nel 2017) la formazione bianconera ha vinto cinque gare esterne di fila tenendo sempre la porta inviolata. La Juventus ha segnato più di qualsiasi altra squadra nella mezzora finale di partita in questa Serie A: sono 17 le reti messe a segno dalle bianconere in questo parziale, solamente una in meno di quelle realizzate in totale nel torneo dall'Empoli (18). La Juventus è, con il Napoli, una delle due formazioni che non hanno ancora perso nessun punto da situazione di vantaggio in questa Serie A - dall'altra parte solo la Lazio (12) ne ha persi più dell'Empoli (10) una volta sopra nel punteggio. Cecilia Prugna ha già segnato due reti in Serie A contro la Juventus, entrambe però arrivate in casa delle bianconere - la classe '97 dell'Empoli non trova il gol in campionato dallo scorso ottobre (rigore contro la Lazio), portando a sei le sue gare di fila a secco nella competizione. Cristiana Girelli ha segnato 10 reti contro l'Empoli in Serie A: dall'esordio delle toscane nella competizione nel 2017/18, quella azzurra è una delle due formazioni contro cui l'attaccante della Juventus è andata in doppia cifra di gol nel massimo campionato (al pari della Pink Bari). Barbara Bonansea ha segnato tre gol contro l'Empoli in Serie A, anche se tutti sono arrivati in partite casalinghe - la classe '91 bianconera non ha ancora servito assist in questo campionato, mentre dopo 14 partite della sua squadra nella scorsa stagione era già a quota sei passaggi vincent



Stadio Comunale di Petroio – Vinci (FI) Telecronaca: Pietro Scognamiglio La Juventus ha vinto tutte le sette sfide di Serie A contro l'Empoli, con un punteggio complessivo di 20-6 - nelle due più recenti le bianconere hanno tenuto la porta inviolata, dopo aver subito almeno un gol in quattro dei primi cinque confronti. In totale la Juventus ha giocato 22 partite nel massimo campionato contro squadre toscane, restando imbattuta in 21 di queste (19V, 2N) - l'unica sconfitta risale all'aprile 2018, 1-2 esterno contro la Fiorentina. L'Empoli arriva a queste sfida da tre sconfitte consecutive di campionato: l'ultima volta che ha registrato una striscia più lunga in una singola edizione della competizione risale all'aprile 2018, quando perse sei incontri di fila. L'Empoli ha segnato in tutte le ultime sei partite interne di Serie A, eguagliando la sua miglior striscia nella competizione (sei tra dicembre 2019 e settembre 2020) - mai infatti dal suo esordio in Serie A nel 2017 ha registrato una serie di gare interne in gol più lunga. La Juventus ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A senza subire gol (9-0 in totale) - mai dal suo esordio nella competizione (nel 2017) la formazione bianconera ha vinto cinque gare esterne di fila tenendo sempre la porta inviolata. La Juventus ha segnato più di qualsiasi altra squadra nella mezzora finale di partita in questa Serie A: sono 17 le reti messe a segno dalle bianconere in questo parziale, solamente una in meno di quelle realizzate in totale nel torneo dall'Empoli (18). La Juventus è, con il Napoli, una delle due formazioni che non hanno ancora perso nessun punto da situazione di vantaggio in questa Serie A - dall'altra parte solo la Lazio (12) ne ha persi più dell'Empoli (10) una volta sopra nel punteggio. Cecilia Prugna ha già segnato due reti in Serie A contro la Juventus, entrambe però arrivate in casa delle bianconere - la classe '97 dell'Empoli non trova il gol in campionato dallo scorso ottobre (rigore contro la Lazio), portando a sei le sue gare di fila a secco nella competizione. Cristiana Girelli ha segnato 10 reti contro l'Empoli in Serie A: dall'esordio delle toscane nella competizione nel 2017/18, quella azzurra è una delle due formazioni contro cui l'attaccante della Juventus è andata in doppia cifra di gol nel massimo campionato (al pari della Pink Bari). Barbara Bonansea ha segnato tre gol contro l'Empoli in Serie A, anche se tutti sono arrivati in partite casalinghe - la classe '91 bianconera non ha ancora servito assist in questo campionato, mentre dopo 14 partite della sua squadra nella scorsa stagione era già a quota sei passaggi vincent ore 14:35 Serie A TimVision 15a Giornata: Pomigliano vs Sampdoria (diretta TIMVISION)

Stadio Ugo Gobbato – Pomigliano D’Arco (NA)

Telecronaca: Massimiliano Cocchi

La gara d'andata, decisa dalla rete di Stefania Tarenzi (1-0 finale delle blucerchiate a ottobre), è l'unico precedente tra Sampdoria e Pomigliano in Serie A - le liguri hanno vinto anche l'altro confronto stagionale contro una squadra campana nella competizione (1-0 sul Napoli sempre a ottobre). Nelle ultime due partite di campionato il Pomigliano ha segnato quattro reti (due ogni match) e potrebbe – da una parte – trovare per la prima volta più di un gol in tre sfide consecutive; dall’altra, andare a bersaglio per almeno tre gare di fila per la prima volta dallo scorso ottobre (quattro). Dopo le sconfitte con Milan e Sassuolo, la Sampdoria potrebbe perdere tre gare di fila per la seconda volta in Serie A, dopo la serie di tre tra settembre e ottobre. Tre delle sei vittorie registrate in questo campionato dalla Sampdoria sono arrivate contro squadre neopromosse (due successi contro la Lazio e uno proprio col Pomigliano). Il Pomigliano ha ottenuto 16 punti finora in questo campionato: l'ultima squadra neopromossa con più di 15 punti dopo 14 partite stagionali di Serie A che è poi retrocessa a fine torneo è stata il Chievo Verona Valpo nel 2013/14. Nessuna squadra ha segnato più reti del Pomigliano con giocatrici entrate a gara in corso rispetto al Pomigliano (ben sei): in particolare tre degli ultimi cinque gol della squadra campana sono stati realizzati da subentrate. Pomigliano e Sampdoria sono due delle quattro squadre di questo campionato ad aver ricevuto meno rigori a favore: uno a testa ed entrambi trasformati. Tori Dellaperuta ha segnato due reti nelle sue due presenze disputate in questo campionato, entrambe da subentrata. Da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2007/08) potrebbe diventare la prima statunitense a realizzare più di due gol in una singola stagione di Serie A. In questa gara si sfideranno le due giocatrici che contano più dribbling riusciti nella Serie A 2021/22: Yoreli Rincón per la Sampdoria (29) e Dalila Ippolito per il Pomigliano (28). Con l'assist nell'ultimo turno di campionato, Yoreli Rincón ha raggiunto la doppia cifra nelle partecipazioni a gol in questa Serie A (tre reti, sette passaggi vincenti), almeno quattro più di qualsiasi compagna di squadra (sei per Tarenzi).



Stadio Ugo Gobbato – Pomigliano D’Arco (NA) Telecronaca: Massimiliano Cocchi La gara d'andata, decisa dalla rete di Stefania Tarenzi (1-0 finale delle blucerchiate a ottobre), è l'unico precedente tra Sampdoria e Pomigliano in Serie A - le liguri hanno vinto anche l'altro confronto stagionale contro una squadra campana nella competizione (1-0 sul Napoli sempre a ottobre). Nelle ultime due partite di campionato il Pomigliano ha segnato quattro reti (due ogni match) e potrebbe – da una parte – trovare per la prima volta più di un gol in tre sfide consecutive; dall’altra, andare a bersaglio per almeno tre gare di fila per la prima volta dallo scorso ottobre (quattro). Dopo le sconfitte con Milan e Sassuolo, la Sampdoria potrebbe perdere tre gare di fila per la seconda volta in Serie A, dopo la serie di tre tra settembre e ottobre. Tre delle sei vittorie registrate in questo campionato dalla Sampdoria sono arrivate contro squadre neopromosse (due successi contro la Lazio e uno proprio col Pomigliano). Il Pomigliano ha ottenuto 16 punti finora in questo campionato: l'ultima squadra neopromossa con più di 15 punti dopo 14 partite stagionali di Serie A che è poi retrocessa a fine torneo è stata il Chievo Verona Valpo nel 2013/14. Nessuna squadra ha segnato più reti del Pomigliano con giocatrici entrate a gara in corso rispetto al Pomigliano (ben sei): in particolare tre degli ultimi cinque gol della squadra campana sono stati realizzati da subentrate. Pomigliano e Sampdoria sono due delle quattro squadre di questo campionato ad aver ricevuto meno rigori a favore: uno a testa ed entrambi trasformati. Tori Dellaperuta ha segnato due reti nelle sue due presenze disputate in questo campionato, entrambe da subentrata. Da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2007/08) potrebbe diventare la prima statunitense a realizzare più di due gol in una singola stagione di Serie A. In questa gara si sfideranno le due giocatrici che contano più dribbling riusciti nella Serie A 2021/22: Yoreli Rincón per la Sampdoria (29) e Dalila Ippolito per il Pomigliano (28). Con l'assist nell'ultimo turno di campionato, Yoreli Rincón ha raggiunto la doppia cifra nelle partecipazioni a gol in questa Serie A (tre reti, sette passaggi vincenti), almeno quattro più di qualsiasi compagna di squadra (sei per Tarenzi). ore 14:35 Serie A TimVision 15a Giornata: Roma vs Inter (diretta TIMVISION)

Stadio Tre Fontane - Roma

Telecronaca: Francesco Corda

Dopo non aver trovato il successo nelle prime tre sfide di Serie A contro la Roma subendo una media di tre reti a partita (nove totali), l'Inter ha vinto la gara d'andata di questo campionato contro le giallorosse tenendo la porta inviolata (1-0 firmato Ajara Nchout). Nelle sette partite di Serie A in cui la Roma ha ospitato una squadra lombarda il bilancio è in equilibrio: per le giallorosse tre vittorie e tre sconfitte, seguite dal pareggio a reti inviolate con il Milan dello scorso maggio. L'Inter ha sempre trovato il gol in sei precedenti di Serie A contro squadre del Lazio: dopo aver raccolto un solo punto nelle prime tre (1N, 2P), le nerazzurre hanno ottenuto il bottino pieno nelle tre successive (3V). La Roma vince da otto partite consecutive di Serie A, la striscia più lunga nella storia del club nella competizione e la più lunga striscia aperta tra le squadre presenti nella competizione - questo filotto è iniziato proprio dopo la sconfitta contro l'Inter nel girone d'andata. Nelle 14 partite giocate in questo campionato, l'Inter ha già conquistato 29 punti; quattro in più rispetto a quelli collezionati nell’intera scorsa stagione e 10 in più che nel 19/20 (torneo terminato dopo 16 gare causa Covid) - con una rete inoltre, le nerazzurre eguaglieranno i gol realizzati in tutto lo scorso campionato (31 in 22 incontri). Da una parte la Roma è la squadra che ha tirato di più in questo campionato (269 conclusioni), dall'altra l'Inter è quella con la miglior percentuale realizzativa (14.8%). L'Inter ha il miglior attacco della Serie A 2021/22 nella prima mezzora di gioco (16 reti) - nello stesso parziale tuttavia, la Roma ha subito soltanto un gol, meno di qualsiasi altra formazione finora. Due delle tre giocatrici che in questo campionato contano più occasioni create per le compagne di squadra indossano la maglia della Roma (36 per Andressa Alves e 31 per Giugliano, al pari di Dubcova), mentre nella rosa dell'Inter sono presenti le prime due con più contrasti effettuati nel torneo in corso (45 Simonetti e 41 Csiszár) Dall'inizio di novembre, Tatiana Bonetti ha preso parte a nove reti in sette partite giocate in Serie A, record nel parziale al pari di Lana Clelland (entrambe hanno prodotto sette gol e due assist a testa). Flaminia Simonetti ha giocato con la maglia della Roma nella stagione 2018/19, realizzando anche cinque reti in Serie A - dal suo arrivo all'Inter nel 2020/21, la classe '97 ha segnato quattro reti in campionato, tutte arrivate in trasferta.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog