DAZN Europa e Conference League 2021/22 Diretta 2a Giornata, Palinsesto Telecronisti

Tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League saranno trasmesse in diretta e on demand su DAZN: scopri come guardarle comodamente in streaming e non solo. Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Su DAZN ci saranno tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League, con studi e approfondimenti dedicati dalla nostra piattaforma.

Dunque, tutte le partite di Europa League saranno su DAZN. E per ogni gara ci sarà commento in italiano e uno studio pre e post partita per approfondire qualsiasi match delle squadre italiane in campo. Per l’edizione 2021-2022 di Europa League, a difendere i colori italiani ci saranno la nuova Lazio di Maurizio Sarri e il Napoli affidato a Luciano Spalletti. Entrambe sono già qualificate alla fase finale, che inizierà da metà settembre.

Dopo i primi round preliminari – quattro in totale -, entrerà nel vivo anche la nuova competizione Uefa, ossia la Conference League. DAZN trasmetterà il meglio della competizione, con commento in italiano per almeno due match a giornata (la Roma sarà sempre commentata in italiano).

In questo turno di Europa League, la Lazio di Maurizio Sarri e il Napoli di Luciano Spalletti continuano a difendere i colori italiani.Le prime a entrare in campo sono alle 18:45: Napoli-Spartak Mosca, Legia Varsavia-Leicester, Anversa-Eintracht, Sparta Praga-Rangers, Sturm GRAZ-PSV Eindhoven, Lione-Brondby, Fenerbahce-Olympiacos e Real Sociedad-Monaco. Alle 21:00 si prosegue con: Lazio-Lokomotiv Mosca, Marsiglia-Galatasaray, Ferencvaros-Betis, Celtic-Bayer Leverkusen, Braga-Midtjylland, Ludogorets-Stella Rossa, West Ham-Rapid Vienna e Genk-Dinamo Zagabria. Sempre giovedì su DAZN appuntamento con altre due partite di una competizione continentale, la UEFA Conference League, alle 18:00 in campo lo Zorya contro la Roma di Josè Mourinho e alle 21:00 Tottenham-Mura. Nella Square di DAZN la protagonista è l’Europa League, alla conduzione Giorgia Rossi e Marco Russo che commenteranno le partite insieme ad Alessandro Matri, Ciro Ferrara e Marco Parolo. Sia alle 18:15 sia alle 20:30 live su DAZN Zona Gol, il programma che racconta in diretta i risultati dei match che si giocano in contemporanea. Oltre alle gare live, dalla DAZN Square, saranno seguiti e commentati i momenti clou di ogni match con approfondimenti dedicati nel pre e post partita con analisi e interviste.

DAZN EUROPA E CONFERENCE LEAGUE DIRETTA - 2a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI



GIOVEDI 30 SETTEMBRE 2021

ore 18:15 Studio: Square Europa e Conference League

In studio: Marco Russo, Ciro Ferrara, Alessandro Matri, Marco Parolo



Il meglio da tutti i campi di Europa League e Conference League.

Moderatore: Alessandro Iori



Telecronaca: Stefano Borghi - Commento Tecnico: Simone Tiribocchi

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi

Dopo aver pareggiato a Leicester, il Napoli di Spalletti vuole trovare i primi 3 punti del girone contro lo Spartak.



ore 18:45 UECL | Gruppo C - FC Zorya Luhansk vs AS Roma

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento Tecnico: Riccardo Montolivo

Il trionfo contro il CSKA Sofia ha messo la Roma in una posizione di vantaggio nel girone. Ora appuntamento in Ucraina, per la sfida contro lo Zorya Luhansk: come finirà?



ore 18:45 UEL | Gruppo A - Olympique Lyonnais vs Brøndby IF

Telecronaca: Federico Marconi

Per i danesi del Brøndby la trasferta a Lione è senz'altro una delle più impegnative del girone. Come finirà?



Telecronaca: Federico Marconi Per i danesi del Brøndby la trasferta a Lione è senz'altro una delle più impegnative del girone. Come finirà? ore 18:45 UEL | Gruppo A - AC Sparta Praha vs Rangers FC

Trasferta a Praga per i Rangers di Steven Gerrard. Chi vincerà?



Telecronaca: Alberto Santi

Il Monaco va a San Sebastian nella seconda giornata del girone, con due punti di vantaggio nei confronti della Real Sociedad. Come finirà?



Telecronaca: Alberto Santi Il Monaco va a San Sebastian nella seconda giornata del girone, con due punti di vantaggio nei confronti della Real Sociedad. Come finirà? ore 18:45 UEL | Gruppo B - SK Sturm Graz vs PSV Eindhoven

Il PSV Eindhoven vola nella Stiria per affrontare lo Sturm Graz, reduce da un KO nel Principato di Monaco. Come finirà?



Telecronaca: Federico Casotti Il PSV Eindhoven vola nella Stiria per affrontare lo Sturm Graz, reduce da un KO nel Principato di Monaco. Come finirà? ore 18:45 UEL | Gruppo C - Legia Warszawa vs Leicester City FC

Dopo il 2-2 contro il Napoli, il Leicester City spera di ottenere la prima vittoria del gruppo contro il Legia Varsavia. Come finirà?



Telecronaca: Edoardo Testoni Dopo il 2-2 contro il Napoli, il Leicester City spera di ottenere la prima vittoria del gruppo contro il Legia Varsavia. Come finirà? ore 18:45 UEL | Gruppo D - Royal Antwerp FC vs Eintracht Frankfurt

Il KO ad Atene ha messo l'Anversa in una posizione scomoda. Ora i belgi sono costretti a fare risultato contro l'Eintracht, reduce dall'1-1 interno contro il Fenerbahçe.



Telecronaca: Andrea Calogero Il KO ad Atene ha messo l'Anversa in una posizione scomoda. Ora i belgi sono costretti a fare risultato contro l'Eintracht, reduce dall'1-1 interno contro il Fenerbahçe. ore 18:45 UEL | Gruppo D - Fenerbahçe SK vs Olympiacos FC

Alta tensione sulla riva asiatica di Istanbul: arrivano i greci dell'Olympiakos, determinati a fare l'impresa contro il Fenerbahçe. Come finirà?



Telecronaca: Matteo Marceddu Alta tensione sulla riva asiatica di Istanbul: arrivano i greci dell'Olympiakos, determinati a fare l'impresa contro il Fenerbahçe. Come finirà? ore 20:30 Studio: Square Europa e Conference League

In studio: Giorgia Rossi, Ciro Ferrara, Alessandro Matri, Marco Parolo



Il meglio da tutti i campi di Europa League e Conference League.

Moderatore: Alessandro Iori



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento Tecnico: Marco Parolo

Dopo la sconfitta a Istanbul, la Lazio cerca una vittoria a Roma contro la Lokomotiv per scalare posizioni nella classifica del girone. Come finirà?



ore 21:00 UEL | Gruppo E - Olympique de Marseille vs Galatasaray

Telecronaca: Riccardo Mancini

Dopo la vittoria sulla Lazio di Sarri, il Galatasaray di Fatih Terim cerca conferme al Vélodrome. Come finirà contro il Marsiglia?



Telecronaca: Riccardo Mancini Dopo la vittoria sulla Lazio di Sarri, il Galatasaray di Fatih Terim cerca conferme al Vélodrome. Come finirà contro il Marsiglia? ore 21:00 UEL | Gruppo F - PFC Ludogorets 1945 vs FK Crvena zvezda

A Razgrad, in Bulgaria, arriva la Stella Rossa di Belgrado. Riusciranno i padroni di casa del Ludogorets a resistere agli assalti della squadra di Stankovic?



Telecronaca: Giorgio Basile A Razgrad, in Bulgaria, arriva la Stella Rossa di Belgrado. Riusciranno i padroni di casa del Ludogorets a resistere agli assalti della squadra di Stankovic? ore 21:00 UEL | Gruppo F - SC Braga vs FC Midtjylland

Vola in Portogallo il Midtjylland, che ha un punto di vantaggio sullo Sporting Braga e vuole evitare di essere superato in classifica per mantenere vive le speranze di qualificazione al turno successivo.



Telecronaca: Lorenzo Del Papa Vola in Portogallo il Midtjylland, che ha un punto di vantaggio sullo Sporting Braga e vuole evitare di essere superato in classifica per mantenere vive le speranze di qualificazione al turno successivo. ore 21:00 UEL | Gruppo G - Celtic FC vs Bayer 04 Leverkusen

Atmosfera delle grandi occasioni al Celtic Park di Glasgow, con il Bayer Leverkusen atteso da un muro di sciarpe biancoverdi.



Telecronaca: Luca Farina Atmosfera delle grandi occasioni al Celtic Park di Glasgow, con il Bayer Leverkusen atteso da un muro di sciarpe biancoverdi. ore 21:00 UEL | Gruppo G - Ferencvárosi TC vs Real Betis Balompié

Il Betis vola in Ungheria per affrontare il Ferencváros, sconfitto 2-1 alla prima uscita europea a Leverkusen.§



Telecronaca: Alessandro Rimi Il Betis vola in Ungheria per affrontare il Ferencváros, sconfitto 2-1 alla prima uscita europea a Leverkusen.§ ore 21:00 UEL | Gruppo H - KRC Genk vs GNK Dinamo Zagreb

Viaggio in Belgio per la Dinamo Zagabria, KO alla prima contro il West Ham e ora determinata a fare risultato per scalare posizioni. Come finirà?§



Telecronaca: Marco Calabresi Viaggio in Belgio per la Dinamo Zagabria, KO alla prima contro il West Ham e ora determinata a fare risultato per scalare posizioni. Come finirà?§ ore 21:00 UEL | Gruppo H - West Ham United FC vs SK Rapid Wien

Appuntamento in casa del West Ham per il Rapid Vienna, che ha tanta pressione dopo lo 0-1 subito in Austria dal Genk, e ora non può più permettersi errori.



Telecronaca: Gabriele Giustiniani Appuntamento in casa del West Ham per il Rapid Vienna, che ha tanta pressione dopo lo 0-1 subito in Austria dal Genk, e ora non può più permettersi errori. ore 21:00 UECL | Gruppo G - Tottenham Hotspur vs NS Mura

Prestigiosa trasferta a White Hart Lane per gli sloveni del Mura, che dopo essere stati sconfitti per 2-0 dal Vitesse sperano di ottenere un risultato storico contro tutti i pronostici.



