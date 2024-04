Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 35a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Venerdì 26 aprile 2024, segna un'altra tappa cruciale nella Serie B italiana, con due anticipi che promettono scintille. Alle 20:30, uno sguardo fisso è rivolto all'Arena Garibaldi, dove il Pisa, guidato da Aquilani, si prepara ad affrontare il Catanzaro di Vivarini. È una sfida fondamentale per entrambe le squadre, immersa nella bagarre dei playoff. Il Pisa cerca disperatamente i tre punti per consolidare la sua posizione tra le prime otto, mentre il Catanzaro cerca di migliorare la propria classifica in vista dei playoff. Con la telecronaca di Dario Mastroianni, gli appassionati si preparano a un match carico di tensione e determinazione, dove ogni gol potrebbe fare la differenza nel destino delle squadre. Nello stesso orario, al Penzo, il Venezia di Paolo Vanoli si prepara a ricevere la Cremonese di Giovanni Stroppa in un confronto che promette spettacolo e suspance. Riccardo Mancini sarà ai commenti per guidare gli spettatori attraverso questo big match della 35a giornata.

Sabato 27 aprile 2024, la Serie B continua a regalare emozioni e colpi di scena con una serie di partite che tengono gli appassionati con il fiato sospeso. Alle 13:56, Zona Serie B, con Alessandro Iori alla conduzione, garantisce un'ampia panoramica su tutti i campi della Serie BKT, permettendo agli spettatori di non perdere neanche un minuto di azione. Alle 14:00, diverse sfide catturano l'attenzione degli appassionati. Al Mario Rigamonti, il Brescia di Rolando Maran si prepara ad affrontare lo Spezia in una partita cruciale. Marco Calabresi sarà alla telecronaca per guidare gli spettatori attraverso questo confronto. Il Brescia è in corsa per i playoff, mentre lo Spezia lotta per la salvezza. Dopo il pareggio dell'andata, entrambe le squadre cercano disperatamente i tre punti per i propri obiettivi di stagione. Al Braglia, Modena e Südtirol si sfideranno nuovamente dopo il pareggio dell'andata al Druso. Con la telecronaca di Alessandro Rimi, gli occhi saranno puntati su questa partita cruciale per entrambe le squadre che inseguono una zona playoff contesa. Al Tardini, il Parma ospita il Lecco in un incontro che promette sorprese. Ricky Buscaglia sarà ai commenti per guidare gli spettatori attraverso questa sfida. Nonostante la posizione di testa-coda, il Parma ha già subito una sconfitta contro il Lecco all'andata e ora cerca riscatto per consolidare la leadership e avvicinarsi alla promozione tanto attesa. Infine, al Liberati, Ternana e Ascoli si affrontano in una battaglia cruciale per evitare la zona playout. Con la telecronaca di Giorgio Basile, ci si prepara a una sfida equilibrata dove ogni singola giocata potrebbe fare la differenza nel destino delle due squadre. Entrambe le squadre sono determinate a conquistare i tre punti per allontanarsi dalla minaccia dei playout.

Alle 16:15 al Piercesare Tombolato, il Cittadella ospita la FeralpiSalò in una partita dove entrambe le squadre cercano disperatamente i tre punti. Con la telecronaca di Federico Marconi, gli spettatori si preparano a una sfida tesa e combattuta, con la FeralpiSalò che cerca riscatto dopo la sconfitta dell'andata per 0-1. Allo stadio Scida, Cosenza e Bari si scontrano in un match cruciale per la lotta salvezza. Con la telecronaca di Simone Gamberini, gli appassionati di calcio si preparano a una partita carica di tensione e determinazione, consapevoli che ogni punto è prezioso in questa fase del campionato. Allo stadio Renzo Barbera, il Palermo ospita la Reggiana in un confronto che vede entrambe le squadre desiderose di ritrovare la continuità dopo un periodo complicato. Con la telecronaca di Alberto Santi, gli spettatori si preparano a una partita dove le ambizioni di entrambe le squadre si scontrano, con il Palermo che cerca una migliore posizione in vista dei playoff e la Reggiana che cerca di invertire il trend negativo in trasferta. Infine, al Ferraris, la Sampdoria di Andrea Pirlo riceve il Como in un match che si preannuncia avvincente. Con la telecronaca di Edoardo Testoni, gli spettatori si preparano a una sfida tra due squadre con obiettivi diversi ma entrambe determinate a conquistare i tre punti. Il Como sogna una storica promozione, mentre la Sampdoria cerca un piazzamento playoff che sembrava impossibile qualche mese fa. Chi riuscirà ad avere la meglio in questo affascinante confronto? Gli appassionati di calcio non vedono l'ora di scoprirlo.

DAZN SERIE B DIRETTA - 35a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2023-24.

VENERDI 26 APRILE 2024

ore 20:30 Serie B 35a Giornata: Pisa vs Catanzaro (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

L'anticipo della 35esima giornata di campionato offre un'interessante sfida per la corsa playoff tra il Pisa di Aquilani e il Catanzaro di Vivarini. All'Arena Garibaldi i padroni di casa cercano 3 punti fondamentali per ottenere almeno l'ottavo posto mentre gli ospiti vogliono guadagnarsi il miglior piazzamento possibile in vista della post-season. Come finirà?



Telecronaca: Dario Mastroianni L'anticipo della 35esima giornata di campionato offre un'interessante sfida per la corsa playoff tra il Pisa di Aquilani e il Catanzaro di Vivarini. All'Arena Garibaldi i padroni di casa cercano 3 punti fondamentali per ottenere almeno l'ottavo posto mentre gli ospiti vogliono guadagnarsi il miglior piazzamento possibile in vista della post-season. Come finirà? ore 20:30 Serie B 35a Giornata: Venezia vs Cremonese (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Big match imperdibile nell'anticipo della 35esima giornata, con il Venezia di Paolo Vanoli che ospita la Cremonese di Giovanni Stroppa al Penzo. All'andata i grigioverdi riuscirono a spuntarla nonostante l'inferiorità numerica e partono per questa trasferta con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo. Il duello potrebbe essere decisivo a fine stagione in ottica promozione e playoff: chi riuscirà ad aggiudicarselo?

SABATO 27 APRILE 2024

ore 13:56 Serie B 35a Giornata: Zona Serie B (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT!



Moderatore: Alessandro Iori Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT! ore 14:00 Serie B 35a Giornata: Brescia vs Spezia (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

Appuntamento al Mario Rigamonti dove il Brescia di Rolando Maran, in piena corsa per i playoff, ospita uno Spezia che invece è in piena lotta salvezza. All'andata si concluse con un noioso 0-0: riuscirà una delle due a spuntarla a sto giro?



Telecronaca: Marco Calabresi Appuntamento al Mario Rigamonti dove il Brescia di Rolando Maran, in piena corsa per i playoff, ospita uno Spezia che invece è in piena lotta salvezza. All'andata si concluse con un noioso 0-0: riuscirà una delle due a spuntarla a sto giro? ore 14:00 Serie B 35a Giornata: Modena vs Sudtirol (diretta)

Telecronaca: Alessandro Rimi

Dopo lo 0-0 dell'andata al Druso, Modena e Südtirol tornano a sfidarsi, questa volta al Braglia. Entrambe inseguono una zona playoff contesa da diverse squadre: chi riuscirà ad ottenere i 3 punti?



Telecronaca: Alessandro Rimi Dopo lo 0-0 dell'andata al Druso, Modena e Südtirol tornano a sfidarsi, questa volta al Braglia. Entrambe inseguono una zona playoff contesa da diverse squadre: chi riuscirà ad ottenere i 3 punti? ore 14:00 Serie B 35a Giornata: Parma vs Lecco (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Testa-coda al Tardini ma occhio alle sorprese perchè già all'andata il Parma si dovette arrendere al Lecco, vittorioso per 3-2 grazie ad una delle migliori prestazioni stagionali. La squadra di Pecchia è sempre più vicina alla vittoria del campionato e quindi alla promozione dopo tre stagioni nella serie cadetta: riusciranno ad ottenere i 3 punti?



Telecronaca: Ricky Buscaglia Testa-coda al Tardini ma occhio alle sorprese perchè già all'andata il Parma si dovette arrendere al Lecco, vittorioso per 3-2 grazie ad una delle migliori prestazioni stagionali. La squadra di Pecchia è sempre più vicina alla vittoria del campionato e quindi alla promozione dopo tre stagioni nella serie cadetta: riusciranno ad ottenere i 3 punti? ore 14:00 Serie B 35a Giornata: Ternana vs Ascoli (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

Per fuggire dalla zona playout lo scontro diretto tra Ternana e Ascoli è fondamentale. Al Liberati si prospetta una sfida equilibrata, in cui la giocata del singolo potrebbe fare la differenza: chi conquisterà i 3 punti?



Telecronaca: Giorgio Basile Per fuggire dalla zona playout lo scontro diretto tra Ternana e Ascoli è fondamentale. Al Liberati si prospetta una sfida equilibrata, in cui la giocata del singolo potrebbe fare la differenza: chi conquisterà i 3 punti? ore 16:15 Serie B 35a Giornata: Cittadella vs Feralpisalò (diretta)

Telecronaca: Federico Marconi

Obiettivi differenti ma stessa necessità di ottenere i 3 punti. Al Piercesare Tombolato il Cittadella attende la FeralpiSalò a sole 4 giornate dal termine del campionato. All'andata la squadra veneta vinse 0-1 grazie alla rete di Pandolfi: come finirà questa volta?



Telecronaca: Federico Marconi Obiettivi differenti ma stessa necessità di ottenere i 3 punti. Al Piercesare Tombolato il Cittadella attende la FeralpiSalò a sole 4 giornate dal termine del campionato. All'andata la squadra veneta vinse 0-1 grazie alla rete di Pandolfi: come finirà questa volta? ore 16:15 Serie B 35a Giornata: Cosenza vs Bari (diretta)

Telecronaca: Simone Gamberini

La lotta salvezza è asserragliata e in ogni sfida i punti ormai valgono tantissimo. Il confronto dello Scida tra Cosenza e Bari potrebbe anche essere decisivo per la permanenza in Serie BKT, uno scontro diretto che in pochi a inizio campionato avrebbero predetto: chi vincerà?



Telecronaca: Simone Gamberini La lotta salvezza è asserragliata e in ogni sfida i punti ormai valgono tantissimo. Il confronto dello Scida tra Cosenza e Bari potrebbe anche essere decisivo per la permanenza in Serie BKT, uno scontro diretto che in pochi a inizio campionato avrebbero predetto: chi vincerà? ore 16:15 Serie B 35a Giornata: Palermo vs Reggiana (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi

Posizioni diverse, ambizioni differenti ma stessa voglia di tre punti. Al Barbera, Palermo e Reggiana si affrontano per ritrovare continuità dopo un periodo complicato per entrambe. I rosanero davanti al proprio pubblico vogliono cercare la migliore posizione in vista dei playoff, ma gli emiliani di Nesta in stagione hanno fatto meglio in trasferta che in casa: come finirà?



Telecronaca: Alberto Santi Posizioni diverse, ambizioni differenti ma stessa voglia di tre punti. Al Barbera, Palermo e Reggiana si affrontano per ritrovare continuità dopo un periodo complicato per entrambe. I rosanero davanti al proprio pubblico vogliono cercare la migliore posizione in vista dei playoff, ma gli emiliani di Nesta in stagione hanno fatto meglio in trasferta che in casa: come finirà? ore 16:15 Serie B 35a Giornata: Sampdoria vs Como (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Seconda trasferta consecutiva per un Como che sogna una storica promozione. In questo turno il club di proprietà di Robert Budi e Michael Hartono è ospite al Ferraris della Sampdoria di Andrea Pirlo, che insegue invece un piazzamento playoff che qualche mese fa sembrava impossibile. Chi avrà la meglio?

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog