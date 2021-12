DAZN Winter Break, contenuti originali on demand e appuntamenti con lo sport live.

Alla vigilia della pausa invernale della Serie A TIM, lo sport su DAZN si prepara per le feste e continua a regalare emozioni a tutti gli appassionati sportivi.

Ecco una selezione dei contenuti disponibili in piattaforma per il “DAZN Winter Break”: tanti sport live e format on demand, da vedere insieme o in compagnia durante le vacanze. Proposte che riuniscono grandi e piccini come Scintille e C’era una Porta, ma anche contenuti che fanno fare un tuffo nella vita dei campioni di calcio con Day Off e Culture.

Tanti anche i live, come quello della tradizionale finale mondiale del Campionato di Freccette e importanti momenti calcistici con gli appuntamenti di Serie B, Carabao Cup e LaLiga.

La Serie A TIM si prende un weekend di riposo e ritorna in campo il 6 gennaio. Ma lo sport continuerà a regalare grandi emozioni anche in questo periodo natalizio. La programmazione del “DAZN winter break” sarà infatti l’ideale per ogni tipo di appassionato, un mix perfetto di eventi live e contenuti premium imperdibili.

Da segnare sul calendario i due “Serie B day”. Il 26 dicembre si parte alle 12.30 con la sfida delle nobili decadute Parma-Crotone e si finisce alle 20.30 con il big-match Pisa-Frosinone. In mezzo, sei partite alle 15 e gli stuzzicanti Cremonese-Como e Ternana-Ascoli alle 18.

Il 29 dicembre, infine, la Serie BKT chiuderà il 2021 prima della pausa con la prima giornata di ritorno. Spicca il posticipo Lecce-Cremonese (ore 20.30), ma i primi match inizieranno già alle 14.

Il grande calcio prevede anche un turno de LaLiga Santander, spalmato tra le giornate del 31 dicembre (Valencia-Espanyol alle 16.15) e 3 gennaio (Cadice-Siviglia, 21.15). Spicca la prima giornata di futbol del 2022, un 2 gennaio in cui scenderanno in campo tutte le big di Spagna: i due derby dell’area metropolitana di Madrid (Getafe-Real alle 14 e Atletico-Rayo Vallecano alle 16.15) e la trasferta a Maiorca del Barcellona (21). Il resto arriverà tutto a partire dall’epifania, quando la Serie A TIM tornerà in campo con Juventus-Napoli e Milan-Roma.

Se il calcio non dovesse bastare, non dimenticate gli eventi della Coppa del Mondo di sci in programma su Eurosport e il World Darts Championship, con la finale fissata al 3 gennaio.

Durante la pausa della Serie A TIM, DAZN offrirà una rassegna di contenuti sportivi pensati per tutta la famiglia. Una “winter break playlist” nella quale ripercorrere il meglio del 2021. Il campione d’Europa Giorgio Chiellini che si racconta a Diletta Leotta, i grandi avversari di Valentino Rossi che ci regalano un ritratto nuovo dell’ormai ex pilota di MotoGP in RiVale. Ma anche prodotti DAZN originals come la serie su Massimo Moratti (Simpatico) e sul game-changer Neymar (Neymar & the line of kings). Senza dimenticarsi di percorsi di crescita: il calcio femminile in Italia (We all rise: Torino), i nuovi talenti del nostro calcio (Piedi x Terra e My Skills) e l’apporto di nuove culture al nostro sport (Culture).

Non mancano le sorprese. I più piccoli avranno modo di apprezzare due serie dedicate interamente a loro. “C’era una porta”, con protagonista Marco Cattaneo, fa rivivere i grandi del calcio attraverso il racconto della favola. “Scintille”, con una nuova puntata dedicata alla Lazio, accompagna i piccoli tifosi alla loro prima volta allo stadio. Il modo migliore per avvicinarsi allo sport.

L’ultima settimana dell’anno sarà poi il momento per salutare l’anno con gli inevitabili bilanci. Dal 27 al 31 dicembre rivedremo i 50 gol più belli di questo 2021, una selezione curata attentamente dalla nostra redazione. Che ci saluterà con la voce inconfondibile di Stefano Borghi nel suo “Vocabolario”, il podcast in video che rivivrà in piattaforma con una nuova puntata (“Fracasso”, dal 27 dicembre) e tutti gli episodi precedenti.

Un “winter break” molto intenso. Basta pensare che il 2022 si aprirà con Diletta Leotta e un nuovo format DAZN: “Day off”, una giornata fuori dal campo in compagnia di un calciatore della Serie A TIM. Primo appuntamento il 3 gennaio con Federico Bernardeschi. Un altro regalo per iniziare l’anno nuovo alla grande.

Siete pronti per un grande anno di sport? Su DAZN, si inizia a fare sul serio da subito. Merito di un mese di gennaio che si presenta caldissimo sin dai primi giorni.

La prima a tornare in campo sarà LaLiga spagnola, con il turno iniziato il 31 dicembre che si concluderà il 3 gennaio. Ma – in attesa del campionato italiano – avremo anche le due coppe britanniche: il 4 gennaio spazio all’andata delle semifinali di Carabao Cup (ritorno l’11-12, finale il 27 febbraio), mentre dal 7 al 10 ci attendono le grandi emozioni della FA Cup, con il primo turno che comprende anche le grandi d’Inghilterra.

La Serie A TIM non si farà attendere tanto a lungo. Il girone di ritorno dà il via al 2022 italiano nell’ormai classico appuntamento dell’Epifania. Una giornata intensissima che ci regalerà i match-clou Juventus-Napoli e Milan-Roma. Tra gennaio e febbraio c’è da attendersi scintille, grazie anche alla novità introdotta da quest’anno che prevede un calendario differente tra andata e ritorno. Cosa succederà? A gennaio avremo anche match del calibro di Roma-Juventus e Milan-Juventus, mentre a febbraio l’Inter sarà attesa prima dal derby con il Milan e poi dalla trasferta a Napoli.

Allargando l’orizzonte, si fa in fretta a capire che il 2022 ci priverà sì del Mondiale estivo, ma saprà tenerci incollati al divano grazie a un’offerta sportiva vastissima e non soltanto legata al calcio.

Gennaio è il mese dei playoff NFL, il lauto antipasto del Super Bowl in programma il 13 febbraio a Los Angeles. Ma tra gennaio e febbraio anche i canali Eurosport disponibili su DAZN sapranno emozionarci. Il tennis sarà protagonista dal 17 gennaio con il primo Open stagionale, un Australian Open nel quale si attendono conferme dalla riscossa italiana nel circuito maschile.

Dal 4 al 20 febbraio sarà invece il turno dei Giochi Olimpici invernali di Pechino. Ci dobbiamo aspettare un inverno caldo quanto l’ultima estate? Speriamo. Certo è che l’offerta multisport continuerà alla grande lungo tutto l’anno, proseguendo con Roland Garros (23 maggio-5 giugno) e US Open di tennis (29 agosto-11 settembre), oltre a tutta la stagione del grande ciclismo (dalle classiche primaverili fino alla Vuelta, passando per Giro d’Italia – dal 6 al 29 maggio - e Tour de France, dall’1 al 24 luglio).

Un’offerta di livello che vivrà momenti cruciali nel mese di maggio, come sempre quello decisivo per il grande calcio. Il 6 maggio termina la regular season di Serie BKT, mentre il 22 maggio termina la Serie A TIM, nello stesso giorno in cui a Torino si deciderà la UEFA Women’s Champions League. Il 14 maggio la FA Cup aprirà la serie delle grandi finali, seguita poi da UEFA Europa League (18 maggio a Siviglia) e UEFA Conference League (24 maggio a Tirana). Momenti imperdibili, da vivere al 100% su DAZN.

Contenuti On Demand

Scoprire il tema della diversità raccontando il calcio, vero e proprio melting pot di nazionalità e tradizioni, per questo è nato il format Culture. In questa nuova puntata dedicata alle feste, il difensore dell’Inter Stefan De Vrij racconta le sue origini olandesi e il suo talento nascosto, che lo rende incantatore anche fuori dal campo: il pianoforte.

Il giornalista e telecronista Stefano Borghi, ormai voce di riferimento per gli appassionati di Serie A, nel format Vocabolario Borghi trasforma le parole del gergo calcistico in un vero e proprio racconto narrativo. Il termine “Fracasso” è il protagonista della puntata del 27 dicembre.

Il 2022 si apre con un nuovo format DAZN, Day Off, una giornata fuori dal campo in compagnia di un calciatore della Serie A TIM. Condotto da Diletta Leotta, Day Off porta lo spettatore a conoscere i giocatori sotto una luce più personale. Il 3 gennaio 2022, il primo protagonista è Federico Bernardeschi, centrocampista di Juventus e Nazionale Italiana. Dalla sua passione per l’arte e per la musica, alla cucina, ai momenti che hanno marcato la sua vita: tutti gli ingredienti per imparare a staccare dal calcio e ricaricarsi.

Dal 24 dicembre al 5 gennaio tornano visibili tutte le puntate di C’era una porta, il formatche racconta, seguendo i codici narrativi della fiaba, i grandi personaggi del calcio come Totti, Messi e Maradona e di Scintille, la serie che racconta l’indimenticabile prima volta dei bambini vissuta allo stadio che si arricchisce di una nuova storia, quella del piccolo Andrea. Di famiglia biancoceleste va allo stadio con mamma e papà per vedere per la prima volta la Lazio, qui incontra Ciro Immobile e vive una serata davvero speciale, nella cornice spettacolare della partita Lazio-Udinese, terminata con un 4-4.

Con la fine dell’anno che si avvicina, inizia il tempo dei bilanci. Dal 27 al 31 dicembre cosa c’è di meglio se non rivivere i 50 gol più belli di questo 2021[1]? Non solo i gol più belli dell’anno ma anche una collezione delle reti migliori segnate da tre fortissimi marcatori: l’appuntamento è con Goal Collection. Dal 28 dicembre al 30 dicembre sono disponibili in piattaforma i migliori gol di Ciro Immobile che ha all’attivo 13 gol da inizio campionato, seguiti da quelli di Duván Zapata che a ottobre ha raggiunto quota 100 gol in Serie A e infine, del capocannoniere di questa stagione, l’ambitissimo Dusan Vlahovic con i suoi 16 gol.

Contenuti Live: