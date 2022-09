DAZN Serie B 2022/23 4a Giornata, Palinsesto Telecronisti (2 - 3 - 4 Settembre)

La 4a giornata su DAZN della Serie BKT 2022/23. Perché durante tutti questi mesi di pausa abbiamo sentito parlare di Serie A TIM piuttosto che di Serie BKT? Perché tra grandi piazze, retrocesse di lusso, promozioni attese da anni, colpi di mercato surreali e conferme ancora più forti di prima, la serie cadetta cresce e si candida ad essere accanto, a pochi passi, dalla Serie A TIM.

Dalle 13:45 di sabato puoi seguire in diretta su DAZN la giornata della SerieBKT : accedi alla piattaforma col tuo dispositivo e guarda il match completo per non perderti neanche un'azione. Puoi seguire ogni singola partita oppure goderti ogni azione principale grazie a Zona Gol: il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.

DAZN SERIE B DIRETTA - 4a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

VENERDI 2 SETTEMBRE 2022

ore 20:45 Serie B 4a Giornata: Cagliari vs Modena (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Alessandro Budel

Due piazze storiche, che dopo percorsi differenti si ritrovano l'una contro l'altra in B. Il Cagliari punta alla pronta risalita in A, obiettivo che il Modena sogna, completando il doppio salto in due anni.

SABATO 3 SETTEMBRE 2022

ore 13:45 Serie B 4a Giornata: Zona Serie B (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori - Commento: Fabio Bazzani

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi della serata di Serie BKT



ore 14:00 Serie B 4a Giornata: Ascoli vs Cittadella (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

Al Del Duca l'Ascoli di Cristian Bucchi, successore di Sottil dopo il suo passaggio all'Udinese, attende il Cittadella. I valori delle rose lasciano poco spazio ai pronostici, chi avrà la meglio?



ore 14:00 Serie B 4a Giornata: Bari vs Spal (diretta)

Telecronaca: Andrea Calogero

Seconda partita di campionato al San Nicola per il Bari, che all'esordio in casa ha pareggiato contro il Palermo, ma ora vuole i 3 punti davanti ai propri tifosi. Nel capoluogo pugliese arriva la SPAL allenata da Roberto Venturato.



ore 14:00 Serie B 4a Giornata: Brescia vs Perugia (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi

La prima apparizione al Rigamonti è stata un successo per il Brescia, con un secco 2-0 ai danni del Südtirol. In questo turno la squadra di Clotet attende il Perugia. Chi vincerà?



ore 14:00 Serie B 4a Giornata: Frosinone vs Como (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

Appuntamento al Benito Stirpe, dove il Frosinone, protagonista di un'ottima partenza, ospita il Como di Giacomo Gattuso. L'ultimo precedente finì in favore della squadra lombarda, come andrà questa volta?



ore 14:00 Serie B 4a Giornata: Reggina vs Palermo (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

L'ultimo match ufficiale tra Reggina e Palermo risale alla stagione 2013/2014, quando un gol di un giovanissimo Dybala decise la partita al Barbera. Proprio quell'anno i rosanero riuscirono ad ottenere la promozione nella massima serie. Questa volta si gioca all'Oreste Granillo, chi avrà la meglio?



ore 14:00 Serie B 4a Giornata: Ternana vs Cosenza (diretta)

Telecronaca: Alessandro Rimi

Una vittoria per parte negli incroci della passata stagione per Ternana e Cosenza, in entrambi i casi a trionfare furono i padroni di casa. Ci saranno sorti diverse in questo campionato?



ore 14:00 Serie B 4a Giornata: Venezia vs Benevento (diretta)

Telecronaca: Federico Zanon

Dopo la trasferta nel derby veneto contro il Cittadella, il Venezia torna al Penzo dove trovano il Benevento. L'ultimo incrocio risale al 2020 e finì in parità. Chi la spunterà questa volta?



ore 16:15 Serie B 4a Giornata: Genoa vs Parma (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Federico Peluso

Una grandissima giornata di calcio in questo sabato, con le partite di Serie A TIM, Serie BKT e LaLiga Santander. Il menù del pomeriggio propone un'interessante sfida tra Genoa e Parma, il cui ultimo incrocio al Marassi è del 2020, quando una doppietta di Gervinho inchiodò il risultato sull'1-2. Chi avrà la meglio in quest'occasione?

DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022

ore 16:15 Serie B 4a Giornata Sudtirol vs Pisa (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

La prima storica partita in Serie B al Druso è stata una beffa per il Südtirol, rimontato nei minuti finali dal Venezia proprio quando la vittoria sembrava vicina. Non è bastato, invece, il tempo di recupero al Pisa per evitare la sconfitta nella prima trasferta contro il Cittadella. Chi avrà la meglio in questa giornata?

____________________________________



