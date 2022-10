DAZN, Europa e Conference League 2022/23 3a Giornata, Palinsesto Telecronisti

Tornano le magiche notti europee, quelle che hanno fatto sognare la Roma nella scorsa stagione, arrivata fino alla conquista della UEFA Conference League, e che rimetteranno in gioco la squadra di José Mourinho, questa volta in Europa League. La squadra giallorossa è stata inserita nel Gruppo C insieme a Ludogorets, Betis Siviglia e HJK Helsinki, mentre la Lazio giocherà nel Gruppo F insieme a Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz.

Torna anche la UEFA Conference League per la seconda edizione della sua storia. La prima è stata memorabile, soprattutto per l'Italia e per la Roma: la vittoria dei giallorossi ha riportato in Serie A TIM un trofeo europeo che mancava dalla Champions League conquistata dall'Inter nel 2010. Quella volta fu Mourinho a trionfare nella notte di Madrid e lo stesso allenatore portoghese è riuscito a riportare un trofeo europeo in Italia, 12 anni dopo sulla panchina giallorossa. Quest'anno ci sarà la Fiorentina come squadra italiana nella competizione, la squadra di Italiano ha battuto il Twente ai playoff. I viola sfideranno Istanbul Basaksehir, Hearts e RFS Riga.

Tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League saranno trasmesse in diretta e on demand su DAZN: scopri come guardarle comodamente in streaming e non solo. Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Su DAZN ci saranno tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League, con studi e approfondimenti dedicati dalla nostra piattaforma. Dunque, tutte le partite di Europa League saranno su DAZN. E per ogni gara ci sarà commento in italiano e uno studio pre e post partita per approfondire qualsiasi match delle squadre italiane in campo.

Alle 18:00 di giovedì live su DAZN Zona Gol, il programma che racconta in diretta i risultati dei match che si giocano in contemporanea. Oltre alle gare live, dalla DAZN Square, saranno seguiti e commentati i momenti clou di ogni match con approfondimenti dedicati nel pre e post partita con analisi e interviste.

DAZN EUROPA E CONFERENCE LEAGUE DIRETTA - 3a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI



GIOVEDI 6 OTTOBRE 2022

ore 18:00 Zona Gol Europa e Conference League

In studio: Marco Russo, Alessandro Matri, Gigi Di Biagio - Moderatore: Alessandro Iori

​Tutti i campi di Europa League in un solo canale, più il meglio della Conference League: non perderti nulla con Zona Gol su DAZN!



Sturmstadion Liebenau - Graz

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Marco Parolo

La Lazio di Maurizio Sarri ha staccato la spina nell’ultima trasferta in Danimarca, rimediando una delle sconfitte più pesanti nella sua lunga storia europea. In Austria, contro lo Sturm Graz, i biancocelesti non possono permettersi un’altra prestazione simile se vogliono chiudere il gruppo F in testa. Riusciranno a riscattarsi?



ore 18:45 Uefa Europa League | Gruppo A 3a Giornata: Zurigo vs PSV

Stadion Letzigrund - Zurigo

Telecronaca: Alberto Santi

Avventura europea non iniziata nel migliore dei modi per lo Zurigo, che occupa l’ultima posizione del gruppo A dopo aver incassato due sconfitte consecutive. Allo Stadion Letzigrund arriva oggi il PSV, al momento terzo e con una partita da recuperare: come finirà?



Anderlecht Stadium - Bruxelles

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Con tre reti nelle prime quattro partite di Conference, Gianluca Scamacca si conferma l’arma in più del West Ham, che guida la classifica del gruppo B a punteggio pieno. Nel terzo impegno della fase a gironi, gli “Hammers” volano in Belgio: avversario l’Anderlecht dell’ex Roma Amadou Diawara, reduce dal pareggio contro la Steaua Bucarest.



Helsinki Football Stadium - Helsinki

Telecronaca: Edoardo Testoni

Le due sconfitte nelle prime due giornate complicano il discorso qualificazione per i finlandesi, che ospitano un Ludogorets in rampa di lancio. Gli ungheresi, dopo la vittoria contro la Roma, hanno perso a Siviglia contro il Betis e cercano di riscattarsi per portarsi a quota sei punti. Riuscirà l'Helsinki a conquistare i primi punti nel girone C?



Malmö New Stadium - Malmö

Telecronaca: Federico Casotti

All'Eleda Stadium di Malmö tirerà un'aria gelida, non solo per le basse temperature scandinave ma anche per la situazione che stanno vivendo le due squadre, ferme a quota zero e costrette necessariamente a vincere per rimanere in scia delle avversarie del girone, entrambe a sei punti. La cosa sorprendente è lo staripante inizio dei tedeschi in Bundesliga che, invece, in Europa non hanno ancora convinto. Riusciranno a sbloccarsi questa sera?



GSP - Nicosia

Telecronaca: Riccardo Mancini

Il Manchester United arriva per la prima volta a Cipro per giocare una gara ufficiale: l'avversario di turno è l'Omonia Nicosia di una vecchia conoscenza. I ciprioti sono allenati infatti da Neil Lennon, ex giocatore del Manchester City, che ha avvisato i Red Devils di aspettarsi un pubblico molto rumoroso. Servirà per ribaltare il pronostico?



Stadionul Zimbru - Chisinau

Telecronaca: Luca Farina

Dopo le prime due giornate la Real Sociedad comanda il gruppo E davanti al Manchester United, sconfitto al debutto a Old Trafford. Ora per gli spagnoli c’è la trasferta di Tiraspol contro lo Sheriff, reduce dal ko interno contro i Red Devils. Come finirà?



Stade Louis II - Principato di Monaco

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Per la prima volta nella storia Monaco e Trabzonspor si trovano l'una di fronte all'altra in un girone momentaneamente comandato dagli ungheresi del Ferencvaros. Proprio contro questi ultimi i francesi di Philippe Clement hanno perso lo scorso match casalingo, ma sarà ancora al Louis II che dovranno rialzarsi e provare a sconfiggere i turchi. Come finirà la sfida?



Stadion Rajko Mitic - Belgrado

Telecronaca: Federico Zanon

Al Rajko Mitić di Belgrado la Stella Rossa ha come imperativo vincere, se vuole avere ancora qualche chance di qualificazione alla fase a eliminazione diretta. La squadra serba, nonostante in patria abbia collezionato 8 vittorie e 2 pareggi nelle prime 10 partite, è uscita sconfitta sia contro Monaco che Trabzonspor nelle prime due giornate europee. Discorso totalmente inverso per gli ungheresi del Ferencvaros che arrivano a questo incontro da capolisti nel girone dopo le due vittorie, entrambe di misura, contro le squadre citate prima.



Stadio Olimpico - Roma

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Simone Tiribocchi

La qualificazione della Roma passa sicuramente dalla partita all'Olimpico contro il Betis di Pellegrini, protagonista dell'ottimo avvio stagionale degli andalusi. Riusciranno i giallorossi a trovare i 3 punti spinti dalla carica dei tifosi?



ore 21:00 Uefa Conference Europa League | Gruppo A 3a Giornata: Hearts vs Fiorentina

Tynecastle Park - Edimburgo

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Manuel Pasqual

Per Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina la trasferta scozzese riusulta già decisiva. Dopo i passi falsi contro Rigas e Basaksehir devono arrivare assolutamente i tre punti per ambire alla fase a eliminazione diretta della Conference League. In questo momento la Viola è ultima nel suo girone a pari punti con la squadra lettone, riuscirà a trovare la prima vittoria?



ore 21:00 Uefa Europa League | Gruppo A 3a Giornata: Arsenal vs Bodø / Glimt

Arsenal Stadium - Londra

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Protagonista lo scorso anno in Conference League, il Bodø/Glimt ha già ottenuto un pareggio con il PSV a Eindhoven e una vittoria contro lo Zurigo. Ora per la squadra di Kjetil Knutsen c’è la prima partita nella sua storia contro una squadra inglese: riuscirà a strappare punti all’Emirates Stadium all’Arsenal?



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - Istanbul

Telecronca: Matteo Marceddu

Dopo aver eliminato il Dnipro-1 agli spareggi, l’AEK Larnaca ha ottenuto contro un’altra ucraina, la Dynamo Kiev, la sua prima vittoria nel gruppo B. Una vittoria e un pareggio è invece il bottino dei turchi del Fenerbahce nelle prime due giornate. Come finirà all'Ülker Stadyumu di Istanbul?



Roazhon Park - Rennes

Telecronaca: Giorgio Basile

Partita da dentro o fuori per la Dinamo Kiev, che va in trasferta contro un Rennes al comando nel girone B. Chi vincerà?



Estádio Municipal de Braga - Braga

Telecronaca: Federico Marconi

Sporting Braga e Union Saint-Gilloise arrivano alla terza giornata del gruppo D a punteggio pieno. Una vittoria significherebbe ipotecare la qualificazione al prossimo turno: chi avrà la meglio allo Stadio Axa?



Arena Herning - Herning

Telecronaca: Orazio Accomando

Midtjylland e Feyenoord si sono rese protagoniste di due incredibili goleade nella seconda giornata (5-1 alla Lazio e 6-0 allo Sturm Graz), riportando il gruppo F a una situazione di totale equilibrio. Nessun altro girone, infatti, vede tutte le squadre a 3 punti: come cambieranno le gerarchie dopo questo turno?



Stadion am Wolfswinkel - Friburgo

Telecronaca: Alessandro Rimi

Due vittorie nelle prime due giornate per il Friburgo di Vincenzo Grifo, che ospita in questo terzo turno il Nantes all'Europa-Park Stadion. Come finirà?



Stadio Georgios Karaiskakis - Il Pireo

Telecronaca: Marco Calabresi

Nella bolgia del Georgios Karaiskakis, l'Olympiakos, ancora a 0 punti nel gruppo G, deve assolutamente vincere contro il Qarabag. Riusciranno a rientra nella corsa per la qualificazione?

