DAZN, Europa e Conference League 2022/23 5a Giornata, Palinsesto Telecronisti

Tornano le magiche notti europee, quelle che hanno fatto sognare la Roma nella scorsa stagione, arrivata fino alla conquista della UEFA Conference League, e che rimetteranno in gioco la squadra di José Mourinho, questa volta in Europa League. La squadra giallorossa è stata inserita nel Gruppo C insieme a Ludogorets, Betis Siviglia e HJK Helsinki, mentre la Lazio giocherà nel Gruppo F insieme a Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz.

Torna anche la UEFA Conference League per la seconda edizione della sua storia. La prima è stata memorabile, soprattutto per l'Italia e per la Roma: la vittoria dei giallorossi ha riportato in Serie A TIM un trofeo europeo che mancava dalla Champions League conquistata dall'Inter nel 2010. Quella volta fu Mourinho a trionfare nella notte di Madrid e lo stesso allenatore portoghese è riuscito a riportare un trofeo europeo in Italia, 12 anni dopo sulla panchina giallorossa. Quest'anno ci sarà la Fiorentina come squadra italiana nella competizione, la squadra di Italiano ha battuto il Twente ai playoff. I viola sfideranno Istanbul Basaksehir, Hearts e RFS Riga.

Tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League saranno trasmesse in diretta e on demand su DAZN: scopri come guardarle comodamente in streaming e non solo. Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Su DAZN ci saranno tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League, con studi e approfondimenti dedicati dalla nostra piattaforma. Dunque, tutte le partite di Europa League saranno su DAZN. E per ogni gara ci sarà commento in italiano e uno studio pre e post partita per approfondire qualsiasi match delle squadre italiane in campo.

Alle 18:00 di giovedì live su DAZN Zona Gol, il programma che racconta in diretta i risultati dei match che si giocano in contemporanea. Oltre alle gare live, dalla DAZN Square, saranno seguiti e commentati i momenti clou di ogni match con approfondimenti dedicati nel pre e post partita con analisi e interviste.

DAZN EUROPA E CONFERENCE LEAGUE DIRETTA - 5a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

GIOVEDI 27 OTTOBRE 2022

ore 18:00 - 20:30 Zona Gol Europa e Conference League

In studio: Marco Russo, Giorgia Rossi, Alessandro Matri, Gigi Di Biagio - Moderatore: Alessandro Iori

​Tutti i campi di Europa League in un solo canale, più il meglio della Conference League: non perderti nulla con Zona Gol su DAZN!



Stadio Olimpico - Roma

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

Dopo la brutta figura nella gara d'andata, la Lazio di Maurizio Sarri cerca il riscatto contro il Midtjylland. I 3 punti avvicinerebbero sensibilmente i biancocelesti alla qualificazione: riusciranno a vincere?



ore 18:45 Uefa Conference Europa League | Gruppo A 5a Giornata: Fiorentina vs Istanbul Basaksehir

Stadio Artemio Franchi - Firenze

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Al Franchi la Fiorentina ospita l'avversario più difficile del girone: i turchi dell'Istanbul Basaksehir, già capaci di battere i viola nella gara d'andata con un sonoro 3-0. Una vittoria permetterebbe alla squadra di Italiano di rientrare nella corsa per il primo posto, riusciranno ad ottenere i 3 punti?



ore 18:45 Uefa Europa League | Gruppo A 5a Giornata: PSV vs Arsenal

PSV Stadion - Eindhoven

Telecronaca: Ricky Buscaglia

PSV e Arsenal tornano a sfidarsi dopo solo una settimana dalla sfida di andata, posticipata di oltre un mese rispetto alla data originaria. Dopo essersi affrontate a Wembley, dunque, le squadre di Ruud Van Nistelrooij e Mikel Arteta si ritrovano al Philips Stadion di Eindhoven per contendersi la vetta del gruppo A.



Stadion Letzigrund - Zurigo

Telecronaca: Alberto Santi

Al Letzingrund Stadion, lo Zurigo ha dinnanzi a sé l'ultima, remota chance di raggiungere il terzo posto nel girone. Per riuscirci, gli svizzeri dovranno necessariamente battere l'avversario di serata, quel Bodø / Glimt vittorioso per 2-1 nella partita d'andata e a caccia di punti per tenere vive le speranze qualificazione.



AEK Arena - Larnaca

Telecronaca: Matteo Marceddu

Alla AEK Arena scendono in campo AEK Larnaca e Dinamo Kiev, due formazioni che possono ancora sperare di strappare il terzo posto nel gruppo B, dominato da Fenerbahce e Rennes (entrambe a quota 10 punti. All'andata decise un gol di Gyurcsò, nell'1-0 con cui la formazione cipriota sbancò Cracovia, casa temporanea della Dinamo. Riusciranno gli ucraini a vincere e magari ribaltare la differenza reti nello scontro diretto contro l'AEK?



Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi - Istanbul

Telecronaca: Giorgio Basile

Al Sükru Saracoglu va in scena il big match del girone B: Fenerbahçe - Rennes. La sfida rappresenta uno snodo fondamentale per la qualificazione come prima della classe. Chi vincerà?



Ludogorets Arena - Razgrad

Telecronaca: Edoardo Testoni

Punteggio pieno nel girone d'andata del gruppo C per il Betis, che in questo turno va in trasferta in Bulgaria per la sfida contro il Ludogorets. La Roma guarda con interesse questa partita che potrebbe essere decisiva per le loro sorti. Come finirà?



Alte Forsterei - Berlino

Telecronaca: Federico Marconi

Trasferta a Berlino per lo Sporting Braga, che vuole chiudere la pratica qualificazione ai sedicesimi di finale con una vittoria all'Alte Forsterei Stadion, casa dell'Union Berlino. Riusciranno i padroni di casa a sgambettare i lusitani? All'andata finì 1-0 per il Braga, con gol-partita di Vitor Carvalho.



Malmö New Stadium - Malmö

Telecronaca: Federico Casotti

Testa-coda nel gruppo D tra Malmö e Union Saint-Gilloise. Gli svedesi hanno già detto addio alle speranze qualificazione, mentre la squadra belga vuole continuare la sua prima campagna europea - fino ad oggi fantastica - oltre la fase a gironi. Chi vincerà la sfida dell'Eleda Stadion?



Helsinki Football Stadium - Helsinki

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Simone Tiribocchi

Trasferta in Finlandia, al Sonera Stadium per la Roma di Mourinho, che deve trovare la vittoria contro l'Helsinki per conquistare la qualificazione nel gruppo C. Ci riusciranno?



ore 21:00 Uefa Europa League | Gruppo E 5a Giornata: Omonia Nicosia vs Real Sociedad

GSP - Nicosia

Telecronaca: Luca Farina

Va in scena un testa-coda allo Tsirion Athlítiko Kentro di Nicosia, dove l'Omonia - ultimo nel girone E con 0 vittorie e punti - ospita la capolista Real Sociedad, ancora a punteggio pieno nel girone. All'andata, tuttavia, la partita finì solamente 2-1 per gli spagnoli. Riuscirà la formazione cipriota a cogliere i primi punti del suo torneo?



Old Trafford - Manchester

Telecronaca: Andrea Calogero

Il Manchester United di Ten Hag ospita all'Old Trafford i moldavi dello Sheriff nella quinta giornata del gruppo E. All'andata la partita finì in favore dei Red Devils: riusciranno a ripetersi?



Stadion Graz Liebenau - Graz

Telecronaca: Dario Mastroianni

Alla UPC Arena Sturm Graz e Feyenoord si giocano una bella fetta di qualificazione al prossimo turno, perché dopo quattro giornate nel gruppo F - lo stesso della Lazio, impegnata all'Olimpico contro il Midtjylland - l'equilibrio regna ancora sovrano: quattro squadre, tutte a quota 5 punti! All'andata a Rotterdam trionfarono gli olandesi con un 6-0 tennistico: riusciranno gli austriaci a vendicarsi?



Stade de la Beaujoire - Nantes

Telecronaca: Tommaso Turci

​Allo Stade de la Beaujoire va in scena un match decisivo per le sorti del gruppo G: il Nantes è obbligato a vincere in casa contro il Qarabağ per mantenere vive le chance di qualificazione ai sedicesimi; d'altro canto, gli azeri - forti anche del successo per 3-0 dell'andata - potrebbero chiudere il discorso qualificazione. Chi vincerà?



Stadion am Wolfswinkel - Friburgo

Telecronaca: Alessandro Rimi

All'Europa Park Stadion, il Friburgo vuole battere l'Olympiakos - ultimo in classifica nel gruppo G - e bloccare con una giornata d'anticipo il primo posto nel girone. Il match d'andata, al Pireo, terminò 0-3 per la formazione tedesca, che parte anche oggi con i favori del pronostico. Verranno rispettati?



Ferencváros Stadion - Budapest

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Alla Gruopama il Ferencvaros vuole replicare il colpaccio dell'andata, quando espugnò lo Stadio Louis II grazie a una rete di Vecsei. Il Monaco, d'altro canto, vuole chiudere i conti per la qualificazione ai sedicesimi di finale, vendicando l'andata. Chi avrà la meglio?



Stadion Rajko Mitic - Belgrado

Telecronaca: Federico Zanon

Il Trabzonspor sbarca allo Stadio Marakàna di Belgrado per affrontare un'agguerrita Stella Rossa. All'andata finì 2-1 per i turchi, con l'ex Napoli Marek Hamsik a siglare il primo dei due gol. Chi avrà la meglio oggi?



London Stadium - Londra

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

All'Olympic Stadium di Londra il West Ham - già qualificato e a punteggio pieno nel gruppo B - ospita il Silkeborg, formazione danese attualmente seconda nel girone, ma che deve guardarsi le spalle dall'Anderlecht. All'andata vinsero gli inglesi 3-2, con Gianluca Scamacca a siglare la sua prima rete con la maglia degli Hammers.

