DAZN Serie B 2022/23 18a Giornata, Palinsesto Telecronisti (17 - 18 - 19 Dicembre)

La 18a giornata su DAZN della Serie BKT 2022/23. Perché durante tutti questi mesi di pausa abbiamo sentito parlare di Serie A TIM piuttosto che di Serie BKT? Perché tra grandi piazze, retrocesse di lusso, promozioni attese da anni, colpi di mercato surreali e conferme ancora più forti di prima, la serie cadetta cresce e si candida ad essere accanto, a pochi passi, dalla Serie A TIM.

Dalle 13:30 di domenica puoi seguire in diretta su DAZN la giornata della SerieBKT : accedi alla piattaforma col tuo dispositivo e guarda il match completo per non perderti neanche un'azione. Puoi seguire ogni singola partita oppure goderti ogni azione principale grazie a Zona Gol: il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.

DAZN SERIE B DIRETTA - 18a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



SABATO 17 DICEMBRE 2022

ore 18:30 Serie B 18a Giornata: Pisa vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

La partita all'Arena Garibaldi tra Pisa e Brescia apre la diciottesima giornata di Serie B. Entrambe le squadre hanno la possibilità di raggiungere la promozione quest'anno e mirano ai 3 punti in questo match. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Fabio Bazzani

Dopo una prima parte di stagione positiva, Reggina e Bari hanno dimostrato di avere le carte in regola per ottenere la promozione già quest'anno. Chi avrà la meglio in questo scontro diretto?

DOMENICA 18 DICEMBRE 2022

ore 13:30 Serie B 18a Giornata: Zona Serie B (diretta)

Presentano: Alessandro Iori e Barbara Cirillo

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi della serata di Serie BKT



Telecronaca: Alessandro Rimi

Appuntamento al Tombolato dove il Cittadella ospita il Südtirol di Pierpaolo Bisoli. Chi avrà la meglio in questo grande pomeriggio di Serie B?



Telecronaca: Marco Calabresi

Siamo giunti quasi al giro di boa del campionato, le ambizioni di Cosenza e Ascoli sono diverse ma la conquista dei 3 punti rimane importante per entrambe le squadre. Chi avrà la meglio al San Vito?



Telecronaca: Alberto Santi

Dopo la trasferta contro il Bari, il Modena ospita al Braglia il Benevento di Cannavaro. Ad entrambe servono i 3 punti per migliorare la propria classifica: chi avrà la meglio?



Telecronaca: Federico Zanon

Al Tardini il Parma, reduce dalla trasferta a Brescia, attende la SPAL di Daniele De Rossi. Nella passata stagione i ferraresi vinsero di misura sia all'andata che al ritorno: come finirà questa volta?



Telecronaca: Dario Mastroianni

Cambio di guida tecnica nonostante l'ottimo piazzamento in classifica per la Ternana, che in questo turno di campionato ospita il Como al Liberati. Chi vincerà?



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Dario Marcolin

Per oltre cinque anni e mezzo il derby tra i capoluoghi delle due isole italiane più grandi, Sicilia e Sardegna, è mancato. L'ultimo precedente di campionato risale ad aprile 2017, quando Palermo e Cagliari ancora militavano in Serie A. I sardi espugnarono il 'Renzo Barbera' per 3-1, grazie alla doppietta di Ionita e al sigillo di Borriello. Oggi sia i rosanero che i rossoblù si trovano a duellare nella serie cadetta e tornano a incrociarsi, trascinati dai rispettivi bomber: Matteo Brunori da una parte e Gianluca Lapadula dall'altra. I due oriundi diversi, il primo nato in Brasile ma italiano a tutti gli effetti, il secondo nato in Italia ma con il Perù nel sangue a tal punto da vestirne i colori della Nazionale. Un duello tra i bomber delle due isole assolutamente imperdibile.



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Alessandro Budel

Il posticipo domenicale di Serie B ha tutti i connotati del big match: Genoa e Frosinone hanno come obiettivo minimo i playoff per tornare in Serie A, dunque la sfida di questa sera a Marassi mette in palio punti preziosi per candidarsi alla promozione. Riusciranno i ciociari a fare bottino pieno a Marassi?

LUNEDI 19 DICEMBRE 2022

ore 20:30 Serie B 18a Giornata: Perugia vs Venezia (diretta)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

La diciottesima giornata di Serie B si chiude al Renato Curi di Perugia, dove gli umbri ospitano il Venezia. Scontro di bassa classifica che può significare molto per la lotta salvezza, nella quale le due squadre sono pienamente coinvolte.

