DAZN, Serie A 2022/23 32a Giornata, Palinsesto Telecronisti Zona DAZN (28 - 29 - 30 Aprile 2023)

La Serie A TIM 2022-23, da seguire tutta su DAZN, entra nella sua fase finale. Il Napoli di Spalletti è sempre più vicino all'impresa e può gestire un ampio margine sulle avversarie. Inter, Milan, Lazio, Roma e Atalanta lotteranno fino all'ultimo per i piazzamenti Champions in una battaglia emozionante per entarre nella top 4, mentre la Juventus dopo la sentenza a lei favorevole proverà a completare la rimonta verso le posizioni europee. Non solo l'alta classifica: la lotta salvezza è tutta da seguire. Verona, Sampdoria e Cremonese sperano ancora nella salvezza. DAZN racconterà in contemporanea e con telecronache 100% dedicate a Zona Gol , con collegamenti video dai vari stadi, le partite che si disputano in simultanea, unendole in un solo evento.

DAZN SERIE A DIRETTA - 32a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 28 APRILE 2023

ore 18:30 Serie A 32a Giornata: Lecce vs Udinese (diretta esclusiva)

Telecronaca: Federico Zanon - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Pre (dalle 18:00) e post partita con: Edoardo Testoni

Al Via del Mare il Lecce ospita l'Udinese nel match che apre la trentaduesima giornata di campionato. I salentini vogliono tirarsi fuori dalla corsa salvezza il prima possibile e hanno bisogno di tornare a fare punti in casa. Per i friulani non ci sono grandi obiettivi, ma la volontà di chiudere al meglio una buona stagione. All'andata finì 1-1, con i due centravanti Beto e Colombo protagonisti. Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime due partite di Serie A TIM contro l’Udinese (1V, 1N) e non è mai riuscito a restare senza sconfitte per tre gare di fila contro i bianconeri nella massima serie. Dopo aver vinto solo due delle prime otto trasferte contro il Lecce in Serie A TIM (6P), l’Udinese è riuscita a ottenere ben quattro successi nelle ultime sei gare esterne contro i giallorossi (1N, 1P). Grazie a tre vittorie e tre pareggi l’Udinese è rimasta senza sconfitte nelle ultime sei partite contro squadre neopromosse in Serie A TIM; l’ultima volta in cui i bianconeri hanno avuto una striscia di imbattibilità più lunga contro squadre provenienti dalla Serie B risale al gennaio 2015 (sette in quel caso). Nelle ultime otto partite di campionato il Lecce ha conquistato un solo punto (1-1 contro la Sampdoria); nel periodo (dalla 24ª giornata) nessuna squadra di Serie A TIM ha perso tante partite quante quelle dei pugliesi (sette). Dopo aver vinto due partite casalinghe di fila in Serie A TIM contro Atalanta e Lazio tra novembre e gennaio, il Lecce non ha ottenuto nemmeno un successo nelle ultime sette gare interne (3N, 4P). L’Udinese ha conquistato 42 punti finora in campionato; l’ultima volta in cui i bianconeri hanno fatto meglio dopo 31 partite stagionali di Serie A TIM è stata nel 2012/13 (45), quando chiusero al quinto posto in classifica. L’Udinese ha perso senza segnare le ultime due trasferte di Serie A TIM e non arriva a tre sconfitte esterne di fila senza reti da aprile 2019 – i bianconeri, inoltre, hanno concesso tre reti in entrambe le ultime due gare fuori casa ed è da marzo 2014 che non subiscono almeno tre gol per tre trasferte consecutive. L’Udinese è la squadra che in assoluto ha subito più gol nei 15 minuti iniziali di partita in questo campionato (11), mentre il Lecce quella che in percentuale ha concesso più reti nei primi tempi (58%, 22/38). Lorenzo Colombo ha segnato nella gara di andata contro l’Udinese; finora l’attaccante del Lecce non è riuscito a trovare più di un gol contro una singola squadra in Serie A TIM. Negli ultimi due campionati di Serie A TIM l’Udinese è la squadra che ha trovato più reti da fuori area: 19 gol dalla distanza per i bianconeri, di cui cinque realizzati da Lazar Samardzic (incluso uno nell’ultima giornata) – solo Dybala (sette), Malinovskyi e Fabián Ruiz (sei) hanno fatto meglio nel periodo nella competizione.



Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Valon Behrami

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Pre (dalle 20:15) e post partita con: Ilaria Alessio e Sergio Floccari

Trasferta ligure per il Monza, impegnato sul campo dello Spezia nel friday night di Serie A. La formazione di Palladino vuole concludere con più punti possibile la sua primissima stagione nella massima categoria, mentre per lo Spezia ci sono in palio punti salvezza. Il vantaggio sulle inseguitrici infatti non è ancora totalmente rassicurante. All'andata decisero le reti di Carlos Augusto e Pablo Marì nel 2-0 dei brianzoli: riuscirà la squadra di Semplici a fare risultato stavolta? Lo Spezia ha pareggiato cinque delle ultime sette partite di Serie A TIM contro squadre neopromosse (1V, 1P), dopo che aveva diviso la posta in palio solo una volta nelle precedenti sei (4V, 1P). Lo Spezia è ancora imbattuto nelle sue sette partite casalinghe contro squadre neopromosse in Serie A TIM, grazie a tre vittorie e quattro pareggi. Da inizio 2023 nessuna squadra ha segnato meno reti in Serie A TIM dello Spezia (12, come il Lecce) - nel nuovo anno solare, inoltre, nei cinque maggior campionati europei solo l'Ajaccio (11) conta più gare senza alcuna rete all'attivo dei bianconeri (otto). Lo Spezia non è riuscito a segnare in sei delle ultime otto gare casalinghe di Serie A TIM, tante volte quante nelle precedenti 42 partite in casa nella massima serie. Il Monza ha guadagnato 41 punti nelle sue prime 31 partite di Serie A TIM; l’ultima squadra a fare meglio dopo le sue prime 32 gare in assoluto disputate nel massimo campionato è stata il Chievo nel 2001/02 (51 punti). Il Monza ha conquistato 19 punti nelle prime 15 trasferte di campionato; l’ultima squadra a fare meglio dopo le sue prime 16 gare esterne disputate in Serie A TIM è stata il Chievo 2001/02 (22 punti). Il Monza è la squadra che ha mandato in gol più giocatori italiani in questa Serie A TIM (11) - l'ultima formazione con più calciatori italiani con almeno una rete all'attivo in rosa in una singola annata del massimo campionato è stata il Sassuolo (15 nel 2016/17). In questo campionato nessuna squadra ha realizzato meno gol di testa rispetto a Monza e Spezia (entrambe due, come la Salernitana). Daniele Verde, a segno nell’ultima partita di Serie A TIM contro la Sampdoria, non riesce ad andare in gol per due gare di campionato consecutive dal maggio 2022, quando trovò una rete contro l’Udinese e contro l’Atalanta – finora tutte le sue tre marcature realizzate in questa stagione sono arrivate fuori casa. Gianluca Caprari ha realizzato tre gol in quattro partite contro lo Spezia in Serie A TIM, solo contro tre squadre ha fatto meglio nel massimo campionato (Fiorentina, Roma e Sampdoria); ai liguri ha rifilato una doppietta il 6 gennaio 2022 con la maglia dell'Hellas Verona.

SABATO 29 APRILE 2023

ore 17:45 Serie A 32a Giornata - Coca Cola Super Match: Roma vs Milan (diretta esclusiva)

Il big match da vedere sul divano con un gruppo di amici, pizza e Coca-Cola: Gli Autogol commentano live insieme a Giovanni Barsotti, Alberto Neglia e alla voce fuori campo della Gialappa's Band. Non perderti l'appuntamento con Coca-Cola Super Match, solo su DAZN!



Il big match da vedere sul divano con un gruppo di amici, pizza e Coca-Cola: Gli Autogol commentano live insieme a Giovanni Barsotti, Alberto Neglia e alla voce fuori campo della Gialappa's Band. Non perderti l'appuntamento con Coca-Cola Super Match, solo su DAZN! ore 18:00 Serie A 32a Giornata: Roma vs Milan (diretta esclusiva)

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci e Federica Zille

Pre (dalle 17:30) e post partita con: Giorgia Rossi, Massimo Ambrosini, Gigi Di Biagio

Nel primo dei due weekend con le sfide incrociate tra Roma e Milano i giallorossi di José Mourinho cercano di sfruttare il calore dell’Olimpico in uno scontro diretto per l’accesso alla prossima Champions League. All’andata i rossoneri, avanti di due reti, subirono un’incredibile rimonta nei minuti finali a San Siro. Chi riuscirà ora a strappare un successo pesantissimo per la classifica? Il Milan ha vinto quattro delle ultime sei partite di Serie A TIM contro la Roma (2N), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 16 (5N, 7P) – inoltre, è da 1996 che i rossoneri non rimangono imbattuti per più gare di campionato contro i giallorossi (17 in quel caso). Il Milan ha vinto le ultime due trasferte di campionato contro la Roma e non arriva a tre successi esterni consecutivi contro i giallorossi dal 1990 (quattro in quel caso). Nel 2023 la Roma ha mantenuto la porta inviolata in sette partite casalinghe di campionato sulle otto disputate; nello stesso periodo, nessuna squadra dei maggiori cinque campionati europei ha ottenuto così tante clean sheet interne. Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro partite di campionato (2V, 2N), tante clean sheet quante nelle precedenti 13 gare di Serie A TIM (5V, 3N, 5P). Il Milan ha perso quattro delle ultime sette trasferte disputate in Serie A TIM (2V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 54 gare esterne nella competizione (38V, 12N). Da una parte il Milan è la squadra che ha subito più gol di testa in questo campionato (10), dall’altra solo il Napoli (due) ne ha concessi meno della Roma (tre). La Roma è la squadra che ha segnato più gol nei minuti di recupero in questo campionato (sei) ed è una delle quattro che non ha ancora concesso reti nello stesso intervallo temporale. Grazie a sette gol e cinque assist, Paulo Dybala ha partecipato a 12 reti contro il Milan in Serie A TIM; l’attaccante della Roma è stato coinvolto in più gol nella competizione solamente contro l’Udinese (17). Lorenzo Pellegrini ha segnato nelle ultime tre partite disputate con la maglia della Roma, considerando tutte le competizioni; questa è già la sua migliore striscia di gare in gol in giallorosso – contro il Milan ha segnato un solo gol in Serie A TIM, nel primo confronto, risalente all’ottobre 2016 con la maglia del Sassuolo. Con la doppietta nell’ultimo turno di campionato, Rafael Leão sta vivendo la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo in Serie A TIM (12 reti) – considerando anche gli assist si trova ora a 18 partecipazioni attive, solo una in meno rispetto alle 19 dello scorso campionato (11 gol, otto passaggi vincenti).



Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Simone Tiribocchi

Bordocampo ed interviste: Francesco Fonano

Pre (dalle 20) e post partita in "Tutti Bravi Sul Divano" con Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo

Allo Stadio Olimpico Grande Torino la squadra di Juric cerca una vittoria che, in casa, manca da più di un mese, dal lontano 6 marzo quando Karamoh siglò l'1-0 contro il Bologna. L'Atalanta di Gasperini, in piena corsa Europa, cerca tre punti d'oro che ridarebbero speranze per un posto alla prossima Champions League. Nella scorsa stagione, in questo stadio, fu decisivo il gol di Roberto Piccoli al 93'. Presenta il match "Tutti Bravi Dal Divano", il programma di DAZN condotto da Marco Russo. Linguaggio da spogliatoio ricco di aneddoti nello show della partita delle 20:45 del sabato, con a seguire il “Players Only”: Marco Parolo, in veste di capitano, guiderà i suoi compagni nel racconto dell’intera giornata di campionato, tra approfondimenti e pronostici. Come finirà questa volta? Dopo aver vinto due partite di fila contro l’Atalanta nel 2019, il Torino ha perso quattro delle ultime sei gare contro i nerazzurri in Serie A TIM (2N); per i granata sono tante sconfitte quante nelle precedenti 19 sfide con i bergamaschi (10V, 5N). L’Atalanta ha vinto le ultime tre trasferte di Serie A TIM contro il Torino; nella competizione i bergamaschi hanno una striscia aperta di successi esterni più lunga solamente contro il Cagliari (quattro). Il Torino non è riuscito a segnare più di un gol nelle ultime cinque partite di campionato e in Serie A TIM non rimane per più gare senza almeno due reti all’attivo da ottobre 2022 (sette in quel caso). Il Torino ha ottenuto un solo punto nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A TIM e non rimane per più gare interne di fila senza successi dall’aprile 2022 (3N, 2P). L’Atalanta ha vinto tre delle ultime cinque partite di Serie A TIM (1N, 1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti nove gare disputate nel massimo campionato (2N, 4P). In trasferta l’Atalanta ha conquistato quattro punti in più che in casa in questo campionato (rispettivamente 28 e 24), solo il Napoli ha una differenza più alta tra punti fuori casa e tra le mura amiche in questa Serie A TIM (otto). Atalanta e Torino sono due delle tre squadre, con l’Empoli, ad aver segnato meno gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (due). Antonio Sanabria ha segnato nove gol in questo campionato, ma solo due in casa, cinque in meno che in trasferta; l’unico giocatore che in questo campionato ha una differenza maggiore tra gol fuori casa e gol in casa è Ciro Immobile (sei). Teun Koopmeiners è il primo centrocampista olandese a realizzare sette gol in un singolo campionato di Serie A TIM da Clarence Seedorf nel 2007/08 (sette reti anche per lui) – l’ultimo ad arrivare a quota otto è stato Ruud Gullit nel 1994/95 (12). Luis Muriel ha segnato otto gol contro il Torino in Serie A TIM, solo contro l’Udinese (12) ha fatto meglio nel torneo; l’attaccante dell’Atalanta ha realizzato 25 gol da subentrato in Serie A TIM e con una rete dalla panchina supererebbe Alessandro Matri diventando il recordman solitario nell’era dei tre punti a vittoria – raggiungerebbe, inoltre, quota 100 gol nella competizione.

DOMENICA 30 APRILE 2023

ore 12:30 Serie A 32a Giornata: Inter vs Lazio (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi e Barbara Ciillo

Pre (dalle 12:00) e post partita con: Marco Russo, Borja Valero e Marco Parolo

Simone Inzaghi torna a sfidare il suo passato in un Inter-Lazio da non perdere per le implicazioni in ottica Champions League. I biancocelesti, con Maurizio Sarri, hanno fatto benissimo negli scontri diretti quest’anno vincendo per 3-1 anche la partita di andata all’Olimpico. A San Siro, però, il compito sarà difficilissimo contro l’Inter, che non può più permettersi passi falsi: come finirà lo scontro diretto? Bilancio in assoluto equilibrio nelle ultime nove sfide nel massimo campionato tra Inter e Lazio, con quattro successi per parte e un pareggio – nel periodo le due formazioni non hanno mai ripetuto lo stesso risultato in due gare di fila. Sia Lazio che Inter hanno trovato il gol in tutte le ultime sei sfide giocate in Serie A TIM: mai nel torneo hanno giocato più partite di fila senza un clean sheet da parte di almeno una delle due formazioni (sei confronti consecutivi con entrambe a segno anche tra il 1973 e il 1975). L’Inter ha vinto tutte le ultime tre gare casalinghe contro la Lazio in Serie A TIM, lo stesso numero di successi ottenuti nelle precedenti otto partite interne contro questa avversaria in campionato (2N, 3P). La Lazio non subisce gol da cinque trasferte di campionato - mai i biancocelesti hanno fatto meglio nel massimo torneo - solo tre squadre nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) hanno registrato più clean sheet consecutivi fuori casa in Serie A TIM: la Roma (sei nel 2004), la Juventus (sei nel 2012 e nel 2018) e il Napoli (sei proprio nel 2023). L’Inter ha perso tutte le ultime tre gare casalinghe di Serie A TIM, senza segnare neanche una rete: mai nella sua storia ha registrato più sconfitte interne consecutive in una singola stagione nella competizione. La Lazio va al tiro in media ogni 63.4 palloni giocati in questa Serie A TIM, è la squadra che impiega più tocchi per trovare la conclusione nel torneo; dall’altra parte, l’Inter tira una volta ogni 40.7 tocchi, in media meno di ogni altra formazione. L’Inter è la squadra che ha concesso meno recuperi palla offensivi agli avversari in questa Serie A TIM (157) – dall’altra parte la Lazio ne ha subiti 294, almeno 20 in più di ogni altra formazione. Lautaro Martínez – che negli ultimi tre massimi campionati ha segnato meno solo dell’avversario di giornata Ciro Immobile (57 gol v 53) – può diventare il terzo giocatore dell’Inter a realizzare più di 15 reti in almeno tre stagioni di Serie A TIM consecutive negli ultimi 55 anni, dopo Christian Vieri (tra il 2000/01 e il 2002/03) e Mauro Icardi (quattro, tra il 2014/15 e il 2017/18). L’Inter è la vittima preferita di Sergej Milinkovic-Savic in Serie A TIM, che contro i nerazzurri ha segnato cinque gol; il giocatore della Lazio è vicino a prendere parte a 100 gol nel massimo campionato italiano (54 reti e 45 assist), diventando il quarto centrocampista a riuscirci con una singola squadra dal 2004/05 dopo Marek Hamsik (180 con il Napoli), Kaká (114 con il Milan) e Papu Gómez (108 con l’Atalanta). Romelu Lukaku (due gol e un assist nel suo ultimo precedente in campionato contro la Lazio a San Siro), dopo la doppietta a Empoli nella scorsa giornata, può andare in gol in due presenze consecutive in una stagione di Serie A TIM per la prima volta da maggio 2021 (tre in quel caso, vs Roma, Juventus e Udinese).



Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Pre (dalle 14:15) e post partita con: Diletta Leotta, Ciro Ferrrra e Andrea Stramaccioni

Il Napoli di Luciano Spalletti cerca una vittoria per avvicinarsi alla vittoria matematica del suo terzo Scudetto, ma la Salernitana - sempre sconfitta contro gli azzurri dal ritorno in massima serie - è pronta a dare battaglia per regalare una soddisfazione ai propri tifosi. Riuscirà a fermare la capolista? Il Napoli è imbattuto nelle sue cinque partite contro la Salernitana in Serie A TIM (3V, 2N); tra le squadre contro cui sono imbattuti nella competizione, i partenopei hanno affrontato più volte solamente il Crotone (sei) e il Cesena (26). Dopo aver ottenuto solo tre successi nelle prime otto gare casalinghe contro squadre della Campania in Serie A TIM (4N, 1P), il Napoli ha vinto tutte le sei più recenti, con un punteggio complessivo di 20-1. Il Napoli ha conquistato finora 78 punti in Serie A TIM, solo uno in meno rispetto ai 79 collezionati alla fine del campionato scorso – al più presto, nella loro storia nella competizione i partenopei hanno raggiunto quota 81 punti dopo 33 partite, nel 2017/18. Dopo aver segnato per 16 partite casalinghe consecutive in Serie A TIM (45 reti), il Napoli ha mancato il gol in tre delle ultime quattro – in particolare, i partenopei non hanno segnato nelle due più recenti e non rimangono tre gare interne di fila senza reti da febbraio 2010 in Serie A TIM. Grazie a due vittorie intervallate da sei pareggi, la Salernitana è imbattuta da otto partite di Serie A TIM; per i granata è la miglior striscia nella competizione ed è anche in generale la serie di imbattibilità aperta più lunga nel massimo campionato. La Salernitana ha pareggiato le ultime quattro trasferte di Serie A TIM; l’ultima squadra a ottenere cinque pareggi esterni di fila in una singola stagione nella competizione è stata la Lazio nel marzo 2016 (sei). Se il Napoli dovesse conquistare il titolo il 30 aprile dopo Inter-Lazio, sarebbe un nuovo record in quanto a giornate di anticipo (sei); il trionfo arriverebbe, inoltre, a 33 anni trascorsi dall’ultimo Scudetto vinto dai campani – 29 aprile 1990. Finora, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), l’allenatore che ha vinto il primo titolo dopo più partite tra il proprio esordio e la data di conquista dello Scudetto è stato Sven-Göran Eriksson con 424 panchine; Luciano Spalletti con questa partita toccherà quota 553 gare (inclusi tavolini). Tra i giocatori di Serie A TIM con almeno 500 minuti giocati in stagione, considerando tutte le competizioni, i due con la miglior media minuti/gol giocano con il Napoli: Giovanni Simeone (un gol ogni 86 minuti) e Victor Osimhen (uno ogni 95). Nell’ultima giornata di campionato Boulaye Dia ha segnato un gol e fornito un assist, raggiungendo quota 11 reti e sei passaggi vincenti; nei maggiori cinque campionati europei, dal punto di vista realizzativo, ha fatto meglio solo nel 2020/21 (14 con il Reims), mentre in quanto ad assist sta vivendo la sua miglior stagione.



Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Un pareggio potrebbe servire a poco a Cremonese e Hellas Verona che, con sette giornate a disposizione, si giocano tantissimo nella lotta per non retrocedere dopo una stagione deludente. La squadra di Zaffaroni, addirittura, è ancora alla ricerca della prima vittoria in trasferta di questo campionato: arriverà allo Zini? L'Hellas Verona ha vinto due delle ultime quattro sfide contro la Cremonese (2N) in campionato - tra Serie A TIM, B e C - dopo che non aveva ottenuto successi nelle cinque precedenti. La Cremonese ha sconfitto l'Hellas Verona in quattro degli ultimi otto incroci casalinghi in campionato (2N, 2P), successi arrivati in tre divisioni differenti: in Serie A TIM il 20 ottobre 1991, in Serie B (il 18 ottobre 1992) e in Serie C (nel 2007 e nel 2008). L'Hellas Verona ha perso cinque delle ultime sei trasferte di Serie A TIM contro avversarie lombarde (1V) e in quattro di queste gare non è riuscito a trovare il gol. La Cremonese ha vinto due delle ultime quattro gare interne di Serie A TIM (2P), tra cui la più recente contro l’Empoli (1-0); i grigiorossi non ottengono due successi casalinghi di fila in massima serie da novembre-dicembre 1995 (v Padova e Bari), mentre non raccolgono due vittorie interne senza gol subiti dal settembre 1994 (v Napoli e Milan). L'Hellas Verona è la squadra che aspetta da più partite la vittoria esterna in Serie A TIM (16), tra le formazioni attualmente nella competizione: nel parziale i gialloblù hanno registrato sette pareggi e nove sconfitte; inoltre, in quattro delle ultime cinque trasferte i veneti non hanno trovato la rete. Solo il Lecce (41.3%) ha registrato una percentuale più bassa di possesso palla rispetto all'Hellas Verona (41.3%) e Cremonese (42.6%) in questa Serie A TIM; queste due formazioni in aggiunta, sempre con il Lecce, sono quelle con la più bassa precisione di passaggi nel torneo in corso (71% per i gialloblù, 72% per i giallorossi e 75% per i grigiorossi). Hellas Verona (38.3%) e Cremonese (37.6%) sono le due squadre con la più bassa precisione di tiro in questa Serie A TIM (rapporto tra tiri nello specchio e tiri effettuati, esclusi respinti). Daniel Ciofani ha segnato due reti contro l'Hellas Verona in Serie A TIM e in particolare la prima delle sue tre doppiette messe a segno nella massima serie (con il Frosinone, al Matusa il 29 novembre 2015); l’attaccante della Cremonese ha segnato di più nella competizione solo contro l’Empoli (quattro). Simone Verdi ha segnato una doppietta contro il Bologna nel turno scorso; l’attaccante, miglior marcatore dell'Hellas Verona nel torneo in corso con quattro gol, potrebbe andare a bersaglio per due gare di fila in massima serie per la prima volta da maggio 2022 (con la Salernitana contro Venezia e Cagliari). L’unica doppietta in 230 presenze in Serie A TIM di Darko Lazovic è arrivata nella gara d’andata contro la Cremonese; in generale, contro nessuna avversaria ha segnato più reti nella competizione (due anche contro il Sassuolo).



Telecronaca: Andrea Calogero - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

Tra le migliori squadre per rendimento nel girone di ritorno, il Sassuolo di Alessio Dionisi è tornato a esprimere il suo potenziale migliorando la sua classifica. Rendimento opposto lo ha avuto l’Empoli di Paolo Zanetti, che cerca ora gli ultimi punti per chiudere il discorso salvezza. Come finirà al “Mapei Stadium”? L’Empoli ha vinto tre delle ultime quattro gare di Serie A TIM contro il Sassuolo (1P), dopo che i neroverdi avevano trovato il successo nelle precedenti quattro. Empoli e Sassuolo non hanno mai pareggiato in 11 precedenti in Serie A TIM: nella storia della competizione, solo Pro Vercelli e Milan (12) e Pro Vercelli e Juventus (sempre 12) contano più precedenti senza neanche un pareggio. Dopo quattro successi interni consecutivi, con esattamente tre gol segnati in ciascuna occasione, il Sassuolo ha perso il più recente appuntamento domestico contro l’Empoli in Serie A TIM: 1-2 il 31 ottobre 2021 (Pinamonti e Zurkowski hanno ribaltato l’iniziale autorete di Tonelli). Il Sassuolo è rimasto imbattuto in tutte le ultime quattro partite interne di Serie A TIM (3V, 1N), dopo che era stato sconfitto in tre delle quattro precedenti; l’ultima volta che i neroverdi hanno giocato più partite casalinghe di fila senza perdere in campionato risale a maggio 2021 (sette, con Roberto De Zerbi in panchina). L’Empoli ha perso ben sei delle ultime otto partite di Serie A TIM (1V, 1N) e in particolare nelle ultime tre gare non ha trovato la rete; l’ultima volta che i toscani sono rimasti a digiuno di gol per almeno quattro incontri consecutivi nel massimo campionato è stata nell’ottobre 2016 (otto in quell’occasione). Sassuolo (1456) ed Empoli (1471) sono le due squadre che hanno guadagnato meno possessi in questo campionato; in particolare nel terzo centrale hanno registrato rispettivamente 638 e 615 recuperi, meno di ogni altra squadra. L’Empoli è l’unica squadra che non ha subito gol in seguito a recuperi offensivi degli avversari in questa Serie A TIM; il Sassuolo invece ne conta sei, più di ogni altra formazione. Andrea Consigli ha giocato 469 gare in Serie A TIM ed è a sola una distanza da eguagliare Franco Baresi (470), il 26° giocatore con più presenze nella storia della competizione. La prossima sarà la 300ª partita in Serie A TIM per Mattia Destro, che nella sua carriera nel massimo campionato ha messo a segno 91 reti, cinque delle quali contro il Sassuolo – tra le avversarie attualmente nella competizione ne conta di più solo contro Lazio e Udinese (sei centri contro ciascuna delle due). Domenico Berardi ha sia segnato che servito assist contro l’Empoli in Serie A TIM in tre distinti incontri, più volte di quanto ci è riuscito contro ogni altra avversaria; l’attaccante del Sassuolo ha complessivamente realizzato tre gol e fornito sei passaggi vincenti contro i toscani nella competizione.



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

Pre (dalle 17:30) e post partita con: Federica Zille e Dario Marcolin

Terzo confronto in vista tra queste due squadre in questa stagione, dopo il match d'andata e quello di Coppa Italia disputatosi la prima settimana di gennaio. La Fiorentina è uscita vincitrice sia a Marassi, 2-0, sia al Franchi in Coppa, 1-0, dunque parte sicuramente favorita contro Stankovic e i blucerchiati. Assisteremo a un esito differente dai precedenti? Nessun pareggio nelle ultime sette sfide di Serie A TIM tra Sampdoria e Fiorentina, con quattro successi per i viola, tre per i blucerchiati – cinque delle precedenti sette gare tra le due formazioni erano terminate in parità. La Fiorentina è andata a segno in ciascuna delle ultime 17 gare di Serie A TIM contro la Sampdoria, già serie più lunga in assoluto di partite consecutive in rete per la Viola contro una singola avversaria nella competizione. La Sampdoria è rimasta imbattuta in sei delle ultime sette sfide contro la Fiorentina giocate nel girone di ritorno di Serie A TIM (3V, 3N), l’unica sconfitta blucerchiata nel parziale è stata un 5-1 viola del 16 febbraio 2020 (autogol di Morten Thorsby, doppiette di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa). La Fiorentina è imbattuta da cinque incontri casalinghi in Serie A TIM (2V, 3N), ma ha pareggiato i due più recenti: i viola non impattano più gare interne di fila nella competizione da gennaio 2021, quattro in quell’occasione, con Cesare Prandelli in panchina. La Sampdoria è l’unica squadra che non ha vinto neanche un incontro in questa Serie A TIM contro avversarie attualmente nella metà alta della classifica: quattro pareggi e 12 sconfitte finora per i blucerchiati. Nonostante il ko per 2-3 contro il Monza nell’ultima partita, nelle ultime otto giornate di campionato solo la Lazio (19) ha raccolto più punti della Fiorentina (17) in Serie A TIM. La Sampdoria è la terza squadra non neopromossa a raccogliere meno di 18 punti nelle prime 31 gare giocate in una stagione di Serie A TIM negli anni 2000, dopo il Palermo 2016/17 (15) e il Chievo Verona 2018/19 (14). Nessuna squadra ha subito meno gol della Fiorentina nel corso della ripresa nel 2023 in Serie A TIM (sei reti subite), mentre la Sampdoria è la formazione che ha incassato più marcature dopo l’intervallo in campionato nel periodo (17). Giacomo Bonaventura ha segnato cinque gol in Serie A TIM contro la Sampdoria, contro nessuna avversaria ne conta di più nella competizione; inoltre, il centrocampista della Fiorentina ha realizzato un centro proprio nella gara d’andata contro i blucerchiati e non ha mai trovato la rete in due presenze consecutive contro questa squadra. L’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini ha trovato la rete in ciascuna delle ultime due presenze da titolare contro la Fiorentina in Serie A TIM; in generale sono quattro i suoi centri contro questa avversaria, tre con i blucerchiati e uno con la maglia del Napoli.



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Sunday Night Square (dalle 20) con: Marco Cattaneo, Andrea Barzagli, Andrea Stramaccioni, Stefano Borghi

Allo stadio Dall'Ara si disputa il posticipo della trentaduesima giornata di campionato dove i padroni di casa allenati da Thiago Motta, autentica rivelazione del campionato, ospitano la Juventus che arriva dall'impegno di Coppa Italia contro l'Inter. All'andata la sfida terminò 3-0 in favore dei bianconeri grazie alle reti di Vlahovic, Kostic e Milik. Come finirà questa volta? La Juventus è imbattuta da 21 partite contro il Bologna in Serie A TIM (17V, 4N), è la striscia aperta più lunga senza sconfitta dei bianconeri contro squadre attualmente in Serie A TIM. Il Bologna ha un bilancio 79 sconfitte e 49 pareggi contro la Juventus in Serie A TIM (a fronte di 23 successi), entrambi record negativi nella competizione per i rossoblù contro una singola avversaria. La Juventus ha vinto tutte le ultime sei trasferte in campionato contro il Bologna, solo contro tre avversarie è riuscita a registrare più successi consecutivi fuori casa in Serie A TIM: contro l’Atalanta (nove tra il 2005 e il 2016), il Cagliari (otto tra il 2011 e il 2019) e il Chievo Verona (sette tra il 2013 e il 2018). La Juventus ha perso le ultime tre partite di campionato e nelle due più recenti non è andata a segno; l’ultima volta che i bianconeri hanno registrato più sconfitte consecutive in Serie A TIM è stata tra marzo e aprile 1962 (sette). Il Bologna non ha ripetuto lo stesso risultato in nessuna delle ultime nove gare casalinghe di Serie A TIM, in cui ha alternato quattro successi, tre pareggi e due sconfitte; nel parziale tuttavia (dalla 15ª giornata di campionato), i rossoblù hanno subito appena cinque reti in casa nella competizione, nessuna squadra ha fatto meglio (cinque anche per Roma e Inter). La Juventus è l’unica squadra che non ha pareggiato neanche un incontro di Serie A TIM nelle ultime 12 giornate (sette successi e cinque sconfitte per i bianconeri nel periodo. Solo il Napoli (22) ha segnato più gol della Juventus (19) su palla inattiva in questa Serie A TIM, mentre solo la Cremonese (17) e il Lecce (16) hanno incassato più reti del Bologna da fermo (15, come il Torino). La Juventus è la squadra contro cui Musa Barrow ha giocato più incontri senza segnare in Serie A TIM: l’attaccante del Bologna ha all’attivo appena un assist in otto confronti contro i bianconeri nella competizione. Dusan Vlahovic ha trovato la rete in ciascuna delle sue ultime quattro presenze contro il Bologna in Serie A TIM; tuttavia, l’attaccante della Juventus è a digiuno da 10 incontri nel massimo campionato e in una singola stagione della competizione non ha mai giocato più partite consecutive senza segnare. Federico Chiesa ha segnato sei gol in otto sfide di Serie A TIM contro il Bologna, almeno due centri in più rispetto a qualsiasi altra avversaria affrontata nella competizione.

