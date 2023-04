DAZN Serie B 2022/23 35a Giornata, Palinsesto Telecronisti (30 Aprile - 1 Maggio)

La 35a giornata su DAZN della Serie BKT 2022/23. Perché durante tutti questi mesi di pausa abbiamo sentito parlare di Serie A TIM piuttosto che di Serie BKT? Perché tra grandi piazze, retrocesse di lusso, promozioni attese da anni, colpi di mercato surreali e conferme ancora più forti di prima, la serie cadetta cresce e si candida ad essere accanto, a pochi passi, dalla Serie A TIM.

Dalle 14:45 puoi seguire in diretta su DAZN la giornata della SerieBKT : accedi alla piattaforma col tuo dispositivo e guarda il match completo per non perderti neanche un'azione. Puoi seguire ogni singola partita oppure goderti ogni azione principale grazie a Zona Gol: il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.

DAZN SERIE B DIRETTA - 35a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



DOMENICA 30 APRILE 2023

ore 16:15 Serie B 35a Giornata: Cagliari vs Ternana (diretta)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Oltre quattro mesi dopo il match d’andata, deciso da un rigore procurato da Partipilo e poi trasformato da Falletti, la Ternana ritrova il Cagliari. Questa volta all’Unipol Domus Arena, dove i rossoblù fanno ritorno dopo il big match contro il Frosinone e la partita contro il Parma. Mentre i padroni di casa vogliono tenere la scia del gruppo di testa, i ragazzi di Lucarelli inseguono la matematica salvezza, distante una manciata punti.



Telecronaca: Marco Calabresi

Solo un punto separa in classifica SPAL e Perugia, il cui futuro dipende molto da questa partita: è un match che vale ben più di tre punti e si prefigura come un vero e proprio scontro diretto in piena zona retrocessione. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio e non possono permettersi passi falsi.

LUNEDI 1 MAGGIO 2023

ore 12:30 Serie B 35a Giornata: Como vs Palermo (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Lunch match di metà classifica al Sinigaglia tra il Como di Longo e il Palermo di Corini. Il match d'andata finì a reti bianche, 0-0. Vivremo più emozioni nella sfida di ritorno in riva al lago che apre questo primo maggio cadetto?



a cura di: Alessandro Iori e Alessandro Budel

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT.



Telecronaca: Giorgio Basile

Nel pomeriggio dedicato alla Serie B si gioca anche allo stadio Del Duca di Ascoli, dove la formazione bianconera padrona di casa ospita il Pisa. I toscani sono in odore di playoff ma devono ancora conquistarsi la qualificazione, mentre per l'Ascoli c'è da consolidare una classifica comunque abbastanza rasserenante. All'andata decisero Torregrossa e Canestrelli - quest'ultimo poi passato in prestito al Como - in favore dei nerazzurri. Come finirà in terra marchigiana?



Telecronaca: Dario Mastroianni

Al San Nicola il Bari cerca un'ulteriore spinta verso il secondo posto in classifica, attualmente occupato dal Genoa. I pugliesi ospitano il Cittadella, che vuole tenersi ben lontano dalla zona retrocessione e vuole provare a fare punti anche su un campo difficile. Lo scorso 8 dicembre, al Tombolato di Cittadella, trionfò il Bari 3-0. Conquisterà ancora i 3 punti la squadra di Michele Mignani?



Telecronaca: Andrea Calogero

Missione salvezza complicata per il Benevento, che vuole raccogliere punti oggi allo stadio Vigorito contro il Parma per continuare a sperare di uscire dalla zona retrocessione. Discorso diverso per il Parma, che punta con decisione ai playoff. Tuttavia, nonostante il divario in classifica, la gara d'andata la vinse il Benevento per 1-0 grazie alla rete di Forte che però non milita più tra le fila giallorosse da gennaio. Riusciranno gli stregoni a emulare la grande prestazione del Tardini?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Nel pomeriggio dedicato alla Serie B si gioca anche allo stadio Rigamonti di Brescia, dove la formazione padrona di casa ospita il Cosenza in uno scontro salvezza che potrebbe risultare decisivo, soprattutto per la formazione lombarda. Le Rondinelle infatti sono attualmente dietro ai calabresi in classifica, ma una vittoria potrebbe riaprire completamente la lotta per non retrocedere. Il match d'andata terminò 1-1



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Big match allo stadio Druso di Bolzano, dove a far visita al Sudtirol padrone di casa c'è il Genoa di Gilardino. La quarta in classifica ospita dunque la seconda forza del campionato cadetto: chi avrà la meglio? Il Grifone in caso di successo avvicinerebbe ulteriormente la promozione diretta, mentre il Sudtirol ambisce a consolidare le sue ambizioni playoff.



Telecronaca: Alberto Santi

Il Venezia ospita il Modena nel match che chiude il pomeriggio di Serie B. Gli arancio-neroverdi non perdono in casa dal 21 gennaio e vogliono mantenere questo trend per salvarsi nella maniera più serena possibile. Il Modena invece non ha ancora detto addio ai sogni playoff



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Stefan Schwoch

Allo stadio Stirpe il Frosinone di Fabio Grosso ospita la Reggina di Filippo Inzaghi, in una sfida di alta classifica tra la capolista e una pretendente ai playoff. La gara del girone d'andata è stata uno snodo cruciale per la stagione di entrambe le squadre, con i laziali che grazie alla vittoria ottenuta per 3-0 hanno potuto allungare in classifica sui calabresi, che hanno poi subito una flessione perdendo quota in classifica

