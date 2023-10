Marco Pistoni (DAZN): «Crescita e impegno nel mondo del basket italiano»

Nel mondo dello sport italiano, il basket ha sempre rappresentato una passione profonda e una fonte di intrattenimento coinvolgente per gli appassionati. Ne ha parlato durante la presentazione della nuova stagione dela LBA, Marco Pistoni, Senior Vice President Rights DAZN Italia, che ha voluto esplorare il significato di questa coinvolgente avventura nel mondo del basket e gli obiettivi ambiziosi che DAZN ha posto con la sua collaborazione con la Lega Basket Serie A e i club.

Cosa rappresenta per DAZN essere coinvolta nel mondo del basket?

«Per DAZN, essere protagonista nel mondo del basket rappresenta un'opportunità unica di condividere la nostra passione per lo sport italiano e di portare energia e risorse alla pallacanestro di vertice italiana e alla sua crescita.»



DAZN ha instaurato una collaborazione con la Lega Basket Serie A e i club. Quali gli obiettivi di questa partnership?

«Abbiamo iniziato la nostra collaborazione nella seconda parte della scorsa stagione, e fin da subito è nato un rapporto eccellente. Abbiamo cercato di integrare l'offerta di DAZN con il basket, creando opportunità di cross-promotion e utilizzando i nostri talenti per coinvolgere un pubblico sempre più ampio. L'obiettivo principale di questa partnership è crescere insieme al basket italiano, offrendo il miglior prodotto possibile ai nostri abbonati e contribuendo allo sviluppo dello sport italiano nel complesso. I dati presentati dimostrano una crescita significativa così come i nostri ascolti sono aumentati, e la domanda per la visione del basket è in costante crescita. Questo è un chiaro segno dell'efficacia della nostra collaborazione e dell'appetito del pubblico per il basket.»



Come pensate di soddisfare questa crescente domanda per la visione del basket?

«Differenziandoci dai nostri colleghi di Discovery, offriremo il basket praticamente ogni giorno. DAZN coprirà una vasta gamma di competizioni, e recentemente abbiamo siglato un accordo anche con la Champions. Questo significa che possiamo seguire tutte le squadre italiane praticamente sempre e quindi non solo nella Serie A con tutte le partite del campionato, ma anche durante la settimana con Eurolega, Eurocup. La nostra app poi non si limita al live streaming, ma offre anche contenuti on-demand, consentendo ai nostri utenti di rivedere i momenti più emozionanti e interessanti quando e dove vogliono»



Quali sono le vostre prospettive per quest'anno?

«Quest'anno, trasmetteremo circa 900 partite in live streaming, di cui quasi un terzo riguarda la Serie A. Siamo pronti a offrire un'esperienza straordinaria per tutti gli appassionati del basket. Siamo entusiasti di iniziare e, a partire da questo weekend saremo pronti a offrire il miglior spettacolo possibile.»

LA SERIE A DI BASKET SUI CANALI DAZN



La nuova stagione di Lega Basket Serie A sta per ripartire e da quest’anno i tifosi potranno seguire tutte le emozioni della pallacanestro su DAZN. Il tip off è in programma sabato 30 settembre con l’anticipo che vedrà sfidarsi Dolomiti Energia Trentino e Vanoli Basket Cremona, in campo alle 20:30; la stagione dei trenta volte campioni d’Italia in carica dell’EA7 Emporio Armani Milano inizia con una sfida casalinga al Mediolanum Forum alle 18:15 contro la NutriBullet Treviso Basket, mentre la Virtus Segafredo Bologna esordirà in trasferta contro la Givova Scafati Basket alle 19:30.

Alla telecronaca, confermata una squadra d’eccellenza che vede l’ingresso in DAZN di Andrea Trinchieri come esperto di basket e presenza fissa durante tutta la stagione di Serie A Unipolsai 2023/2024 per il commento tecnico. Il coach, che per DAZN ha già seguito le telecronache della FIBA World Cup 2023 e della Frecciarossa Supercoppa, commenta: "Da questa stagione tutto il basket é su DAZN e allora ho pensato bene di “trasferirmi” anch’io! Raccontare le partite, le storie, quello che si vede e quello che non si vede in campo mi stimola molto e cercherò di farlo nel modo più naturale e diretto possibile. È come se allenassi durante la partita con e per gli spettatori”.

In occasione della nuova stagione, DAZN arricchisce il racconto sportivo dedicato al basket con un nuovo appuntamento esclusivo, live sul canale YouTube di DAZN e successivamente disponibile in App: DAZN GOT GAME, il nuovo vodcast del lunedì pomeriggio condotto da Pierluigi Pardo insieme ai telecronisti di DAZN eche ogni settimana ospiteràun super ospite proveniente dal mondo del basket. A inaugurare la prima puntata è Amedeo Della Valle, guardia della Pallacanestro Brescia e MVP UnipolSai della Frecciarossa Final Eight 2023.

DAZN GOT GAME analizzerà i temi sportivi del fine settimana e permetterà a tutti i tifosi della palla a spicchi di scoprire le grandi storie dietro ai protagonisti, giocatori e allenatori, della Lega Basket Serie A. Grazie a loro si scopriranno curiosità e aneddoti sulle loro carriere, sulle esperienze in campo, e qualche chicca del dietro le quinte della pallacanestro.

Durante la puntata Pardo lancerà ai suoi ospiti la challenge Play 4 Change: quattro domande - come i quattro quarti di una partita - relative al tema del cambiamento nello sport, nella sfera personale, nell’ambito culturale e ambientale, in cui gli ospiti dovranno rispondere in 24 secondi, come se fosse una vera e propria azione di gioco. Non solo, tante altre le “sfide” che verranno proposte ai protagonisti, infatti, in ogni puntata si affronteranno anche in uno speciale Fantabasket LBA.

DAZN GOT GAME sarà anche un appuntamento interattivo e coinvolgente, che porterà gli appassionati di basket al centro del racconto e delle storie degli ospiti. Attraverso la live chat i tifosi potranno inviare commenti, domande ed emoji e interagire direttamente con Pierluigi Pardo e l’ospite della giornata.